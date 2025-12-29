8 زهور ربيعية يمكنك البدء في زراعتها من البذور في الشتاء لجذب الطيور الطنانة

عندما يخف الطقس البارد، تعود العديد من أنواع الطيور الطنانة إلى الولايات المتحدة لقضاء فصل الصيف. على الرغم من أن شهر وصولها بالضبط يعتمد على الولاية التي تعيش فيها، إلا أنه يمكن أحيانًا رصد هذه الطيور الجميلة في أماكن معينة في وقت مبكر من شهر فبراير. هذا يعني أنها فكرة رائعة أن تبدأ الاستعداد لها في أشهر الشتاء. من خلال اختيار الزهور المناسبة وبدء زراعتها في الشتاء، ستتمكن من جذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ودعم هذه المخلوقات الرائعة.
تحب الطيور الطنانة الزهور الأنبوبية ذات الألوان الزاهية، مثل الكولومبين ولسان اللحية. ولحسن الحظ، فإن العديد من الزهور التي تنجذب إليها الطيور الطنانة يمكن زراعتها بسهولة من البذور. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها البدء في زراعة النباتات من البذور في أشهر الشتاء، ويعتمد اختيار الطريقة على ما تزرعه وإعداداتك. قد ترغب في بدء زراعة البذور بالداخل باستخدام أضواء النمو. أو يمكنك زراعتها في الخارج باستخدام تقنية البذر الشتوي. هذا هو المكان الذي تستخدم فيه الحاويات المعاد تدويرها في الهواء الطلق في منطقة محمية. تعمل الحاوية مثل دفيئة صغيرة، باستخدام الضوء الطبيعي، حيث يقوم الطقس البارد بتقسيم البذور إلى طبقات للإنبات. يمكن زراعة العديد من الزهور المحلية بهذه الطريقة لإنتاج شتلات قوية وصحية تزهر في الربيع.
كولومبين البرية
الكولومبين البري (Aquilegia canadensis) هو نبات محلي رائع محبوب من قبل الطيور الطنانة والبستانيين على حد سواء، مع أزهاره الحمراء المتفجرة التي تبرز في أي حديقة. إنها مناسبة للزراعة الشتوية لأنها تحتاج إلى التقسيم الطبقي البارد للإنبات. مناسب لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، ويزهر الكولومبين البري في أبريل ومايو لتحويل مساحتك إلى جنة الطيور الطنانة. يمكنك زراعة هذه الزهور في الشمس الكاملة والظل الجزئي. إنها قابلة للتكيف إلى حد كبير مع مجموعة واسعة من التربة، طالما أنها تستنزف جيدًا.
أنف العجل
للحصول على موسم سنوي قاس وصديق للطيور الطنانة، قد ترغب في التفكير في إحضار أنف العجل (Antirrhinum majus) إلى حديقتك. هذه الزهور هي نباتات سنوية شتوية بشكل طبيعي، وتنمو خلال الأشهر الباردة لتزدهر في فصل الربيع. لذا، يمكنك أن تبدأ بزراعة نباتات أنف العجل في الشتاء في أسِرَّة حديقتك إذا كنت تعيش في المناطق من 7 إلى 10. قم بزراعة أنف العجل إما في الشمس الكاملة أو في الظل الجزئي. تفضل هذه الزهور التربة الرطبة الغنية ذات الصرف الجيد. بمجرد أن تبدأ في الإزهار، حافظ على الرؤوس الميتة لأن ذلك سيساعدها على الإزهار لفترة أطول.
قفاز الثعلب
تنمو قفازات الثعلب (Digitalis Purpurea) في كل من النباتات البينالية والمعمرة، وهي شديدة التحمل في المناطق من 4 إلى 9 ويمكن زراعتها خلال البذر الشتوي. ومع ذلك، قبل إحضار قفاز الثعلب إلى حديقتك، من المهم التحقق من ولايتك، حيث أن بعض الولايات تضعه في قائمة الأنواع الغازية. تتفتح هذه الزهور في شهري مايو ويونيو، وتتميز سيقانها الشائكة بكثافة بأزهار جميلة على شكل جرس. يعمل Foxglove بشكل جيد في الشمس الكاملة والظل الجزئي، حيث يفضل النبات التربة الرطبة. سوف يساعد Deadheading على تجنب انتشاره.
لسان اللحية
يعد Beardtongue (Penstemon spp.) خيارًا محليًا رائعًا آخر يمكنك زراعته خلال البذر الشتوي لإزهار الربيع. هذه النباتات المعمرة لها الشكل الأنبوبي الذي تحبه الطيور الطنانة، وهناك مجموعة واسعة من الأصناف والألوان المتاحة. ومع ذلك، قد يكون من الأسهل زراعة بعض الأصناف من البذور، لذا انظر إلى ما هو متاح في منطقتك. يمكنك زراعة لسان اللحية في مناطق الصلابة من 5 إلى 8. تأكد من أن التربة تتمتع بتهوية جيدة وتصريف جيد وحاول زراعتها في مكان يتلقى ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس يوميًا.
الترمس
جنس كبير آخر من الزهور الصديقة للطيور الطنانة هو الترمس (Lupinus spp.). تزهر هذه النباتات في فصلي الربيع والصيف، وتكون شديدة التحمل في الشتاء في المناطق من 4 إلى 8، ولكن يتم التعامل معها عادةً على أنها نباتات سنوية في المناطق 7 و8. يمكنك زراعة الترمس من البذور عن طريق البدء في زراعتها في الداخل أو زرعها في الشتاء. مناسب للشمس الكاملة والظل الجزئي، يفضل الترمس التربة الحمضية قليلاً مع تصريف جيد. باعتباره عضوًا في عائلة البقوليات، يتمتع الترمس بصفات تثبيت النيتروجين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات العناصر الغذائية في تربتك.
الكبوسين أبو خنجر
تعتبر الأزهار البرتقالية والحمراء المذهلة لأزهار الكبوسين (Tropaeolum spp.) مثالية للطيور الطنانة الجائعة. هذه النباتات الحولية عبارة عن أزهار غزيرة الإنتاج، تبدأ في الإزهار في الربيع وتستمر حتى الخريف. كما أنه من السهل جدًا العناية بها، فهي تزدهر في التربة الفقيرة ولا تحتاج إلى أي أسمدة. يمكنك البدء في زراعة nasturtium في الداخل أو زرعها في الشتاء. إذا قمت بتشغيلها في الداخل، استخدم الورق أو الأواني الخثية، حيث سيساعد ذلك في تقليل صدمة الزرع، والتي تكون حساسة لها. قم بقتلهم بانتظام لإبقائهم مزدهرين خلال المواسم.
حكيم ليريليف
تزدهر نباتات نبات القيثارة (Salvia lyrata) شديدة التحمل في المناطق من 5 إلى 8 في الربيع، عندما يتم تزيين النبات بأزهار دقيقة على شكل بوق بألوان الأزرق والأبيض والخزامى. على الرغم من أن هذه النباتات المعمرة قصيرة العمر إلى حد ما، إلا أنه يمكنك جمع بذورها لإنتاج زهور جديدة وبدء زرعها في الشتاء. يمكنك زراعة سالفيا أوراق القيثارة تحت أشعة الشمس الكاملة والظل الجزئي، حيث أن هذا النبات قابل للتكيف مع مجموعة من أنواع التربة والمواقع. إلى جانب الطيور الطنانة، تدعم سالفيا أوراق القيثارة الطيور المحلية الأخرى والنحل والفراشات على مدار العام.
العائق
غالبًا ما يُزرع الدلفينيوم (delphinium spp.) سنويًا في فصل الشتاء في الولايات الأكثر دفئًا، وهو نبات جميل ينتج مسامير طويلة منتصبة من الزهور بألوان الأزرق والوردي والأبيض والأصفر. تنبت بذورها في الشتاء لتزهر في الربيع، ويمكنك البدء بها من خلال البذر الشتوي. تعتبر نباتات الدلفينيوم مناسبة للنمو في المناطق من 3 إلى 9، على الرغم من أنها لن تستمر خلال فصل الصيف في المناخات الواقعة جنوب المنطقة 7. تنمو هذه الأزهار تحت أشعة الشمس الكاملة في تربة خصبة جيدة التصريف. في الأماكن الأكثر دفئًا، وفر لهم الحماية من شمس الظهيرة.