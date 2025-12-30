8 حيل رائعة للمساعدة في التعامل مع أرضيات الممرات المطحونة

على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد لا تزال تجد طحالبًا مزعجة تنمو بين الممر وأرصفة الرصيف. في حين أن بعض أصحاب المنازل يحبون مظهر الطحلب، فإن آخرين مصممون على التخلص منه وقد لا يعرفون من أين يبدأون. يمكنك محاولة إزالة الطحالب يدويًا، لكن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع إعادة النمو. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية الشائعة للمساعدة في قتل الطحالب. ربما تكون لديك بالفعل العديد من هذه الأدوات المنزلية الأساسية: المبيض، وصودا الخبز، والخل، والماء المغلي.

اعتمادًا على مدى سمك الطحالب حول الرصف، قد تحتاج إلى تجربة عدة طرق قبل العثور على الطريقة الناجحة. بالنسبة لمعظم هذه الحيل، تحتاج إلى السماح للمنتج بالبقاء لبضعة أيام قبل محاولة إزالة الطحالب، وهو ما يمكنك القيام به باستخدام خرطوم أو فرشاة أو مجرفة أو شوكة الحديقة. للمساعدة في منع الطحالب من النمو مرة أخرى في حديقتك، يمكنك استخدام قاتل الطحالب أو زيادة التعرض لأشعة الشمس أو ضبط درجة حموضة التربة أو تهويتها لتحسين الصرف.