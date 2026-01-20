8 أجهزة مطبخ أصبحت أقل شعبية

اتجاهات المطبخ تأتي وتذهب، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب وراء انخفاض شعبية أجهزة المطبخ هو أنها أصبحت قديمة، وليس لأنها غير عصرية. هناك العديد من المواد الأساسية المنزلية التي لم يعد يستخدمها أحد، خاصة في المطبخ. بعض الأجهزة التي كانت تحظى بشعبية كبيرة، مثل المحامص وأفران محمصة الخبز، يتم الآن استبدالها بأجهزة متعددة الوظائف موفرة للمساحة. يتم استبدال العديد من أنواع المواقد الشائعة سابقًا بمواقد الحث أو المواقد الزجاجية. ومن الغريب أنه تم استبدال عنصر واحد في قائمتنا بنظيره اليدوي: السكين الكهربائي.
من الطبيعي أن تتلاشى شعبية الأجهزة التي نستخدمها في منزلنا يوميًا. على سبيل المثال، متى كانت آخر مرة رأيت فيها مقلاة كهربائية في المطبخ؟ يمكن أن يحدث ذلك لأسباب عديدة: الراحة، أو تغيير النظام الغذائي، أو التقدم التكنولوجي، أو حتى لأسباب تتعلق بالسلامة. وعندما يتم ترك أحد أجهزة المطبخ، ستبدأ في رؤية أجهزة جديدة وعصرية تظهر في المطابخ لتحل محلها. يتطلع العديد من الأشخاص إلى استبدال أدوات المطبخ القديمة بأجهزة لا توفر المساحة فحسب، بل توفر أيضًا وظائف أفضل، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأكثر صداقة للبيئة، وأقل خطورة في الاستخدام. على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت أدوات المطبخ الثمانية هذه أقل شعبية لصالح هذه البدائل.
مواقد لفائف كهربائية
لا تزال العديد من الأسر المهتمة بالميزانية تمتلك مواقد كهربائية، لكنها أصبحت أقل شعبية. قد يختار أصحاب المنازل الذين ما زالوا يفضلون الكهرباء الترقية إلى موقد من السيراميك الزجاجي أو حتى يقررون الحصول على موقد حثي. قد يرجع انخفاض شعبية الملفات الكهربائية إلى عدة أسباب: توفر أنواع المواقد الكهربائية الأخرى تسخينًا أكثر توازناً، أو أسهل في التنظيف، أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. مهما كان السبب، فقد نرى في النهاية عددًا أقل فأقل من هذا النوع في متاجر الأجهزة.
المحامص
لقد حققت المحامص نجاحًا رائعًا، أليس كذلك؟ لقد تم إنتاج منتجات الخبز المحمص لأكثر من 110 سنوات! ولكن للأسف، قد تكون في طريقها للخروج بفضل أفران محمصة متعددة الوظائف وأفران كونترتوب. يتطلع العديد من أصحاب المنازل إلى توفير المساحة، ولسوء الحظ، هذا يعني أن أدوات المطبخ ذات الغرض الواحد مثل محمصة الخبز هي أول من يختفي. مع كون الأجهزة البديلة أكثر ملاءمة وغالبًا ما تحتوي على خيارات متعددة لأنواع الخبز ومستويات التحميص، فإن المحمصة القياسية لا يمكن مقارنتها.
أفران ميكروويف
ليس سراً أن أجهزة الميكروويف بدأت تفقد شعبيتها، خاصة بين الأجيال الشابة. تعتبر المقلاة الهوائية المنافس الرئيسي لهم، حيث تتميز بقدرتها على إعادة تسخين الطعام بسرعة نسبية مع الحفاظ على الملمس والطعم المقرمش. أكبر شكوى بشأن أفران الميكروويف هي أنها غالبًا ما تقوم بطهي الطعام بشكل غير متساوٍ، وتشغل مساحة كبيرة جدًا، ولا توفر الكثير من المرونة في خيارات الطهي. بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يريدون الميكروويف، تشهد أجهزة الميكروويف التي تتجاوز النطاق انخفاضًا كبيرًا ويتم استبدالها ببدائل يمكن إخفاؤها بسهولة.
فتاحات علب كهربائية
على الرغم من أن فتاحات العلب الكهربائية لم تنته بعد، إلا أن العديد من الأشخاص يختارون الإصدارات اليدوية هذه الأيام. غالبًا ما تثبت فتاحات العلب الكهربائية المثبتة والمثبتة على سطح العمل أنها غير موثوقة (خاصة مع العلب الأكبر حجمًا)، وفوضوية، ومجرد استخدام مؤلم. ولكن هناك أمل. تحاول الشركات المبتكرة تحسين تصميمات فتاحة العلب الكهربائية والأوتوماتيكية لمساعدة أولئك الذين يعانون من النفق الرسغي أو لديهم احتياجات إمكانية الوصول.
مواقد الغاز
على غرار المواقد ذات اللفائف الكهربائية، يتم استبدال مواقد الغاز بمواقد السيراميك الزجاجي ومواقد الحث، على الرغم من اختلاف الأسباب. نظرًا لأن الدراسات وجدت أن الطهي بالغاز في المنزل يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل الربو، فإن العديد من أصحاب المنازل يختارون عدم اختبار هذه النظرية وإما أنهم لا يشترونها أو يتطلعون إلى استبدال موقد الغاز الحالي الخاص بهم. هناك أسباب أخرى قد تجعل شخص ما يرغب في استبدال موقد الغاز الخاص به ببديل أيضًا: قد يكون من الصعب تنظيفه وصيانته، وهناك خطر تسرب الغاز أو أول أكسيد الكربون، ويمكن أن تكون أنواع المواقد الأخرى أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
مقالي عميقة
كان من المعتاد أنه للحصول على بطاطس مقلية وناجتس مقرمشة على طريقة المطاعم في المنزل، كان عليك أن يكون لديك مقلاة عميقة في مطبخك. ولكن مع التحول نحو الأنظمة الغذائية الصحية، أصبحت مقالي الهواء خيارًا أكثر شيوعًا. إلى جانب كونها وسيلة غنية بالدهون للحصول على طعام مقرمش، فإن المقلاة العميقة غير مريحة للغاية. من الصعب تنظيفه، وبمجرد الانتهاء من الطهي، عليك أن تجد طريقة آمنة للتخلص من الزيت. في حين أن المقالي العميقة لا تزال شائعة نسبيًا للاستخدام المنزلي، يبدو أن المقالي الهوائية تدفعها للخارج ببطء.
أفران محمصة الأساسية
على غرار محمصة الخبز القياسية، عادةً ما يكون لفرن محمصة الخبز خيارات طهي محدودة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، بدأت الشركات في تصميم إصدارات متعددة الوظائف من هذا الجهاز. بدلاً من بعض أوضاع درجة الحرارة والطهي، توفر أفران التحميص الأحدث الآن إعدادات الحمل الحراري والشواء وحتى الجفاف للمنافسة في السوق. قد تكون الإصدارات الأحدث أكبر قليلاً، ولكنها توفر وظائف أكثر من النماذج السابقة.
سكاكين كهربائية
كان لدى العديد من المنازل في منتصف القرن سكينًا كهربائيًا تم إحضاره لوجبات العطلات لتقطيع لحم الديك الرومي أو لحم الخنزير. لكن شعبية أداة المطبخ هذه بدأت تتضاءل منذ ذلك الحين. لا يزال بعض الطهاة المنزليين يمتلكون سكينًا كهربائيًا ربما تم تناقله إليهم، لكنها أصبحت أقل شيوعًا. يفضل العديد من الأشخاص الاستثمار في مجموعة من سكاكين النحت عالية الجودة بدلاً من وجود جهاز أحادي الغرض يملأ المطبخ.