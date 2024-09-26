8 طرق مبتكرة لإعادة استخدام أقفاص الطيور في منزلك وحديقتك

سواء كنت مالكًا للطيور مع أقفاص فارغة، فقد كبرت طيورك، أو كنت تحب إيجاد طرق رائعة لإعادة استخدام الأشياء، يمكن استخدام قفص الطيور حول منزلك وحديقتك بعدة طرق. عادة ما تكون هذه الأقفاص مصنوعة من معدن قوي، ويمكن تغييرها أو تحديثها لتحمل أشياء مختلفة إلى جانب الطيور الحية. إذا كنت ترغب في إضافة بعض السمات حول المساحة في منزلك، فأعد استخدام هذه الكنوز القديمة للتخزين والإضاءة والديكور. إذا كنت ترغب في خلق جو أكثر جاذبية أو جلب الحياة إلى الشرفة الخارجية أو الحديقة الخاصة بك، فإن أقفاص الطيور تعمل بشكل جيد كمزارعين وشماعات للنباتات.
إذا لم يكن لديك أقفاص الطيور الفارغة في انتظار إعادة استخدامها، يمكنك العثور عليها في العديد من الأماكن. في كثير من الأحيان، يمكنك العثور على أقفاص الطيور القديمة في متاجر التحف ومحلات الشحن وحتى مبيعات الفناء. يعد العثور عليها في هذه الأماكن الطريقة المثالية للمساعدة في تقليل النفايات ومنع التخلص منها في النهاية. يمكنك أيضًا شراؤها من الموردين عبر الإنترنت مثل Etsy وeBay وFacebook Marketplace. بخلاف ذلك، يمكنك الذهاب إلى متاجر مثل Hobby Lobby أو أي بائع تجزئة محلي آخر للعثور على قفص طيور لإعادة استخدامه. اعتمادًا على مكان شرائها، تختلف أسعار أقفاص الطيور. يمكن أن تكلف التحف القديمة 1000 دولار أو أكثر. ولكن يمكنك العثور على خيارات أخرى بأقل من 10 دولارات. مع القليل من الإبداع، يمكن لهذه الأفكار أن تساعد في إضافة لمسة شخصية فريدة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك.
تخزين ورق التواليت
إحدى الأفكار الذكية لإعادة استخدام قفص العصافير هي استخدامه لتخزين ورق التواليت وتزيين حمامك في نفس الوقت. يفتح قفص الطيور هذا من الأعلى، وهو ما سيكون مفيدًا جدًا للوصول إلى ورق التواليت وإعادة تخزينه. إنها أيضًا طريقة مناسبة لإخفاء أو تزيين عنصر الحمام الشائع الاستخدام على مرأى من الجميع. يمكنك وضعه على الأرض، أو إذا كان قفص الطيور الخاص بك يحتوي على باب كبير بما يكفي ليناسب كل لفة، فربما يمكنك تعليقه أو وضعه في مكان أعلى.
شنق النباتات المنزلية الخاصة بك
سواء كانت قديمة وريفية أو جديدة ومشرقة، يمكن للنباتات المعلقة الخضراء النابضة بالحياة أن تضفي الحيوية على أي قفص طيور. ويمكن أن يوفر عليك بعض الوقت إذا كنت تفضل عدم طلاء القفص أو تزيينه. أضف أي نبات زائدة أو سرخس كثيف في أصيصه إلى قفص الطيور المناسب الحجم. ادفع الأوراق والسيقان إلى جوانب قفص العصافير حتى يتلاءم نباتك بشكل مريح مع منزله الجديد. قم بتعليق نباتك في نافذة مشمسة بالداخل أو ضعه بالخارج لتزيين الشرفة الأمامية.
تجهيزات الإضاءة
قم بإضاءة أي غرفة في منزلك باستخدام وحدة إضاءة قفص العصافير. إن إضافة مصباح كهربائي أو سلسلة من الأضواء أو ثريا إلى قفص العصافير يمكن أن يأخذ منزلك إلى مستوى جديد تمامًا. قم بتصميم القفص ليتناسب مع تصميمك الداخلي، وقد ترغب في إزالة الجزء السفلي من القفص تمامًا. اعتمادًا على نوع الديكور الذي تريده، يمكنك إضافة نباتات صناعية أو زهور أو طيور بلاستيكية لإضفاء الحيوية على الديكور الخاص بك. علقه من السقف أو ضعه على الرف لإضافة أجواء جميلة إلى منزلك.
حديقة عصارية
استخدم قفص العصافير لزراعة حديقة عصارية لنفسك وإضافة سحر فوري إلى الشرفة الأمامية أو سطح السفينة. من المحتمل أنك ستحتاج إلى قفص طيور به حافة بقياس 1 بوصة على الأقل في الأسفل لحمل البطانة وأي مواد زراعة تستخدمها. قم بتعبئتها هناك للحصول على مظهر كامل، حيث يمكن أن تستغرق العصارة وقتًا طويلاً لتنمو. إذا كنت ترغب في إضافة بُعد، يمكنك استخدام النباتات المتدلية التي تتدلى من جوانب القفص.
ديكور منزل العطلة
إن تزيين منزلك لقضاء العطلات أمر ممتع للغاية. وما هي أفضل طريقة لاستخدام قفص الطيور الفارغ بدلاً من تزيينه وفقًا لذلك؟ هناك مجموعة متنوعة من أفكار أقفاص العصافير المخيفة التي تعمل بشكل جيد مع زخارف الشرفة الأمامية أو الفناء الغريبة والغامضة لإشراك الخدعة أو المعالجين خلال عيد الهالوين. أو يمكنك إعادة استخدام قفص العصافير لقضاء عطلات أخرى أيضًا. في عيد الفصح، يمكنك وضع أرنب في القفص مع بعض زهور الربيع المزيفة. خلال عيد الميلاد، أضف بعض الزينة والأشجار والثلج المزيف لإضفاء بعض البهجة على العطلة.
تخزين لكتبك
إذا لم يكن لديك مساحة كافية لتخزين الكتب على رفوفك في المنزل، يمكنك دائمًا استخدام قفص العصافير لتخزينها فيه. كما هو الحال مع أي مكان تخزن فيه كتبك، هناك العديد من الطرق الإبداعية لتزيين رف الكتب على شكل قفص العصافير. أضف بعض النباتات المنزلية أو سلال الخوص أو التركيبات الزجاجية لإضفاء لمسة من الأناقة عليها وملاءمتها مع بقية الغرفة. يمكنك دائمًا طلاء قفص الطيور وإضافة الرفوف الخاصة بك إلى قفص الطيور لمزيد من التخزين.
تحويله إلى زارع الحديقة
قد لا تكون فكرتك الأولى عند إعادة استخدام قفص الطيور هي زراعة زهور سنوية فيه، ولكنها يمكن أن تكون نقطة محورية ملفتة للنظر في حديقتك والمناظر الطبيعية. يمكنك استخدام بطانة للجزء السفلي، كما تفعل في أصيص معلق، واملأه بالتربة، ثم ازرع فيه مجموعة متنوعة جميلة من الزهور. يمكنك استخدام أي مجموعة متنوعة من الزهور، خاصة تلك التي تخرج من قفص العصافير، لتكمل أحواض الزهور الخاصة بك.
استخدمه كحامل شموع
تعمل حاملات الشموع بشكل جيد في المناسبات والاحتفالات ولتزيين وخلق أجواء معينة في منزلك. يعد إعادة استخدام قفص العصافير القديم أو العتيق لحمل الشموع طريقة رائعة لإضافة قطعة لافتة للنظر إلى أي مساحة. ستعمل حاملات الشموع هذه بشكل جيد عند المدخل، أو رف الموقد، أو كقطعة مركزية لطاولة العشاء الخاصة بك. تبدو جميلة بجوار الزهور المقطوفة أو النباتات المنزلية أو أي ديكور آخر. يمكنك دائمًا تغيير لون قفص العصافير ليتناسب مع نمط منزلك.