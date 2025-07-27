9 أجزاء الجسم التي تتقدم شيخوخة أسرع منك

قد تشعر بالشباب ، لكن جسمك يمكن أن يروي قصة مختلفة. من المفاصل الصاخبة إلى اللثة المتراجعة ، قد تنمو أجزاء معينة من جسمك أكبر من بقيةكم.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في Nature ، فإن ما يقرب من 20 ٪ من الأشخاص الذين تم تصنيفهم لديهم عضو واحد على الأقل كان أكبر منهم من الناحية البيولوجية. لقد عانى هؤلاء الأشخاص من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ومرض السكري ومشاكل التنقل بسبب مشاكل العضلات الهيكلية. تقارير WebMD أن هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها مع تقدمك في العمر والتي قد تكون مؤشرا على أن شيخوخة جسمك تحل محله. وتشمل هذه المشي أبطأ ، ومشاكل الذاكرة ، وبقع الشمس على بشرتك ، والأوجاع والآلام في مفاصلك.

فيما يلي بعض أجزاء الجسم التي ، اعتمادًا على مدى جودة الحفاظ عليها وبعض النمط من الحياة والعوامل البيئية ، يمكن أن ينمو في وقت مبكر من وقتهم.