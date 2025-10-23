9 أخطاء يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات (وكيفية تجنبها)

يمكن أن يكون مشروعًا ممتعًا يمكنك تنفيذه بنفسك لتغيير ديكور منزلك من خلال طلاء الأرضيات. إنها مهمة ممتازة يمكنك القيام بها والتي يمكن أن تضفي نمطًا جديدًا وتضفي البهجة على غرفتك. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمزالق التي يمكن أن تحدث قبل اتباع هذا الاتجاه الجديد والشائع للأرضيات. الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات تشمل وضع طبقات سميكة جدًا، والطلاء في درجات حرارة لا تساعد على تجفيف الطلاء بشكل صحيح، وتجاهل الحطام أو الغبار الموجود على الأرضيات، واستخدام دهانات وأدوات منخفضة الجودة.
اعتمادًا على نوع الأرضية التي تقوم بطلائها، قد تكون هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، عند طلاء الأرضيات الخرسانية، عليك الحذر من الرقائق والشقوق والبقع غير المستوية. إذا كنت تقوم بالطلاء في الطابق السفلي الخاص بك، فيجب أن تكون على دراية بالرطوبة والرطوبة التي يمكن أن تعيق مشروع الطلاء الخاص بك. كما أنه ليس من المستحسن طلاء الأرضيات الخشبية نظرًا لارتفاع مستوى صيانة الأرضيات الخشبية المطلية، لذا فكر في حلول أخرى. لكي تكون مستعدًا، إليك تسعة أخطاء يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات، والأهم من ذلك، ما يمكنك فعله لتجنبها.
نسيان تحضير الأرضية
إنها خطوة حاسمة أولاً لمراجعة سطح الأرضية بالكامل قبل طلاء الأرضيات. تحتاج إلى التحقق من وجود أشياء مثل الأسطح غير المستوية أو الشقوق أو الانخفاضات. يجب عليك بعد ذلك معالجة هذه المشكلات، إما عن طريق صنفرة الأرضية أو تجهيزها بالإيبوكسي للتأكد من أنك تعمل على سطح مستوٍ ومتساوي لا يتسبب في تجمع الطلاء في مناطق معينة. إذا لم تكن قادرًا على إصلاح المشكلة بنفسك، فاطلب المساعدة من أحد المحترفين لتقييم الأرضية وتسويتها بشكل صحيح.
تخطي التنظيف والتحضير
لا ترتكب خطأ نسيان تنظيف الأرضيات قبل الطلاء. من الأفضل إزالة الكثير من الحطام والغبار من السطح حتى لا تلتصق أشياء مثل الشعر والأوساخ بالطلاء. يجب عليك القيام بمزيج من الكنس والكنس والمسح للتأكد من أن أرضياتك متألقة قبل عملية الطلاء. قد يكون من الأسهل والأكثر فعالية إجراء التنظيف في الأقسام.
عدم حماية بقية الغرفة
قد يكون من السهل أن تعتقد أنك لا داعي للقلق بشأن الجدران لأنك تقوم بطلاء الأرضية. لكن يمكن أن يتناثر الطلاء أو قد تصطدم بشيء ما عن طريق الخطأ، مما قد يؤدي إلى تناثر الطلاء على الأثاث والجدران وألواح الأرضية. ومن الأفضل تجنب هذا الوضع تماما. ضع في اعتبارك إزالة القالب المحيط بالأرضية أو حمايته. يجب عليك أيضًا تغطية الجدران والأثاث بالبلاستيك والشريط لمنعها من التلطخ.
اختيار لون الطلاء الخاطئ لأرضيتك
يمكن أن يكون طلاء أرضياتك انعكاسًا لأسلوبك أو مكملاً لعناصر أخرى في الغرفة. ولكن من المهم أن تختار لونك بحكمة. على سبيل المثال، قد لا يكون للشيء الذي يبدو جيدًا بالنسبة لك التأثير المناسب على الأرضية. لتجنب هذا الخطأ، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار جوانب مثل الإضاءة في الغرفة والغرض من الغرفة. قد ترغب أيضًا في أخذ قسم صغير ورسمه أولاً لترى كيف يبدو قبل طلاء الأرضية بأكملها.
شراء الطلاء والأدوات ذات الجودة المنخفضة
عادة ما تكون الأعمال اليدوية أرخص على المدى الطويل من الاستعانة بمحترف، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك شراء أدوات غير مكلفة فقط لهذه المهمة. عندما تستخدم أدوات ليست ذات نوعية جيدة، فإن ذلك يضر بعملك بشكل عام، مما يجعله يبدو مبتذلاً. على سبيل المثال، يمكن لفرش الطلاء الرخيصة أن تتخلص من الشعيرات التي قد تنتهي في الطلاء وتلتصق بالأرضية. لتجنب هذه المشاكل، يجب أن تحصل على طلاء أرضيات عالي الجودة وبكرات طلاء وفرش وأدوات أخرى ذات نوعية جيدة.
الرسم في الظروف الجوية الخاطئة
درجة الحرارة مهمة عندما تقوم بالطلاء، وهذا يشمل الطقس في الخارج وكذلك الظروف الداخلية. إذا كان يومًا ممطرًا بشكل خاص، فقد يؤثر ذلك على لوحتك. يمكن أن تجعل الرطوبة الطلاء أكثر لزوجة، مما يخلق لمسة نهائية غير متساوية. من ناحية أخرى، قد تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى زيادة احتمالية تقشر الطلاء أو عدم تغطيته للأرضية بشكل متساوٍ، وقد تواجه فرشك صعوبة في العمل بفعالية في البرد. لتجنب ذلك، تحقق من أوقات الطقس واختر يومًا تتراوح درجات الحرارة فيه بين 50 إلى 85 درجة فهرنهايت للطلاء.
إهمال عملية التجفيف والمعالجة
يعد الانتظار حتى يجف الطلاء أمرًا مملاً، وقد ينفد صبرك. لكن تجاهل أوقات التجفيف والتسريع في العملية يمكن أن يدمر عملية الطلاء الخاصة بك. قد يؤدي عدم التجفيف بشكل صحيح إلى حدوث خدوش أو جرجر، وقد ينتهي بك الأمر إلى الحاجة إلى الطلاء عليه مرة أخرى. لتجنب ذلك، اتبع أوقات التجفيف والمعالجة للدهانات والتشطيبات، ولا تمشي أو تحرك الأثاث والأشياء الأخرى على الأرض قبل أن تصبح جاهزة تمامًا، حتى بين المعاطف. يمكنك اختبار جزء صغير من الأرضية أولاً قبل استخدامه للتأكد من سلامته.
تطبيق الطلاء سميك جدًا
قد يكون من السهل التفكير عند طلاء الأرضية بأن سمكها هو الأفضل، لأنها لن تنزلق كما لو كانت على الحائط. ومع ذلك، فإن وضع طبقات سميكة يمكن أن يؤدي إلى تكتلات أو فقاعات من شأنها أن تؤدي إلى تقرحات وتجعل الأرضية غير مستوية. لتجنب الطلاء بشكل كثيف جدًا، اتبع تعليمات الشركة المصنعة بشأن سمك الطلاء لكل طبقة. يمكنك أيضًا التفكير في وضع بعض الطبقات الرقيقة والانتظار لمدة يوم كامل بين طبقات الطلاء للحفاظ على الأرضية مستوية قدر الإمكان.
استخدام تقنيات الرسم غير الصحيحة
أخيرًا، يجب أن تتذكر عدم إغفال استخدام تقنيات الرسم الجيدة. إذا لم تكن حذرًا عند وضع الطلاء، فقد ينتهي بك الأمر بظهور خطوط أو بقع ملطخة. تجنب هذا الخطأ عن طريق الطلاء في مناطق أقصر وأصغر في كل مرة، بدءًا من الجزء العلوي أو الحافة للقسم الخاص بك ثم قم بالفرشاة عبر ضربات متساوية. الهدف هو الحصول على طبقات مستقيمة وحتى من البداية إلى النهاية.