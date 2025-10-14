8 منتجات Ryobi يجب عليك تجنبها، وفقًا للمالكين

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت تعتبر نفسك متحمسًا متمرسًا للأعمال اليدوية، فإن RYOBI هي علامة تجارية لا تحتاج إلى مقدمة على الأرجح. تصنع RYOBI أدوات رائعة لمعالجة تجديدات المنزل والمنتجات التي تجعل العمل في منزلك وحديقتك أمرًا سهلاً. ولكنها توفر أيضًا مجموعة متنوعة من الأساسيات الأخرى بدءًا من حلول التخزين وحتى المنتجات الترفيهية مثل المبردات والمراوح والأضواء. بشكل عام، تتمتع RYOBI بسمعة طيبة، وقد اكتسبت العلامة التجارية شعبية على مر السنين بفضل قدرتها على تحمل التكاليف. ولكن لا يوجد أحد مثالي، وحتى العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة والموثوقة لا تزال تبيع منتجات يمكن اعتبارها مفقودة.
يمكن أن يكون التسوق لهذه الضروريات مسعى مكلفًا، لذا من المهم التأكد من أن المنتج يستحق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس قبل إضافته إلى عربة التسوق الخاصة بك. هناك طريقة رائعة لتحديد ذلك وهي الاطلاع على المراجعات الواردة من المشترين المعتمدين الذين لديهم خبرة مباشرة مع العنصر المحدد. ووفقًا لمراجعات العملاء الموجودة على موقع RYOBI الإلكتروني، فإن بعض منتجاتهم لم ترق إلى مستوى التوقعات.
من البطاريات وأجهزة الشحن إلى الألواح الشمسية والمنظمات، هناك بعض عناصر RYOBI التي يحذرك المراجعون من أنك قد ترغب في الابتعاد عنها. فيما يلي ثمانية منتجات من RYOBI يجب عليك تجنبها، وفقًا للمالكين الذين تركوا غير راضين. سيتم تضمين المزيد من المعلومات حول منهجية وعملية اختيار المنتجات الواردة في هذه القائمة في ختام هذه المقالة.
2 في 1 خط ثابت ورأس مشفر
يعد الخط الثابت المحوري 2 في 1 والرأس النصلي من RYOBI أحد المنتجات الأقل تقييمًا على موقع RYOBI الإلكتروني. بسعر 24.97 دولارًا أمريكيًا مع تصنيف 1.7 من أصل خمسة نجوم فقط، أفاد غالبية المشترين أن رأس أداة التشذيب هذه لا يرقى إلى مستوى التوقعات. الاهتمامات الرئيسية المحيطة بهذا المنتج هي طول العمر والجودة الشاملة. أفاد الكثيرون أنه بعد استخدام واحد فقط، انكسر رأس أداة التشذيب وأصبح غير صالح للاستخدام. يقول آخرون أن المادة البلاستيكية لرأس أداة التشذيب واهية وعرضة للتدهور السريع.
مكنسة RYOBI ONE+ اللاسلكية الجافة والرطبة بقوة 18 فولت سعة 6 جالون
يشير التصنيف العام للمكنسة الكهربائية RYOBI ONE + 18V Cordless 6 Gallon Wet Dry Vacuum على Amazon إلى أن هذا أحد منتجات RYOBI التي قد ترغب في إعادة النظر فيها قبل إضافته إلى سلة التسوق الخاصة بك. تصنيف 3.6 من أصل خمسة نجوم ليس الأفضل، خاصة بالنظر إلى أن أرخص سعر لشراء هذه المكنسة الكهربائية الجديدة على أمازون هو 204.90 دولارًا. أبلغ أحد المراجعين عن عدم رضاه عن الطريقة العشوائية التي تم بها شحن المنتج واشتكى من أنه بعد تجربة خيارات متعددة، لم يتمكنوا من العثور على بطارية متوافقة تعمل في الفراغ.
حشوة رغوية لصندوق أدوات LINK
يمكن أن تساعد حشوات الرغوة في الحفاظ على أدواتك آمنة ومنظمة في حاوية التخزين الخاصة بها، ولكن تشير المراجعات إلى أن حشوة الرغوة الخاصة بصندوق أدوات LINK قد لا تكون أفضل قيمة مقابل أموالك. تم تصنيف هذا المنتج باثنين من أصل خمسة نجوم على موقع RYOBI الإلكتروني، حيث يبلغ سعره 19.97 دولارًا لإدخال واحد. كشف أحد المراجعين أن الجودة الإجمالية للإدراج مرضية، ولكن نقطة السعر مرتفعة جدًا مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. وكتبوا: “مقابل نفس المبلغ الذي تدفعه لصندوقين، يمكنك الحصول على ما يكفي من الرغوة على أمازون لصنع خمسة صناديق”.
ريوبي وان + PSK106SB مجموعة المبتدئين
تم إدراج مجموعة أدوات Ryobi ONE + PSK106SB المبدئية بسعر 98.99 دولارًا على Amazon، لكن القائمة تحذر من إرجاع هذا العنصر بشكل متكرر. تشتمل مجموعة البداية على بطاريتين وشاحن وقد حصلت على تقييم 3.9 من أصل خمسة نجوم في رضا العملاء. إحدى المشكلات الشائعة في هذا المنتج هي أن العديد من المشترين أبلغوا عن فقدان بطارية واحدة على الأقل من المجموعة عند استلام طلبهم. واشتكى آخرون من أن نوع البطاريات التي حصلوا عليها لا يتطابق مع تلك التي تم الإعلان عنها في القائمة.
لوحة شمسية قابلة للطي 21 وات
تعد اللوحة الشمسية القابلة للطي بقدرة 21 وات منتجًا حصريًا لشركة Home Depot، لكن المراجعات على موقع Home Depot تشير إلى وجود خيارات أفضل. تم تقييم المنتج بـ 3.9 من أصل خمس نجوم وسعره 99 دولارًا. المشكلة الرئيسية في هذه الألواح الشمسية هي الاتساق. كشف بعض المشترين أن اللوحة لم تكن فعالة جدًا في شحن منتجات Apple الخاصة بهم أو البطاريات الصغيرة الأخرى. قال أحد المراجعين إنه على الرغم من ترك اللوحة بالخارج للشحن في ضوء الشمس المباشر طوال اليوم، لم يحدث شيء بمجرد توصيل هاتفه للشحن.
غطاء جزازة العشب من RYOBI مقاس 20 بوصة إلى 21 بوصة
يمكن أن يساعد الحفاظ على تغطية جزازة العشب في حمايتها من الأضرار الأولية وإبقائها نظيفة من الغبار أو حطام الفناء. ومع ذلك، فإن غطاء جزازة العشب مقاس 20 بوصة إلى 21 بوصة من RYOBI هو أحد المنتجات التي يقول المشترون أنك قد ترغب في تجنبها. بسعر 49.97 دولارًا على موقع RYOBI الإلكتروني، يتمتع غطاء جزازة العشب هذا بتقييم اثنين من أصل خمسة نجوم. اشتكى أحد المراجعين من أن الغطاء لا يأتي برباط وأن إغلاق الخطاف والحلقة يبدو محرجًا.
بندقية الزناد لغسالة الضغط
يعد مسدس الزناد لغسالة الضغط من RYOBI أحد المنتجات التي قد ترغب في إعادة التفكير في شرائها. في حين أن غسالة الضغط RYOBI يمكن أن تساعد في تنفيذ مهام التنظيف حول الفناء، فإن ملحق الفوهة هذا لديه تصنيف منخفض للغاية يبلغ 1.5 من أصل خمسة نجوم على موقع RYOBI الإلكتروني، حيث تم إدراجه مقابل 45 دولارًا. تكشف مراجعات المشتري أن المقبض يكون عرضة للكسر بعد الحد الأدنى من الاستخدام وغالبًا ما يتسرب عند مقبض الصمام. كان الإجماع العام على أن هذا المنتج لم يكن يستحق الثمن.
بكرة خط الانتهازي
تحتوي بكرة خط التشذيب مقاس 0.080 بوصة أيضًا على مراجعات سيئة على موقع RYOBI، حيث يبلغ سعرها 49.97 دولارًا لحزمة مكونة من عشرة ويتم تصنيفها كواحدة من أصل خمسة نجوم. أبلغ أحد المشترين عن عدم رضاه عن جودة خط التشذيب، وكشف أنه ليس متينًا للغاية. “على الإطلاق أسوأ خط تقليم في السوق! هذا الخط ينقطع عندما تنظر إليه” ، قال المراجع. بشكل عام، يمكنك العثور على خيارات أكثر بأسعار معقولة وذات تصنيف أعلى والتي ستصمد أمام اختبار الزمن بشكل أفضل.
منهجيتنا لتحديد منتجات Ryobi ذات التصنيف الضعيف
عند اختيار المنتجات المراد عرضها في هذه القائمة، قمنا في الغالب بالرجوع إلى المراجعات الواردة من المشترين المعتمدين على موقع RYOBI الإلكتروني. لقد نظرنا أيضًا في المراجعات الخاصة بمنتجات RYOBI من تجار التجزئة المشهورين الآخرين عبر الإنترنت مثل Amazon وHome Depot وWalmart. لقد أعطينا الأولوية لتضمين المنتجات ذات التصنيف المنخفض التي لم يتم تصنيفها أعلى من أربعة من أصل خمسة نجوم أو حصلت على تقييمات أقل لرضا العملاء.
استخدمنا أيضًا الآراء المنشورة في المنتديات العامة عبر الإنترنت، مثل Reddit، لتأكيد المشكلات المتسقة مع منتجات معينة. تتمتع هذه المنتجات ببعض من أدنى التقييمات على موقع RYOBI الإلكتروني، ولكنها غير مدرجة في أي ترتيب معين. ترتيب المنتجات عشوائي، وليس المقصود من القائمة أن تقرأ من الأفضل إلى الأسوأ أو بأي ترتيب محدد.