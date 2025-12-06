8 مهام في الفناء الشتوي من شأنها إعداد حديقتك لطيور الربيع

يمثل الربيع وقتًا مثيرًا لمحبي الطيور، حيث تعود العديد من الأنواع شمالًا للبحث عن الطعام والتعشيش خلال هذا الموسم. في حين أن التوقيت الدقيق لذروة هجرة الطيور الربيعية يختلف من منطقة إلى أخرى، فمن المهم أن تكون مستعدًا لعودة الطيور المقيمة في الفناء الخلفي لمنزلك في بداية الموسم عند وصول الموجة الأولى. وبدلاً من الانتظار، يمكنك القيام ببعض هذه المهام التحضيرية خلال فصل الشتاء. من تنظيف محطات الطعام والمياه إلى زراعة زهور جديدة، يمكنك التفكير في هذه الإيماءات الصغيرة مثل وضع سجادات ترحيب للطيور.
للاستعداد بشكل أفضل لهجرة الطيور في فصل الربيع، من المفيد أيضًا معرفة الأنواع التي تبدأ عادةً في العودة إلى منطقتك. لا تهاجر جميع الطيور؛ ويُعتبر البعض بدلاً من ذلك مقيمين دائمين ويحتاجون إلى الغذاء والموارد الأخرى على مدار العام، بما في ذلك في فصل الشتاء. أحد الأمثلة على ذلك هو الكاردينال الشمالي ذو اللون الأحمر الفاتح. ويتم تصنيف الباقي على أنهم مهاجرون قصيرو أو متوسطون أو بعيدون. على سبيل المثال، هناك ما لا يقل عن 350 نوعًا من الطيور المهاجرة لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية والتي تطير إلى المناطق الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية لفصل الشتاء، بما في ذلك طيور النقشارة والأوريول. وغني عن القول، عندما تشق هذه الأنواع طريقها إلى أمريكا الشمالية لفصل الربيع، فإنها سوف تبحث عن مجموعة متنوعة من الموارد، بما في ذلك تلك الموجودة في الساحات الخلفية للمنزل.
تنظيف عميق مغذيات الطيور الخاصة بك
إذا كنت من بين العديد من عشاق الطيور الذين يقومون بإطعام الطيور على مدار العام، فمن المحتمل أن يكون هناك وحدة تغذية أو اثنتين في ساحة منزلك. تعتبر عمليات التنظيف المنتظمة أساسية لمنع انتقال الأمراض بين الطيور. حتى لو كانت وحدة التغذية الخاصة بك فارغة، فمن المهم إجراء تنظيف عميق قبل أن تنفجر أعداد الطيور مع قدوم الربيع. توصي جمعية أودوبون الوطنية بنقع وحدة التغذية لمدة 15 دقيقة في محلول مكون من جزء واحد من المبيض إلى 9 أجزاء من الماء. اشطفه بالماء النظيف وجففه بالهواء قبل إعداده لتغذية الربيع.
البدء في إعداد المغذيات الموسمية لفصل الربيع
تحتاج بعض الطيور التي تصل في الربيع إلى مغذيات متخصصة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد حديقتك لاستقبال الطيور الطنانة الربيعية قبل وصول هذه الطيور المفضلة لدى المعجبين عن طريق إضافة وحدة تغذية مليئة بالرحيق. من الأخطاء الشائعة عدم وضع مغذيات موسمية إلا بعد رؤية الطيور، لكن في هذه المرحلة قد يكون الوقت قد فات لأن الطيور قد تبحث عن الطعام في مناطق أخرى. تأكد من البدء في إعداد المغذيات الموسمية قبل وقت طويل من عودة الطيور المفضلة لديك حتى لا يفوتك أحد.
تنظيف فوضى الطيور الشتوية من الأرض
الحقيقة هي أنه غالبًا ما تكون هناك كومة من البذور المسكوبة، والقشرة، وفضلات الطيور أسفل مغذيات الطيور، حتى لو بذلت قصارى جهدك لتنظيفها على مدار العام. قبل نهاية الشتاء، خذ بعض الوقت لتجميع هذا الحطام والتخلص منه للحصول على سجل نظيف. يمكنك أيضًا التفكير في تحديث أي نشارة أساسية حسب الاقتضاء.
إزالة الجليد وتنظيف حمامات الطيور الخاصة بك
في حين أنه من المثالي أن تكون قادرًا على توفير مصدر للمياه للطيور طوال العام، فقد يكون هذا أمرًا صعبًا إذا انخفضت درجات الحرارة في منطقتك بشكل متكرر إلى ما دون درجة التجمد. إذا لم تستخدم حمام الطيور الخاص بك طوال فصل الشتاء، فمن المهم إجراء تنظيف عميق قبل إعداده لزيارة الطيور في فصل الربيع. أحد المنظفات الشائعة هو محلول مكون من جزء واحد من الخل الأبيض إلى 9 أجزاء من الماء. فرك السطح وشطفه. قد تحتاج أيضًا إلى إزالة الجليد قبل التنظيف.
زراعة الزهور المحلية لتزويد الطيور بالرحيق
بالإضافة إلى وحدة تغذية الطيور وحمامها، تعد النباتات المحلية مثالية لجلب الطيور إلى حديقتك. يمكنك المضي قدمًا في هذه المهمة من خلال تحديد الزهور التي ستزرعها حول حديقتك لفصل الربيع. تعد نباتات الصقلاب (Asclepias spp.) وزهرة الكاردينال (Lobelia Cardinalis) والزهرة الردبكية (Echinacea spp.) من بين بعض الطيور المفضلة الشائعة التي يمكن زراعتها غالبًا في الشتاء. فكر في استخدام حاسبة تاريخ الصقيع من جمعية البستنة الوطنية لتحديد آخر صقيع متوقع في منطقتك، مما يساعد في توقيت زراعاتك.
وضع بيوت الطيور
بينما تبني بعض الطيور أعشاشًا داخل الأشجار حول حديقتك، يحتاج البعض الآخر إلى مأوى إضافي للتعشيش. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لنقار الخشب، والطيور الزرقاء الشرقية، وطيور القرقف ذات القبعة السوداء، وخازنات البندق، والنمنمة. إذا كان أي من أنواع الطيور هذه موجودًا في منطقتك، فيمكنك المساهمة في نجاح تعشيشها من خلال تزويدها ببيوت الطيور. اختر بيوت الطيور الخشبية البسيطة فقط، ثم ضعها بالخارج في موعد لا يتجاوز فصل الشتاء حتى يكون لدى الطيور الوقت للعثور عليها والمطالبة بها.
ضع خطة آمنة لمكافحة الآفات على الطيور
في حين أن الربيع يمثل الوقت الذي تعود فيه العديد من أنواع الطيور إلى حديقتك، فإنه لسوء الحظ أيضًا هو الموسم الذي تبدأ فيه العديد من الآفات في الظهور مرة أخرى. في حين أن أصحاب المنازل غالبًا ما يستخدمون أشكالًا كيميائية لمكافحة الآفات، فاعلم أن هذه الطرق ضارة بأصدقائك من الطيور. لا تعتبر المبيدات الحشرية سامة للطيور فحسب، بل يمكن أن تضرها بشكل غير مباشر عن طريق القضاء على مصادر البروتين التي تعتمد عليها العديد من الأنواع. الشتاء هو الوقت المناسب لزيارة مركز حديقتك للحصول على خيارات بديلة للمبيدات الحشرية حتى تكون جاهزًا قبل اندفاع الحشرات في فصل الربيع.
ضع ملصقات على النوافذ لزيادة الرؤية
يمكن أن توفر النوافذ أو الأبواب الزجاجية المنزلقة التي تواجه الفناء الخلفي لمنزلك فرصًا ممتازة لمشاهدة الطيور هذا الربيع. ولسوء الحظ، قد تشكل هذه أيضًا خطرًا على الطيور إذا اصطدمت بالزجاج عن طريق الخطأ. إذا كان غسل النوافذ جزءًا من روتين التنظيف الربيعي، فتأكد من إضافة بعض الملصقات إلى هذه الميزات الزجاجية اللامعة لتقليل عدد اصطدامات الطيور المميتة.