8 منتجات Ryobi نتطلع إليها في عام 2026 (هذه ليست أدوات كهربائية)

تعتبر Ryobi عمومًا علامة تجارية مفضلة لمحبي الأعمال اليدوية الذين يريدون أداة موثوقة بسعر جيد. تصمم الشركة أدوات قوية تؤدي المهمة وتدوم لسنوات، ولكنك لن تحصل بالضرورة على جميع ميزات العلامة التجارية للأدوات المتطورة. هذا لا يعني أن Ryobi لا تبتكر باستمرار وتنشئ مجموعة واسعة من الأدوات الأفضل للمستهلك. في الواقع، توسعت العلامة التجارية في عام 2020 لتشمل قطاع أدوات التنظيف من خلال خطها من فرش التنظيف التي تعمل بالبطارية. بالنسبة لعام 2026، تقدم Ryobi المزيد من المنتجات الجديدة إلى جانب أدوات الطاقة القياسية، مثل عدد قليل من جزازات العشب ومصادر/شواحن طاقة البطارية.

هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها عند شراء أدوات Ryobi الكهربائية، وينطبق الشيء نفسه على خطوط الأدوات غير الكهربائية. يتعلق الأمر حقًا باحتياجاتك وكيف تخطط لاستخدام المعدات. إذا كنت مالك منزل يقوم بالكثير من مشاريع DIY أو تحاول تحسين أعمال صيانة المنزل، فمن المرجح أن تكون Ryobi هي العلامة التجارية المناسبة لك. هناك أدوات Ryobi التي ينتهي بها الأمر إلى حب المتشككين في العلامة التجارية. تستحق العناصر الجديدة المقرر إصدارها لعام 2026 التحقق منها، وبعضها عبارة عن ملحقات تشتد الحاجة إليها لتكون في متناول اليد إذا كان لديك أدوات Ryobi الكهربائية أيضًا.