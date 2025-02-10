9 أخطاء محفوفة بالمخاطر يجب ألا ترتكبها بعد ممارسة الجنس

بعد أن انتهيت أنت وشريكك من جلسة حب عاطفية ، قد ترغب فقط في الاستمتاع قليلاً في اللجوء. بعد كل شيء ، تبين أن الجنس يطلق طوفان من الهرمونات الجيدة والإندورفين ، وخاصة الأوكسيتوسين ، ما يسمى “هرمون الحب” (عبر WebMD). هناك هرمون آخر تم إصداره أثناء ممارسة الجنس وهو البرولاكتين ، والذي يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس ، وفي معظم الحالات ، يساعدك وشريكك على الانتقال إلى نوم أعمق ومريح.
ومع ذلك ، قبل أن تسترخي للغاية ، هناك بعض الأشياء التي قد ترغب في تميلها إلى اتباع لفة في القش (عبر الأخبار الطبية اليوم). يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل غسل يديك ، أو تنظيف الأعضاء التناسلية ، أو تغيير الأوراق. هذا لا يعني أنه يجب عليك الخروج مباشرة من السرير والوصول إلى العمل لتنظيف ، ولكن إهمال بعض الروتين بعد الجنس أو القيام بأشياء لا يجب أن تكون لها عواقب وخيمة لك ولشريكك.
لا تبول بعد ممارسة الجنس
قد لا يبدو تخطي زيارة الحمام بعد مواجهة جنسية أمرًا كبيرًا ، ولكن قد يكون له عواقب أكثر خطورة مما تدركه. وفقًا لعيادة كليفلاند ، يساعد التبول بعد ممارسة الجنس في التخلص من الجراثيم والبكتيريا من مجرى البول ، مما قد يساعد في منع التهابات المسالك البولية (UTIS). بشكل عام ، هذا ينطبق على النساء أكثر من الرجال ، حيث أن الرجال لديهم مجرى البول لفترة أطول من النساء ، لذلك فإن البكتيريا ليست مشكلة كبيرة.
السبب في أن النساء أكثر عرضة لتطوير UTIS هو مسألة التشريح (عبر الأخبار الطبية اليوم). إن وضع مجرى البول ، بالقرب من المهبل والشرج ، يعني أن البكتيريا من هذه المناطق يمكن أن تدخل مجرى البول بسهولة أكبر. يمكن أن يساعد التبول السريع بعد الجنس في تنظيف أي بكتيريا والحفاظ على هذه المناطق آمنة. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التبول بعد ممارسة الجنس لا يمكن أن يمنع الحمل أو الأمراض المنقولة جنسياً.
تجاهل الألم أو علامات الإصابة
على الرغم من أن الأمر قد يبدو مفاجئًا إلى حد ما ، إلا أن الألم بعد ممارسة الجنس ليس من غير المألوف تجربة لكل من الرجال والنساء. وفقًا لـ Mayo Clinic ، فإن المصطلح الطبي للألم المرتبط بالجنس هو “Dyspareunia” ، والذي يمكن أن يشير إلى الألم الذي يعاني من ممارسة الجنس أو أثناءه أو بعده. سيشهد ما يقرب من ثلاث نساء من كل أربع نساء نوعًا من الألم المرتبط بالجنس في مرحلة ما من حياتهم (عبر مركز الزهرة البرية للصحة العاطفية). ومع ذلك ، على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، إلا أن في أي مكان من اثنين إلى 10 ٪ من الرجال يمكن أن يعانون أيضًا من عسر الوزراء.
لا ينبغي تجاهل أي نوع من الألم المرتبط بالجنس. في النساء ، يمكن أن تكون العديد من الأسباب غير مهددة ويمكن علاجها بسهولة ، ولكن يمكن أن يكون الألم أيضًا علامة على وجود شيء أكثر خطورة. يمكن أن يكون خلل الاضطراب مؤشرا على ظروف مثل الضمور المهبلي ، وهبوط الرحم ، وخراجات المبيض ، وبطانة الرحم. قد يكون ذلك أيضًا نتيجة لحالة غير مادية ، مثل الإجهاد أو الصدمة النفسية ، وهي أشياء لا ينبغي أن تتعامل معها.
نبض
على الرغم من أن واحدة من بين كل خمس نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا أبلغت عن التغلب ، أو استخدام الماء والسوائل الأخرى لتنظيف المهبل ، فإن الأطباء ينصحون فعليًا ضده ، وفقًا لمكتب صحة المرأة. تعتقد بعض النساء أن ممارسة التغلب قد تساعد في منع الالتهابات المنقولة جنسياً (STIs). ومع ذلك ، نظرًا لأن التنقيب يزيل بالفعل بعض البكتيريا الجيدة في المهبل ، فقد يجعلك في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات.
بالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ Sutter Health أن الخروج بعد ممارسة الجنس يمكن أن يضر بالمهبل بطرق أخرى. يمكن للسوائل المستخدمة عادة في الدواء أن تهيج المهبل وتثبت قاسية لأنسجةها الحساسة. يمكن أن يكون لها أيضا عكس التأثير المقصود. بدلاً من التخلص من البكتيريا ، يمكن أن يدفع التنقيب في الواقع البكتيريا إلى الأعلى إلى كل من عنق الرحم والرحم ، مما قد يؤدي إلى العدوى وغيرها من القضايا. يمضي Healthline إلى الإشارة إلى أن المهبل يتنقل ذاتيًا وقادرًا على القضاء على البكتيريا والمواد الأخرى ، مثل السائل المنوي ، من تلقاء نفسه. لهذا السبب ، ليست هناك حاجة لإدخال مواد كيميائية أو سوائل أخرى.
عدم تنظيف ألعاب الجنس
بعد أن استمتعت للتو بجلسة جنسية بمساعدة الألعاب ، إما مع شريكك أو بمفردك ، قد لا يكون تنظيف أجهزتك في ذهنك. في الواقع ، كشفت دراسة استقصائية أجريت في عام 2023 من قبل مركز الأبحاث المختصرة أن 14 ٪ من الناس قد تعبوا لعدم تنظيف الهزازات. ومع ذلك ، فإن غسل الألعاب بعد ممارسة الجنس أمر مهم حقًا. يمكن أن تحتوي الألعاب غير المغسولة على بكتيريا من المهبل والشرج ، وإذا كانت تستخدم مرة أخرى دون تنظيفها بشكل صحيح ، فإن البكتيريا يمكن أن تعود مباشرة داخل الجسم. يمكن أن تكون النتيجة مجموعة من المشكلات الصحية ، بدءًا من التهابات المسالك البولية إلى التهاب المهبل البكتيري.
بالإضافة إلى القضايا البكتيرية ، يمكن أن تخلق ألعاب الجنس غير المغسولة مشكلات أخرى غير سارة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك لعبة مصنوعة من مادة تشبه الهلام ، فيمكن أن تبدأ فعليًا في الانهيار والتعفن إذا لم يتم تنظيفها. ما يعنيه ذلك هو أنه بمرور الوقت ، يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية الخطرة في الجسم في المرة القادمة التي تدخل فيها اللعبة.
ارتداء ملابس ضيقة أو ملابس داخلية
بعد ممارسة الجنس ، قاوم الرغبة في ارتداء الملابس بسرعة كبيرة ، وخاصة الانزلاق على زوج ضيق من غير المساواة. يمكن للملابس الداخلية الضيقة أن تحبس الرطوبة والبكتيريا ، والتي يمكن أن تسبب تهيجًا وعدم الراحة ، وربما تسبب التهابات الخميرة والتهابات المسالك البولية. بدلاً من ذلك ، ارتدي ملابس داخلية مصنوعة من مواد قابلة للتنفس مثل القطن ، وتجنب المواد الاصطناعية الضيقة للغاية.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 المنشورة في العلوم الصحية الأفريقية ، فإن ارتداء السراويل الضيقة أو الملابس الداخلية يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا. في الواقع ، حتى الملابس الداخلية التي تختار ارتداءها يمكن أن يكون لها تأثير على صحتك المهبلية. الملابس الداخلية القطنية هي أفضل طريقة للذهاب لأنها قابلة للتنفس وامتصاص. تميل الملابس الداخلية للقطن أيضًا إلى أن تكون أكثر بساطة من حيث إنشائها ، وتجنب الأصباغ والمواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج المهبل. المواد الاصطناعية مثل النايلون يمكن أن تحتفظ بالرطوبة وتؤدي إلى مشاكل أسفل الخط.
لا تشرب كمية كافية من الماء
يمكن أن يكون الجنس تمرينًا ، ويمكن أن يكون الترطيب بعد الحقيقة وسيلة جيدة لتجديد جسمك والحفاظ على طاقتك. يمكن أن تكون أيضًا طريقة جيدة لطرد أي بكتيريا ، لأن مياه الشرب يمكن أن تساعدك على التبول. بالنسبة للرجال ، يمكن أن يكون المرطب جيدًا للقضيب ، مع إبقائه جيدًا مع كل من الأكسجين والدم.
بالنسبة للنساء ، يمكن أن يساعد شرب مياه الشرب بعد ممارسة الجنس في تجديد تزييت الجسم الطبيعي ، مما يخفف من بعض الجفاف والتهيج الذي يمكن أن يحدث بعد ممارسة الجنس (عبر عيادة خلية الخصوبة والمركز النسائي). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب المجهود الجسدي للجنس بعض التشنجات والعضلات ، والتي يمكن مساعدتها مع القليل من الترطيب. ومع ذلك ، إذا لم يكن الماء هو الشيء الخاص بك ، فيمكنك اختيار وسائل أخرى للترطيب ، مثل عصير التوت البري ، الذي ثبت أنه فعال في منع التهابات المسالك البولية.
تجاهل التصريف
يمكن رصد الإفرازات ، أو أي سوائل تنبعث من القضيب أو المهبل ، في أي وقت ، إما قبل أو أثناء أو بعد الجنس. في معظم الحالات ، لا تتعلق هذه التصريفات. في الرجال ، يمكن أن يكونوا مسبقًا أو ، بعد ممارسة الجنس ، يتسرب السائل المنوي الزائد من مجرى البول. بالنسبة للنساء ، يمكن أن يكون سبب الإفرازات المهبلية بسبب الإثارة ، أو في بعض الحالات ، تم طرد السائل من خلال مجرى البول أثناء النشوة الجنسية.
عندما يتعلق الأمر بالتفريغ ، من المهم ملاحظة اللون. التصريفات الواضحة أو البيضاء أو البنية ليست بالضرورة سببًا للقلق ، حيث يمكن أن تكون من الإثارة أو النشوة الجنسية أو آثار دم الحيض. ومع ذلك ، يمكن أن يكون التفريغ الأصفر أو الأخضر علامة على العدوى أو التهاب المهبل البكتيري أو داء المشعرات. إذا رأيت إفرازات تبدو مقلقة أو تعاني من الألم أو الحكة أو الاحتراق في أي وقت قبل ممارسة الجنس أو أثناء أو بعد أو بعد ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.
إهمال الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي
إذا كنت تمارس الجنس أو الجنس غير المحمي مع شريك جديد ، فمن المهم اتخاذ خطوات لضمان حمايتك بشكل صحيح من الالتهابات المنقولة جنسياً (STIs). وفقًا لمشروع البئر ، هناك أكثر من 25 مُصنّعًا يمكن أن تنتشر من خلال أي نوع من الاتصال الجنسي ، بما في ذلك الجنس عن طريق الفم والشرج. إذا لم يتم التعامل معها في البداية ، يمكن أن تؤدي الأمراض المنقولة جنسيا إلى مجموعة واسعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك العقم وأمراض الكبد والسرطان.
إن الشيء المثير للقلق حول الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، هو أن العديد منها لا يقدم في البداية أي أعراض. لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن يتم اختبارها. يمكن تطعيمك ضد بعض الأمراض ، مثل التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري ، ولكن على خلاف ذلك ، يوصى بالاختبار المنتظم والتواصل المفتوح بينك وبين شركائك الجنسيين. بالإضافة إلى ذلك ، من الحكمة أن تبقي عدد شركاء الجنس منخفضًا واستخدام الواقي الذكري بشكل صحيح كلما تمارس الجنس. )
إهمال الرعاية العاطفية
لا تأتي جميع الأخطاء بعد الجنس مع تداعيات جسدية. تعد الرعاية اللاحقة ، وهي عملية رعاية شريك حياتك بعد ممارسة الجنس فورًا ، جزءًا مهمًا من العلاقة الحميمة ، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها. بعد ممارسة الجنس ، يمكن أن يشعر بعض الناس بالضعف أو حتى المحرجين. حتى لو كانت مواجهة توافقية مع شريك موثوق بها ، فقد يكون هناك مشاعر عار تنبع من وصمات الطفولة حول الجنس الذي قد ينشأ بمجرد أن تنحسر النشوة الجنسية. يمكن أن يكون هناك أيضًا شعور بالحزن ، حتى إلى حد البكاء. يُعرف هذا باسم عسر البلع بعد الكلية ، ويمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء.
يمكن أن يكون هناك عدد من الطرق للانغماس في الرعاية اللاحقة ومساعدتك أنت وشريكك في العودة بعد نشوة الجنس. الحضن والتقبيل واستخدام كلمات التأكيد يمكن أن يطلق الأوكسيتوسين ويثير مشاعر الحب والرعاية والسلامة. إذا كانت أنت وشريكك يتمتعان بالجنس القاسي التوافقي ، فإن رعاية أي آلام أو آلام قد تكون قد نتجت عنك طريقة جيدة لكما للعودة إلى أنفسك “اليومية” وترك أي مشاعر عدم الراحة. في النهاية ، تكون العلاقة الحميمة العاطفية هي المفتاح مثل العلاقة الحميمة الجسدية ويجب أن تكون دائمًا جزءًا منتظمًا من روتين الحب الخاص بك.