9 أجزاء الجسم التي تتقدم شيخوخة أسرع منك

قد تشعر بالشباب ، لكن جسمك يمكن أن يروي قصة مختلفة. من المفاصل الصاخبة إلى اللثة المتراجعة ، قد تنمو أجزاء معينة من جسمك أكبر من بقيةكم.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في Nature ، فإن ما يقرب من 20 ٪ من الأشخاص الذين تم تصنيفهم لديهم عضو واحد على الأقل كان أكبر منهم من الناحية البيولوجية. لقد عانى هؤلاء الأشخاص من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ومرض السكري ومشاكل التنقل بسبب مشاكل العضلات الهيكلية. تقارير WebMD أن هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها مع تقدمك في العمر والتي قد تكون مؤشرا على أن شيخوخة جسمك تحل محله. وتشمل هذه المشي أبطأ ، ومشاكل الذاكرة ، وبقع الشمس على بشرتك ، والأوجاع والآلام في مفاصلك.
فيما يلي بعض أجزاء الجسم التي ، اعتمادًا على مدى جودة الحفاظ عليها وبعض النمط من الحياة والعوامل البيئية ، يمكن أن ينمو في وقت مبكر من وقتهم.
الركبتين
تعرض مفاصل الركبة لضغوط مستمرة من المهام اليومية العادية مثل الجري أو السير على الدرج. الغضروف حول الغضروف المفصلي – القرص الليفي الذي يحمي العظام في الركبة – يمكن أن يلبس مع مرور الوقت. هذا يزيد من الاحتكاك بين عظام الركبة ، وعند الجمع بين ارتداء الغضروف حول عظم الفخذ والظنبوب ، يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام في الركبة.
أشياء أخرى يمكن أن تؤثر على ركبتيك وارتداءها بشكل أسرع مما تريد. يمكن أن يكون زيادة الوزن في زيادة الضغط على الركبتين. كل جنيه تفقده يقلل من الضغط على الركبتين بمقدار 4 أرطال. على هذا النحو ، يمكن أن يوفر لك الخسارة التي يبلغ طولها 10 رطل 40 رطلاً من الضغط الإضافي على ركبتيك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر نمط الحياة المستقرة أيضًا على ركبتيك ، حتى لو لم تكن تمارسهم. كلما قلت التحرك ، كلما أصبحت عضلاتك أضعف. هذا يضع المزيد من الضغط مباشرة على مفاصل ركبتك. يمكن أن يتخلص أيضًا من كيفية الضغط على وزن جسمك على ركبتيك ، مما يرتديها بشكل أسرع.
عيون
مع تقدمك في السن ، تبدأ رؤيتك في التغيير ، حتى لو كان بقيةكم لا يزال يشعر بالشباب. وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة ، قد تفقد القدرة على رؤية الأشياء عن قرب ، وتواجه مشكلة في التكيف بسرعة مع مستويات الضوء المتغيرة ، وتواجه بعض الصعوبة في معرفة بعض الألوان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك البدء في تطوير خطر أكبر لتطوير بعض أمراض العيون ، مما يستلزم الحاجة إلى المزيد من اختبارات العين العادية.
في مجتمعنا الحالي ، يبدو أن العيون تتقدم بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي (عبر Euroeyes). الكميات المفرطة من وقت الشاشة يمكن أن ترتدي العينين ، للمبتدئين. إن التحديق في الشاشة يسبب لك وميضًا أقل ، وأحيانًا ما يصل إلى أربعة إلى ستة وميض في الدقيقة مقابل متوسط 10 إلى 15 وميض. هذا يمكن أن يسبب إجهاد العين والجفاف وارتداء عضلات تركيز العين.
جلد
غالبًا ما تكون بشرتك هي المكان الأول الذي تُرى فيه علامات الشيخوخة المبكرة. (إليك السبب الحقيقي الذي يتجعدنا بشرتنا مع تقدمنا في العمر.) في حين أن بعض التغييرات هي جزء طبيعي من الحصول على العادات القديمة والشخصية والتأثيرات الخارجية يمكن أن تكون مسؤولة عن التغييرات الأخرى. أحد أكبر الجناة وراء الشيخوخة المبكرة في بشرتك هو التعرض للضوء ، وخاصة أشعة الشمس. أشعة فوق البنفسجية تحطم خلايا الجلد ، مما يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة. ما يقرب من 90 ٪ من التأثيرات المرئية التي نربطها بالشيخوخة ، مثل البقع الداكنة ولون البشرة غير المتكافئ ، يمكن أن تعزى إلى آثار التعرض للشمس.
وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة ، تصبح بشرتنا بشكل طبيعي أخف وزناً وأرق وأقل مرونة. كما أن عملية الشيخوخة لها تأثير في تقليل إنتاج البشرة من العرق والزيوت الطبيعية ، مما قد يؤدي إلى جفاف. تبدأ البروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين أيضًا في الانخفاض ، مما قد يجعل الجلد أكثر هشاشة ويساهم في التجاعيد.
العمود الفقري
بمرور الوقت ، تبدأ كثافة العظام في الانخفاض حيث يتم فقدان الكالسيوم والمعادن الأخرى. تبدأ الأقراص الناعمة التي تشبه الهلام في العمود الفقري التي تفصل الفقرات في فقدان الرطوبة وتصبح أرق. كما يحدث ، يبدأ العمود الفقري في التقصير. بالإضافة إلى ذلك ، تبدأ الفقرات نفسها في فقدان المحتوى المعدني ، مما يجعلها أكثر هشاشة. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى العمود الفقري المضغوط والمنحني. بالإضافة إلى ذلك ، ليس من غير المألوف أن تتشكل العظم من البلى أيضًا.
بالإضافة إلى هذه التغييرات ، يمكن أن تبدأ المساحة التي تمر فيها الأعصاب الشوكية ، والمعروفة باسم الثقبة ، في الضيق. يمكن أن تبدأ الأقراص التي تنتفخ في عدد نقاط الخروج هذه ، مما يضغط الأعصاب ، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الألم المشعة أو الوخز. يمكن أن تتطور هذه الحالة ، المعروفة باسم تضيق العمود الفقري ، تدريجياً مع بدء هياكل العمود الفقري في الانهيار. يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في بناء القوة والتحمل في عضلات العمود الفقري ، مما قد يساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الاستقرار.
اليدين
أيدينا هي الأجزاء الأكثر تعرضًا لأجسادنا ، وفقًا لعيادة كليفلاند. تتعرض أيدينا لكل شيء من ضوء الشمس إلى العناصر القاسية ، ونحن نستخدمها باستمرار. لهذا السبب ، يتم غسلها أكثر من أي جزء آخر من الجسم. (فيما يلي بعض الأخطاء التي تغسل اليدين الذي يجب تجنبه.) يمكن لهذا الغسيل المتكرر ، وخاصة بالماء الساخن ، تجريد الزيوت الطبيعية للبشرة ، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف والتكسير والتهيج. بمرور الوقت ، من الشائع تطوير بشرة جافة ، قشفية ، أظافر ضعيفة ، والبقع الداكنة على أيدينا. يمكن إلقاء اللوم على ذلك جزئيًا على حقيقة أن الجلد يبدأ في فقدان حشوة الدهون والمرونة ، مما يجعل الجلد أرق وأكثر عرضة للتجاعيد.
الحركة هي أيضا مسؤولية الشيخوخة في اليدين. المهام اليومية مثل الكتابة والرسائل النصية والاستيلاء والقيادة يمكن أن تضع كل البلى على اليدين. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التوقف عن استخدام يديك ، إلا أنه شرح واضح حول سبب إظهار يديك علامات على الشيخوخة. وبينما تبدأ بشرتك في فقدان مرونتها وقدرتها على الارتداد ، يمكن أن تصبح علامات التآكل بسبب الحركة اليومية أكثر وضوحًا.
الأسنان واللثة
مع تقدمنا في السن ، تمر أجسامنا بتغييرات تدريجية يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة ، والتي تشمل ما يحدث داخل أفواهنا. يبدأ دوران الخلايا في التباطؤ ، وتفقد الأنسجة حزمها ومرونتها ، وتصبح العظام أضعف. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون استجابة الجهاز المناعي مملوءة ، مما قد يسهل على الالتهابات التمسك وإبطاء الوقت الذي يستغرقه الجسم للشفاء. كل هذا يمكن أن يؤثر على اللثة وأسناننا ورفع خطر الإصابة بقضايا الأسنان.
السنوات المارة ليست هي الأشياء الوحيدة التي تتحمل اللوم عندما يتعلق الأمر بقضايا الأسنان ، وفقًا لـ Reflections Dental. أشياء مثل تراكم البلاك ، واستخدام التبغ ، والظروف المزمنة مثل مرض السكري يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تدهور اللثة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يواكب روتين الرعاية عن طريق الفم ، فقد تدفع اللثة السعر. يجب أن تكون تبحث عن علامات مثل سوء التنفس أو النزيف أثناء التنظيف أو الخيط أو الأسنان الفضفاضة.
مخ
يقول علم النفس اليوم أنه قد تكون هناك أسباب تطورية لسبب أن أدمغتنا قد تظهر علامات على الشيخوخة قبل بقية أجسامنا. تُعرف إحدى النظريات باسم نظرية SOMA التي يمكن التخلص منها ، وتشير إلى أن أجسامنا سلكية لتركيز الطاقة على التكاثر بدلاً من الصيانة طويلة الأجل. بمجرد أن نصل إلى مرحلة لم يعد فيها التكاثر احتمالًا ، يحول الجسم موارد أقل إلى مهام الصيانة مثل إصلاح خلايا الدماغ. هذا يترك الجسم عرضة للشيخوخة والظروف المعرفية مثل الزهايمر.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في علم البيولوجيا العصبية للشيخوخة ، يمكن أن يكون لسلوكك في الأربعينيات من العمر ، من التدخين والشرب إلى النظام الغذائي والتمرين ، تأثير على أداء عقلك لاحقًا في الحياة. كان الأشخاص الذين لديهم مهارات تفكير أقل في العشرينات من العمر أكثر عرضة للإصابة بصحة الدماغ أسوأ مع تقدمهم في العمر ، خاصةً إذا كانت خيارات نمط حياتهم سيئة. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين لديهم القدرة المعرفية في وقت مبكر الذين عاشوا حياة صحية لديهم نتائج في الدماغ أفضل بشكل عام.
الرئتين
بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى 35 ، تبدأ سعة الرئة الخاصة بك في الانخفاض ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. يمكن أن تضعف العضلات ، مثل الحجاب الحاجز الخاص بك ، والتي يتم استخدامها للتنفس ، ويمكن أن تبدأ أنسجة الرئتين في فقدان المرونة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تبدأ عظام القفص الصدري في الانكماش ، مما يعني أن رئتيك قد يكون لها مساحة أقل للتوسع. نتيجة لهذه التغييرات ، يمكن أن تشعر صعوبة في التنفس مع تقدمك في السن. (هذا هو أول شيء يجب عليك فعله عندما تواجه مشكلة في التنفس.)
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون للهواء الذي تتنفسه تأثير على مدى سرعة عمر الرئتين. يمكن أن يكون للعيش في المناطق التي تدور حول التلوث تأثيرًا ضارًا على رئتيك مثل التدخين المنتظم. يمكن أن تؤثر أشياء مثل عادم السيارة والجزيئات الناتجة عن تلوث المصنع على رئتيك وتضيف ما يصل إلى ثلاث سنوات إلى ما يسمى “عمر الرئة”. يمكن أن تتراكم جميعها في الداخل ، وأشياء مثل أبخرة الطهي ، و Dander Pet ، ومنتجات التنظيف مع مرور الوقت وتسبب أضرارًا لرئتيك.
شعر
وفقًا لـ Vogue India ، تتراوح أعمار فروة الرأس الخاصة بك بأسرع ست مرات من وجهك. يؤدي التباطؤ في إنتاج الكولاجين والإيلاستين في فروة الرأس إلى إنتاج أقل من الزيوت الطبيعية ، مما يجعل فروة الرأس أرق وأقل مرونة. يتفاقم هذا بسبب عوامل مثل الإجهاد ، وعلاجات الشعر الكيميائية ، والتدخين ، وكذلك المشكلات الجسدية مثل حب الشباب ، والتهابات الجلد ، وقشرة الرأس.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 التي نشرت في الحدود في علم الأحياء الخلوي والخلايا ، يمكن أن تعبث الهرمونات التي تسمى الأندروجينات ، مثل هرمون التستوستيرون وديميدروتستوستيرون (DHT) ، مع بصيلاتك وتسريع تساقط الشعر ، سواء في الرجال أو النساء. يرتبط DHT بمستقبلات خاصة في بصيلات شعرك ويمكن أن يؤدي إلى تفاعل سلسلة. يمكن أن يزيد هذا التفاعل من إنتاج بعض البروتينات والمواد الكيميائية التي تغلق الإشارات التي يحتاج شعرك للحفاظ على النمو. الكثير من DHT وغيرها من المواد الكيميائية المتعلقة بالإجهاد يمكن أن يتسبب في توقف شعرك عن النمو ، وإلقاء أسرع ، وعمره بسرعة أكبر. (اقرأ بعض الأسباب التي قد تفقد شعرك.)