8 طرق ذكية للتنظيم مع حقيبة مقصورة Dollar Tree

عندما تحاول التنظيم في المنزل، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله بكل العناصر الصغيرة. أنت تعرف تلك الأشياء: البطاريات التي يتم خلطها في الصناديق أو الحقائب، أو ربطات الشعر التي تسبب الفوضى في درج الحمام، أو 5398 قطعة ليغو التي ينتهي بها الأمر دائمًا على الأرض. تعتبر الصناديق مثل Jot 9-Compartment Organizer Case من Dollar Tree مفيدة بشكل خاص لتجميع العناصر الصعبة عندما تريد طريقة صديقة للميزانية للحفاظ على منزلك منظمًا. بسعر 1.25 دولار للقطعة الواحدة، يمكنك شراء العديد من الحالات لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل دون إنفاق الكثير من المال أو قضاء ساعات في مشروع DIY متخصص.

إذا لم تتمكن من العثور على حقيبة Jot، فيمكنك أيضًا البحث عن منظم Dollar Tree آخر يسمى Tool Bench Hardware Storage Case. تمامًا مثل علبة Jot، فهي عبارة عن صندوق بلاستيكي شفاف مزود بغطاء متصل يغلق بكبسولة ويحتوي على تسع حجرات بداخله بأحجام مختلفة. إنها أكبر قليلاً وتكلف أكثر قليلاً، بسعر 1.50 دولارًا لكل منها، لكن الاختلافات ضئيلة، ويمكن استخدام كلتا الحالتين بنفس الطرق. بلاستيكها الشفاف يجعل من السهل رؤية ما تم تخزينه بالداخل، والحجيرات الصغيرة تحافظ على الأشياء منظمة ومنظمة. كلتا الحالتين صغيرتان بما يكفي لحملهما من غرفة إلى أخرى أو حتى استخدامهما لتنظيم العناصر أثناء التنقل.