8 طرق ذكية يمكن أن تكون إعادة استخدام قشور التفاح حول منزلك وحديقتك

تعد التفاح واحدة من أكثر الفواكه الطازجة شعبية في أمريكا ، وهي مثالية للخبز في الفطائر أو الكعك ، أو المهروسة في Applesauce ، أو تعبئة كاملة للاستمتاع أثناء التنقل. ومع ذلك ، فإن قشور التفاح في كثير من الأحيان ينتهي الأمر بمثابة نفايات غذائية ، وتجاهل العناصر الغذائية القيمة والمساهمة في مشكلة نفايات الطعام المتزايدة في الكوكب. بعد تقشير تفاحة للطفل أو تقطيعه لفطيرة التفاح ، قد تتساءل عما يمكن القيام به مع القصاصات لمنعهم من الذهاب إلى النفايات. يبدو أن الاختراقات لاستخدام قشور البرتقال في منزلك وحديقتك أكثر شيوعًا ، لكن قشور التفاح يمكن أن تكون مفيدة للغاية أيضًا! اجمع قشرك وأعيد إعادة عرضه إلى عمال النظافة اللطيف ، والديكور الطبيعي ، والأسمدة الحديقة ، وأكثر من ذلك.

بالطبع ، لا حرج في تناول قشور التفاح. بعد كل شيء ، لديهم الكثير من العناصر الغذائية لتقديمها. ولكن هناك أوقات قد تتطلب فيها الوصفة تفاحًا مقشرًا ، أو تريد أن تخلعها لتجنب المبيدات الحشرية ، أو أن شجرة التفاح الخاصة بك تنتج مثل الجنون ، ولا يمكنك مواكبة ذلك. فيما يلي بعض طرق عبقرية لإعادة عرض تلك القشور غير المماثلة حول منزلك وحديقتك.