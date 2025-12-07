8 طرق يمكن لهذا المكون الأقل شهرة تنظيف منزلك بتكلفة معقولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك الكثير من الحيل التي تروج للمكونات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لتنظيف منزلك. لقد جربناها جميعًا، بمفردها أو في مجموعات مختلفة: الليمون، وصودا الخبز، والخل، وحتى ملح إبسوم. ولكن هل تعلم أن هناك مكونًا طبيعيًا ليس فعالًا في التنظيف فحسب، بل يكلف حوالي 50 سنتًا للأوقية الواحدة؟ الجلسرين مادة مضافة طبيعية ذات خصائص تنظيف. وبالنظر إلى أنه يمكنك استهداف أسطح متعددة عن طريق إضافة كمية صغيرة فقط إلى الماء الدافئ، فمن المؤكد أنك ستحصل على أقصى استفادة من أموالك.
الجلسرين (المعروف أيضًا باسم الجلسرين) هو منتج ثانوي لعملية صنع الصابون، مشتق من الدهون النباتية أو الحيوانية. يُعرف أيضًا باسم كحول السكر وهو واضح وعديم الرائحة وحلو المذاق (على الرغم من أنه لا ينبغي عليك تناوله). يمكن أن يعزز الجلسرين فعالية حلول التنظيف المنزلية الأخرى، ويخلق أسطحًا طاردة للغبار، ويمكنه تنظيف وإزالة أصعب بقع الغسيل. وهو أيضًا مذيب خفيف يمكن أن يكون بديلاً غير سام للمنظفات التقليدية. يمكنك استخدام المنتج بأمان على العديد من الأسطح في منزلك. وكمكافأة، فهو مكون شائع في مستحضرات التجميل للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد، لذلك لن يجفف يديك.
تنظيف النوافذ والمرايا
يمكن أن تكون إضافة قطرتين أو ثلاث قطرات من منتج مثل الجلسرين النباتي من Now Foods Solutions إلى الماء الدافئ طريقة فعالة لتنظيف النوافذ، مما يسمح بدخول المزيد من الضوء وتقليل عدد مرات تنظيفها. يوفر الجلسرين لمسة نهائية ناعمة على السطح مما يطرد الأوساخ والغبار. لن توفر فقط أموال تنظيف النوافذ باستخدام هذا الحل، بل ستوفر الوقت أيضًا. إذا استخدمت كمية كبيرة عن طريق الخطأ، مرري السطح مرة أخرى بقطعة قماش من الألياف الدقيقة لإزالة الجلسرين الزائد.
اجعل أرضياتك لامعة
هل تبحث عن طريقة طبيعية وخالية من السموم لجعل أرضياتك لامعة ونظيفة؟ لقد خمنت ذلك – الجلسرين هو الجواب. إن إضافة ملعقة صغيرة إلى جالون من الماء الدافئ لن يزيل الأوساخ العنيدة فحسب، بل سيترك أرضياتك لامعة دون تراكم شمعي. يمكنك أيضًا دمجه مع الخل وكمية صغيرة من صابون الأطباق المعتدل في الدلو الخاص بك لمزيد من قوة التنظيف واللمعان.
مزيل البقع
ثبت أن الجلسرين مزيل ممتاز للبقع في الأقمشة والسجاد نظرًا لخصائصه المذيبة، خاصة إذا كنت تتعامل مع بقعة جافة. إنه يعمل بشكل أفضل مع أشياء مثل الخردل والقهوة والتوت وحتى القطران. يمكنك ببساطة وضع القليل من الجلسرين مباشرة على البقعة وفركها وتركها لمدة ساعة. إذا كنت تقوم بإزالة البقع من الملابس، فاغسل الملابس بعد المعالجة كما تفعل عادةً. إذا كنت تستخدمه على السجاد، امسحي المنطقة ثم استخدمي قطعة قماش مبللة لإنهاء عملية إزالة البقع.
مزيل لاصق/لاصق
يمكن أن تشكل إزالة الملصقات من الزجاج أو البلاستيك تحديًا، ولكن هناك حل سهل. نظرًا لأن الجلسرين هو منتج ثانوي للدهون النباتية، فهو يعمل بشكل جيد لإزالة بقايا المواد اللاصقة أو الملصقات. ما عليك سوى صب القليل منه على المنطقة، واتركه لمدة ساعة تقريبًا، ثم قم بكشطه أو مسحه. بعد إزالة البقايا اللزجة، اغسل القطعة أو نظفها بقطعة قماش مبللة.
تنظيف واستعادة الجلود
إن سر استخدام الجلسرين لتنظيف وترطيب الجلود معروف في عالم الخيول. يشتهر صابون السرج بتنظيف وترميم السروج الجلدية. ليس من المستغرب أن المكون الرئيسي هو الجلسرين، مما يعني أنه مناسب تمامًا للاستخدام على أي منتجات جلدية. يمكنك فقط استخدام بضع قطرات على قطعة قماش وفركها على الجلد، سواء كانت أريكة أو سترتك المفضلة. سوف يزيل الأوساخ ويحافظ على الجلد نظيفًا ومرنًا. إنه خيار رائع لاستعادة الجلود دون استخدام منظفات باهظة الثمن.
عالقة على الطعام في الثلاجة أو الفريزر
نظرًا لأن الجلسرين يعمل بشكل جيد على البقع الجافة، فمن المنطقي أنه سيكون فعالاً مع الأطعمة الملتصقة. هل سبق أن حدث لديك انسكاب أو جزيئات قديمة في الثلاجة أو الفريزر والتي لم تعد نظيفة؟ لا داعي للقلق – فالجليسرين منتج طبيعي يزيل الأوساخ من ثلاجتك في لحظة. فقط أضف بضع قطرات إلى الفوضى، واتركها لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفها نظيفة. إنها مثالية للمطبخ لأنها غير سامة ولن تؤذيك أو تضر عائلتك.
الفضيات البولندية
تمامًا كما هو الحال عند استخدام الجلسرين لتنظيف النوافذ أو المرايا، يمكن لهذه المادة المضافة الطبيعية أن تخلق حاجزًا وقائيًا للأواني الفضية. استخدامه على قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف وتلميع الفضة سيبقيها نظيفة لفترة أطول وسيوفر لك الوقت والمال. ما عليك سوى خلط جزء واحد من الجلسرين مع جزأين من الماء وترطيب قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالخليط. ثم قم بتلميع أدواتك الفضية، ثم اشطفها بالماء الدافئ، ثم جففها بقطعة قماش منفصلة.
تنظيف أثاث الفناء
يعد الحفاظ على نظافة أثاث الفناء الخاص بك أسهل كثيرًا عند استخدام محلول الجلسرين. مرة أخرى، يمكن لخصائصه الطاردة للأوساخ أن تنقذ الموقف. يمكنك ببساطة خلط جزء واحد من الجلسرين مع خمسة أجزاء من الماء الدافئ ومسح أثاث الفناء الخاص بك بقطعة قماش أو إسفنجة. سيؤدي ذلك إلى صد الغبار والأوساخ والأوساخ وسيحافظ على مظهر أثاثك جميلًا طوال العام. للتأكد من عدم ترك أي بقايا خلفك، قد ترغب في مسح الأثاث بقطعة قماش مبللة بعد التنظيف.