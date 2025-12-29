8 زهور ربيعية يمكنك البدء في زراعتها من البذور في الشتاء لجذب الطيور الطنانة

عندما يخف الطقس البارد، تعود العديد من أنواع الطيور الطنانة إلى الولايات المتحدة لقضاء فصل الصيف. على الرغم من أن شهر وصولها بالضبط يعتمد على الولاية التي تعيش فيها، إلا أنه يمكن أحيانًا رصد هذه الطيور الجميلة في أماكن معينة في وقت مبكر من شهر فبراير. هذا يعني أنها فكرة رائعة أن تبدأ الاستعداد لها في أشهر الشتاء. من خلال اختيار الزهور المناسبة وبدء زراعتها في الشتاء، ستتمكن من جذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ودعم هذه المخلوقات الرائعة.

تحب الطيور الطنانة الزهور الأنبوبية ذات الألوان الزاهية، مثل الكولومبين ولسان اللحية. ولحسن الحظ، فإن العديد من الزهور التي تنجذب إليها الطيور الطنانة يمكن زراعتها بسهولة من البذور. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها البدء في زراعة النباتات من البذور في أشهر الشتاء، ويعتمد اختيار الطريقة على ما تزرعه وإعداداتك. قد ترغب في بدء زراعة البذور بالداخل باستخدام أضواء النمو. أو يمكنك زراعتها في الخارج باستخدام تقنية البذر الشتوي. هذا هو المكان الذي تستخدم فيه الحاويات المعاد تدويرها في الهواء الطلق في منطقة محمية. تعمل الحاوية مثل دفيئة صغيرة، باستخدام الضوء الطبيعي، حيث يقوم الطقس البارد بتقسيم البذور إلى طبقات للإنبات. يمكن زراعة العديد من الزهور المحلية بهذه الطريقة لإنتاج شتلات قوية وصحية تزهر في الربيع.