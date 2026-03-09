8 نباتات ميكروغرين يمكنك زراعتها في الداخل للحصول على حصاد سريع ومغذي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا لم يكن الصبر هو خيارك القوي، فقد تكون زراعة النباتات الخضراء الدقيقة هي الشيء المفضل لديك. يمكن حصادها في أقل من 7 إلى 21 يومًا، ويمكنك زراعتها في الداخل في أي وقت من السنة أيضًا. ومع ذلك، هذا ليس حتى الجزء الأكثر إثارة للإعجاب. ما يجعل هذه الخضار المصغرة مميزة هو أنها غالبًا ما تكون مغذية أكثر من نظيراتها كاملة النمو. وفي بعض الحالات، وجدت الدراسات أن مستويات العناصر الغذائية أعلى بكثير.
يمكنك زراعة جميع أنواع الخضار كخضراوات صغيرة في الداخل، من الجرجير إلى البنجر والملفوف إلى البازلاء؛ القائمة تطول فقط. حتى أنها لا تتطلب حديقة خارجية أو إعداد دفيئة. كل ما تحتاجه هو عدد قليل من الأواني، أو بعض الصواني الضحلة، أو حتى علب الطعام الفارغة، ويمكنك زراعة نباتات خضراء مزدهرة مباشرة على حافة النافذة المشمسة أو رف المطبخ.
فقط تأكد من شراء البذور المصنفة خصيصًا لزراعة النباتات الخضراء الدقيقة. هناك العديد من الشركات الموثوقة لشراء بذور حديقتك منها. ومع ذلك، فإن البذور عالية الجودة ليست سوى جزء من المعادلة. تحتاج إلى تزويدهم بظروف النمو المناسبة أيضًا. يتضمن ذلك البذر المناسب، والحفاظ على رطوبتها، وتوفير فترة مظلمة قصيرة في بعض الأحيان، وتوفير الضوء الطبيعي أو الاصطناعي الكافي. ومع ذلك، لا تقلق، فمن السهل جدًا زراعة النباتات الصغيرة والعناية بها.
جرجير
الجرجير (Eruca sativa)، المعروف أيضًا باسم نبات الجرجير، هو نبات أخضر ورقي من عائلة الخردل. إنه الخيار الأمثل للمبتدئين في مجال الميكروجرين. من السهل أن تنمو ويمكن حصادها في أقل من 6 إلى 8 أيام بعد البذر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على كمية عالية من فيتامين C والبيتا كاروتين. يمكن البدء في زراعة نباتات الجرجير الصغيرة في صواني مقاس 5 × 5 بوصة مملوءة بحوالي 2 بوصة من التربة عن طريق نشر 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من البذور. ثم انتظر حتى تنبت البذور وتحصد عندما يصل طول الشتلات إلى حوالي 2 بوصة.
بنجر
عادةً لا يحظى البنجر (Beta vulgaris) بالكثير من الحب، ومن المحتمل أن يتم التغاضي عن خضراواته الدقيقة بشكل أكبر. ومع ذلك، فهي غنية بالأحماض العضوية وتعد وجبة خفيفة صحية. لبدء زراعة البنجر الصغير الحجم في الداخل، خذ حاوية، أو أي صينية أو وعاء، واملأها بخليط التربة الذي يبدأ بالبذور. يمكنك زراعته في التربة العادية أيضًا، لكن البنجر يتمتع بنظام جذر جيد جدًا، وينمو جيدًا في مزيج البذور. بمجرد زراعتها، تستغرق نباتات البنجر الصغيرة حوالي 12 إلى 15 يومًا لتصل إلى حوالي 3 بوصات في الارتفاع، وعندها يمكن حصادها.
كرنب
يعد الملفوف (Brassica oleracea var. capitata) عنصرًا أساسيًا في حدائق المنزل. ولكن إذا كنت تعرف مدى احتوائها على العناصر الغذائية كخضروات صغيرة، فقد لا تعود أبدًا إلى تناولها كاملة النمو. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي نباتات الملفوف الأحمر الدقيقة على فيتامين C أكثر بكثير من الملفوف الناضج. يمكنك حصاد نباتات الكرنب الصغيرة في غضون 7 أيام فقط بعد البذر. الآن يمكنك زراعة هذه النباتات تمامًا مثل أي نباتات ميكروجرين أخرى، ولكن إحدى الحيل الرائعة هي زراعتها مباشرة تحت الضوء. وهذا يساعدهم على النمو بشكل مستقيم، مما يجعلها تبدو أكثر قبولا وجمالا.
البازلاء
البازلاء (Pisum sativum) هي خضروات أخرى يمكن زراعتها كخضراء صغيرة في الداخل للحصول على حصاد مغذي. تحتوي نباتاتها الصغيرة على نسبة عالية من النحاس والفوسفور – وهما من المعادن الأساسية. ضع في اعتبارك أن بذور البازلاء كبيرة نسبيًا. إذا كنت تستخدم صينية صغيرة، فازرع البذور بكثافة أقل أو استخدم حاوية أكبر لتجنب اكتظاظ النباتات الصغيرة. يجب أيضًا ضغط بذور البازلاء قليلاً في التربة من أجل إنبات أفضل. عندما تنمو بشكل صحيح، يمكن حصاد البازلاء الصغيرة في أقل من 8 إلى 10 أيام.
جزرة
الجزر (Daucus carota subsp. sativus) عبارة عن خضروات جذرية تنمو تحت الأرض وهي مصدر غني بالبيتا كاروتين. ومع ذلك، يمكن أن تكون خضروات الجزر أكثر كثافة من الناحية الغذائية على الرغم من صغر حجمها. فهي لا تحتوي فقط على المزيد من البيتا كاروتين، ولكنها أيضًا مصدر غني بالفلافونويدات. فقط ضع في اعتبارك أن خضروات الجزر الصغيرة بطيئة بعض الشيء في النمو، ويمكن أن تستغرق حوالي 15 إلى 25 يومًا لتكون جاهزة للحصاد. وهذا النمو البطيء يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى طعم مرير، خاصة إذا تم حصادها متأخرا.
بروكلي
البروكلي (Brassica oleracea L. var. italica) هو نبات آخر ينمو جيدًا باعتباره نباتًا أخضرًا صغيرًا. تحتوي نباتاتها الصغيرة على مستويات أعلى من المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والمنغنيز مقارنة بالخضراوات الناضجة. يستغرق نموها في الداخل من 8 إلى 12 يومًا فقط. العملية واضحة ومباشرة، تمامًا مثل زراعة أي نوع آخر من النباتات الخضراء الدقيقة. للحصول على أفضل النتائج، يمكن زراعة نباتات البروكلي تحت الضوء الاصطناعي. يمكن أن تساعد حصيرة الحرارة الموضوعة أسفل الحاوية أيضًا في تشجيع الإنبات بشكل أسرع. بمجرد أن تصبح الأوراق مفتوحة ويبلغ طولها من 1 إلى 3 بوصات، قم بحصادها فقط عن طريق القطع فوق وسط النمو.
الفجل
تمت زراعة الفجل (Raphanus sativus) منذ آلاف السنين. في الآونة الأخيرة، زادت شعبية الميكروجرين الخاصة بهم. وبصراحة، هذا منطقي. تحتوي نباتات الفجل الدقيقة على المزيد من الألياف القابلة للذوبان والأحماض العضوية. يمكن أن تبدأ في الداخل عن طريق نشر البذور على وسط نمو رطب وتغطيتها لبضعة أيام. بمجرد أن تنبت البذور، ضع الصينية في مكان مشرق مثل حافة النافذة. فقط تأكد من أن الضوء ليس قاسيًا جدًا. ثم دعهم يصل طولهم إلى حوالي 3 بوصات قبل الحصاد. يستغرق هذا عادة حوالي 8 إلى 12 يومًا.
كالي
مثل العديد من الخضراوات الدقيقة، تعد الخضراوات الدقيقة من الكرنب (Brassica oleracea var. acephala) أكثر مغذية أيضًا مقارنة بالخضار الناضجة. أنها تحتوي على مستويات أعلى من المعادن والجلوكوزينات، وهي مركبات معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. عادةً ما تستغرق نباتات الكرنب الصغيرة حوالي 8 إلى 12 يومًا للوصول إلى مرحلة الاستعداد للحصاد. ومع ذلك، إذا كانت درجات الحرارة منخفضة، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول. تحتاج فقط إلى التأكد من وضع البيئة المتنامية في منطقة ذات تدفق هواء جيد، حيث سيساعد ذلك على تقليل فرص نمو العفن، والذي غالبًا ما يكون مصدر قلق كبير عند زراعة نباتات خضراء صغيرة في بيئة داخلية رطبة.