(8 دقائق) X أصناف الطماطم التي توفر أكبر حصاد

بالنسبة لبعض البستانيين المنزليين ، فإن وعد الطماطم الطازجة التي تدور حولها الشمس هي السبب الكامل لأنهم أحضروا جزءًا من فناءهم. لا يوجد طماطم في متجر البقالة ، ولا حتى إرث من السوق العضوية ، ويذوقها في الصيف وشهية كطماطم محلية. في حين أن الطماطم هي عنصر أساسي في حديقة الخضروات ، لا يتم إنشاء كل شيء كما هو. تُعرف بعض الأصناف باسم Workhorses الذين سيقومون بإعادة لك مع لدغات لذيذة طوال الصيف. إنهم يبقيون الخير يتدفق عن طريق تمكينك من تخزين أرففك بالجرار لتدفقك حتى العام المقبل. لحسن الحظ ، تنتج هذه النباتات الغزيرة أيضًا عينات حلوة لذيذة سترغب فعليًا في الاستمتاع بها بمجرد أن تصبح الأيام باردة.

ما نوع “الحصاد الكبير” الذي تريده؟ هل تأمل في تناول الطعام المتسق لفترة أطول من الوقت ، أم أن وفرة الطماطم كلها تروق لك في وقت واحد؟ لا تمنحنا العديد من أنماط الحياة الحديثة عدة أيام يمكننا تكريسها للعلان ، لكن هذه القائمة تحتوي على أصناف تمنحك هذا الخيار أيضًا. قد يكون من الصعب العثور على بعض أنواع الطماطم هذه في دور الحضانة ، لذلك تخطي الطماطم التي لا طعم لها من مركز الحديقة والتمسك بالبذور التي يمكنك أن تبدأ نفسك.

تم تجميعها هنا من الأصناف غير المحددة – تلك التي تثمر طوال الموسم – وأصوات المحددة التي تنضج في تدفق واحد هائل. لا يوجد أحد هذه التضحيات التي يتذوقها من الطماطم ، سواء كانت ، سواء كانت “Orange Oxhearts” ، أو روما جاهزة الصلصة ، أو “ساكوراس” من نوع الكرز. تسبق فرصك في محصول المصد ، بغض النظر عن التنوع ، من خلال زراعة الطماطم في أشعة الشمس الكاملة ، وتوالد المصاصون ، والحصاد بانتظام ، ومحاولة بعض الاختراقات الأخرى التي يجب تذكرها عند زراعة الطماطم.