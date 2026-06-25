8 أماكن تخزين قابلة للطي في متجر Lowe’s معروضة للبيع حتى أوائل يوليو 2026

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Craftsman عام 2022، يعتقد 62% من الأمريكيين أن المرآب الخاص بهم هو المساحة الأقل مرتبة في منزلهم، وقال أكثر من ثلثهم إنهم لم يعد بإمكانهم الضغط على سيارة واحدة وسط كل الفوضى. في بعض الأحيان، تؤدي الحقائب وصناديق القمامة إلى تفاقم المشكلة، ولا تكون الرفوف منطقية دائمًا مع الممرات الضيقة. إذا كنت عالقًا بين الرف ومساحة السيارة، فمن المحتمل أنك تتجاهل أسهل طريقة للحفاظ على تخزين المرآب الخاص بك منظمًا دون توليد المزيد من الفوضى: التخزين القابل للطي.

يجلب الصيف عمومًا مزيدًا من العناية بالعشب والحفلات الموسيقية في الفناء الخلفي ومغامرات نهاية الأسبوع وقضاء وقت ممتع مع العائلة. إنه أيضًا أفضل وقت لإعادة تقييم لعبة تنظيم المرآب الخاص بك، ولدى Lowe’s العديد من أماكن تخزين المرآب القابلة للطي التي يمكنك بيعها قبل أوائل يوليو. ستساعدك الأرفف والصناديق والطاولات والعربات القابلة للطي على تبسيط المرآب الفوضوي الخاص بك عندما تحتاج إليها، ثم يمكنك التخلص منها عندما لا تحتاج إليها. يمكن أن يكون التخزين القابل للطي عمليًا أيضًا إذا كنت تعيش في منزل مستأجر، مما يوفر لك شيئًا أقل إثارة للقلق في يوم الانتقال. بعض العناصر، مثل الصناديق القابلة للطي، تعمل أيضًا خارج المرآب، مما يساعدك على حمل البقالة من السيارة، أو جمع الألعاب في الفناء الخلفي، أو التقاط مستلزمات التخييم. تحقق من هذه العروض محدودة الوقت من Lowe’s واحصل على بعض عناصر التخزين التي من المؤكد أنك ستصل إليها مرارًا وتكرارًا.