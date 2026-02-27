8 طرق ميسورة التكلفة يضيفها الأخوة في الملكية مساحة تخزين إلى غرفة الغسيل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لسوء الحظ، غالبًا ما يتعارض مصطلحا “التخزين” و”غرفة الغسيل” مع بعضهما البعض. يجب أن تحتوي غرف الغسيل بالفعل على جهازين عملاقين، وعلى الرغم من أن الاستثمار في غسالة أو مجفف أنحف يمكن أن يفتح بعض المساحة، إلا أنه مكلف أيضًا. لتعظيم مساحة التخزين المتاحة في غرفة الغسيل الخاصة بك، من المفيد أن تفكر مثل أخي الملكية. لدى خبراء التصميم هؤلاء الكثير من النصائح لتسهيل استخدام المساحات دون إنفاق الكثير من الأموال، مثل استخدام الجرار والسلال وإضافة ألواح تعليق على الجدران.
يقدم نجوم سلسلة HGTV “Property Brothers”، درو وجوناثان سكوت، نصائح لإضافة مساحة إلى غرفة الغسيل والتي تركز جميعها على ضمان حصول كل عنصر على مكان مناسب. الغسيل هو دورة لا تنتهي أبدًا، لذلك قد تبدو غرفة الغسيل المزدحمة أمرًا لا مفر منه. بدلاً من محاولة الحد من الفوضى، ركز على تبسيط العملية. ستكون الأماكن المخصصة لمزيل البقع وكرات التجفيف، والرفوف لتعليق الملابس، والكثير من السلال للحفاظ على كل شيء منظمًا، هي المفتاح لترقية غرفة الغسيل مثل غرفة الغسيل في سكوتس.
رف التجفيف
كما قال جوناثان في TikTok وهو يناقش بعض نصائح الغسيل المفضلة لديه، “أحد أهم الأشياء التي تعد نفسك للنجاح هو رفع كل شيء عن الأرض.” هذا هو المكان الذي تأتي فيه رفوف التجفيف، كما هو موصى به على موقع Scotts الإلكتروني. تأتي رفوف التجفيف بعدد من الأحجام وليس من الضروري استخدامها للتجفيف فقط؛ إنها مثالية لتعليق الملابس النظيفة أو المتسخة بسرعة لإبعادها عن الأرض وبعيدًا عن الطريق حتى تصبح مستعدًا للتعامل معها.
لوحات تعليق
لا يخجل The Property Brothers من حبهم للوحات التعليق، حيث يستخدمونها في كل مكان بدءًا من المداخل جيدة التهوية وحتى غرف الحرف اليدوية، كما أنهم لا يفكرون في تخزين الغسيل. تسمح لك هذه اللوحات بإكمال تخصيص نظام التخزين الخاص بك. من مكان لتثبيت الجوارب المفقودة إلى قسم مخصص للوحة الكي، يمكن أن تحتوي لوحة المشابك على أي شيء تحتاجه تقريبًا. يمكنك أيضًا تعليقها في أي مكان توجد به مساحة على الحائط، بحيث يمكن استخدام كل بوصة من غرفة الغسيل الخاصة بك كمساحة للتخزين. تعتبر Pegboards أرخص من العديد من أنظمة التخزين المعدة مسبقًا ويسهل تركيبها بنفسك.
الجرار الزجاجية
أخبر درو وجوناثان PureWow أن أصحاب المنازل يتجهون إلى غرف غسيل فاخرة ومنظمة. لقد منحت عائلة سكوتس مساحات مختلفة، مثل المطابخ، لمسة راقية باستخدام الجرار الزجاجية للتخزين، وأوصت بفعل الشيء نفسه بالنسبة للمنظفات ومنعمات الأقمشة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشغل الجرار الزجاجية مساحة أقل من زجاجات المنظفات البلاستيكية وتخلق جمالية أكثر تماسكًا. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش بالقرب من متجر منخفض النفايات، فيمكنك إحضار هذه الجرار لإعادة تعبئتها بمستلزمات التنظيف، مما سيساعدك على تقليل نفايات زجاجات المنظفات البلاستيكية.
رفوف عائمة
الرفوف العائمة هي الحل الأمثل عندما تحتاج إلى القليل من مساحة التخزين الإضافية. يمكن أن تكون واسعة أو ضيقة حسب حاجتك، ومثل لوحات المشابك، يمكن تركيبها في أي مكان. في غرفة الغسيل، تعتبر الرفوف العائمة رائعة لتخزين الأساسيات التي ستحتاج إليها دائمًا، مثل المنظفات ومزيل البقع وأغطية المجفف. بالنسبة لغرفة الغسيل، يوصي Property Brothers على وجه التحديد برف الحائط Direct Wall Shelf. لزيادة إمكانية التخزين إلى أقصى حد، قم بتثبيت الرف على ارتفاع كافٍ لإضافة قضيب تعليق أسفله.
كونترتوب قابلة للإزالة
كما أخبر درو سكوت PureWow أن غرفة الغسيل الفاخرة والمثالية تحتوي على “منطقة قابلة للطي”، لذا فكر في الاستثمار في سطح قابل للإزالة للغسالة والمجفف، مثل SpaceAid Washer Dryer Countertop. إنها تخلق سطح عمل مناسبًا للطي أو الكي، وتزيل الفجوات التي يمكن أن تبتلع قطع الملابس الفاسدة، وتجعل الغرفة تبدو أكثر تصميمًا بعناية. بعد كل شيء، تعتبر المنطقة المخصصة للطي أحد الاعتبارات المهمة عند تصميم أفضل تخطيط لغرفة الغسيل.
سلال
السلال هي الخبز والزبدة لحلول التخزين الأنيقة. في حسابه على TikTok، يمكنك أن ترى كيف يستخدم جوناثان السلال ذات العلامات في غرفة الغسيل الخاصة به للحفاظ على كل شيء منظمًا. سلال الخوص هي الخيار الكلاسيكي، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، فمن السهل العثور على واحدة تناسب نمط غرفة الغسيل الخاصة بك. لا يمكنك وضع السلال في الخزانات أو على رف عائم، أو رفع جهازك لتوفير مساحة أسفله. إن وضع آلات الغسيل الخاصة بك على قاعدة يوفر فوائد أكثر من مجرد مساحة تخزين إضافية.
يعوق
تماشيًا مع نصيحة جوناثان بإبعاد الأشياء عن الأرض، توفر سلال الغسيل وسيلة لفصل الملابس وتخزينها مع الحفاظ على الأرضية نظيفة. على عكس السلال، تحتوي السلال على أغطية على وجه التحديد، والتي يمكن أن تساعد في منع أي رائحة كريهة من نفث الملابس المتعرقة. هناك عدد لا يحصى من أنماط السلال المتوفرة، مثل النماذج المنسوجة اللطيفة والخيارات المريحة القابلة للطي. يمكن أيضًا تركيب السلال في خزانة قابلة للسحب لتوفير مساحة أكبر. إذا وجدت هذه النصيحة من Property Brothers مفيدة، فاطلع على نصائح تصميم غرفة الغسيل هذه من المزيد من نجوم HGTV المفضلين لديك.
الخزائن
الإدخال الأخير لقائمة Scott Brothers الخاصة بإضافات غرفة الغسيل الفاخرة هو تخزين الخزانات، ويقترحون وحدات قائمة بذاتها وأنظمة أكثر تعقيدًا على موقعهم الإلكتروني. في حين أن الرفوف العائمة جيدة للأشياء التي تصل إليها بسرعة، فإن الخزانات مثالية لتخزين العناصر الأقل استخدامًا مثل الملابس الشتوية أو منتجات التنظيف الثقيلة. إن إبقاء الجوانب الجامحة في غرفة الغسيل خلف الأبواب المغلقة يجعلها تبدو أكثر ترتيبًا على الفور مع توفير التخزين الذي تشتد الحاجة إليه. لا يجب أن تكون إضافة الخزائن باهظة الثمن أيضًا. تقدم أمازون عددًا من الخزائن بسعر أقل من 100 دولار، مثل خزانة تخزين الحمام Shintenchi.