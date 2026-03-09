8 نباتات ميكروغرين يمكنك زراعتها في الداخل للحصول على حصاد سريع ومغذي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا لم يكن الصبر هو خيارك القوي، فقد تكون زراعة النباتات الخضراء الدقيقة هي الشيء المفضل لديك. يمكن حصادها في أقل من 7 إلى 21 يومًا، ويمكنك زراعتها في الداخل في أي وقت من السنة أيضًا. ومع ذلك، هذا ليس حتى الجزء الأكثر إثارة للإعجاب. ما يجعل هذه الخضار المصغرة مميزة هو أنها غالبًا ما تكون مغذية أكثر من نظيراتها كاملة النمو. وفي بعض الحالات، وجدت الدراسات أن مستويات العناصر الغذائية أعلى بكثير.

يمكنك زراعة جميع أنواع الخضار كخضراوات صغيرة في الداخل، من الجرجير إلى البنجر والملفوف إلى البازلاء؛ القائمة تطول فقط. حتى أنها لا تتطلب حديقة خارجية أو إعداد دفيئة. كل ما تحتاجه هو عدد قليل من الأواني، أو بعض الصواني الضحلة، أو حتى علب الطعام الفارغة، ويمكنك زراعة نباتات خضراء مزدهرة مباشرة على حافة النافذة المشمسة أو رف المطبخ.

فقط تأكد من شراء البذور المصنفة خصيصًا لزراعة النباتات الخضراء الدقيقة. هناك العديد من الشركات الموثوقة لشراء بذور حديقتك منها. ومع ذلك، فإن البذور عالية الجودة ليست سوى جزء من المعادلة. تحتاج إلى تزويدهم بظروف النمو المناسبة أيضًا. يتضمن ذلك البذر المناسب، والحفاظ على رطوبتها، وتوفير فترة مظلمة قصيرة في بعض الأحيان، وتوفير الضوء الطبيعي أو الاصطناعي الكافي. ومع ذلك، لا تقلق، فمن السهل جدًا زراعة النباتات الصغيرة والعناية بها.