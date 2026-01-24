8 منتجات Ryobi نتطلع إليها في عام 2026 (هذه ليست أدوات كهربائية)

تعتبر Ryobi عمومًا علامة تجارية مفضلة لمحبي الأعمال اليدوية الذين يريدون أداة موثوقة بسعر جيد. تصمم الشركة أدوات قوية تؤدي المهمة وتدوم لسنوات، ولكنك لن تحصل بالضرورة على جميع ميزات العلامة التجارية للأدوات المتطورة. هذا لا يعني أن Ryobi لا تبتكر باستمرار وتنشئ مجموعة واسعة من الأدوات الأفضل للمستهلك. في الواقع، توسعت العلامة التجارية في عام 2020 لتشمل قطاع أدوات التنظيف من خلال خطها من فرش التنظيف التي تعمل بالبطارية. بالنسبة لعام 2026، تقدم Ryobi المزيد من المنتجات الجديدة إلى جانب أدوات الطاقة القياسية، مثل عدد قليل من جزازات العشب ومصادر/شواحن طاقة البطارية.
هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها عند شراء أدوات Ryobi الكهربائية، وينطبق الشيء نفسه على خطوط الأدوات غير الكهربائية. يتعلق الأمر حقًا باحتياجاتك وكيف تخطط لاستخدام المعدات. إذا كنت مالك منزل يقوم بالكثير من مشاريع DIY أو تحاول تحسين أعمال صيانة المنزل، فمن المرجح أن تكون Ryobi هي العلامة التجارية المناسبة لك. هناك أدوات Ryobi التي ينتهي بها الأمر إلى حب المتشككين في العلامة التجارية. تستحق العناصر الجديدة المقرر إصدارها لعام 2026 التحقق منها، وبعضها عبارة عن ملحقات تشتد الحاجة إليها لتكون في متناول اليد إذا كان لديك أدوات Ryobi الكهربائية أيضًا.
بطارية ليثيوم 80 فولت 14 أمبير
تم إعداد بطارية 80V 14Ah لتكون أقوى بطارية RyobiI حتى الآن. لقد تم تصميمها لتدوم لفترة أطول من أي من بطاريات 80 فولت السابقة وتكون متوافقة مع جميع الأدوات والجزازات التي تستخدم 80 فولت. تهدف تقنية COOL-CORE إلى منع ارتفاع درجة حرارة البطارية أثناء التشغيل حتى لا تحترق بسرعة مثل البطاريات المماثلة الأخرى. قد يكون من الجيد الحصول على واحدة قبل بدء موسم القص الجديد.
مصدر طاقة/شاحن 40 فولت 300 واط
يعد مصدر الطاقة/الشاحن Ryobi 40V 300W إضافة جديدة إلى خط Ryobi لشواحن البطاريات. لن يقوم هذا المنتج فقط بإعادة شحن بطاريات 40 فولت الخاصة بك لأداة تشذيب التحوط أو أداة إزالة الأعشاب الضارة أو أدوات الطاقة الأخرى، ولكن يمكن استخدامه أيضًا كمصدر طاقة احتياطي. يتمتع مصدر الطاقة/الشاحن هذا بمقبض حمل مناسب وسيكون مثاليًا للتخييم أو المشي لمسافات طويلة أو حتى العمل في المناطق النائية. يمكن استخدامه لتشغيل وإعادة شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة. كما أنه سيكون إضافة رائعة لمجموعة أدوات الاستعداد لحالات الطوارئ المنزلية.
مصدر طاقة 18 فولت + 150 واط
إذا كنت تبحث عن مصدر طاقة محمول لشحن أجهزتك أثناء التنقل ولا يشغل مساحة كبيرة، فإن مصدر الطاقة 18V ONE+ يعد خيارًا جيدًا. لا يستطيع هذا المنتج شحن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة فحسب، بل يحتوي أيضًا على حامل مدمج للكمبيوتر اللوحي/الهاتف. إنه مثالي للرحلات القصيرة إلى الشاطئ أو المشي لمسافات طويلة أو المناسبات الخارجية. توفر تقنية الموجة الجيبية النقية من Ryobi أيضًا طاقة مستقرة وعالية الجودة، لذلك لا تتعرض أجهزتك لخطر التلف.
مجموعة جزازة ركوب الخيل HP Brushless 42 Zero Turn
لن تكتمل قائمة Ryobi دون ذكر جزازة العشب. أحدث إضافة إلى مجموعة جزازات الركوب الخاصة بها هي ZR3 80V HP Brushless 42 “Zero Turn Riding Mower Kit. تأتي هذه الجزازة مع بطاريتين تتيح لك جز ما يصل إلى 2 فدان في المرة الواحدة، ويمكن مقارنتها بمحرك غاز بقوة 25 حصانًا. كما أنها تأتي مع وصلة وصل أمامية وخلفية، مثالية عندما يكون لديك أعمال نقل لأعمال تنسيق الحدائق. يمكنك بسهولة توصيل هذه الجزازة بجدار عادي 120 فولت مقبس لإعادة الشحن.
مجموعة جزازة العشب HP Brushless 30 Riding
بالنسبة لأولئك الذين لديهم ساحات أصغر ولا يحتاجون إلى الكثير من الطاقة، هناك مجموعة جزازة العشب R1 80V HP Brushless 30″ Riding Lawn Mower Kit. يمكنها قص حوالي فدان واحد باستخدام بطارية واحدة 80 فولت 14 أمبير. تأتي جزازة الركوب الكهربائية هذه أيضًا مع سبعة ارتفاعات مختلفة للسطح، وهو مثالي إذا كان لديك ساحة غير مستوية أو تريد إزالة بعض الأعشاب الضارة في حديقتك. والشيء الرائع في هذه الجزازة الصغيرة هو أنها يمكن أن تصل إلى مساحات أكثر ضيقًا ويمكن أن تتناسب مع المرآب بسهولة أكبر. هذه الميزات تجعلها جزازة ركوب جيدة للمبتدئين.
طقم التعبئة
إذا قررت شراء مجموعة Zero Turn Riding Mower Kit مقاس 42 بوصة، فقد ترغب في التفكير في الحصول على مجموعة تعبئة RYOBI ZR3 مقاس 42 بوصة ZTR لتتوافق معها. تعتبر مجموعة التعبئة هذه مناسبة تمامًا لجمع قصاصات العشب وحطام ساحة الخريف ومواد السماد أثناء القص. سيساعد تصميم الحقيبة المزدوجة على تقليل آلام الظهر أثناء تفريغ الماسكات. يمكنك أيضًا رؤية مدى امتلاء آلة التعبئة أثناء وجودك على الجزازة بفضل النافذة الشفافة.
مصدر طاقة/شاحن 18 فولت + 200 واط
مع طاقة أكبر من مصدر الطاقة 18V ONE+ 150W، يتمتع مصدر الطاقة/الشاحن 18V ONE+ 200W بالعديد من الميزات نفسها بالإضافة إلى المزيد. لا يستطيع هذا المنتج تشغيل وشحن أجهزتك فحسب، بل إنه أيضًا متوافق مع الألواح الشمسية، مما يجعله مثاليًا للرحلات الطويلة بعيدًا عن مصدر الطاقة. يعد هذا اختيارًا جيدًا لخيار طاقة محمول أكثر من بعض مصادر الطاقة/الشواحن الأكبر حجمًا إذا كنت تتطلع إلى حزم الضوء.
مجموعة جزازة كهربائية متعددة الشفرات ذاتية الدفع 40 فولت HP بدون فرشاة 20
تأتي مجموعة جزازة العشب متعددة الشفرات ذاتية الدفع Ryobi 40V HP مقاس 20 بوصة الجديدة مع الكثير من الميزات الرائعة لأولئك الذين لديهم مروج أصغر. فهي تقطع ما يصل إلى ½ فدان بشحنة واحدة، وتتكيف تلقائيًا مع ظروف القص، وتتميز بالدفع الخلفي لتسهيل عملية القص. كما هو الحال مع الطرز السابقة، تتيح ميزة توفير المساحة في جزازات العشب ذاتية الدفع من Ryobi (تنهار مقابضها للتخزين الرأسي) سهولة التخزين في المرآب.