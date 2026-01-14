8 طيور نادرًا ما تستخدم بيوت الطيور (وطرق أفضل لتوفير المأوى)

قد تكون فكرتك الأولى عند محاولة دعوة المزيد من الطيور إلى الفناء الخلفي لمنزلك هي بناء بيت للطيور، ولكن كما اتضح، قد لا تقدر بعض الطيور المشهورة هذا النوع من المأوى بقدر ما كنت تعتقد. في حين أن بيوت الطيور يمكن أن تحظى بشعبية كبيرة لدى بعض الطيور المغردة، بما في ذلك الطيور الزرقاء، والنمنمة، والقرقف، فإن الطيور الأخرى تفضل بناء أعشاشها على منصات بدلا من التجويف. بينما تختار أعشاش التجويف العيش وتربية عائلاتها في غرف مثل فتحات الأشجار التي وجدوها أو صنعوها بأنفسهم، فإن آخرين، الذين يطلق عليهم غالبًا “أعشاش الأكواب المفتوحة” أو “طيور أعشاش الأكواب”، يبنون منازلهم في مساحات مفتوحة. تتضمن المجموعة الأخيرة طيورًا مثل طيور الحناء، والعصافير، والقيق الأزرق، والطيور الطنانة، والأوريول، والمزيد.

إذا كنت ترغب في جذب الطيور ذات الأكواب المفتوحة أو التي تعشش في الأكواب إلى حديقتك، فهناك بعض الأساليب المختلفة التي يمكنك تجربتها. في حين أن هناك أسبابًا مختلفة قد تجعل بعض الطيور تتجنب بيت الطيور الخاص بك، فقد يكون السبب الرئيسي هو أنها تستمتع بمنصة التعشيش، والتي يمكنك تثبيتها بسهولة حول منزلك وحديقتك. على غرار بيت الطيور، توفر منصة التعشيش للطيور المحلية مساحة لبناء منازلهم وتربية صغارهم، ولكنها ستكون أكثر جاذبية للأنواع ذات الأكواب المفتوحة. لحسن الحظ، من السهل جدًا صنع هذه الأنواع من الهياكل، ومن المحتمل أن يكون لديك حديقة قديمة أو عنصر مطبخ من شأنه أن يشكل منصة تعشيش مثالية. يمكنك استخدام الدلاء القديمة أو صناديق البريد أو المزارع أو الأواني أو الصناديق الكرتونية، طالما أنها مثبتة على أساس متين وغير مغلقة بالكامل.