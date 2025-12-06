8 مهام في الفناء الشتوي من شأنها إعداد حديقتك لطيور الربيع

يمثل الربيع وقتًا مثيرًا لمحبي الطيور، حيث تعود العديد من الأنواع شمالًا للبحث عن الطعام والتعشيش خلال هذا الموسم. في حين أن التوقيت الدقيق لذروة هجرة الطيور الربيعية يختلف من منطقة إلى أخرى، فمن المهم أن تكون مستعدًا لعودة الطيور المقيمة في الفناء الخلفي لمنزلك في بداية الموسم عند وصول الموجة الأولى. وبدلاً من الانتظار، يمكنك القيام ببعض هذه المهام التحضيرية خلال فصل الشتاء. من تنظيف محطات الطعام والمياه إلى زراعة زهور جديدة، يمكنك التفكير في هذه الإيماءات الصغيرة مثل وضع سجادات ترحيب للطيور.

للاستعداد بشكل أفضل لهجرة الطيور في فصل الربيع، من المفيد أيضًا معرفة الأنواع التي تبدأ عادةً في العودة إلى منطقتك. لا تهاجر جميع الطيور؛ ويُعتبر البعض بدلاً من ذلك مقيمين دائمين ويحتاجون إلى الغذاء والموارد الأخرى على مدار العام، بما في ذلك في فصل الشتاء. أحد الأمثلة على ذلك هو الكاردينال الشمالي ذو اللون الأحمر الفاتح. ويتم تصنيف الباقي على أنهم مهاجرون قصيرو أو متوسطون أو بعيدون. على سبيل المثال، هناك ما لا يقل عن 350 نوعًا من الطيور المهاجرة لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية والتي تطير إلى المناطق الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية لفصل الشتاء، بما في ذلك طيور النقشارة والأوريول. وغني عن القول، عندما تشق هذه الأنواع طريقها إلى أمريكا الشمالية لفصل الربيع، فإنها سوف تبحث عن مجموعة متنوعة من الموارد، بما في ذلك تلك الموجودة في الساحات الخلفية للمنزل.