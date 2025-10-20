8 أفكار لتخزين ورق التواليت صديقة للميزانية باستخدام ما يجده متجر التوفير

قد لا يكون العثور على طرق ذكية لتخزين ورق التواليت في قمة اهتمامات الجميع. ولكن مع مقدار الوقت الذي نقضيه في الحمام، ربما يستحق تخزين TP لدينا المزيد من التفكير. بدلًا من استخدام حامل ورق التواليت الأساسي، يمكنك الإبداع باستخدام عناصر من متجر التوفير والتي لا علاقة لها بالحمام. الأمر كله يتعلق بإعطاء شيء يلفت انتباهك غرضًا جديدًا تمامًا.
وفقًا لـ Statista، يستخدم المواطن الأمريكي العادي ما يزيد قليلاً عن 140 لفة من ورق التواليت سنويًا. بينما يفضل البعض إخفاء ما لديهم، فمن الممكن أيضًا التفكير خارج الصندوق في بعض الخيارات الأخرى. باستخدام كنز مُدخر، قد تجد نفسك ترغب في تخزين ورق التواليت في الخارج. من السلال الجميلة إلى التماثيل والمصابيح – تعتبر هذه الأفكار بمثابة تذكير رائع بأنه يمكنك كسر القواعد عندما يتعلق الأمر بالتخزين. ليس عليك أن تنفق الكثير أيضًا.
وعاء نحاسي
تمتلئ متاجر التوفير بالعناصر القديمة التي تبحث عن منزل جديد. في هذه الحالة، يمكن أن يصبح الوعاء المزخرف على الفور حاملًا لورق التواليت. ما عليك سوى وضع وعاء موفر على الجزء الخلفي من المرحاض الخاص بك، ويمكنه إما الاحتفاظ باللفافة قيد الاستخدام أو وعاء إضافي لحالات الطوارئ. إذا وجدت وعاء يتمتع بشخصية كبيرة، فقد يكون ذلك وسيلة مناسبة للميزانية لترقية حمامك.
رف المجلات
ربما لم تعد تجد رفوفًا للمجلات في غرفة المعيشة المتوسطة بعد الآن، لكنها لا تزال قادرة على خدمة غرض ما. يمنحك وضع رف المجلات في الحمام مكانًا رائعًا لقراءة المواد. ومع ذلك، لماذا لا نوفر لها استخدامًا إضافيًا أيضًا؟ إذا وجدت رفًا قديمًا بمقبض مغزلي، فقم بلف الجوانب ثم قم بتمرير لفة ورق التواليت عليه. سوف يحولها إلى قطعة مريحة ومتكاملة. يمكنك أيضًا ملئها بلفائف إضافية إذا لم تكن من محبي قراءة المجلات.
تمثال بتلر
يمكنك العثور على بعض العناصر الغريبة حقًا في متاجر التوفير. يمكن للتمثال الخشبي، مثل هذا الخادم الشخصي، أن يحمل لفة ورق التواليت أثناء القيام بأعمالك. على الرغم من أنه يمكن استخدام درجه لإعداد كوكتيل أو عرض نبات، إلا أنه يبدو أكثر فائدة لورق التواليت. ناهيك عن أنها طريقة ممتعة لإضافة بعض النزوة إلى الحمام.
منضدة صغيرة
إذا كنت تبحث عن طريقة عبقرية لتخزين ورق التواليت، فلا تبحث سوى عن متجر لبيع السلع المستعملة. يبيعون في كثير من الأحيان طاولات جانبية أو مجموعات صغيرة من الأدراج التي يمكن تحويلها بسهولة إلى وحدات تخزين ورق التواليت. اترك الأثاث كما هو، أو قم بتجديده بالكامل باستخدام الطلاء والأجهزة الجديدة. يمكنك بعد ذلك تخزين الأدراج بجميع اللفات الإضافية حتى لا تكون في مأزق أبدًا. سيوفر لك أيضًا مساحة سطحية لمزهرية زهور أو كتاب.
سلة الحياكة
قد تكون قادرًا على الحصول على سلة حياكة عتيقة أثناء التوفير. على الرغم من أنك قد تتذكر رؤية واحدة بجانب كرسي جدتك مليئة بالغزل، إلا أنه يمكن ملؤها بسهولة بعدة لفات من ورق التواليت بدلاً من ذلك. استمتع بالطابع العتيق من خلال دمج عناصر ديكور الحمام الأخرى مثل صواني الحلي وزجاجات العطور القديمة ومرآة خشبية قديمة. سلة الحياكة ستكون بمثابة زينة على الكعكة.
سلة الخوص
هناك بعض العناصر التي عادة ما تفيض بها متاجر التوفير، ومن المؤكد أن السلال موجودة في القائمة. بالتأكيد، إنها قطعة بسيطة من ديكور المنزل، ولكنها يمكنها حقًا تحسين مظهر تخزين ورق التواليت الخاص بك. ضع لفة واحدة، أو عدة لفات، في سلة رائعة واحتفظ بها في مكان يمكن الوصول إليه. ولجعلها أكثر جمالًا، ضع مجلات صغيرة للنباتات أو الشموع أو مجلات نمط الحياة في السلة أيضًا.
مصباح أنيق
صدق أو لا تصدق، يمكن تحويل المصباح القديم إلى حامل لورق التواليت بالقليل من العمل. قم بإزالة جميع الأجهزة الكهربائية من المصباح الخاص بك، ثم قم بطلائه بلون جميل يناسب حمامك. يمكنك تخزين لفة من ورق التواليت على المقبس بعد إزالة المقبض. ضع غطاءًا عتيقًا أعلى القطعة لمزيد من الشخصية. سيضفي حاملك الجديد لمسة من الفخامة على المساحة. إذا قمت بتجميعها بشكل جيد بما فيه الكفاية، فلن يتمكن أحد من تخمين ما بدأت عليه.
سلة الحيوانات
إذا تمكنت من العثور على حاوية على شكل حيوان في متجر مثل Goodwill، فمن المحتمل أن تصبح حامل ورق التواليت الجديد المفضل لديك. من الحيوانات الأليفة إلى تلك الموجودة في المزارع وحدائق الحيوان، لن يكون هناك شيء أجمل من استخدامها كديكور للحمام. يمكنهم إنقاذ اليوم الذي تحتاج فيه إلى ورق التواليت، بدلاً من استخدام قطعة تقليدية مملة. سواء كان لديهم أربعة أرجل أو ريش، فمن المؤكد أنهم سيجعلونك تبتسم في كل مرة تدخل فيها.