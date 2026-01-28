8 تقلبات التوفير الإبداعية التي يمكنك استخدامها لعرض النباتات

بقدر ما نحب التسوق لشراء ملحقات النباتات الجديدة تمامًا في مشاتلنا المحلية ومتاجر تحسين المنزل، إلا أن الأسعار في بعض الأحيان لا تكون دائمًا في متناول الجميع. غالبًا ما يصل سعر الغراس الذي يتم شراؤه من المتجر إلى 10 دولارات على الأقل للقطعة الواحدة أو أكثر، وهذا بالنسبة للنوع الرخيص. بدلاً من إنفاق ما يزيد عن 100 دولار على اثنين من خيارات عرض النباتات الجديدة للمساحات الخضراء الداخلية والخارجية، يمكنك التوجه إلى متجر السلع المستعملة المحلي لديك للعثور على إكسسوارات جديدة لك. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك دائمًا البحث عن المزارعون المستخدمون على وجه التحديد. هناك العديد من الأدوات المنزلية التي يمكنك تحويلها بسهولة إلى عرض مصنع DIY – العناصر التي غالبًا ما تكون أقل من 5 دولارات للقطعة في متجر التوفير. على سبيل المثال، يمكن أن تصبح الطاولات الجانبية وأوعية التقديم وحاملات المجوهرات وعربات الزينة منازل لطيفة لنباتاتك.

في حين أن بعض هذه العناصر، مثل وعاء التقديم أو الطاولة الجانبية، قد لا تتطلب الكثير من الإصلاح، إلا أن البعض الآخر قد يتطلب القليل من العمل اليدوي قبل أن يتمكنوا من عرض نباتاتك بثقة. إذا كنت تريد أصيصًا، فإن أي عنصر لا يحتوي على تصريف مناسب، مثل فنجان شاي أو وعاء، سيتطلب حفرًا لإنشاء ثقوب في الأسفل لحماية نباتك من تعفن الجذور. والبعض الآخر، مثل المصافي المستعملة، يأتي مزودًا بتصريف مدمج. قد تتطلب القطع التي تريد تعليقها من الحائط تثبيت أقواس. بغض النظر عن حجم المساحة المتوفرة لديك، يمكنك إنشاء عرض نباتي مؤقت ورائع باستخدام عناصر غير مكلفة من متجر التوفير.