9 أخطاء محفوفة بالمخاطر يجب ألا ترتكبها بعد ممارسة الجنس

بعد أن انتهيت أنت وشريكك من جلسة حب عاطفية ، قد ترغب فقط في الاستمتاع قليلاً في اللجوء. بعد كل شيء ، تبين أن الجنس يطلق طوفان من الهرمونات الجيدة والإندورفين ، وخاصة الأوكسيتوسين ، ما يسمى “هرمون الحب” (عبر WebMD). هناك هرمون آخر تم إصداره أثناء ممارسة الجنس وهو البرولاكتين ، والذي يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس ، وفي معظم الحالات ، يساعدك وشريكك على الانتقال إلى نوم أعمق ومريح.

ومع ذلك ، قبل أن تسترخي للغاية ، هناك بعض الأشياء التي قد ترغب في تميلها إلى اتباع لفة في القش (عبر الأخبار الطبية اليوم). يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل غسل يديك ، أو تنظيف الأعضاء التناسلية ، أو تغيير الأوراق. هذا لا يعني أنه يجب عليك الخروج مباشرة من السرير والوصول إلى العمل لتنظيف ، ولكن إهمال بعض الروتين بعد الجنس أو القيام بأشياء لا يجب أن تكون لها عواقب وخيمة لك ولشريكك.