8 ألوان من الزهور ستجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك (و3 منها يتجنبونها)

هناك شيء سحري إيجابي حول الطيور الطنانة. إنها صغيرة بشكل رائع، وحيوية إلى ما لا نهاية، وتتمكن من الظهور بمظهر رشيق وفوضوي في نفس الوقت. لا يبدو أننا نحصل على ما يكفي منهم في ساحاتنا. على الرغم من مكانتهم الصغيرة، إلا أن لديهم شخصيات أكبر من الحياة وآراء قوية حول الزهور التي يفضلونها والتي يتجنبونها. عندما تكتشف أحد هذه الطيور المزعجة في حديقتك، فأنت تعلم أنك تفعل شيئًا صحيحًا. في حين أن الأزهار الأنبوبية مع حشود من الرحيق تجذب انتباههم بشكل أفضل، إلا أن عيونهم تجذب أولاً ظلال مشرقة من اللون الأحمر والوردي والخوخي والأزرق. إذا كنت لا ترى الطيور الطنانة تغزو حديقتك، فربما لا تزرع الزهور بألوانها المفضلة.

ترى الطيور الطنانة عالمًا ملونًا أكثر بكثير مما نراه، وهذا على الأرجح هو سبب انجذابها إلى الأزهار ذات الألوان الجريئة. تبرز هذه الزهور أمام أوراق الشجر الخضراء في الغالب. ربما تعلم بالفعل أن اللون الأحمر هو اللون المفضل لطائر الطنان – ففي نهاية المطاف، معظم مغذيات الرحيق مغطاة بهذا اللون. ومع ذلك، فإن الألوان النابضة بالحياة الأخرى، مثل الأصفر والبرتقالي والأرجواني، تجذب أيضًا هذه الأحجار الكريمة الطائرة الصغيرة. بالنسبة إلى الطنانين، تشير الألوان الزاهية إلى زهرة مليئة بالرحيق. تميل الطيور الطنانة إلى تجنب الألوان الداكنة جدًا، مثل الأسود، والظلال الفاتحة، مثل الأخضر والأزرق الفاتح. بالطبع، إذا كنت تريد أن تصبح حديقتك مكانًا مفضلاً للاستراحة لهذه الطيور الصغيرة، فلا يمكنك الاعتماد على لون الزهرة وحده. من المهم أيضًا زراعة الكثير من النباتات المحلية لجذب الطيور الطنانة مع تعزيز جمالية حديقتك. فقط تأكد من الاستثمار في الأنواع المستوطنة ذات الزهور ذات الألوان الأكثر جاذبية – وتجنب الأقل جاذبية – للحصول على أقصى استفادة من أموالك.