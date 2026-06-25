8 أماكن تخزين قابلة للطي في متجر Lowe’s معروضة للبيع حتى أوائل يوليو 2026

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Craftsman عام 2022، يعتقد 62% من الأمريكيين أن المرآب الخاص بهم هو المساحة الأقل مرتبة في منزلهم، وقال أكثر من ثلثهم إنهم لم يعد بإمكانهم الضغط على سيارة واحدة وسط كل الفوضى. في بعض الأحيان، تؤدي الحقائب وصناديق القمامة إلى تفاقم المشكلة، ولا تكون الرفوف منطقية دائمًا مع الممرات الضيقة. إذا كنت عالقًا بين الرف ومساحة السيارة، فمن المحتمل أنك تتجاهل أسهل طريقة للحفاظ على تخزين المرآب الخاص بك منظمًا دون توليد المزيد من الفوضى: التخزين القابل للطي.
يجلب الصيف عمومًا مزيدًا من العناية بالعشب والحفلات الموسيقية في الفناء الخلفي ومغامرات نهاية الأسبوع وقضاء وقت ممتع مع العائلة. إنه أيضًا أفضل وقت لإعادة تقييم لعبة تنظيم المرآب الخاص بك، ولدى Lowe’s العديد من أماكن تخزين المرآب القابلة للطي التي يمكنك بيعها قبل أوائل يوليو. ستساعدك الأرفف والصناديق والطاولات والعربات القابلة للطي على تبسيط المرآب الفوضوي الخاص بك عندما تحتاج إليها، ثم يمكنك التخلص منها عندما لا تحتاج إليها. يمكن أن يكون التخزين القابل للطي عمليًا أيضًا إذا كنت تعيش في منزل مستأجر، مما يوفر لك شيئًا أقل إثارة للقلق في يوم الانتقال. بعض العناصر، مثل الصناديق القابلة للطي، تعمل أيضًا خارج المرآب، مما يساعدك على حمل البقالة من السيارة، أو جمع الألعاب في الفناء الخلفي، أو التقاط مستلزمات التخييم. تحقق من هذه العروض محدودة الوقت من Lowe’s واحصل على بعض عناصر التخزين التي من المؤكد أنك ستصل إليها مرارًا وتكرارًا.
رف تخزين قابل للطي بخمسة طبقات من جيفيمو
بغض النظر عن عدد النصائح التي تتبعها لجعل أرفف تخزين الجراج تبدو أكثر فخامة، هناك بعض اللحظات التي تتمنى فيها التخلص من كل شيء. مع رف التخزين القابل للطي GIVIMO ذو الخمس طبقات من Lowe’s، يمكنك ذلك. يمكن طي رف التخزين المعدني هذا بطول 64 بوصة من عرض 28 بوصة إلى عرض 4.33 بوصة فقط، مما يتيح لك تحريكه خلف الباب أو على الحائط. قادرة على الدوران مع ما يصل إلى 200 رطل من الحمل الديناميكي، وهي ليست واهية أيضًا. يبلغ سعر هذه الوحدة عادةً 107.99 دولارًا، وهي معروضة للبيع مقابل 90.99 دولارًا حتى 3 يوليو.
صناديق تخزين بلاستيكية قابلة للطي سعة 45 لترًا من جيفيمو
تعتبر صناديق التخزين البلاستيكية القابلة للطي المكونة من 3 عبوات من GIVIMO من Lowe’s مثالية للمعدات الرياضية وحقائب البقالة وألعاب الفناء الخلفي ومستلزمات النزهة والمزيد. يحمل كل صندوق سعة 45 لترًا ما يصل إلى 33 رطلاً ويتميز بمقبضين مريحين للحمل حتى تتمكن من نقل العناصر بسهولة أينما تريد. عندما لا تستخدمها لحمل الأساسيات أو لتنظيم أرفف الجراج، قم بطيها حتى يصل سمكها إلى 2.6 بوصة فقط. عادةً ما تبلغ تكلفة هذه الصناديق 58.99 دولارًا أمريكيًا للمجموعة المكونة من ثلاث قطع، ولكنها تبلغ الآن 49.99 دولارًا أمريكيًا إذا كان بإمكانك الحصول عليها قبل 3 يوليو.
عربة تخزين الأدوات ذات الإطار المعدني المتداول القابلة للطي من SUGIFT
في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو عربة بسيطة يمكن تحريكها بسهولة أثناء العمل. عربة تخزين المرافق ذات الإطار المعدني المتداول القابلة للطي من SUGIFT معروضة للبيع مقابل 34.99 دولارًا حتى 2 يوليو. وهذا أقل بنسبة 50٪ من سعر الطلب المعتاد البالغ 69.99 دولارًا. مع عجلات العجلات العالمية، وسعة وزن تصل إلى 44 رطلاً لكل رف، ومظهر مطوي يبلغ 3.5 بوصة، لا بد أن تصبح مفضلة في ورشة العمل. استخدمها لتخزين أدوات السيارات أو مستلزمات التنظيف أو الدهانات للمشروع أو غيرها من الاحتمالات والغايات. بعرض 21 بوصة وعمق 16 بوصة، ستناسب أرففها بشكل مثالي صناديق التخزين القابلة للطي التي تبلغ سعتها 45 لترًا أعلاه.
رف تخزين قابل للطي بأربعة طبقات من جيفيمو
إذا كنت بحاجة إلى أرفف أكبر من الإصدار المكون من 5 طبقات ولكنك تقدر نفس التصميم المدمج، فإن رف التخزين القابل للطي ذو الخمس طبقات من Lowe’s GIVIMO يدعمك. يبلغ عمق الرفوف الموجودة في هذه الوحدة مقاس 60 بوصة 21 بوصة وعرضها 36 بوصة، لكن الوحدة بأكملها لا تزال قابلة للطي إلى عرض 4.72 بوصة فقط. تسوق قبل 3 يوليو لتحصل عليه مقابل 127.99 دولارًا فقط، أي بخصم 23 دولارًا عن سعره الأصلي البالغ 150.99 دولارًا.
صناديق تخزين قابلة للطي وقابلة للتكديس سعة 65 لترًا من جيفيمو مع أغطية
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التنوع من حقيبة التخزين الخاصة بك، فإن Lowe’s تقدم صناديق تخزين قابلة للطي وقابلة للتكديس بسعة 65 لتر من GIVIMO مع أغطية. على الرغم من أنها تتمتع بسعة أكبر وحد وزن أعلى (84 رطلاً لكل منها) من خيار GIVIMO الآخر، إلا أن هذه الحقائب لا تزال قابلة للطي إلى ارتفاع نحيف يبلغ 2.2 بوصة. مع الأغطية المتينة المثبتة في الأعلى، يمكنك أيضًا تكديسها فوق بعضها البعض أو على أرفف المرآب. عادةً ما يكون سعرها 67.99 دولارًا، وهي معروضة للبيع مقابل 56.99 دولارًا لشخصين، حتى 3 يوليو.
رف تخزين معدني قابل للطي مع عجلات من Fenbeli
إذا كانت أرفف التخزين السوداء الأنيقة تناسب جمالية المرآب الخاص بك بشكل أفضل، فاطلع على رف التخزين المعدني القابل للطي ذو العجلات من Fenbeli. إنها أقل عمقًا من طرازي GIVIMO بعمق 13.5 بوصة وعرض 28 بوصة، وأقصر (ارتفاع 49.5 بوصة)، ولكنها مضغوطة بشكل أصغر إلى لوحة واحدة على عجلات يبلغ عرضها 3.5 بوصة فقط. نظام تخزين يستحق الاستثمار في المرائب الصغيرة والسقائف وغرف المرافق، يمكنك الحصول عليه مقابل 79.99 دولارًا فقط – بعد أن كان 93.99 دولارًا – قبل 1 يوليو.
طاولة تحضير من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للطي من جيفيمو
توفر طاولة التحضير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ القابلة للطي مقاس 48 بوصة × 24 بوصة من GIVIMO مساحة تخزين بسيطة من مستويين يمكن استخدامها كطاولة عمل. يتميز ببنية متينة من قطعة واحدة، ولا حاجة إلى تفكيك أو أدوات لطيها ووضعها على جدار المرآب الخاص بك. تزن الطاولة نفسها 38.6 رطلاً، وسطحها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 24 × 48 بوصة متين لجميع أنواع مشاريع تحسين المنزل والطهي في الهواء الطلق والمزيد. كما أنها تحتوي على أقدام قابلة للتعديل، وهي مثالية لتحقيق التوازن على أرضيات المرآب المنحدرة أو في الهواء الطلق. حاليًا، إنه معروض للبيع بمبلغ 193.99 دولارًا (عادةً 228.99 دولارًا) حتى 3 يوليو.
صناديق تخزين قابلة للطي وقابلة للتكديس من كوستواي مع أغطية
على الرغم من أنه يتم تسويقها كصناديق تخزين قابلة للتكديس لتنظيم خزانتك، إلا أنه يمكنك بالتأكيد استخدام صناديق التخزين القابلة للطي المكونة من ستة عبوات من Costway مع أغطية حول المرآب. يبلغ عمق كل صندوق سعة 54 جالونًا 16.5 بوصة، وعرضه 23.5 بوصة، وطوله 13.5 بوصة، ويفتح من جميع الجوانب. يدعم كل صندوق قابل للتكديس سعة تحميل تصل إلى 165 رطلاً. في المرآب، فهي جيدة لتخزين الأشياء مثل ألعاب الأطفال أو مستلزمات المشي للحيوانات الأليفة أو قفازات البستنة أو جرعات غسيل السيارات أو ملحقات المكنسة الكهربائية. احصل على مجموعة من ستة صناديق للبيع مقابل 114.99 دولارًا، بعد أن كان 209.99 دولارًا.