8 أنواع مذهلة من الخزائن العتيقة التي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير

في حين أن بعض الناس قد يفكرون في الخزانات باعتبارها اتجاهًا قديمًا يشغل مساحة كبيرة جدًا في غرفة نومك، إلا أن العديد من الأشخاص الآخرين يجدونها قطع أثاث عملية ومذهلة توفر التخزين في إعدادات متعددة. تعتبر الدولاب أحد حلول تخزين الملابس العبقرية لغرف النوم التي لا تحتوي على خزائن، ولكن يمكنك استخدامها في غرف أخرى لتخزين أي شيء بدءًا من البياضات والألعاب وحتى اللوازم المكتبية والكتب. على الرغم من أن الخزانات مفيدة لتخزين العناصر خلف الأبواب المغلقة، إلا أنه قد يكون لديك خطط أخرى؛ ربما تفكر في طرق فريدة لإعادة استخدام خزانة قديمة حول المنزل.

مهما كانت أهدافك، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أنواع متعددة من الخزائن العتيقة في متاجر التوفير من عصور ومناطق مختلفة من تاريخ الأثاث. أثناء قيامك بتوفير الخزائن، ضع في اعتبارك الحالة والمواد والمتانة لأي قطعة تفكر في شرائها. تأكد من أنه يعمل بشكل صحيح مع الأبواب التي تفتح وتغلق بسهولة.

ثم فكر فيما إذا كان هناك أسلوب تصميم تاريخي يروق لك بشكل خاص. بعض الأساليب، مثل الخزائن الفيكتورية، متوفرة بكثرة، بينما يقال إن البعض الآخر، مثل طراز بيدرمير الألماني، مطلوب البحث عنه ويصعب العثور عليه. لقد قمنا برعاية عينة من الخزائن العتيقة الرائعة من عصور متعددة لإظهار مجموعة التصميمات التي قد تواجهها في متجر التوفير.