9 أخطاء ديكور ساحلية يرتكبها الجميع (وكيفية إصلاحها)

يمكن للديكور الساحلي أن يثير الشعور بالهدوء الذي تشعر به أثناء المشي الطويل على الشاطئ مباشرة في وسائل الراحة في منزلك. ولكن هناك خط رفيع بين التصميم الساحلي المرتفع والديكور المبتدئ الذي يناسب متجر الطعم. يمكن أن تبدو بعض عناصر ديكور الشاطئ الأكثر شيوعًا الموجودة في ممر البضائع المنزلية مؤرخة أو واضحة أو مبالغ فيها عند استخدامها في التصميمات الداخلية. لحسن الحظ ، يتفق الخبراء على وجود طرق لتصميم منزلك على الشاطئ بدون ديكور ساحلي كليشيه ، وتجنب بعض الأخطاء الشائعة أمر مهم. وتشمل هذه استخدام الأسماك أو الزخارف الصافية ، والخروج من الطلاء الأزرق ، واستخدام الأثاث الخشبي الداكن أو الستائر الثقيلة.
عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلك المستوحى من الساحل ، يكون أقل في بعض الأحيان أكثر. يتمثل حل بسيط لتجنب أجواء الشاطئ المذهلة في الاتصال بالديكور الذي يمكن التنبؤ به واختيار مظهر أكثر ثباتًا. إن تبديل الزخارف البحرية الصاخبة للأنسجة الأنيقة والمواد الطبيعية واللهجات المستوحاة من عناصر الطبيعة يمكن أن تحول واحة الساحلية الخاصة بك تمامًا. فيما يلي تسعة أخطاء ديكور ساحلية مشتركة يرتكبها الجميع وبدائل ذكية لإلقاء نظرة أكثر تطوراً.
لهجة مساحة مع زينة السمك
لقد رأينا جميعًا منحوتات الأسماك في المدرسة القديمة التي تصطف على جدران متاجر الهدايا الشاطئية ، لكن هذا الديكور يمكن أن يبدو قديمًا ومطبقًا للغاية في المنازل الساحلية. بدلاً من ذلك ، اختر قطعًا مريحة من فن الجدران المريحة التي تتطابق مع أجواء ساحلية أكثر هدوءًا. يمكن أن تتناسب اللوحة الخلابة للبحر أو النحت المعتدل في منزلك أكثر من ديكور الأسماك المشرق وأحيانًا يلفت الانتباه عن جمال الطبيعة.
طلاء الجدران الأزرق الزاهي بدلاً من الظلال المحايدة الدافئة
هناك العديد من ألوان الطلاء المستوحاة من الشاطئ ، ولكن الأزرق الفاتح هو موضوع شائع في المنازل الساحلية التي يجب تجنبه. في حين أن المزيد من ظلال الطلاء الأزرق الصامتة يمكن أن تعمل بشكل جيد ، إلا أن ظلال زرقاء أكثر إشراقًا يمكن أن تكون عالية جدًا وتشتت انتباهها عن بقية تصميم منزلك. بدلاً من ذلك ، يمكن أن تخلق نغمات محايدة أكثر دفئًا تذكرنا بالرمال الناعمة أجواء أكثر سلمية وشعورًا متطورًا بشكل عام. الرمال الكثبان الرملية SW 6086 من قبل Sherwin-Williams هو مثال رائع على محايد دافئ مخملي مثالي للغرف المستوحاة من الساحل.
اختيار وسائد رمي مشغول للغاية
يمكن أن تعزز وسائد الرمي الزخرفية مساحتك حقًا ، ولكن لا تتجه إلى الخارج مع مطبوعات مشرقة. يمكن أن تذكر المطبوعات الاستوائية المزدحمة بشكل مفرط ضيوف قميص السائح في إجازة بدلاً من بيئة ساحلية دقة. لا يزال بإمكانك إضافة مجموعة من الألوان إلى غرفتك بخيار أكثر حيوية ، ولكن لا تقم بخلط الأنماط أو اختيار وسادة مشغولة جدًا. يمكنك أيضًا الذهاب للحصول على وسادة رمي أكثر منحوتة مستوحاة من المحيط ، مثل وسادة Ashler Home Deco Velvet Seashell ، لإلقاء نظرة مبتكرة ولكنها مكررة.
إهدار المال على صدف شراؤه المتجر
يمكن أن تكون Seashells طريقة رائعة لدمج عناصر من الطبيعة في منزلك ، ولكن ليست هناك حاجة لإهدار أموال شراءها بكميات كبيرة من المتجر. يمكن أن يكون مصور Sevens الذي تم شراؤه مصبوغًا أو مزيفًا أو مشكوك فيه في الجودة. بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على أصابع قدميك في الرمال أثناء اختيار صدفك الخاص وإكمال منزلك الساحلي مع عباءة البحر المزخرفة. خيار آخر هو اختيار قطع لهجة أكثر دقة ونحتية تذكرنا بأشكال الصدف ، مثل الأوعية أو المزهريات المزخرفة ، بدلاً من استخدام القذائف على الإطلاق.
شنق الستائر الثقيلة التي تغمق الأجواء الساحلية
يجب أن يرحب الديكور الساحلي المثالي في وفرة من أشعة الشمس من أجل أجواء مترجمة. الستائر الثقيلة التي تمنع الكثير من الضوء يمكن أن تخفف المزاج وتمنع أشعة الشمس الراقية. بدلاً من الستائر الشاقة أو التعتيم ، اختر الستائر الخفيفة المصنوعة من مواد طبيعية مثل الكتان أو الشاش أو القطن. سوف تسمح لها في كميات كبيرة من الضوء ، مما يمنح منزلك الإحساس المشرق والملمس بالهروب على شاطئ البحر.
عرض المراسي ، والتي يمكن أن تبدو كليشيهات
المراسي هي موضوع شائع آخر يستخدم في الديكور الساحلي ، لكن البعض يعتقد أن اتجاه المرساة قد تم لعبه. إذا كنت ستذهب لإلقاء نظرة أكثر حداثة ، فيمكن أن تترك الديكور البحري مثل المراسي والمنارة غرفك تبدو مؤرخة أكثر من الشاطئ. هذه هي حالة أخرى حيث من الأفضل تبديل ديكور كيتشي مع المزيد من اللهجات الطبيعية التي تجلب جمال الطبيعة داخل منزلك ، مثل قطعة من الخشب الطبيعية المذهلة. هذا يمكن أن يحقق شعور شاطئية أكثر أناقة دون محاولة بجد.
لهجة بالدولار الرملي وسمك النجوم
من الشائع رؤية أوعية لهجة في المنازل الشاطئية المليئة بمختلف الأصداف وسمك النجوم ودولار الرمال ، لكن هذا النمط من الديكور ليس الأكثر استدامة. إذا كان التصميم الواعي للبيئة مهمًا بالنسبة لك ، فهناك بدائل أفضل للحياة البحرية المجففة التي كان يمكن حصادها بشكل مشكوك فيها. إذا كنت ترغب في دمج عناصر من الطبيعة بطريقة أكثر ملاءمة للبيئة ، فاستخدم مصنع المنزل الاستوائي كلكنة أو تضمين مواد مستدامة مثل الخيزران في تصميم منزلك الساحلي.
تزيين مع شبكات السمك
تعتبر شبكات الأسماك موضوعًا متكررًا آخر في المنازل المستوحاة من الشاطئ التي يكون مصممو الداخلية على استعداد لرؤيتها بعيدًا. قال ديفيد برومستاد ، مضيف “شاطئ فليب” ، لـ HGTV ، “نمط الشاطئ والتصميم الخالد ، إنه يجب تحديثه مثل خزائننا. وجود صدف في كل مكان ، شبكات الأسماك () ، وكل ورقة وبطانية مغطاة بقذائف أو نوع من حياة البحر هي أخبار قديمة”. بدلاً من ذلك ، يقترح Bromstad استخدام المنسوجات الطبيعية أو الخشب المستصلحة لاستحضار شعور أكثر ساحلية دون أن يكون شديدًا أو واضحًا.
باستخدام نغمة الخشب الخاطئة
على الرغم من أن الغابات الغنية الداكنة يمكن أن تبدو متطورة في بعض أنماط التصميم الداخلي ، إلا أنها قد تكون أكثر من اللازم للديكور المستوحى من الساحل. يمكن أن يشعر التناقض بين الخشب الداكن والغرف المتجددة الهواء الساطعة ببعض الانفصال أو خارج المكان. يلعب الأثاث الخشبي الأخف بشكل أفضل مع أشعة الشمس الطبيعية ويمكن أن يجعل مساحتك تشعر بأنها أكبر وأكثر صعودًا. كما يمكن أن يذكر زوار الخشب Driftwood الموجود على الساحل ، مما يمنح منزلك شعورًا ساحليًا أكثر توئيدًا وأصليًا.