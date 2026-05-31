8 ألوان من الزهور ستجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك (و3 منها يتجنبونها)

هناك شيء سحري إيجابي حول الطيور الطنانة. إنها صغيرة بشكل رائع، وحيوية إلى ما لا نهاية، وتتمكن من الظهور بمظهر رشيق وفوضوي في نفس الوقت. لا يبدو أننا نحصل على ما يكفي منهم في ساحاتنا. على الرغم من مكانتهم الصغيرة، إلا أن لديهم شخصيات أكبر من الحياة وآراء قوية حول الزهور التي يفضلونها والتي يتجنبونها. عندما تكتشف أحد هذه الطيور المزعجة في حديقتك، فأنت تعلم أنك تفعل شيئًا صحيحًا. في حين أن الأزهار الأنبوبية مع حشود من الرحيق تجذب انتباههم بشكل أفضل، إلا أن عيونهم تجذب أولاً ظلال مشرقة من اللون الأحمر والوردي والخوخي والأزرق. إذا كنت لا ترى الطيور الطنانة تغزو حديقتك، فربما لا تزرع الزهور بألوانها المفضلة.
ترى الطيور الطنانة عالمًا ملونًا أكثر بكثير مما نراه، وهذا على الأرجح هو سبب انجذابها إلى الأزهار ذات الألوان الجريئة. تبرز هذه الزهور أمام أوراق الشجر الخضراء في الغالب. ربما تعلم بالفعل أن اللون الأحمر هو اللون المفضل لطائر الطنان – ففي نهاية المطاف، معظم مغذيات الرحيق مغطاة بهذا اللون. ومع ذلك، فإن الألوان النابضة بالحياة الأخرى، مثل الأصفر والبرتقالي والأرجواني، تجذب أيضًا هذه الأحجار الكريمة الطائرة الصغيرة. بالنسبة إلى الطنانين، تشير الألوان الزاهية إلى زهرة مليئة بالرحيق. تميل الطيور الطنانة إلى تجنب الألوان الداكنة جدًا، مثل الأسود، والظلال الفاتحة، مثل الأخضر والأزرق الفاتح. بالطبع، إذا كنت تريد أن تصبح حديقتك مكانًا مفضلاً للاستراحة لهذه الطيور الصغيرة، فلا يمكنك الاعتماد على لون الزهرة وحده. من المهم أيضًا زراعة الكثير من النباتات المحلية لجذب الطيور الطنانة مع تعزيز جمالية حديقتك. فقط تأكد من الاستثمار في الأنواع المستوطنة ذات الزهور ذات الألوان الأكثر جاذبية – وتجنب الأقل جاذبية – للحصول على أقصى استفادة من أموالك.
أحمر
تتصدر الزهور الحمراء قائمة الألوان المفضلة للطيور الطنانة، وذلك لسبب وجيه. من السهل رؤية اللون الساطع والجريء من مسافة بعيدة – وربما يكون هذا هو السبب في أن مغذيات هامر غالبًا ما تكون حمراء. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الزهور الحمراء عادة على الكثير من الرحيق الذي يروي العطش. تتباهى العديد من نباتات الطيور الطنانة الشهيرة، مثل زهرة فوشيا كاليفورنيا التي تتحمل الجفاف (Epilobium canum)، وزهرة الكاردينال الأصلية في أمريكا الشمالية (Lobelia Cardinalis)، وزهرة Penstemon النارية الطويلة المزهرة (Penstemon Eatonii)، بأزهار حمراء.
لون القرنفل
حتى لو لم يكن اللون الوردي هو لونك المفضل، فهناك سبب واحد كبير لتزيين حديقتك بالأزهار الوردية: الطيور الطنانة تحب هذا اللون تمامًا. على غرار اللون الأحمر، غالبًا ما يشير اللون الوردي لزيارة الطيور الطنانة إلى وجود الكثير من الرحيق الجاهز لاستقباله داخل الزهرة. من السهل على هذه الطيور الصغيرة اكتشاف الظلال مثل الفوشيا والأرجواني والوردي الساخن من مسافة بعيدة أيضًا. ابحث عن النباتات المعمرة الصديقة للطيور الطنانة مثل زهور البتونيا الوردية (Petunia x hybrida)، والويجيلا القديمة (Weigela florida)، وبلسم النحل المزهر باللون الوردي (Monarda spp.) لإقناعهم بالتواجد في مساحتك الخاصة.
أرجواني
يمكن أن تكون الزهور الأرجوانية مفعمة بالحيوية بشكل مدهش – وفي بعض الأحيان تنافس الزهور الحمراء والوردية الساخنة لجذب الانتباه في الحديقة. على هذا النحو، تعشقهم الطيور الطنانة. تنجذب هذه الطيور الصغيرة الرشيقة بشكل خاص إلى أزهار النباتات ذات اللون البنفسجي والبرقوق المكثف مثل حكيم الأدغال المكسيكية (Salvia leucantha) وقفاز الثعلب الأرجواني (Digitalis Purpurea) والكولومبين الأرجواني (Aquilegia spp.). هناك أيضًا أصناف من المريمية، وقفاز الثعلب، والكولومبين المزهرة باللون الوردي، لذا قم بمزج الألوان في حديقتك ومطابقتها. يمكنك أيضًا إضفاء السطوع على حديقتك بغطاء أرضي أرجواني مزهر تحبه الطيور الطنانة: البطونية البرية (Ruellia humilis).
البرتقالي
ستتوجه الطيور الطنانة إلى حديقتك مباشرة عندما تكون مليئة بأزهار البرتقال – وهو لون يصعب تجاهله. املأ الفناء الخلفي لمنزلك بأصناف النباتات المحلية ذات الزهور ذات اللون البرتقالي – مثل كروم البوق (Campsis radicans)، والزينيا (Zinnia spp.)، وأجراس المرجان (Heuchera spp.) – واجلس وانتظر موكب الطنانين الملونين. من المحتمل أنهم سيقيمون معسكرًا ويبقون فيه طوال الموسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزهور المزخرفة للغاية والمليئة بالرحيق وحبوب اللقاح ستجلب مجموعة من الملقحات الأخرى.
خَوخ
تقع الزهور ذات اللون الخوخي في مكان ما بين اللون الدرامي للوردي الساخن وجرأة اللون البرتقالي الساطع. على الرغم من أن أزهار الخوخ لا تبرز بنفس القدر مثل الألوان الأخرى مقابل أوراق الشجر الخضراء الوفيرة في الحديقة، إلا أن الطيور الطنانة لا تزال تهتم بها، مما يجعلها تستحق مكانًا في حديقة الملقحات الخاصة بك. النباتات الغنية بالرحيق مثل المريمية المعطرة بالفواكه (Salvia dorisiana) وأنف العجل ‘Snaptini Peach’ (Antirrhinum majus ‘Snaptini Peach’)، ومروج الرأس النادرة (Erica spp.) لها أزهار في ظلال سمك السلمون. إنهم يقومون بواجب مزدوج في الفناء الخلفي عن طريق إضافة حدائق منزلية ناعمة الملمس أو حدود المسار.
أصفر
تجد الطيور الطنانة الزهور الصفراء جذابة، لكن شكل الزهرة يهمها حقًا. من المرجح أن يزور الهامر الزهور الصفراء ذات الشكل الأنبوبي الضيق بدلاً من تلك ذات الوجوه المسطحة المفتوحة. تعتبر زهر العسل البوق “جون كلايتون” (Lonicera sempervirens f. sulphurea ‘John Clayton’) والكولومبين الذهبي (Aquilegia chrysantha) مثاليين. على الرغم من كونها ذات شكل خاطئ، إلا أن طائر الطنّان سيزور أيضًا زهور الثالوث الصفراء (Viola x wittrockiana). بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أزهار الشمس الصفراء طريقة رائعة لإضاءة حديقة الملقحات المليئة باللون الأحمر أو الوردي.
أزرق
إذا كنت ترغب في جذب انتباه الطنانين المارة في حديقتك، فقم بزراعة نباتات ذات زهور زرقاء غنية. تبرز أزهار الكوبالت أو النيلي أو الأزرق البنفسجي العميقة أكثر من تلك الزرقاء الفاتحة – غالبًا ما تمتزج الأخيرة مع الخلفية، مخفية بأوراق الشجر الملونة المماثلة. إذا كنت ترغب في إضافة هذا الظل البارد إلى حديقتك دون أن تفقد الطيور الطنانة اهتمامها في الفناء الخلفي لمنزلك، فاختر النباتات ذات الزهور الأنبوبية الغنية بالرحيق، مثل الدلفينيوم “النيل الأزرق” (Delphinium elatum “Blue Nile”)، أو الحشيشة الرئوية الزرقاء (Pulmonaria angustifolia)، أو الشجيرات “السماوية الزرقاء” الصديقة للملقحات (Glandora diffusa “Heavenly Blue”).
أبيض
في حين أن الطيور الطنانة تفضل الزهور الزاهية، فإنها ستظل تفضل الزهور البيضاء، خاصة بعد غروب الشمس. قال مصمم المناظر الطبيعية ومؤسس شركة Plant by Number ألكسندر بيتز لمارثا ستيوارت: “اللون الأبيض، على الرغم من أنه ليس بارزًا مثل الألوان الأخرى للطيور الطنانة، إلا أنه يجذبها أثناء الغسق والفجر لأنها تتألق في الظلام”. ازرع مجد الصباح الأبيض (Ipomoea lacunosa) أو الياسمين النجمي (Trachelospermum jasminoides) أو زنابق عيد الفصح (Lilium longiflorum) في مكان مشمس، لكن قم بتقليم الأزهار إذا كانت تشكل مجموعات. الكثير من اللون الأبيض يمكن أن يخيف الطنانين، الذين يخطئون بين الزهور وأعمدة الحيوانات المفترسة.
أخضر
لا يحتل اللون الأخضر مكانة عالية في قائمة ألوان الزهور المفضلة لدى الطائر الطنان، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الأزهار بهذا اللون تمتزج مع البيئة المحيطة به. بعد كل شيء، الحديقة مليئة في الغالب بأوراق الشجر الخضراء في موسم النمو. الزهور الخضراء لا تبرز بما يكفي لجذب انتباههم. حتى لو كانت الزهرة الخضراء تحتوي على رحيق وفير، فقد تمر عليها زهرة الطنان لصالح أزهار ذات ألوان زاهية. لكن هذا ليس سببًا للتخلي عن النباتات المزهرة الخضراء تمامًا. استخدمها في تصميم حديقتك لجعل الزهور الحمراء والوردية والأرجوانية والزرقاء بارزة بشكل أكبر.
أسود
هناك زهرة ستراها في كل مكان في عام 2026 تحتضن صيحة الحديقة القوطية – زنبق “Nightrider” (Lilium “Nightrider”). الخطمي الأسود (Alcea rosea ‘Nigra’) هو نبات آخر من هذا القبيل. إذا كنت تحب الجانب المظلم من الحياة، فقد تميل إلى زراعتها – أو ما شابه ذلك من الزهور السوداء. هذا جيد تمامًا، إلا إذا كنت ترغب في جذب الطيور الطنانة. لا يمكن إنكار أن الزهور السوداء تجلب الكثير من الدراما إلى الفناء الخلفي. ما لا يجلبونه هو الطنانون، الذين يميلون إلى ربطهم بنقص الرحيق. ما لم يكن اللون الأسود أقرب إلى اللون الأرجواني الغامق أو العنابي أو الماروني، تجنب هذه النباتات.
باستيل
تبدو أزهار الباستيل جميلة جدًا في حديقة منزلية غريبة الأطوار. عندما يكون هذا هو كل ما تزرعه في حديقتك، فمن غير المرجح أن تستضيف العديد من الطيور الطنانة. كما تعلمت، تفضل حيوانات الطنان الألوان الزاهية التي لا تتلاشى في الخلفية الخضراء المورقة للحديقة، وسوف تتجاهل هذه الألوان لصالح الألوان المفضلة لديها، مثل الأحمر أو الوردي الساخن. ومع ذلك، يمكنك بنجاح مزج بعض النباتات المزهرة بالباستيل في حديقة ذات ألوان نابضة بالحياة لتحقيق التوازن – إذا كان بها رحيق وفير، فقد يمر الطائر الطنان.