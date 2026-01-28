8 تقلبات التوفير الإبداعية التي يمكنك استخدامها لعرض النباتات

بقدر ما نحب التسوق لشراء ملحقات النباتات الجديدة تمامًا في مشاتلنا المحلية ومتاجر تحسين المنزل، إلا أن الأسعار في بعض الأحيان لا تكون دائمًا في متناول الجميع. غالبًا ما يصل سعر الغراس الذي يتم شراؤه من المتجر إلى 10 دولارات على الأقل للقطعة الواحدة أو أكثر، وهذا بالنسبة للنوع الرخيص. بدلاً من إنفاق ما يزيد عن 100 دولار على اثنين من خيارات عرض النباتات الجديدة للمساحات الخضراء الداخلية والخارجية، يمكنك التوجه إلى متجر السلع المستعملة المحلي لديك للعثور على إكسسوارات جديدة لك. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك دائمًا البحث عن المزارعون المستخدمون على وجه التحديد. هناك العديد من الأدوات المنزلية التي يمكنك تحويلها بسهولة إلى عرض مصنع DIY – العناصر التي غالبًا ما تكون أقل من 5 دولارات للقطعة في متجر التوفير. على سبيل المثال، يمكن أن تصبح الطاولات الجانبية وأوعية التقديم وحاملات المجوهرات وعربات الزينة منازل لطيفة لنباتاتك.
في حين أن بعض هذه العناصر، مثل وعاء التقديم أو الطاولة الجانبية، قد لا تتطلب الكثير من الإصلاح، إلا أن البعض الآخر قد يتطلب القليل من العمل اليدوي قبل أن يتمكنوا من عرض نباتاتك بثقة. إذا كنت تريد أصيصًا، فإن أي عنصر لا يحتوي على تصريف مناسب، مثل فنجان شاي أو وعاء، سيتطلب حفرًا لإنشاء ثقوب في الأسفل لحماية نباتك من تعفن الجذور. والبعض الآخر، مثل المصافي المستعملة، يأتي مزودًا بتصريف مدمج. قد تتطلب القطع التي تريد تعليقها من الحائط تثبيت أقواس. بغض النظر عن حجم المساحة المتوفرة لديك، يمكنك إنشاء عرض نباتي مؤقت ورائع باستخدام عناصر غير مكلفة من متجر التوفير.
اصنع أصيصًا من طاولة جانبية أو طاولة قهوة
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إعادة تدوير طاولة جانبية قديمة إلى شاشة عرض نباتية أنيقة. اعتمادًا على شكل الطاولة وحجمها، يمكنك إما قطع ثقوب بحجم الأصيص في سطح الطاولة أو قطع قسم كبير في المنتصف لعرض مجموعة من نباتاتك المفضلة. حتى أن أحد مصممي الأعمال اليدوية، المزارع Nick على TikTok، قام بتحويل طاولة قهوة قديمة إلى أصيص زرع كبير في الهواء الطلق عن طريق تقسيم المركز وإدخال صندوق زرع غائر.
ثني النباتات على حاملي المجوهرات الفريدة
يعد حاملي المجوهرات خيارًا رائعًا آخر وبأسعار معقولة لعرض النباتات في الداخل. إذا كانت تحتوي على خطافات مجوهرات، يمكنك إزالتها أو استخدامها لتعليق القطعة على الحائط. (يمكنك أيضًا استخدام هذه الخطافات لتعليق سلال مزارع صغيرة.) حولت مستخدمة Facebook Trina Dee حامل مجوهرات مذهل على شكل يد إلى منزل لزراعة الكروم النضرة، باستخدام راحة اليد كزارع. قام شخص آخر من أصحاب الأعمال اليدوية بتسجيل شماعات مجوهرات سلكية على شكل فستان وزرع العصارة بداخلها بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا إضافة نبات إلى صندوق المجوهرات.
نبات العصارة في فناجين الشاي
تعد فناجين الشاي والأكواب من أكثر العناصر المتوفرة في متاجر التوفير؛ يمكنك العثور على عدد لا يحصى من الأحجام والألوان والأنماط، وعادة ما تكون أقل من 10 دولارات للقطعة. يمكن أن تكون هذه العناصر بمثابة عروض نباتية مصغرة مثالية على حافة النافذة أو مكتبك أو الشرفة أو طاولة القهوة. قبل إضافة التربة والنبات، ستحتاج عادةً إلى حفر حفرة في الأسفل للتصريف المناسب. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لزراعة النباتات العصارية، فلن تحتاج إلى إضافة الحفرة، لأن هذه النباتات الجميلة لا تتطلب سقيًا متكررًا.
أضف الصرف إلى مرطبانات البسكويت القديمة أو العتيقة
إذا كنت تريد إضافة ممتعة وغريبة لمنزلك، يمكنك إعادة استخدام أوعية البسكويت القديمة للحصول على ديكور منزلي فريد ستحبه نباتاتك. تأتي مرطبانات البسكويت بجميع الأشكال والأحجام وتحظى بشعبية كبيرة في متاجر السلع المستعملة، وتكلف عادةً ما يصل إلى 25 دولارًا للقطعة الواحدة، اعتمادًا على الحجم والعمر. غالبًا ما تكون هذه العناصر قوية جدًا وتصلح لمزارعين مؤقتين ممتازين. أصعب شيء هو حفر حفرة في الأسفل للتصريف. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو إضافة التربة والنبات الذي تختاره.
استخدم الحقائب القماشية والحقائب كمزارعين
يمكن لحقائب اليد، التي عادةً ما تكون بضعة دولارات فقط في متجر التوفير المحلي (أو حتى مجانًا في مجموعات Buy Nothing على Facebook)، أن تصنع مزارعًا ممتازة وفريدة من نوعها لمنزلك وحديقتك. بالنسبة لحقائب اليد المنسوجة أو الحقائب القماشية، قم بقطع بضعة ثقوب في الأسفل للتصريف. قبل إضافة التربة والنبات، من الأفضل إدخال كيس بلاستيكي بداخله لتغطية الحقيبة للحماية. يمكنك إما وضع الحقيبة بمفردها أو تعليقها على الحائط أو السياج.
تحويل أي قاعدة مصباح إلى زارع
إذا كنت مستكشفًا منتظمًا لمتجر التوفير، فمن المحتمل أنك رأيت أرففًا مليئة بأجزاء المصابيح، من أغطية المصابيح إلى قواعد مصابيح الزيت. على الرغم من أن هذه قد تبدو مستحيلة في البداية، إلا أنها يمكن أن تكون في الواقع مزارعًا ممتازة، طالما قمت بإعدادها بشكل صحيح وإزالة أي بقايا من الوقود. بمجرد إزالة أي براغي أو قطع زائدة، من المفترض أن يتبقى لديك قاعدة فارغة. أضف نباتك مباشرةً إلى القاعدة بالتربة.
أضف النباتات إلى سلة الخوص
إذا كنت تريد أصيصًا لطيفًا وفريدًا من نوعه لفناءك أو حديقتك أو حتى داخل منزلك، فاتبع اتجاه حديقة الخوص من خلال صنع أصيص النباتات الخاص بك بنفسك. يمكن عادةً تخزين سلال الخوص في الخارج، ويمكنك رشها برذاذ مانع للماء لمزيد من الحماية. ستحتاج إلى قطع من الخيش لتناسب السلة لمنع تسرب الأوساخ عبر الفجوات. بعد ذلك، قم بإضافة كيس قمامة للحفاظ على رطوبة التربة. لا تنس أن تقوم بعمل ثقوب في كيس القمامة لتصريف المياه. وأخيرًا، يمكنك إضافة التربة والنباتات في الأعلى.
عرض النباتات على سلم متدرج
إذا وجدت سلمًا متدرجًا في متجر التوفير المحلي، فقد ترغب في إحضاره إلى المنزل. سواء قمت بفتح السلم على إطاره على شكل حرف A أو اتكأته على الحائط، فإن السلم الذي يمكنك صنعه بنفسك يخلق المكان المثالي لوضع النباتات في الأصيص أو النباتات المعلقة. للحصول على مساحة أكبر، يمكنك وضع ألواح خشبية في كل خطوة لإنشاء رفوف. تأكد من تثبيت القطع الخشبية لأسفل حتى يكون للنباتات قاعدة قوية. إذا قررت أن تضع السلم على الحائط، ثبته في مكانه لمنعه من السقوط.