8 طيور نادرًا ما تستخدم بيوت الطيور (وطرق أفضل لتوفير المأوى)

قد تكون فكرتك الأولى عند محاولة دعوة المزيد من الطيور إلى الفناء الخلفي لمنزلك هي بناء بيت للطيور، ولكن كما اتضح، قد لا تقدر بعض الطيور المشهورة هذا النوع من المأوى بقدر ما كنت تعتقد. في حين أن بيوت الطيور يمكن أن تحظى بشعبية كبيرة لدى بعض الطيور المغردة، بما في ذلك الطيور الزرقاء، والنمنمة، والقرقف، فإن الطيور الأخرى تفضل بناء أعشاشها على منصات بدلا من التجويف. بينما تختار أعشاش التجويف العيش وتربية عائلاتها في غرف مثل فتحات الأشجار التي وجدوها أو صنعوها بأنفسهم، فإن آخرين، الذين يطلق عليهم غالبًا “أعشاش الأكواب المفتوحة” أو “طيور أعشاش الأكواب”، يبنون منازلهم في مساحات مفتوحة. تتضمن المجموعة الأخيرة طيورًا مثل طيور الحناء، والعصافير، والقيق الأزرق، والطيور الطنانة، والأوريول، والمزيد.
إذا كنت ترغب في جذب الطيور ذات الأكواب المفتوحة أو التي تعشش في الأكواب إلى حديقتك، فهناك بعض الأساليب المختلفة التي يمكنك تجربتها. في حين أن هناك أسبابًا مختلفة قد تجعل بعض الطيور تتجنب بيت الطيور الخاص بك، فقد يكون السبب الرئيسي هو أنها تستمتع بمنصة التعشيش، والتي يمكنك تثبيتها بسهولة حول منزلك وحديقتك. على غرار بيت الطيور، توفر منصة التعشيش للطيور المحلية مساحة لبناء منازلهم وتربية صغارهم، ولكنها ستكون أكثر جاذبية للأنواع ذات الأكواب المفتوحة. لحسن الحظ، من السهل جدًا صنع هذه الأنواع من الهياكل، ومن المحتمل أن يكون لديك حديقة قديمة أو عنصر مطبخ من شأنه أن يشكل منصة تعشيش مثالية. يمكنك استخدام الدلاء القديمة أو صناديق البريد أو المزارع أو الأواني أو الصناديق الكرتونية، طالما أنها مثبتة على أساس متين وغير مغلقة بالكامل.
العصافير
أحد أنواع الطيور التي لا تستمتع بالتعشيش في بيوت الطيور التقليدية المغلقة هو الحسون. على سبيل المثال، تميل عصافير المنزل إلى استخدام مجموعة واسعة من البيئات لأعشاشها، بما في ذلك المزارع والحواف وحتى مصابيح الشوارع. هذه الطيور قابلة للتكيف بشكل لا يصدق وسوف تختار النباتات أو أعشاش الطيور الأخرى قبل أن تصنع أعشاشها الخاصة. تميل العصافير في الواقع إلى العودة إلى مواقع التعشيش السابقة عامًا بعد عام. إذا كنت ترغب في جذب العصافير إلى حديقتك، يمكنك تثبيت عدد قليل من صناديق التعشيش أو المنصات المفتوحة، حيث يمكنهم بناء أعشاشهم المفتوحة على شكل وعاء.
الطيور المحاكية
بقدر ما نحب أن يكون لدينا عائلة من الطيور المحاكية تعيش في بيت طيور مريح في الفناء الخلفي لمنزلنا، إلا أن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها هذه المخلوقات الجريئة والصوتية. بدلاً من الأماكن المغلقة، تفضل الطيور المحاكية الشجيرات أو الأدغال أو الشجيرات أو الأشجار لأعشاشها. إنهم يميلون إلى التعشيش عالياً عن الأرض، في أي مكان من 3 إلى 60 قدمًا في الهواء في بعض الأحيان. لجذب الطيور المحاكية إلى حديقتك، يمكنك توفير بعض مواد التعشيش المفضلة لديهم، والتي تشمل الأغصان واللحاء والعشب المجفف. يمكنك أيضًا زراعة شجيرات التوت، مثل شجيرات التوت الأسود أو التوت.
الطيور الطنانة
قد تتساءل لماذا لا تستخدم الطيور الطنانة بيت الطيور الخاص بك. بدلا من استخدام المساحات المغلقة مثل بيوت الطيور، تفضل هذه الطيور الصغيرة بناء أعشاشها المفتوحة، وعادة ما تكون على شكل كوب وتقع على الشجيرات أو فروع الأشجار. وطالما أن منازلهم مرتفعة عن سطح الأرض ومغطاة بشكل عام، فإن هذه الطيور تكون سعيدة. إذا كنت ترغب في تحويل الفناء الخلفي لمنزلك إلى بيئة جاذبة للطيور الطنانة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها. أولاً، تأكد من أن حديقتك تحتوي على نباتات تنتج الرحيق، حيث نعلم أن هذا هو الطعام المفضل للطائر الطنان. تأكد أيضًا من توفير مواد التعشيش الكافية، مثل المنصة أو حرير العنكبوت.
عصافير أمريكا الشمالية
في حين أن عصفور المنزل هو طائر لا ترغب في رؤيته بالقرب من مغذياتك أو حديقتك، إلا أن عصافير أمريكا الشمالية المحلية، مثل عصافير الحقل أو العصافير المغردة، تميل إلى تفضيل التعشيش المفتوح. على سبيل المثال، تفضل عصافير الحقل بناء أعشاشها المفتوحة على الأسطح السفلية، مثل الحقول والأسوار والمراعي. وبالمثل، تميل العصافير المغردة إلى العيش في بيئات مفتوحة مثل المستنقعات والأراضي العشبية وحتى أحواض الزهور. لتشجيع وتوفير المأوى لهذه الأنواع من الطيور، تأكد من أن الفناء الخاص بك يحتوي على شجيرات كثيفة وخضرة دائمة. يمكنك أيضًا التأكد من أن لديهم مواد كافية، مثل الحشائش واللحاء والعشب السائب.
بلو جايز
من المرجح أن ترى طيور القيق الأزرق وهي تلجأ إلى حديقتك إذا كان لديك أشجار صنوبرية أو متساقطة طويلة. تفضل هذه الطيور ذات الألوان الزاهية بناء أعشاشها في أي مكان على ارتفاع يتراوح من 10 إلى 25 قدمًا عن الأرض، عادةً بمواد مثل الأغصان والعشب والطين. تتواجد هذه الأعشاش عادة في شقوق الأشجار وتحديداً في غابات البلوط، حيث أنها تتغذى على جوز البلوط. للمساعدة في جلب المزيد من طيور القيق الأزرق إلى الفناء الخلفي لمنزلك، يمكنك تركيب منصة تعشيش في حواف الأشجار أو في مكان آخر محمي، مثل جانب المبنى.
روبينز
إذا لاحظت طائر أبو الحناء في حديقتك، فهذا ليس بسبب بيت الطيور الذي أنشأته بالخارج. بدلاً من ذلك، ربما وجدت هذه الطيور الملونة والمبدعة مأوى في الأشجار أو المزاريب أو حتى تحت أفاريز مبنى قريب. تفضل الروبينز التعشيش في الكوب المفتوح ولا تفضل الأماكن المغلقة. إذا كنت ترغب في جلب المزيد من طيور أبو الحناء إلى حديقتك، فحاول وضع رف تعشيش، والذي يختلف عن بيت الطيور في أنه لا يحتوي على مدخل صغير. يمكنك استخدام دلو قديم أو قطعة من الخشب أو شراء واحدة عبر الإنترنت. تأكد من أن هذه الطيور يمكنها أيضًا الوصول إلى مواد البناء، مثل الأعشاب والأغصان.
الكرادلة
على عكس بعض أعشاشها المفتوحة الأخرى التي تفضل بناء أعشاشها فوق سطح الأرض، فإن الكرادلة تبقي أعشاشها منخفضة، وعادةً ما تكون على ارتفاع حوالي 1 إلى 15 قدمًا فقط فوق سطح الأرض. تحافظ هذه الطيور الخاصة على أعشاشها مخفية إلى حد ما في الأشجار أو الشجيرات أو أوراق الشجر دائمة الخضرة، وعادةً ما تصنعها من مواد مثل إبر الصنوبر واللحاء والعشب والأوراق. إذا لم يكن لديك الكثير من الشجيرات في حديقتك ولكنك ترغب في جذب الكرادلة، يمكنك دائمًا تثبيت منصة تعشيش في النصف السفلي من الشجرة أو تأمينها في منطقة محمية. الكرادلة يحبون مجموعة واسعة من الأشجار، مثل شجرة التنوب، والصنوبر، والدردار، وقرانيا.
الأوريولز
في حين أن الأوريول قد لا يقدرون بيت الطيور المصمم بشكل جميل الموجود في حديقتك، إلا أنهم سيظلون يصنعون منازل في حديقتك طالما أنك توفر المساحة والمواد المناسبة لهم. تقوم هذه الطيور الماهرة بإنشاء منازل معقدة بشكل لا يصدق من مواد مثل العشب والكروم ولحاء الأشجار، وعادة ما تبنيها عالياً في الهواء. يمكن العثور على هذه الأعشاش في أي مكان على ارتفاع يتراوح من 6 أقدام إلى 60 قدمًا في الهواء. على سبيل المثال، تميل أوريولز بالتيمور إلى تفضيل أشجار الدردار الأمريكية أو الأشجار المتساقطة الأخرى. إذا كان لديك هذه الأنواع من الأشجار في حديقتك، فقد تلاحظ عددًا قليلًا من زهور الأوريول.