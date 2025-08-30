(8 دقائق) X أصناف الطماطم التي توفر أكبر حصاد

بالنسبة لبعض البستانيين المنزليين ، فإن وعد الطماطم الطازجة التي تدور حولها الشمس هي السبب الكامل لأنهم أحضروا جزءًا من فناءهم. لا يوجد طماطم في متجر البقالة ، ولا حتى إرث من السوق العضوية ، ويذوقها في الصيف وشهية كطماطم محلية. في حين أن الطماطم هي عنصر أساسي في حديقة الخضروات ، لا يتم إنشاء كل شيء كما هو. تُعرف بعض الأصناف باسم Workhorses الذين سيقومون بإعادة لك مع لدغات لذيذة طوال الصيف. إنهم يبقيون الخير يتدفق عن طريق تمكينك من تخزين أرففك بالجرار لتدفقك حتى العام المقبل. لحسن الحظ ، تنتج هذه النباتات الغزيرة أيضًا عينات حلوة لذيذة سترغب فعليًا في الاستمتاع بها بمجرد أن تصبح الأيام باردة.
ما نوع “الحصاد الكبير” الذي تريده؟ هل تأمل في تناول الطعام المتسق لفترة أطول من الوقت ، أم أن وفرة الطماطم كلها تروق لك في وقت واحد؟ لا تمنحنا العديد من أنماط الحياة الحديثة عدة أيام يمكننا تكريسها للعلان ، لكن هذه القائمة تحتوي على أصناف تمنحك هذا الخيار أيضًا. قد يكون من الصعب العثور على بعض أنواع الطماطم هذه في دور الحضانة ، لذلك تخطي الطماطم التي لا طعم لها من مركز الحديقة والتمسك بالبذور التي يمكنك أن تبدأ نفسك.
تم تجميعها هنا من الأصناف غير المحددة – تلك التي تثمر طوال الموسم – وأصوات المحددة التي تنضج في تدفق واحد هائل. لا يوجد أحد هذه التضحيات التي يتذوقها من الطماطم ، سواء كانت ، سواء كانت “Orange Oxhearts” ، أو روما جاهزة الصلصة ، أو “ساكوراس” من نوع الكرز. تسبق فرصك في محصول المصد ، بغض النظر عن التنوع ، من خلال زراعة الطماطم في أشعة الشمس الكاملة ، وتوالد المصاصون ، والحصاد بانتظام ، ومحاولة بعض الاختراقات الأخرى التي يجب تذكرها عند زراعة الطماطم.
الخبول
قل “من الجيد أن ألتقي يا” لئر الطماطم. وضوحا “Stu-Peech-ka” ، هذه الطماطم غير المحددة الأكثر تحددًا التي تنحدر من تشيكوسلوفاكيا السابق هي منتج متحمس يمكنه مشاركة لذيذة في المناطق الباردة مثل ألاسكا. يمكن أن يأخذ هذا الصادق درجات الحرارة الساخنة والطقس الجاف أيضًا. إذا بدأت الوعاء في الداخل بحلول شهر يناير ، فقد تتمكن من حصاد الفاكهة في وقت مبكر من نهاية يونيو. كل فاكهة ناضجة عادة ما تزن 1 إلى 2 أوقية.
“المشاهير”
هناك حفنة من الخصائص التي تجعل شهرة الطماطم “المشاهير” تستحق الجدارة. هذه الطماطم المحددة تتعامل مع الطقس البارد والساخن بشكل جميل ، ومقاومة بشكل ملحوظ للآفات والأمراض ، ومكافأتك بالكثير من الخير من الطماطم دون جهد كبير. هذا المصنع القابل للتكيف منتج للغاية ويستغرق 70 إلى 75 يومًا للوصول إلى مرحلة النضج. بمجرد أن تكون جاهزة للحصاد ، ستكون الفواكه الحمراء حوالي 6 إلى 8 أوقية لكل منهما.
“الجبل الجبال”
إذا كنت قد ناضلت مع الآفات والأمراض ، فإن الطماطم “Mountain Merit” تستحق مكانًا في حديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم إنتاج جبال من الفاكهة الحمراء في الطقس البارد. ومع ذلك ، يشترك سكان Deep South في أن “مزايا الجبال” تؤدي أداءً رائعًا في المناخات الحارة الرطبة أيضًا. هذا التنوع المحدد يضع الطماطم الكبيرة ، ويزن ما بين 8 و 10 أوقية لكل منهما. كما أنها أقل عرضة للكسر من الطماطم الأخرى. تستغرق مزايا الجبل حوالي 75 يومًا لتنضج.
“روما”
ليس من الصعب العثور على “Romas” في متاجر البقالة ، ولكن بمجرد تذوق واحدة نمت في التربة الخاصة بك ، سترغب في الاحتفاظ Safeway المحلي بأنفسهم لأنفسهم. “روما” محددة ومقاومة للأمراض. ما هو أكثر من ذلك ، يأخذون بشكل جيد إلى الحدائق الحاويات. ثمارها الحمراء ذروتها في أوزان من 2 إلى 3 أوقية حوالي 75 يومًا بعد الزراعة. إذا كان لديك أكلة من الصعب إرضاءها في حياتك ، فقد تكون الطماطم “روما” من الناس سعداء ؛ ومن المعروف أنها عدم وجود الكثير من البذور.
“ساكورا”
طماطم طماطم “ساكورا” أقل من الحجم والحلو هي نوع من طماطم الكرز التي قد تكون أول مجموعة متنوعة تختارها في موسم واحد. يستغرق الأمر ما بين 50 إلى 55 يومًا فقط حتى يتم عرض هذه النباتات الطماطم غير المحددة ، فاكهة حمراء تزن 1 إلى 2 أوقية. جنبا إلى جنب مع كونهم من الفاكهة المبكرة الذين يضخون الطماطم طوال الموسم ، “ساكوراس” صعبة ضد الأمراض والتكسير. كما أنها مناسبة بشكل جيد للنمو في الحاويات.
Oxheart Orange
طماطم Oxheart البرتقالية على شكل قلب برتقالي ، وهي حداثة لذيذة لتصحيح الخضار الخاص بك. يشير الجزء “الثور” من الاسم إلى حجمه الشديد الذي يصل إلى 18 أوقية ونهاية مدببة ، والتي تشبه القلب. كانت هناك حالات من Oxhearts تنمو حتى 2 إلى 3 أرطال ، كذلك. يكافئ هذا الطماطم غير المحددة البستانيين مع حصاد وفيرة. بشكل عام ، نبات مرن ، راقب تعفن نهاية الزهر والبق مثل الديدان المقطوعة وديدان الطماطم. من الأفضل أن تنمو Oxhearts البرتقالية في المناطق ذات الصيف الأطول ، لأنها تستغرق ما يصل إلى 90 يومًا للحصاد الأول.
“الجمال الأسود”
إن الجلد الأرجواني العميق ، الأسود تقريبًا من الطماطم السوداء الجمال ، عبارة عن استراحة بصرية من الطماطم الحمراء الشهيرة ، ومن المؤكد أنها مجموعة متنوعة لم تصادفها أبدًا في متاجر البقالة. يرجع الصباغ المظلم لهذه الثمار إلى الأنثوسيانين ، وهو مركب أظهرت الدراسات أنه يحمل صفات مضادة للأكسدة ومضادات الميكروبات. تستغرق الجمال السوداء حوالي 80 يومًا لتنضج وتحمل الطماطم التي تتراوح بين 3.5 وحوالي 5.5 أوقية لكل منهما. فهي غير محددة وتناسب حدائق جيدة في المناخات الباردة والساخنة.
‘Sungold’
ماذا يمكن أن يكون أكثر من الصيف من تناول الوجبات الخفيفة على طماطم أشعة الشمس الصفراء مباشرة من الكرمة؟ زرع بعض الطماطم “Sungold” ، وجلب هذا السيناريو الوهمي إلى الحياة. في ½ أونصة فقط ، “Sungolds” بحجم الكرز ومثالي للظهور في فمك. أنها غير محددة وتنمو بشكل جيد في مجموعة متنوعة من المناخ. إنهم مستعدون للحصاد بعد 65 يومًا فقط. أما بالنسبة للحشرات والأمراض ، يمكن أن تكون “Sungolds” عرضة للشفاء ، والميدانات ، والتف (
‘كارميلو’
قد يحفزك الاسم وحده على طلب بذور الطماطم “كارميلو”. هذه الطماطم غير المحددة تعود إلى استثمار وقتك في وقت مبكر بعد 70 يومًا من الزراعة ، وهي تحافظ على الفاكهة بشكل موثوق حتى الصقيع. من غير المحتمل أن تجد طماطم “كارميلو” للشراء ، حتى في أسواق المزارعين ، لأنها لا تسافر بشكل جيد. تعطل علبة من البذور من أجل تجربة هذه الأطعمة. “كارميلوس” ممتلئة بما يتراوح قطره بين 4 و 5 بوصات. إنهم مقاومون للتكسير وأمراض مثل الفيروس الفوساريوم وفيروس الطماطم.
“لحوم البقر الكبيرة”
إذا كنت تغمس فقط أصابع قدميك في تنمو الطماطم ، فإن الطماطم “Big Beef” هي مقدمة رائعة لتربية هذه الثمار. سيمنحك إنشاء نباتات “لحم البقر الكبير” في حديقتك إبهامًا أخضر فوريًا. هذا التنوع غير المحدد لا يمثل الكثير من التحديات ويعيش حقًا إلى مستوى اسمه (كل ما عدا الجزء “لحوم البقر”). “لحم البقر الكبير” عبارة عن هجينة تم تربيتها للتغلب على الأمراض مثل فيروس ذبول الطماطم والفساريوم. سيستغرق الأمر ظلًا على مدار 70 يومًا حتى يوفر لك نباتك متكافئًا يتراوح بين 8 إلى 12 أوقية لكل منهما.
Jaune Flamme
الفرنسية من أجل “اللهب الأصفر” ، طماطم Jaune Flamme أكثر برتقالية من الأصفر. بغض النظر عن لونه الحقيقي مقابل اسمه ، فإن هذه الطماطم غير المحددة مثمرة بشكل رائع بعد حوالي 70 إلى 80 يومًا. تعتبر Jaune Flammes خيارًا جيدًا إذا كنت تأمل في زراعة الطماطم في حديقتك في أي مناخ تقريبًا. كما أنها صعبة ضد الأمراض وسهلة النمو. اختر محصولًا وفيرة من الفاكهة التي تزن 3 إلى 4 أوقية لكل منها لتناول الوجبات الخفيفة والسلطات والتجفيف مباشرة.
“خط ساخن”
تُقدم الطماطم “الساخنة” للبرتقالي ، والطماطم “الساخنة” ، الفاكهة اللافتة للنظر بعد أقل من 60 يومًا. يأتي الجزء “الساخن” من اسمه من البهارات البسيطة التي تثير هذه الطماطم ذات التخزين الطويل للسالسا والتطبيقات الأخرى التي تتطلب المزيد من التانغ. ليست هذه الطماطم غير المحددة جذابة فحسب ، بل إنها أيضًا مقاومة للغاية للأمراض التي تصيب أصناف الطماطم الأخرى. تزن فاكهة “الخط الساخن” الناضجة في 6 إلى 12 أوقية. أنها تنمو بشكل جيد بشكل خاص في الأنفاق أو الدفيئات من أجل “تأمين النمو”.
“فتاة مبكرة”
مراوح الطماطم الصبر ، “الفتيات المبكرة” هي الصنف المثالي لتصحيح الخضار الخاص بك. على استعداد للحصاد في وقت مبكر من 50 يومًا بعد الزراعة ، توفر نباتات الطماطم المحددة المقاومة للأمراض وعدًا للأشخاص الذين يعيشون في مجموعة واسعة من المناطق. تنمو الفتيات المبكرون بشكل جيد في الحاويات وينتجن الفواكه التي عادة ما تزن 6 إلى 8 أوقية لكل منهما.
“كامارو”
مثل تشيفي السريع مع نفس الاسم ، فإن طماطم “كامارو” سريعة للوصول في الصيف. تنضج بعد 70 إلى 75 يومًا ، “كاماروس” ليست سريعة فقط للفاكهة ولكن أيضًا كبيرة في الجسم. المصنع نفسه مضغوط ويحتاج إلى القليل من التقليم ، لكن الطماطم البريجون إلى 10 إلى 14 أوقية لكل منهما. هذا الهجين المحدد مقاوم لعدد قليل من الأمراض بما في ذلك الذبول fusarium و canker الجذعية البديلة.
أسود الكرم
فاكهة أخرى من غير المرجح أن تجدها في ممر الإنتاج ، وهي طماطم كريم السوداء هي إرث غير محدد بنكهة لا تنسى. حلوة بعض الشيء ، صبي مالحة ، و Smokey قليلاً هي بعض الطرق التي تم وصف هذه الفاكهة اللذيذة. قد تختار KRIMS الأسود في وقت مبكر من 70 يومًا بعد الزراعة. الفواكه الناضجة متوسطة الحجم. يمكن أن يكون Krims الأسود ضحايا لطفرة نهاية الإزهار ، ولكن قد تكون قادرًا على منعه عن طريق تطبيق وجبة العظام.
‘متسكع’
قد تكون طماطم “Rambler” الكبيرة والوهن الوفيرة هي هاجس الحديقة القادمة. صحن الفواكه “Rambler” فوق الطماطم المثالية: أحمر عميق ، مستدير ، وثابت. يزن هؤلاء الأولاد الكبار بين 8 و 12 أوقية لكل منهم. هذه الطماطم المحددة تستغرق حوالي 70 يومًا للوصول إلى مرحلة النضج. “Ramblers” لا يحتاجون إلى الكثير من التقليم إن وجد ، وهم يقفون بشدة ضد العديد من الأمراض مثل fusariums و Verticillium Wilt و Alternaria 1.
“اليوسفي”
الأصفر مع تلميح من أحمر الخدود ، طماطم “اليوسفي” عبارة عن كرات من أشعة الشمس التي تملأ الحدائق بالفواكه في مناخات مختلفة تمامًا. سواء كانت الصيف حار وجاف ، ساخنة ورطبة ، أو باردة وقصيرة ، فلن تضطر إلى تفويت هذه الجوائز المتوهجة. يتم تحديد الطماطم “اليوسفي” ، و 6 إلى 8 أوقية فواكه ناضجة في حوالي 70 يومًا. إنهم من المعجبين المفضلين لمقاومتهم للأمراض والحلاوة والعوائد العالية.