8 كروم مضاعفة كغطاء أرضي لقمع الأعشاب الضارة

الأغطية الأرضية هي مساعدة كبيرة في أي فناء. بمثابة مهاد حي ، يقمعون الأعشاب الضارة ويخلقون التنوع البيولوجي ، مما يساعد حديقتك على البقاء في صحة جيدة وسعيد. تملأ الأغطية الأرضية بين الشجيرات والزهور الأكبر حجمًا بسرعة لإنشاء ساحة متماسكة ومنخفضة الصيانة مليئة بالألوان وأوراق الشجر والجمال. هناك الكثير من الأغطية الأرضية التي يمكنك زرعها للمساعدة في خنق الأعشاب غير المرغوب فيها ، ولكن لإلقاء نظرة أكثر إثارة للاهتمام ، قد ترغب في استخدام الكروم. يمكن أن تعمل الكروم مثل النجمة ياسمين والزاحف البوق بشكل جيد كغطاء أرضي ، وسرعان ما تنمو لإنشاء سجادة من المساحات الخضراء في فناءك.
عادة ما ترتبط الكروم بالتعريشة والهياكل الأكبر ، حيث تزحف وتنتشر. ومع ذلك ، فإن بعض الكروم ستكون زحفًا سعيدًا على طول الأرض كما هي في الجدران! عند اختيار أفضل كرمة لاستخدامها كغطاء أرضي ، فكر فيما إذا كنت ترغب في استخدام سنوية أو معمرة. تميل الحولية إلى النمو بشكل أسرع ، لكنها لن تعود في العام التالي. يجب أن تفكر أيضًا في المناخ والتربة والضوء. يمكن أن يساعدك اختبار لقياس درجة الحموضة في التربة في معرفة أفضل كرمة لحديقتك.
نجمة ياسمين
مع زهورها البيضاء المذهلة التي تتفتح في الربيع ، فإن النجم ياسمين (Trachelospermum jasminoides) هو كرمة غطاء أرضي رائعة. بصفتها معمرة دائمة الخضرة ، ستجلب هذه الكرمة اللون إلى حديقتك على مدار العام مع إبقاء الحشائش في وضع حرج. يمكنك زراعة نجمة ياسمين في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 10 في بقعة محمية. إنه يزدهر في التربة الخصبة والمشتراة جيدًا ويمكن أن يكون جيدًا في كل من أشعة الشمس الكاملة والظل الجزئي. ومع ذلك ، فإنه يميل إلى عدم النمو بشكل جيد إذا تم وضعه في موقع مظلل بشكل خاص.
زاحف البوق
البوق Creeper (Campsis Radicans) هو كرمة مواطن من جنوب شرق الولايات المتحدة ، ومناسبة للنمو كمعمرة في المناطق من 4 إلى 9. هذه الكرمة سيئة السمعة لكونها سريعة النمو وعدوانية ، لذلك فمن المنطقي أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد كغطاء أرضي في الحدائق الكبيرة. ومع ذلك ، راقبها دائمًا وارتقلها عند الضرورة. تجذب أزهار القرمزي التي تظهر في يوليو / يوليو طيور الطنان وغيرها من الملقحات ، مما يجلب المزيد من الحياة إلى حديقتك. إنه أيضًا غطاء أرضي رائع لمنع تآكل التربة بسبب نموه السريع.
عسل الشعاب المرجانية
Honeysuckle Coral (Lonicera sempervirens) هو كرمة معمرة يمكن أن تعمل بشكل جيد كغطاء أرضي مترامي الأطراف. يمكن أن يزرع في مناطق الصلابة من 4 إلى 9 وتزدهر في مجموعة من التربة. على الرغم من أنها زهور أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة ، إلا أنه يمكنك زراعة عسل الشعاب المرجانية في الظل الجزئي. بمجرد تأسيسها ، يكون مصنعًا صعبًا ومنخفض الصيانة يتسامح مع الجفاف. في مايو ويونيو ، تزين الزهور البرتقالية الجميلة الزاهية أوراق الشجر. كمصنع شبه evergreen ، قد يحتفظ ببعض الأوراق خلال فصل الشتاء ، اعتمادًا على موقعك.
سوزان كرمة سوزان
عادةً ما تزرع سوزان فاين (ثونبرجيا ألاتا) سنويًا ، وهي مناسبة للمناخات الباردة التي لها صقيع ، حيث يمكن أن تصبح غازية في المناطق الأكثر دفئًا. يمكن أن يكون غطاء أرضي مؤقتًا رائعًا لإضافته خلال موسم النمو ، حيث يلفت فاينز وتوأمها حول النباتات الأخرى. تزدهر العين السوداء سوزان فاين في تربة رطبة غنية تحت أشعة الشمس الكاملة ، لكنها يمكن أن تتسامح مع بعض الظل بعد الظهر. عادة ما تجد هذه الكرمة مع الزهور الصفراء ، ولكن هناك أصناف متوفرة تتفتح بألوان مختلفة.
كارولينا جيسامين
كارولينا جيسامين (الجيلميوم Sempervirens) هي كرمة موطن جنوب الولايات المتحدة يمكنها إنشاء غطاء أرضي كثيف عند تركه دون دعم. إنه من الصعب في المناطق من 7 إلى 10 وينمو والزهور بشكل أفضل في الشمس الكاملة ، على الرغم من أنه يمكن أن يتسامح مع بعض الظل. من فبراير إلى مايو ، تزين أزهار البوق الذهبية المصنع ، مما ينتج عنه رائحة حلوة حساسة. إذا قررت استخدام Carolina Jessamine كغطاء أرضي ، فتأكد من أنك تزرعه بعيدًا عن منزلك ، لأنه نبات قابل للاشتعال للغاية.
الفول الصفير
من خلال أزهاره الأرجواني المذهلة وقرون الفاصوليا المثيرة للاهتمام ، تعتبر الفاصوليا الصفير (Lablab Purpureus) كرمة زخرفية رائعة عادة ما تزرع على أنها سنوية. ومع ذلك ، كمصنع محب للحرارة ، يمكن أن يزرع كحصول معمرة في مناطق الصلابة من 10 إلى 11. عند وضعه في موقع مشمس ، فإنه يزهور بغزارة من يونيو حتى الصقيع ، مما يجعله خيارًا جميلًا للغطاء الأرضي. تعمل الفاصوليا الصحية بشكل جيد في التربة التي يتم تصنيفها جيدًا ويمكن زراعتها من البذور في الربيع ، إما عن طريق الزراعة المباشرة أو الزرع.
أنبوب الهولندي الأبيض
يعد أنبوب الهولندي المقطوع الأبيض (Aristolochia fimbriata) معمرًا زاحفًا في عائلة Pipevine التي عادة ما تستخدم كغطاء أرضي. يمكن أن يزرع في مناطق الصلابة من 7 إلى 9 ويفضل التربة الغنية والملعب جيدًا. يعد أنبوب Dutchman المغطى بالأبيض خيارًا رائعًا لمزيد من المناطق المغطاة ، حيث يمكن أن يعمل بشكل جيد في أشعة الشمس المقطوعة أو الظل الجزئي. إذا كنت تزرعها تحت أشعة الشمس الكاملة ، فتأكد من سقيها بانتظام. مع أوراق الشجر المثيرة للاهتمام والزهور الصغيرة على شكل أنابيب تظهر في الصيف ، هذه الكرمة هي إضافة ممتعة لأي ساحة.
زجاجة فيرجن
Virgin’s Bower (Clematis Virginiana) هي كرمة أصلية تنتج مجموعات من الزهور البيضاء في الصيف والخريف. عند استخدامها كغطاء ، يمتد على طول الأرض لإنشاء حصيرة كثيفة من أوراق الشجر. يمكنك زراعة زعنفة فيرجن في مناطق الصلابة من 3 إلى 8 ، وهي تعمل بشكل جيد في كل من الشمس الكاملة والظل الجزئي. إنها تفضل تربة رطبة غنية. تنتشر باورز فيرجن بسرعة كبيرة ، لذا راقب ذلك على مدار العام. يمكن أن يكون من المفيد قطعها بشكل كبير خلال فصل الشتاء.