8 كروم مضاعفة كغطاء أرضي لقمع الأعشاب الضارة

الأغطية الأرضية هي مساعدة كبيرة في أي فناء. بمثابة مهاد حي ، يقمعون الأعشاب الضارة ويخلقون التنوع البيولوجي ، مما يساعد حديقتك على البقاء في صحة جيدة وسعيد. تملأ الأغطية الأرضية بين الشجيرات والزهور الأكبر حجمًا بسرعة لإنشاء ساحة متماسكة ومنخفضة الصيانة مليئة بالألوان وأوراق الشجر والجمال. هناك الكثير من الأغطية الأرضية التي يمكنك زرعها للمساعدة في خنق الأعشاب غير المرغوب فيها ، ولكن لإلقاء نظرة أكثر إثارة للاهتمام ، قد ترغب في استخدام الكروم. يمكن أن تعمل الكروم مثل النجمة ياسمين والزاحف البوق بشكل جيد كغطاء أرضي ، وسرعان ما تنمو لإنشاء سجادة من المساحات الخضراء في فناءك.

عادة ما ترتبط الكروم بالتعريشة والهياكل الأكبر ، حيث تزحف وتنتشر. ومع ذلك ، فإن بعض الكروم ستكون زحفًا سعيدًا على طول الأرض كما هي في الجدران! عند اختيار أفضل كرمة لاستخدامها كغطاء أرضي ، فكر فيما إذا كنت ترغب في استخدام سنوية أو معمرة. تميل الحولية إلى النمو بشكل أسرع ، لكنها لن تعود في العام التالي. يجب أن تفكر أيضًا في المناخ والتربة والضوء. يمكن أن يساعدك اختبار لقياس درجة الحموضة في التربة في معرفة أفضل كرمة لحديقتك.