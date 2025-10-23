9 أخطاء يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات (وكيفية تجنبها)

يمكن أن يكون مشروعًا ممتعًا يمكنك تنفيذه بنفسك لتغيير ديكور منزلك من خلال طلاء الأرضيات. إنها مهمة ممتازة يمكنك القيام بها والتي يمكن أن تضفي نمطًا جديدًا وتضفي البهجة على غرفتك. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمزالق التي يمكن أن تحدث قبل اتباع هذا الاتجاه الجديد والشائع للأرضيات. الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات تشمل وضع طبقات سميكة جدًا، والطلاء في درجات حرارة لا تساعد على تجفيف الطلاء بشكل صحيح، وتجاهل الحطام أو الغبار الموجود على الأرضيات، واستخدام دهانات وأدوات منخفضة الجودة.

اعتمادًا على نوع الأرضية التي تقوم بطلائها، قد تكون هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، عند طلاء الأرضيات الخرسانية، عليك الحذر من الرقائق والشقوق والبقع غير المستوية. إذا كنت تقوم بالطلاء في الطابق السفلي الخاص بك، فيجب أن تكون على دراية بالرطوبة والرطوبة التي يمكن أن تعيق مشروع الطلاء الخاص بك. كما أنه ليس من المستحسن طلاء الأرضيات الخشبية نظرًا لارتفاع مستوى صيانة الأرضيات الخشبية المطلية، لذا فكر في حلول أخرى. لكي تكون مستعدًا، إليك تسعة أخطاء يرتكبها الجميع عند طلاء الأرضيات، والأهم من ذلك، ما يمكنك فعله لتجنبها.