8 حيل رائعة للمساعدة في التعامل مع أرضيات الممرات المطحونة

على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد لا تزال تجد طحالبًا مزعجة تنمو بين الممر وأرصفة الرصيف. في حين أن بعض أصحاب المنازل يحبون مظهر الطحلب، فإن آخرين مصممون على التخلص منه وقد لا يعرفون من أين يبدأون. يمكنك محاولة إزالة الطحالب يدويًا، لكن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع إعادة النمو. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية الشائعة للمساعدة في قتل الطحالب. ربما تكون لديك بالفعل العديد من هذه الأدوات المنزلية الأساسية: المبيض، وصودا الخبز، والخل، والماء المغلي.
اعتمادًا على مدى سمك الطحالب حول الرصف، قد تحتاج إلى تجربة عدة طرق قبل العثور على الطريقة الناجحة. بالنسبة لمعظم هذه الحيل، تحتاج إلى السماح للمنتج بالبقاء لبضعة أيام قبل محاولة إزالة الطحالب، وهو ما يمكنك القيام به باستخدام خرطوم أو فرشاة أو مجرفة أو شوكة الحديقة. للمساعدة في منع الطحالب من النمو مرة أخرى في حديقتك، يمكنك استخدام قاتل الطحالب أو زيادة التعرض لأشعة الشمس أو ضبط درجة حموضة التربة أو تهويتها لتحسين الصرف.
خل
يمكن أن يساعد الخل في العديد من المهام في المنزل، بدءًا من سكبه في البالوعة للحصول على حوض مطبخ نظيف ذو رائحة طيبة، وحتى تنظيف الأواني والمقالي المحروقة. يمكن لهذا العنصر الأساسي المنزلي أن يخلص الممرات ورصف الرصيف من الطحالب المزعجة. صب الخل في زجاجة رذاذ ثم ضع السائل على المناطق المطحونة. اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة وكرر العملية يوميًا لمدة تصل إلى أسبوع. بعد ذلك، يجب أن يكون من السهل إزالة الطحلب باستخدام خرطوم الحديقة أو الفرشاة.
صودا الخبز
كما قد تتوقع، يمكن أن تساعد صودا الخبز الأساسية متعددة الاستخدامات أيضًا في التخلص من الطحالب المحيطة بأرضيتك. يمكن أن تساعد صودا الخبز في قتل الطحالب بفضل درجة الحموضة القلوية. يفضل الطحلب الظروف الحمضية ويكافح من أجل البقاء في البيئات القلوية. تساعد صودا الخبز أيضًا على تجفيف الطحالب وإزالة الرطوبة اللازمة لها. للتطبيق، قم ببساطة برش صودا الخبز على المنطقة المطحونة واتركها لبضعة أيام، أو حتى يتحول الطحلب إلى اللون البني. ثم يجب أن تكون قادرًا على كشطه واكتساحه بسهولة.
بيروكسيد الهيدروجين
إذا كان لديك زجاجة من بيروكسيد الهيدروجين متناثرة حول منزلك، فقد ترغب في إخراجها لمحاربة الطحالب في حديقتك. قم بتخفيف بيروكسيد الهيدروجين بالماء بنسبة 50/50 باستخدام زجاجة رذاذ. يمكنك رش هذا المحلول على الطحالب بين الرصف واتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل محاولة كشطه. استخدم فرشاة صلبة لإزالة الطحلب، ثم اشطف المنطقة جيدًا.
مبيض
المبيض هو منظف منزلي شائع آخر يمكنه إزالة الطحالب من الرصف. باستخدام دلو فارغ، قم بخلط كوب واحد من المُبيض مع جالون واحد من الماء. (يمكنك أيضًا إضافة كوب من صابون الأطباق أو المنظفات.) بعد ذلك، يمكنك إما صب الخليط على الطحلب أو رشه من الزجاجة. اتركه لمدة خمس دقائق على الأقل، ثم اشطف المنطقة بخرطوم. قد يساعد المبيض أيضًا في إبطاء إعادة نمو الطحالب. كالعادة، عند التعامل مع مواد التبييض، تأكدي من حماية نفسك وبشرتك باستخدام القفازات أو النظارات الواقية.
غسالة الضغط
إذا كنت تريد إصلاحًا سريعًا لأرضياتك المطحونة، فيمكن لغسالة الضغط التعامل مع هذه المهمة. استخدم غسالة ضغط تتراوح قوتها بين 1500 و3000 رطل لكل بوصة مربعة. إذا كانت أرضيتك خرسانية أو أسفلتية، فقد تحتاج إلى اختيار الحد الأعلى من هذا النطاق. يوصى أيضًا باستخدام ملحق فوهة توربو. أولاً، قم بتجهيز الرصف بمحلول ماء ومنظف، واتركه لمدة 10 دقائق تقريبًا. بعد ذلك، قم بتشغيل غسالة الضغط على المناطق المرتفعة ورش المناطق التي بها مشكلة لإزالة الطحالب. بالنسبة لأي بقع صعبة أو عنيدة، استخدمي فرشاة تنظيف يدويًا.
الماء المغلي
إذا لم يكن لديك غسالة الضغط، يمكن أن يوفر الماء المغلي بديلاً أبسط لإزالة الطحالب. من المحتمل أنك ستحتاج إلى فرشاة تنظيف أيضًا. بمجرد غلي الماء، اسكبه على المناطق المصابة واتركه لبضع دقائق قبل فركه بالفرشاة لإزالة النبات العنيد. إذا كان الطحلب لا يزال ملتصقًا، يمكنك تكرار عملية الصب حتى تتم إزالته تمامًا. ثم استخدم المكنسة لإزالة الطحالب الزائدة من المنطقة.
صابون الأطباق والماء
حتى بدون أدوات متخصصة، يوفر صابون الأطباق طريقة بسيطة للتعامل مع الطحالب. امزج حوالي ربع كوب من صابون الأطباق مع جالون واحد من الماء واسكبه في بخاخ يدوي أو زجاجة رذاذ. قم بتطبيق هذا على أرضيتك المطحونة واتركها حتى يجف الطحلب ويموت. كما هو الحال مع معظم حيل إزالة الطحالب، تأكد من عدم هطول المطر في الخارج حتى لا يغسل المحلول. بمجرد موت الطحلب، يمكنك إزالته باستخدام فرشاة مشعل النار أو فرشاة الفرك.
ملح
عنصر طبيعي آخر يعتني بالطحالب هو الملح. يقتل الملح الطحالب عن طريق سحب الرطوبة والتسبب في الجفاف. يمكنك إما رشه مباشرة على المنطقة أو إنشاء محلول عن طريق خلط الملح بالماء ووضعه على الطحلب باستخدام زجاجة رذاذ. بالنسبة للأخيرة، استخدم نسبة 20/80 من الملح إلى الماء. تأكد من توخي الحذر عند إضافة الملح إلى حديقتك، لأنه قد يؤدي عن طريق الخطأ إلى إتلاف النباتات والتربة المحيطة.