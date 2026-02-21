8 أنواع مذهلة من الخزائن العتيقة التي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير

في حين أن بعض الناس قد يفكرون في الخزانات باعتبارها اتجاهًا قديمًا يشغل مساحة كبيرة جدًا في غرفة نومك، إلا أن العديد من الأشخاص الآخرين يجدونها قطع أثاث عملية ومذهلة توفر التخزين في إعدادات متعددة. تعتبر الدولاب أحد حلول تخزين الملابس العبقرية لغرف النوم التي لا تحتوي على خزائن، ولكن يمكنك استخدامها في غرف أخرى لتخزين أي شيء بدءًا من البياضات والألعاب وحتى اللوازم المكتبية والكتب. على الرغم من أن الخزانات مفيدة لتخزين العناصر خلف الأبواب المغلقة، إلا أنه قد يكون لديك خطط أخرى؛ ربما تفكر في طرق فريدة لإعادة استخدام خزانة قديمة حول المنزل.
مهما كانت أهدافك، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أنواع متعددة من الخزائن العتيقة في متاجر التوفير من عصور ومناطق مختلفة من تاريخ الأثاث. أثناء قيامك بتوفير الخزائن، ضع في اعتبارك الحالة والمواد والمتانة لأي قطعة تفكر في شرائها. تأكد من أنه يعمل بشكل صحيح مع الأبواب التي تفتح وتغلق بسهولة.
ثم فكر فيما إذا كان هناك أسلوب تصميم تاريخي يروق لك بشكل خاص. بعض الأساليب، مثل الخزائن الفيكتورية، متوفرة بكثرة، بينما يقال إن البعض الآخر، مثل طراز بيدرمير الألماني، مطلوب البحث عنه ويصعب العثور عليه. لقد قمنا برعاية عينة من الخزائن العتيقة الرائعة من عصور متعددة لإظهار مجموعة التصميمات التي قد تواجهها في متجر التوفير.
خزانة المقاطعة الفرنسية
نشأ أسلوب الأثاث الإقليمي الفرنسي من الحرفيين الريفيين الذين أعادوا إنتاج الأنماط الكبرى والفخمة التي شاهدوها في باريس في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مع تطبيق أيضًا التطبيق العملي والمتانة المطلوبة للحياة الريفية. ستجد غالبًا منحوتات مزخرفة، مثل الزهور، على خزائن المقاطعات الفرنسية. الأشكال المنحنية والأبواب المغطاة بألواح شائعة أيضًا. عادة ما تكون الخزائن مصنوعة من الخشب المحلي الموجود في الريف الفرنسي، مثل البلوط والجوز، وكانت تعتبر قطعًا أساسية من الأثاث العملي في هذا العصر.
خزانة الملكة آن
تعتبر المنحنيات الموجودة أعلى الخزانة وعلى ألواحها علامة جيدة على أنها قد تكون من فترة الملكة آن (1880 إلى 1910). في هذا التحول بعيدًا عن فترة الباروك المزخرفة في تاريخ الفن، سترى تصميمًا أبسط وأكثر أناقة على قطع الملكة آن مقارنة بالخزائن من العصور الأخرى. تميل هذه القطع أيضًا إلى أن تكون مصنوعة من أخشاب ذات ألوان فاتحة. كان الجوز هو الخشب الأكثر شيوعًا المستخدم في هذه الخزائن، ولكن تم استخدام الكرز والقيقب أيضًا. من المحتمل أن ترى عددًا أقل من العناصر الزخرفية في خزائن الملكة آن مقارنة بالأنماط الأخرى.
الدولاب الفيكتوري
إذا رأيت خزانة بها مرآة في متجر للتوفير، فمن المحتمل أنها تعود إلى العصر الفيكتوري (1837 إلى 1901). عادة ما تكون الخزانات في هذا العصر طويلة وفخمة وكبيرة. عندما تلاحظ تداخل العصر الفيكتوري مع العصر المذهب، فإنك تفهم لماذا كانت هذه القطع في كثير من الأحيان تدور حول إظهار الثروة. تنقل القطع الفيكتورية إحساسًا بالثقل والدراما. يعود النحت المزخرف والزخرفي إلى الخزائن في العصر الفيكتوري، وتزين المنحوتات أحيانًا بتطعيمات من المعدن والعاج ومواد أخرى.
خزانة الإمبراطورية الأمريكية
كان للأثاث المصمم على طراز الإمبراطورية الأمريكية (1805 إلى 1830) جذور في طراز الإمبراطورية الفرنسية في زمن نابليون بونابرت وأصبح شائعًا بشكل خاص في حوالي عام 1820. وتهيمن الأخشاب الصلبة، وخاصة الماهوجني، على هذا النمط. غالبًا ما ترى منحوتات زخرفية وأعمدة ومطعمة وأحيانًا التذهيب على القطع بهذا النمط. اتخذ الأثاث اللاحق من فترة الإمبراطورية طابعًا وزخارفًا للوطنية الأمريكية. ليس من غير المألوف رؤية زخارف حيوانية على خزائن الإمبراطورية الأمريكية، خاصة على أقدامها.
الدولاب غوستافيان
أسلوب الأثاث الغوستافي (1771 إلى 1809) مشتق من الكلاسيكية الجديدة الفرنسية وهو التفسير السويدي لهذا النمط. أطلق الملك السويدي غوستاف الثالث هذا الأسلوب بعد أن سافر إلى فرساي عام 1771 وأصبح مفتونًا بأسلوب أثاث القصر. غالبًا ما يتم طلاء قطع الأثاث الجوستافي بألوان فاتحة أو محايدة وقد يكون لها مظهر محزن. تهيمن التصاميم البسيطة والمتناسقة، وتكون العناصر الزخرفية خافتة. الزخارف المنحوتة مثل أوراق الغار هي إشارة إلى المواضيع الكلاسيكية.
خزانة آرت ديكو
مع أسلوب آرت ديكو، اختفت الزخارف المنحوتة للخزائن السابقة. يظهر هذا النمط خطوطًا نظيفة مع تصميم انسيابي، بعد أن تخلص من ضخامة العصور السابقة. المظهر أنيق وحديث وغالبًا ما يوحي بالحركة. تعتبر الزوايا الدائرية أيضًا من سمات خزائن آرت ديكو. على الرغم من المظهر الانسيابي، فمن الصعب أن يكون لديك آرت ديكو بدون ديكو، وتتخذ العناصر الزخرفية شكل تطعيمات وأشكال هندسية وقشرة خشبية غريبة – مثل خشب الحمار الوحشي.
خزانة النهضة الاستعمارية الإسبانية
تميز الأخشاب الداكنة والأشكال الهندسية والأعمال المعدنية البارزة (الحديد المطاوع غالبًا) الخزائن من فترة النهضة الاستعمارية الإسبانية (1900 إلى 1930). قطع الأثاث من هذه الفترة تظهر الثقل والصلابة. يمكن العثور على العديد من التأثيرات الثقافية، من الباروك الإسباني إلى أمريكا الجنوبية، في تصميم النهضة الاستعمارية الإسبانية. تم تصميم قطع الإحياء بطرق أكثر حداثة من الأثاث الاستعماري الأسباني الأصلي، وكانت تعتبر في السابق نسخًا ولكنها تعتبر الآن تحفًا نظرًا لوجودها منذ أكثر من 100 عام.
خزانة الفنون الشعبية الألمانية في عصر بيدرمير
كان عصر بيدرمير (1815 إلى 1848) في صناعة الأثاث هو المرة الأولى التي بدأ فيها صانعو الأثاث في صناعة الأثاث للأشخاص خارج الطبقة الأرستقراطية، مما أدى إلى إنشاء قطع أبسط وغير رسمية للطبقة الوسطى. أفسحت الغابة الداكنة المجال للنغمات الفاتحة. كانت الراحة والخطوط النظيفة والوظائف مهمة في هذا النمط. الفن الشعبي، المعروف باسم bauernmalerei (لوحة الفلاحين)، يظهر أحيانًا على قطع مثل الخزائن خلال فترة بيدرمير، والتي تعرض صورًا من الطبيعة، مثل الزهور. تم أيضًا تخصيص الخزائن في بعض الأحيان بالتواريخ والأحرف الأولى وتم تقديمها كخزائن زواج للعروسين أو كانت جزءًا من مهر العروس.