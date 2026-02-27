8 طرق ميسورة التكلفة يضيفها الأخوة في الملكية مساحة تخزين إلى غرفة الغسيل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

لسوء الحظ، غالبًا ما يتعارض مصطلحا “التخزين” و”غرفة الغسيل” مع بعضهما البعض. يجب أن تحتوي غرف الغسيل بالفعل على جهازين عملاقين، وعلى الرغم من أن الاستثمار في غسالة أو مجفف أنحف يمكن أن يفتح بعض المساحة، إلا أنه مكلف أيضًا. لتعظيم مساحة التخزين المتاحة في غرفة الغسيل الخاصة بك، من المفيد أن تفكر مثل أخي الملكية. لدى خبراء التصميم هؤلاء الكثير من النصائح لتسهيل استخدام المساحات دون إنفاق الكثير من الأموال، مثل استخدام الجرار والسلال وإضافة ألواح تعليق على الجدران.

يقدم نجوم سلسلة HGTV “Property Brothers”، درو وجوناثان سكوت، نصائح لإضافة مساحة إلى غرفة الغسيل والتي تركز جميعها على ضمان حصول كل عنصر على مكان مناسب. الغسيل هو دورة لا تنتهي أبدًا، لذلك قد تبدو غرفة الغسيل المزدحمة أمرًا لا مفر منه. بدلاً من محاولة الحد من الفوضى، ركز على تبسيط العملية. ستكون الأماكن المخصصة لمزيل البقع وكرات التجفيف، والرفوف لتعليق الملابس، والكثير من السلال للحفاظ على كل شيء منظمًا، هي المفتاح لترقية غرفة الغسيل مثل غرفة الغسيل في سكوتس.