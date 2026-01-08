8 طرق ذكية لاستخدام مزهرية قديمة لترتيب وتنظيم حمامك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
قد تبدو المزهرية وكأنها موجودة فقط لعرض الزهور، ولكن مثل العديد من الأشياء الأخرى التي قد تكون لديك في منزلك، يمكنك بسهولة إعادة استخدام المزهرية للتنظيم. يعد الحمام مكانًا رائعًا لطرق ممتعة لإعادة استخدام المزهريات. سواء كنت تستخدم مزهرية من باقة من زهور عيد الميلاد، أو نفض الغبار عن مزهرية موجودة بالفعل في خزانتك، أو توفر مزهرية جديدة لك، فهناك طريقة لإضافة القليل من الأناقة أثناء قيامك بترتيب الحمام بهذه العناصر الزخرفية. من إخفاء منظف الحمام الشائع إلى تبسيط إعداد الماكياج، ربما يمكنك استخدام المزهريات بأي نمط وارتفاع وحجم يناسب احتياجاتك.
قد يتطلب الحمام في كثير من الأحيان الكثير من التنظيم، خاصة أنه مليء بمجموعة متنوعة من الأشياء الضرورية، بما في ذلك أدوات التصفيف وفرشاة الأسنان وإكسسوارات التجميل مثل كرات القطن. يمكن لهذه المنتجات، التي يتم حفظها في عبواتها الأصلية وتخزينها على المنضدة أو الرفوف، أن تجعل المساحة تبدو ضيقة بسرعة. يمكنك شراء سلسلة من المنظمات، كل منها له وظيفة مختلفة، ولكن يمكن أن يأتي ذلك بسعر مرتفع، خاصة بالنسبة للعناصر ذات الأشكال الغريبة. غالبًا ما تكون إعادة استخدام العناصر أو توفيرها أكثر فعالية من حيث التكلفة وتمنحك قطعة فريدة من الديكور الوظيفي. غالبًا ما تصطف المزهريات على أرفف العديد من متاجر التوفير، مما يجعل من السهل العثور على خيار تنظيم أكثر راقية، حتى لو لم يكن لديك القطعة المناسبة في منزلك.
قم بتخزين فرشاة أسنانك
يمكن تعليق فرشاة الأسنان على الحائط، ولكن للحصول على طريقة أكثر راقية لعرضها، جرب المزهرية. تضيف مزهرية الكريستال بعض الأناقة إلى الحمام وتأتي بأحجام متعددة لتناسب احتياجاتك. تعتبر المزهريات القصيرة المصنوعة من مواد أخرى خيارًا جيدًا أيضًا، وإذا وجدت حجرًا زخرفيًا طويلًا أو قطعة سيراميك ترغب في استخدامها، فيمكنك منحها بعض الارتفاع للفرش. يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة كتلة من رغوة الزهور، مثل كتل الرغوة الزهرية المستديرة ذات اللون الأخضر لعربة الأطفال، أو بعض صخور حشو المزهرية.
تنظيم فرش المكياج
قد يكون لديك مجموعة من الفرش لكل أنواع الماكياج، من الكونسيلر إلى البودرة. ومع ذلك، عندما تقوم بتخزينها مستلقية، فإنها تستحوذ بسرعة على عقارات قيمة على طاولاتك. يمكنك إجراء تغيير بسيط في التنظيم عن طريق التخلص من أي فرش لا تستخدمها، ثم عرض الباقي في مزهرية. بالإضافة إلى مساعدتك على تنظيم الطاولة بشكل أنيق، فإن تخزين فرش الماكياج في وضع مستقيم يساعد أيضًا على حماية شعيراتها ويقلل من فرص انتشار البكتيريا. تساعد إضافة الرمل أو حشو المزهرية الزجاجية على إبقاء الفرش في وضع مستقيم وسهل الإمساك بها.
خبأ مسحات القطن، ومنصات، والكرات
تعتبر العناصر الصغيرة مثل المسحات القطنية والكرات القطنية مثالية لتخزين المزهريات، مما يسمح لك بتنظيم وتزيين حمامك في نفس الوقت. يمكن أن تتيح لك المزهرية الشفافة معرفة متى تنفد محتوياتك، لكن المزهرية ذات اللون الصلب أو المزهرية المزخرفة تضيف تخزينًا جميلاً وسريًا إلى حمامك. أضف مزهريتك إلى صينية أو رف عائم من أجل اللمسة النهائية.
تحتوي على أملاح الاستحمام والقنابل
يمكن لعشاق الحمام أن يفرحوا إذا سئموا من النظر إلى تلك الحقيبة الضخمة من ملح إبسوم ويريدون طريقة أفضل لتنظيمها في حمامهم. اسكبه في مزهرية أنيقة، وإذا كان هناك مكان، أضف مغرفة لسهولة التوزيع. خيار مثل مجارف خشب الزان الطبيعي من KIKINIKO يمكن أن يمنح حمامك شعورًا يشبه المنتجع الصحي. هل أنت أكثر من مستخدم قنبلة الحمام؟ يمكنك استخدام نفس هذا الاختراق.
إخفاء فرشاة المرحاض
من بين جميع احتياجات الحمام التي ربما لا تريد أن يراها ضيوفك، من المحتمل أن تكون فرشاة المرحاض في أعلى القائمة. استخدم مزهرية قديمة لتخزين هذه العناصر الأساسية وقم بترقية حامل الفرشاة البلاستيكية. لم تبدو فرشاة المرحاض الخاصة بك أكثر أناقة من أي وقت مضى مع حيلة التخزين الذكية هذه. ابحث عن خيار يمكنك من خلاله سحب المقبض بسهولة دون غمس يدك في المزهرية. تجنب المزهريات الشفافة، حيث أن قطرات الماء يمكن أن تترك علامات مرئية بسرعة. لا تنس تنظيف المزهرية والفرشاة بانتظام.
تحويله إلى حامل الأنسجة
هل لديكم مزهريات ليس لها شكل تقليدي؟ يمكن إعادة استخدام المزهريات المُدخرة ذات الأشكال الغريبة في تخزين الحمام الأنيق من خلال تخصيصها لحمل المناديل الورقية. يمكنك إما استخدامه كما هو أو تلبيسه ببعض الطلاء بالرش. فقط تأكد من أنها واسعة بما يكفي لاستيعاب حجم المناديل التي تشتريها، سواء كنت تستخدم بعضها من صندوق مستطيل (4.5 × 4.5 × 9 بوصة) أو صندوق مكعب أصغر قليلاً (4.5 × 4.5 × 4.5 بوصة).
اصنع مضخة صابون
يمكن لزجاجة الصابون البلاستيكية أن تضيف فوضى إلى طاولات حمامك. لماذا لا تقوم بإعادة استخدام أو توفير مزهرية جميلة في موزع الصابون الذي تصنعه بنفسك؟ سوف تحتاج إلى قطع فلين ليناسب فتحة المزهرية وحفر ثقب فيها. بعد الانتهاء من حفر الثقب، ضع مضخة الصابون وأنبوبها بالداخل، ثم املأ المزهرية بالصابون. بعض الخيارات، مثل Creative Hobbies White Pump Dispenser، تأتي مع الفلين الخاص بها لتسهيل العملية. استخدام شريط الصابون؟ حاول تحويل المزهرية إلى موزع لوشن بدلاً من ذلك.
تنظيم وتخزين أدوات الشعر
يمكن أن تكون المزهرية مثالية لاحتياجات التصفيف، مثل الفرش والأمشاط، خاصة إذا سئمت من البحث في الدرج عن المزهرية المناسبة. حتى العناصر الأكبر حجمًا مثل مجفف الشعر أو مكواة الشعر المسطحة يمكن أيضًا الاستفادة من تخزينها في مزهرية. يساعد القيام بذلك أيضًا على منع تشابك الأسلاك مقارنة بتخزينها في خزانة أو درج. يضيف بعض محبي الأعمال اليدوية أيضًا ربطات شعر أو ربطات شعر أسفل فرشهم لسهولة الوصول إليها.