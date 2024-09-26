8 طرق مبتكرة لإعادة استخدام أقفاص الطيور في منزلك وحديقتك

سواء كنت مالكًا للطيور مع أقفاص فارغة، فقد كبرت طيورك، أو كنت تحب إيجاد طرق رائعة لإعادة استخدام الأشياء، يمكن استخدام قفص الطيور حول منزلك وحديقتك بعدة طرق. عادة ما تكون هذه الأقفاص مصنوعة من معدن قوي، ويمكن تغييرها أو تحديثها لتحمل أشياء مختلفة إلى جانب الطيور الحية. إذا كنت ترغب في إضافة بعض السمات حول المساحة في منزلك، فأعد استخدام هذه الكنوز القديمة للتخزين والإضاءة والديكور. إذا كنت ترغب في خلق جو أكثر جاذبية أو جلب الحياة إلى الشرفة الخارجية أو الحديقة الخاصة بك، فإن أقفاص الطيور تعمل بشكل جيد كمزارعين وشماعات للنباتات.

إذا لم يكن لديك أقفاص الطيور الفارغة في انتظار إعادة استخدامها، يمكنك العثور عليها في العديد من الأماكن. في كثير من الأحيان، يمكنك العثور على أقفاص الطيور القديمة في متاجر التحف ومحلات الشحن وحتى مبيعات الفناء. يعد العثور عليها في هذه الأماكن الطريقة المثالية للمساعدة في تقليل النفايات ومنع التخلص منها في النهاية. يمكنك أيضًا شراؤها من الموردين عبر الإنترنت مثل Etsy وeBay وFacebook Marketplace. بخلاف ذلك، يمكنك الذهاب إلى متاجر مثل Hobby Lobby أو أي بائع تجزئة محلي آخر للعثور على قفص طيور لإعادة استخدامه. اعتمادًا على مكان شرائها، تختلف أسعار أقفاص الطيور. يمكن أن تكلف التحف القديمة 1000 دولار أو أكثر. ولكن يمكنك العثور على خيارات أخرى بأقل من 10 دولارات. مع القليل من الإبداع، يمكن لهذه الأفكار أن تساعد في إضافة لمسة شخصية فريدة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك.