8 طرق ذكية للتنظيم مع حقيبة مقصورة Dollar Tree

عندما تحاول التنظيم في المنزل، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله بكل العناصر الصغيرة. أنت تعرف تلك الأشياء: البطاريات التي يتم خلطها في الصناديق أو الحقائب، أو ربطات الشعر التي تسبب الفوضى في درج الحمام، أو 5398 قطعة ليغو التي ينتهي بها الأمر دائمًا على الأرض. تعتبر الصناديق مثل Jot 9-Compartment Organizer Case من Dollar Tree مفيدة بشكل خاص لتجميع العناصر الصعبة عندما تريد طريقة صديقة للميزانية للحفاظ على منزلك منظمًا. بسعر 1.25 دولار للقطعة الواحدة، يمكنك شراء العديد من الحالات لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل دون إنفاق الكثير من المال أو قضاء ساعات في مشروع DIY متخصص.
إذا لم تتمكن من العثور على حقيبة Jot، فيمكنك أيضًا البحث عن منظم Dollar Tree آخر يسمى Tool Bench Hardware Storage Case. تمامًا مثل علبة Jot، فهي عبارة عن صندوق بلاستيكي شفاف مزود بغطاء متصل يغلق بكبسولة ويحتوي على تسع حجرات بداخله بأحجام مختلفة. إنها أكبر قليلاً وتكلف أكثر قليلاً، بسعر 1.50 دولارًا لكل منها، لكن الاختلافات ضئيلة، ويمكن استخدام كلتا الحالتين بنفس الطرق. بلاستيكها الشفاف يجعل من السهل رؤية ما تم تخزينه بالداخل، والحجيرات الصغيرة تحافظ على الأشياء منظمة ومنظمة. كلتا الحالتين صغيرتان بما يكفي لحملهما من غرفة إلى أخرى أو حتى استخدامهما لتنظيم العناصر أثناء التنقل.
طقم الإسعافات الأولية
من المؤكد أن مجموعة الإسعافات الأولية موجودة في قائمة مستلزمات الطوارئ التي يجب على كل منزل تخزينها. يمكنك حتى أن تصنعها بنفسك. استخدم علبة مقصورة Dollar Tree لهذا الغرض عن طريق إضافة ضمادات لاصقة ومناديل مطهرة وحاويات معقم لليدين بحجم مناسب للسفر. إن تنظيم مستلزمات الإسعافات الأولية الخاصة بك بهذه الطريقة يمكّنك من الحصول عليها بسرعة عندما تحتاج إليها. يمكنك أيضًا أخذها معك أثناء التنقل. وبدلاً من ذلك، يمكنك صنع مجموعات متعددة والاحتفاظ بواحدة في المنزل وواحدة في السيارة.
تخزين البطارية
يمكنك بسهولة تنظيم البطاريات وتخزينها باستخدام علبة مقصورة Dollar Tree. تناسب المقصورات ذات الأحجام المختلفة البطاريات ذات الأحجام المختلفة، بدءًا من البطاريات الصغيرة بحجم الأزرار وحتى البطاريات الكبيرة بقدرة 9 فولت. استخدم المقصورات المختلفة لفرز البطاريات حسب النوع حتى لا تضطر إلى الاختيار بين فوضى الخلط والمطابقة للعثور على ما تبحث عنه. قم بتخزين العلبة في خزانة أو على رف حيث تبقى درجات الحرارة بين 50 و70 درجة، وأبق الغطاء مغلقًا لمنع تراكم الرطوبة.
إكسسوارات الشعر
من ربطات الشعر والأقواس إلى دبابيس الشعر والمشابك، من السهل وضع إكسسوارات الشعر في غير مكانها. يتيح لك استخدام حاوية شفافة مثل علبة مقصورة Dollar Tree رؤية ما تحتاجه والعثور عليه بسهولة. قم بفرز الملحقات حسب النوع، باستخدام بعض الحالات المختلفة إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا فرزها حسب الشخص، إذا كان لديك العديد من الأشخاص الذين يمكنك تنظيمهم. إن وضع العلامات على كل حالة يجعل من السهل التعرف بسرعة على ما بداخلها. يمكن تكديسها فوق بعضها البعض، أو وضعها في الدرج، أو وضعها على الرف لمزيد من الرؤية.
منظم المجوهرات
إذا لم يكن لديك صندوق مجوهرات، أو سئمت من البحث في أحد الصناديق للعثور على القطعة المناسبة، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير الأمور. يمكنك استخدام حافظة حجرة Dollar Tree كمنظم للمجوهرات يسمح لك برؤية كل شيء بداخلها بنظرة سريعة. يمكنك أيضًا استخدامها لتعبئة المجوهرات عند السفر، للحفاظ على كل شيء منظمًا وفي مكانه، بدلاً من اختلاطه وتشابكه في الحقيبة. إنه يعمل بشكل جيد بشكل خاص مع الأقراط والخواتم والأساور.
الملحقات التقنية
هناك طريقة ذكية أخرى لتنظيم حقيبة مقصورة Dollar Tree وهي استخدامها للملحقات التقنية. بدلاً من رمي شواحن الهاتف وشحن الطوب في الدرج غير المرغوب فيه، قم بفرزها إلى أقسام داخل العلبة الشفافة لسهولة الوصول إليها. يمكنك منع تشابك أسلاك الهاتف أو الكمبيوتر المحمول عن طريق لفها في دائرة ووضعها في قسم خاص بها. ضع العناصر الأصغر مثل وحدات الشحن وسماعات الأذن والمحولات في حجرات منفصلة. اعتمادًا على احتياجاتك، يمكنك استخدام حالات متعددة واستخدام حالة واحدة لكل نوع محدد من التكنولوجيا في المنزل.
أجزاء لعبة أطفال صغيرة
إذا كنت قد دهست بيغو المفقودة في منتصف الليل أو حاولت العثور على حذاء دمية باربي المفقود، فأنت تعرف مدى صعوبة الحفاظ على أجزاء اللعبة الصغيرة هذه في مكان واحد. يمكن استخدام حقيبة مقصورة Dollar Tree لتنظيم وتخزين وإدارة الأجزاء والقطع الصغيرة من أشياء مثل تماثيل الحيوانات وقطع الألغاز وإكسسوارات الدمى المصغرة. يمكنك استخدام علبة واحدة لكل مجموعة ألعاب، ووضع ملصق عليها لسهولة التعرف عليها، وتكديس الحافظات لزيادة مساحة التخزين.
طقم أظافر
إذا كنتِ تحبين الأظافر التي يتم الضغط عليها، فمن المحتمل أنك على دراية بمدى صعوبة الحفاظ على الإكسسوارات منظمة. يعد استخدام حقيبة حجرة مثل حقيبة Jot من Dollar Tree طريقة ذكية للاحتفاظ بالأشياء في مكان واحد. يمكنك تخزين المسامير والمجوهرات والمواد اللاصقة الصغيرة في الأجزاء الصغيرة من العلبة. يمكن للمقصورات الأكبر حجمًا أن تحتوي على زجاجات صغيرة من غراء الأظافر، بالإضافة إلى الملفات والمقصات. استخدم حافظات متعددة لتنظيم مستلزماتك حسب اللون أو النمط.
اللوازم الحرفية
سواء كنت من الحرفيين المتحمسين ولديك غرفة كاملة مخصصة لمشاريعك أو كنت ببساطة تحب الأعمال اليدوية العرضية، فإن الحفاظ على مستلزماتك منظمة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. إحدى الطرق الذكية لاستخدام علبة مقصورة Dollar Tree لصياغة اللوازم هي فرزها جميعًا حسب النوع واستخدام علبة واحدة لكل فئة. على سبيل المثال، يمكن فرز شريط واشي والأشرطة والأزرار وتخزينها بدقة باستخدام المقصورات المدمجة. قم بتسميتها أو تخزينها حيث يمكنك رؤية العناصر بسهولة من خلال البلاستيك الشفاف.