8 أفكار لتخزين ورق التواليت صديقة للميزانية باستخدام ما يجده متجر التوفير

قد لا يكون العثور على طرق ذكية لتخزين ورق التواليت في قمة اهتمامات الجميع. ولكن مع مقدار الوقت الذي نقضيه في الحمام، ربما يستحق تخزين TP لدينا المزيد من التفكير. بدلًا من استخدام حامل ورق التواليت الأساسي، يمكنك الإبداع باستخدام عناصر من متجر التوفير والتي لا علاقة لها بالحمام. الأمر كله يتعلق بإعطاء شيء يلفت انتباهك غرضًا جديدًا تمامًا.

وفقًا لـ Statista، يستخدم المواطن الأمريكي العادي ما يزيد قليلاً عن 140 لفة من ورق التواليت سنويًا. بينما يفضل البعض إخفاء ما لديهم، فمن الممكن أيضًا التفكير خارج الصندوق في بعض الخيارات الأخرى. باستخدام كنز مُدخر، قد تجد نفسك ترغب في تخزين ورق التواليت في الخارج. من السلال الجميلة إلى التماثيل والمصابيح – تعتبر هذه الأفكار بمثابة تذكير رائع بأنه يمكنك كسر القواعد عندما يتعلق الأمر بالتخزين. ليس عليك أن تنفق الكثير أيضًا.