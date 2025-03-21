8 طرق ذكية يمكن أن تكون إعادة استخدام قشور التفاح حول منزلك وحديقتك

تعد التفاح واحدة من أكثر الفواكه الطازجة شعبية في أمريكا ، وهي مثالية للخبز في الفطائر أو الكعك ، أو المهروسة في Applesauce ، أو تعبئة كاملة للاستمتاع أثناء التنقل. ومع ذلك ، فإن قشور التفاح في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بمثابة نفايات غذائية ، وتجاهل العناصر الغذائية القيمة والمساهمة في مشكلة نفايات الطعام المتزايدة في الكوكب. بعد تقشير تفاحة للطفل أو تقطيعه لفطيرة التفاح ، قد تتساءل عما يمكن القيام به مع القصاصات لمنعهم من الذهاب إلى النفايات. يبدو أن الاختراقات لاستخدام قشور البرتقال في منزلك وحديقتك أكثر شيوعًا ، لكن قشور التفاح يمكن أن تكون مفيدة للغاية أيضًا! اجمع قشرك وأعيد إعادة عرضه إلى عمال النظافة اللطيف ، والديكور الطبيعي ، والأسمدة الحديقة ، وأكثر من ذلك.
بالطبع ، لا حرج في تناول قشور التفاح. بعد كل شيء ، لديهم الكثير من العناصر الغذائية لتقديمها. ولكن هناك أوقات قد تتطلب فيها الوصفة تفاحًا مقشرًا ، أو تريد أن تخلعها لتجنب المبيدات الحشرية ، أو أن شجرة التفاح الخاصة بك تنتج مثل الجنون ، ولا يمكنك مواكبة ذلك. فيما يلي بعض طرق عبقرية لإعادة عرض تلك القشور غير المماثلة حول منزلك وحديقتك.
سطوع أواني الألومنيوم والمقالي
تتمثل إحدى الطرق السهلة للغاية لإعادة استخدام قشور التفاح في استخدامها لتنظيف أواني الألومنيوم والمقالي. املأ أدوات الطهي الخاصة بك بماء كاف لتغطية أي بقع ، ثم يُغلى المزيج على الموقد. قم بإسقاط قشور التفاح وتغلي لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة ، مما يسمح للحمض الموجود في التقشير لذوبت البقع دون عناء. دعنا يبرد ، ثم يفرغ واشطف الوعاء ليعجب به تألقه المكتشف حديثًا. هذا يعمل مع أواني ومقالي متعددة ، حيث يمكنك إعادة استخدام ماء قشر التفاح الساخن عدة مرات.
فرك بعيدا بالوعة المطبخ الأوساخ
يحتوي التفاح على حمض الماليك وحمض الستريك ، مما يجعلها مفيدة لمهام التنظيف اللطيفة. تحتوي التفاح الخضراء على حمض الماليك أكثر من التفاح الأحمر ، لذلك قد تنظف بشكل أفضل. لترتيب المطبخ بسرعة ، فرك الجانب الجسدي من القشر على أسطحك وحوض المطبخ لرفع Gunk ، ثم متابعة مع قطعة قماش رطبة لإزالة أي عصي السكرية. للحصول على عامل تنظيف أكثر كثافة ، جربنا اختراق قشر البرتقال لتنظيف الشحوم من خزاناتنا ، ولكن يمكنك متابعة الصيغة نفسها مع قشور التفاح الخضراء بدلاً من ذلك.
تخمير خل التفاح الخاص بك
هناك طرق لا حصر لها لاستخدام خل التفاح في منزل أنظف ، ولكن ليست هناك حاجة لإهدار الأشياء التي تم شراؤها من المتجر حيث يمكنك بسهولة صنع خاص بك. قم بتعبئة القشور والناشئين في جرة واسعة الفم. املأ الجرة بالماء وملعقتين كبيرتين من السكر ، ثم قم بتغطيته بفلتر القهوة وشريط المطاط. ضع في موقع جاف ودافئ ومظلم لمدة أسبوعين وحركه يوميًا. قم بتجريد المواد الصلبة ، ثم غطيها مرة أخرى لبضعة أسابيع أخرى للتخمر. الخل الناتج مثالي للبخاخات متعددة الأغراض محلية الصنع.
استمتع بوعاء ناتج
للحصول على فكرة سهلة لإعادة التعويض ، استخدم قشور Apple لإضافة رائحة طبيعية مريحة إلى منزلك. قم بإلقاء القشور في وعاء كبير من الماء ليطهى على نار خفيفة على الموقد طوال اليوم. يمكنك أيضًا إضافة قلب Apple ، وقصاصات الفاكهة الأخرى ، والبرتقال المقطوع ، والأعشاب الطازجة ، والتوابل لتعزيز الرائحة. القرفة و Apple تجعل مجموعة كلاسيكية. ستضيف هذه الفكرة البسيطة أيضًا بعض الرطوبة إلى منزلنا ، وهو اختراق أساسي لأيام الشتاء الجافة.
اصنع potpourri المجففة الطبيعية
انشر تقشير التفاح على ورقة الخبز واخبزها على 200 درجة فهرنهايت لبضع ساعات ، تقلب كل بضع دقائق حتى يجف تماما. بمجرد تبريدها ، قم بتكسير التقشير إلى قطع أصغر ، ثم قم بتهزها في حقيبة Ziploc مع بضع قطرات من الزيوت الأساسية. في كيس شبكي قابل للتنفس ، يُمزج بين قشور التفاح المعطرة مع المكونات المجففة الأخرى أو التوابل الكاملة مثل اليانسون النجوم والقرنفل وعصي القرفة. هذه الأكياس المعطرة مثالية للحفاظ على الخزائن والحمامات.
تزيين مع ورود قشر التفاح المجففة
https://www.youtube.com/watch؟v=prxq91zzpjm
تتطلب فكرة قشر Apple Peel هذه التخطيط المسبق قليلاً ، حيث ستحتاج إلى تقشير التفاح في قطعة حلزونية واحدة. لف بلطف القشر حول نفسه لتشكيل شكل وردة. ضع ورديات التفاح على ورقة الخبز واخبزها على 170 درجة فهرنهايت لمدة 12 ساعة أو حتى تجف تماما. بدلاً من ذلك ، يمكنك تجفيفها في مجفف الطعام إذا كان لديك واحد. ستكون الورود المجففة الناتجة أكثر بنية اللون ، لذلك فهي مثالية لتزيين أكاليل السقوط الصامتة وإعدادات الطاولة.
يغري الطيور المحلية والملقحات
لدعوة المزيد من الحياة البرية إلى الفناء الخلفي الخاص بك ، ضع قشور التفاح على الجانب الآخر على طبق أو تغذية الطيور التي تشبه الدرج. سيتم رسم الفراشات والدبابير وغيرها من الملقحات لتتغذى على أي عصير تفاح حلو ترك في التقشير. بعض الطيور مثل Thrushes و Robins و Wrens قد تقل أيضًا على التقشير. يعد وضع قشور الفاكهة في الخارج أيضًا واحدة من النصائح والحيل العبقرية غير المعروفة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك. ستجذب الرائحة الحلوة ذباب الفاكهة ، والتي تحبها طيور الطنان.
إثراء حديقتك مع السماد
ربما يكون الاستخدام الأسهل والأكثر وضوحًا لقشور التفاح هو رميها في كومة السماد ، ولكن لا تقلل من قوة قدرة الطبيعة على إعادة عرض المواد العضوية. تعتبر قشور التفاح واحدة من أفضل قصاصات الطعام التي يمكن استخدامها لتخصيب حديقتك. تقدم قشور التفاح السماد عناصر مغذية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والألياف. إذا لم يكن لديك كومة سماد ، فيمكنك أيضًا أن تنحدر القشور في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل لإنشاء “شاي” سماد ، يمكن سكبها في حديقتك.