8 علامات تدل على أنك من نوع المنزل الذي يعجب به الناس بصمت

هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان الناس يحبون منزلك حقًا؟ الكثير مما نحبه أو لا نحبه في المنزل هو أمر غير ملموس. يجد العديد من الأشخاص أنفسهم منجذبين دون وعي إلى أنواع معينة من أنماط ديكور المنزل دون أن يكونوا قادرين على تحديد السبب، ويعود الكثير من ذلك إلى تصميمات المنزل التي تتناسب أكثر مع شخصيتهم. قد يعجب الشخص الذي يعتبر نفسه كلاسيكيًا وتقليديًا بغرفة معيشة مليئة بالتحف والأعمال الفنية الأكثر تحفظًا، ويشعر كأنه في بيته في منزل ذي جمالية عصرية وأنيقة، على سبيل المثال. ولكن في نهاية اليوم، ربما يكون الشعور بالأمان والدفء والرضا والقدرة على الشعور بالاسترخاء والسلام في مكان ما هو ما يجذب الناس إلى بعض المنازل أكثر من غيرها – وهو شيء يجعل الضيوف معجبين بمنزلك حتى لو كان لديهم أذواق تصميمية مختلفة تمامًا.
لمعرفة ما إذا كان الناس معجبين بمنزلك، قد تحتاج إلى القيام ببعض التحقيقات النفسية. لاحظ لغة الجسد وما إذا كان الناس يبدون مرتاحين بشكل واضح في منزلك، على سبيل المثال، أو لاحظ ما إذا كان الناس يريدون الاستمرار في الزيارة، أو أبدوا اهتمامًا نشطًا بخيارات التصميم الخاصة بك. على الرغم من عدم وجود أي من هذه العلامات مؤشرًا مؤكدًا على إعجاب الناس بمنزلك، إذا لاحظت أن العديد من السمات التالية تنطبق عليك وعلى منزلك، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن لديك نوع المنزل الذي يميل الناس إلى الإعجاب به.
يريد الناس الاستمرار في القدوم إلى منزلك
إذا أعطى الأصدقاء والعائلة تلميحات بسيطة بأنهم يرغبون في تكرار الزيارة، فمن المحتمل أن تكون هذه علامة على إعجابهم بمنزلك – حتى لو لم يقولوا ذلك صراحة. بالطبع، قد يستمتعون أيضًا برؤيتك، أو قد يكون منزلك هو المكان الأكثر ملاءمة للتواصل الاجتماعي. ولكن مثلما يرغب المشترون المتحمسون في مشاهدة منزل أكثر من مرة، إذا أراد شخص ما الاستمرار في القدوم إليه، فهذا يعني على الأرجح أن لديك ديكورًا منزليًا يجعل الضيوف يشعرون على الفور وكأنهم في منزلهم في منزلك ويستمتعون بقضاء الوقت هناك.
أنت تميل إلى أنماط تصميم المنازل الاسكندنافية والمعاصرة وغيرها من أنماط التصميم الشائعة
يختلف أذواق كل شخص عن الآخر، ولكن هناك بعض أنماط تصميم المنازل التي يصفها غالبية الأشخاص بأنها المفضلة لديهم – مثل الطراز الاسكندنافي، بخطوطه النظيفة وتركيزه على المواد الطبيعية، والمعاصر، بمظهره البسيط الذي يسهل تخصيصه. إذا تم تصميم منزلك بشكل يحظى بجاذبية جماهيرية، فمن المحتمل أيضًا أن يكون منزلًا يثير الكثير من الإعجاب.
يبدو الضيوف مرتاحين ومرتاحين بشكل واضح في منزلك
بشكل عام، لغة الجسد لا تكذب. في الواقع، 55% مما نتواصل به هو من خلال لغة الجسد وحدها، في حين أن 7% فقط هي الكلمات الفعلية، مما يعني أن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. لذا، إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان شخص ما معجبًا بمنزلك، فانظر إلى تعابير وجهه ووضعيته وإيماءاته. هل لديهم أذرع متقاطعة ويبدو أنهم يبحثون عن المخرج؟ أم أنها تبدو مريحة ومريحة؟ إذا كان الأمر الأخير، فمن المحتمل أنهم يحبون البيئة، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ.
يريد الزوار معرفة المزيد عن خيارات ديكور منزلك
عندما يكون الشخص مهتمًا حقًا بموضوع ما، فإنه غالبًا ما يطرح الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. لذا، إذا كان أحد الأصدقاء أو الجيران يمطرك باستفسارات مثل “أين اشتريت هذه الستائر” أو “كيف وجدت لون الطلاء هذا” أو “من أين حصلت على فكرة تصميم المطبخ هذا”، فمن المحتمل أنهم معجبون بمنزلك ويريدون معرفة المزيد عنه، ربما حتى يتمكنوا من تكرار المظهر في منزلهم – وهو ما يقودنا إلى علامة الإعجاب التالية.
يقوم الزوار بتكرار اختيارات التصميم الخاصة بك في منازلهم
التقليد هو في الواقع أصدق أشكال الإطراء. إذا جاءت حماتك للزيارة، وفي المرة التالية التي تزورين فيها منزلها، لاحظت أنها أضافت فجأة جدارًا مميزًا مثل جدارك تمامًا، أو قامت بتجديد مدخلها مباشرة بعد ذلك، فمن المحتمل أنها معجبة بمنزلك – حتى لو لم تكن تميل إلى إخبارك بذلك مقدمًا. إذا كان هذا هو الاتجاه الذي لاحظته مع زيارة أكثر من ضيف لمنزلك، فمن المرجح أن يكون لديك منزل يميل الناس إلى الإعجاب به.
منزلك نظيف ومنظم دون التضحية بالراحة
العلم واضح: المنزل النظيف والخالي من الفوضى يجعلنا نشعر بالسعادة، وأقل توتراً، وهو أفضل بشكل عام للصحة العقلية والجسدية. يستمتع معظم الناس بمنزل نظيف (ويستمتعون بمشاهدة الآخرين وهم يقومون بتنظيف منازلهم) حتى لو كانوا يكافحون من أجل الحفاظ على الأشياء مرتبة بأنفسهم. وفي هذه الحالة، يمكنهم الاستفادة من 15 نصيحة لتنظيف المنزل. لذا، إذا كان منزلك نظيفًا، فمن المحتمل أن يشعر الناس بالرضا عند زيارته. بالطبع، في بعض الأحيان قد يبدو المنزل المصقول جدًا عقيمًا وغير جذاب، ولكن إذا وجدت هذا التوازن المثالي بين النظافة والراحة والترحيب، فمن المحتمل أن يعجب الناس به.
منزلك له جاذبية عالمية
الكثير من تصميمات المنازل هي أمور ذاتية، ولكن هناك جوانب معينة من تصميم المنازل تلبي احتياجات الجميع تقريبًا – وهي ظاهرة تُعرف بالتصميم العالمي. على سبيل المثال، تعتبر حمامات الاستحمام غير الواضحة كافية، ولكنها تجعل الحياة أسهل بكثير للجميع في جميع مراحل طيف الشيخوخة، من الأطفال الصغار إلى كبار السن، وكذلك أولئك الذين لديهم كراسي متحركة أو احتياجات أخرى خاصة بإمكانية الوصول. لذلك، إذا كان لديك الكثير من عناصر التصميم العالمية في منزلك، فمن المرجح أن يولد منزلك بهدوء جاذبية وإعجابًا جماهيريًا.
أنت تستغل مساحة منزلك بشكل جيد
لا تحتاج إلى أن يكون لديك قصر ضخم ومترامي الأطراف حتى يحظى منزلك بالإعجاب. بشكل عام، يقدر الناس المنزل الذي تم تصميمه بعناية لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة، مع غرف تتدفق بشكل طبيعي وبدون أثاث زائد أو الكثير من المواهب الصغيرة التي تسد الغرفة. من المرجح أن يعجب الضيوف بمنزلك (وسعة الحيلة لديك!) إذا استفدت من التخزين وترتيب الأثاث لإنشاء مساحات عملية تشعرك أيضًا بأنها منزلية.