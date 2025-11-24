9 أدوات يجب أن تكون في متناول يدك عند تقسيم النباتات

لا يعد تقسيم النباتات طريقة عملية لنشر نباتاتك المفضلة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة النباتات المعمرة الناضجة ونموها بشكل جيد. مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح النباتات مزدحمة، وتنتج عددًا أقل من الأزهار وتتنافس مع نفسها على العناصر الغذائية. يؤدي تقسيمها كل بضع سنوات إلى تنشيط النمو وتحسين الإزهار ويسمح لك بتوسيع حديقتك دون أي تكلفة إضافية. هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول تقسيم النباتات المعمرة، بما في ذلك الأدوات الأفضل المتوفرة لديك. يضمن وجود الأدوات المناسبة في سقيفة حديقتك إمكانية تنفيذ هذه المهمة دون الإضرار بالجذور أو التيجان الحساسة، مما يجعل العملية أكثر سلاسة ونجاحًا. إن سكين الحديقة الحاد والمجرفة اليدوية القوية وزوج من المقصات الالتفافية ليست سوى عدد قليل من الأدوات اللازمة لتقسيم النباتات بشكل صحيح وآمن. يضمن استخدام المعدات المناسبة إجراء عمليات قطع نظيفة، ويقلل من تلف الجذور، ويساعد كل قسم على التعافي بسرعة أكبر بمجرد إعادة زراعته.
ليست كل النباتات مرشحة للتقسيم، مثل هذه النباتات المعمرة التسع يجب عليك تجنب التقسيم بأي ثمن، ولكن معظمها يمكن تقسيمها دون أي مشكلة. غالبًا ما يقلل البستانيون من مدى حساسية أنظمة الجذر. يمكن أن يؤدي التعامل مع الأدوات الباهتة أو غير المناسبة إلى تمزيق الجذور أو كدماتها بسهولة. إن الاحتفاظ ببعض الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في متناول اليد يُحدث فرقًا كبيرًا عند معالجة هذه المهمة. معظم الأدوات اللازمة لتقسيم النباتات هي جزء من أدوات البستنة الأكثر أهمية التي يحتاجها كل بستاني، لذلك يمكن استخدامها في العديد من مهام الحديقة بالإضافة إلى التقسيم. ستمنحك هذه الأدوات تحكمًا أكبر أثناء عملية التقسيم، وتساعدك على العمل بكفاءة وتمكنك من تقسيم نباتاتك بالرعاية اللازمة لإبقائها صحية وجاهزة للنمو في مواقعها الجديدة.
سكين الحديقة
تعتبر سكينة الحديقة، والتي تسمى أيضًا هوري هوري، أداة رائعة لتقسيم النباتات ويمكن استخدامها للحفر والقطع. تحتوي معظم سكاكين الحدائق على نصل يبلغ طوله ما بين 6 إلى 8 بوصات، لكن هناك خيارات أصغر لمهام أكثر دقة وتخصصًا. عادةً ما يكون المقبض غير قابل للانزلاق ومريحًا لسهولة الإمساك به وأكثر راحة حتى تتمكن من أداء مهام الحديقة دون تشنج يديك. إن إبقاء سكين حديقتك في غمده عند عدم استخدامه سيحافظ على الشفرة في حالة جيدة.
مجرفة
من المحتمل أن تكون مجرفة الحديقة القياسية ذات النقطة المستديرة إحدى الأدوات الأكثر شيوعًا في سقيفة الحديقة. تُستخدم هذه الأداة للزراعة والحفر وتقسيم النباتات والعديد من المهام الأخرى، مما يجعلها عنصرًا مهمًا للغاية. يمكن أن تدوم المجارف التقليدية ذات النقاط المستديرة لفترة طويلة إذا ظلت جافة بين الاستخدامات وبقيت الشفرة حادة. ابحث عن المجارف ذات المقابض القوية والثقيلة والمجارف الملحومة. بشكل عام، تدوم المجارف ذات المقابض المعدنية لفترة أطول من تلك ذات المقابض الخشبية. يمكن شراء المجارف من أي متجر لتحسين المنزل.
شوكة يد
تعتبر الشوكات الصلبة، والتي يشار إليها أحيانًا باسم شوكات إزالة الأعشاب الضارة، أداة جيدة لاستخراج الأعشاب الضارة أو حفر ثقوب أصغر للزراعة أو عند تقسيم النباتات الصغيرة. حجمها الصغير يمكّنك من الوصول إلى المناطق الضيقة، كما أنها أخف بكثير في العمل من شوكة الحفر. أفضل مادة لشفرات الشوكة اليدوية هي الفولاذ المقاوم للصدأ لأنه أقل عرضة للصدأ. عادةً ما تكون المقابض مغطاة بقبضة غير قابلة للانزلاق لراحة البستاني ومصنوعة من الخشب لمنع الأداة من أن تكون ثقيلة جدًا بالنسبة لمهام الحفر الصغيرة.
قفازات الحديقة
لن تكتمل سقيفة أدوات البستاني بدون زوج من قفازات الحديقة عالية الجودة. قفازات الحديقة تحمي يديك من الأشواك والعصي، وتحافظ على أظافرك نظيفة، ويمكن أن تحمي من لدغات الحشرات واللسعات أيضًا. تأتي قفازات الحديقة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد، بدءًا من الجلد المقاوم للماء بنسبة 100% إلى القماش المسامي للمهام الخفيفة حيث لا داعي للقلق بشأن ثقوب الأشواك. مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط والألوان، يمكنك الاستمتاع ببعض المرح في اختيار بضعة أزواج تعبر عن شخصيتك.
منشار التقليم
على الرغم من اسمها، يمكنك استخدام مناشير التقليم لأعمال البستنة الأخرى أيضًا. إنها مفيدة جدًا لتقسيم النباتات ويمكن أن تقطع كرات جذرية صلبة قد لا تتمكن من فصلها بيديك. مناشير التقليم لديها مجموعة متنوعة من أطوال الشفرات المتاحة. إذا كنت تبحث عن مزيد من التحكم والقطع التفصيلي، فاختر شفرة يتراوح طولها بين 6 و10 بوصات. تحتوي مناشير التقليم إما على شفرة منحنية، جيدة للقطع من نوع الدفع والسحب، أو شفرة مستقيمة، مثالية لمهام التقليم الأكثر دقة.
مقصات التقليم
هناك عدة أنواع من مقصات التقليم المتاحة التي يمكن أن تساعد في تقسيم النباتات ومهام البستنة الأخرى مثل التقليم والتشذيب. هناك نوعان من مقصات التقليم هما السندان والتجاوز. من بين الاثنين، تعد المقصات الالتفافية أكثر تنوعًا وأقل احتمالية للتسبب في أي ضرر. اختر مقصات التقليم المريحة للإمساك بها في يدك لأنها متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والأوزان وأنماط المقابض التي تناسب أحجام وتفضيلات اليد المختلفة.
الأشياء بأسمائها الحقيقية
تعتبر مجرفة الحديقة عالية الجودة أمرًا ضروريًا لأي سقيفة أدوات بستاني. إنها أداة حفر ممتازة في متناول اليد وتتميز بمقبض أطول وشفرة حادة مستقيمة بزاوية منخفضة تجعل من السهل الحفر في التربة باستخدام ساقيك ووزن جسمك بدلاً من ذراعيك وكتفيك. تشمل الاستخدامات الشائعة للمجرفة تقليب التربة وإزالة العشب وزراعة النباتات. إنها أيضًا أداة ممتازة لتقسيم النباتات إلى نصفين أو أرباع إذا كانت كرة الجذر كبيرة بما يكفي.
مجرفة
أداة أخرى لا غنى عنها لسقيفة حديقتك هي المجرفة. تُستخدم هذه الأداة اليدوية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المهام بما في ذلك تقسيم النباتات وحفر الثقوب وزرع الزهور وإضافة التربة أو المهاد حول زهورك. تعتبر المسجات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ خيارًا جيدًا نظرًا لمتانتها ومقاومتها للكسر حتى عند الحفر في الأوساخ الصعبة. تأتي المسجات في مجموعة متنوعة من الأحجام، وأنماط المقابض، وحتى أنماط المجارف، لذا ابحث عن المسجات التي تناسب يدك بشكل مريح ولها وزن جيد.
شوكة الحديقة
تعتبر شوكات الحديقة أداة أخرى مفيدة جدًا في متناول اليد لتقسيم النباتات والقيام بمجموعة متنوعة من مهام الحفر وتخفيف التربة. يستخدم العديد من البستانيين شوكتين في الحديقة لفصل كرات الجذور التي يصعب فصلها باليد. عادةً ما تُصنع شوكة الحديقة عالية الجودة من الفولاذ عالي الكربون لتحقيق أقصى قدر من القوة. يجب أن يكون المقبض بطول مريح — طويل بما يكفي لتوفير الرافعة المالية التي تحتاجها لأي نوع من المهام. تتميز شوكات الحديقة بمجموعة متنوعة من أنماط المقابض مع ميزات مريحة ومقابض مريحة لتقليل إجهاد اليد.