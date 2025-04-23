9 أفكار جدار لهجة العرض من المثبت إلى رائع “ديف وجيني مارز

يعد جدار اللكنة وسيلة رائعة لإدلاء بيانًا في منزلك مع الحفاظ على شعور أنيق ومكرر بالأسلوب. يمكن أن يجعل اختيار جدار فريد لإظهار أنماط جريئة أو ألوان تكميلية أو قوام فريد من نوعه يشعر بأنه أكثر حداثة وديناميكية. يعد اختيار التصميم هذا متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص تمامًا ، وهذا هو السبب في أن خبراء مثل Dave’s Dave و Jenny Marrs من HGTV يقسمان بقوة جدار لهجة مذهلة ، سواء تم إنشاؤه من خلال الطلاء أو الطوب أو البلاط أو الخشب أو خلفية الجدران.

The Marrs هي نجوم من عرض HGTV الشهير للمنزل “Fixer to Fabulous”. يستخدم الزوجان مهارات النجارة والتصميم الخاصة بهم للتعاون في تحويل العقارات المؤرخة والمملة إلى منازل الأحلام. تظهر جدران اللهجة بشكل متكرر في العرض كحل مذهل لارتداء جدار مملة كبير.

سواء كنت تفضل التصميمات المتجددة الهواء المستوحاة من المزرعة أو أكثر من اتجاهات خلفية Artsy التي يقسمها فريق “المثبت إلى رائع” ، يمكن أن تكون جدران لهجة مصممة تمامًا حسب ذوقك الشخصي. يمكن أن تعمل مخططات الألوان دون عناء ، والقوام البصرية ، والمواد الطبيعية جميعًا معًا لتحقيق عمق وتصميم متناغم في الغرف. فيما يلي بعض من أفضل أفكار الجدار لللكنة لإثارة منزلك من فريق الخبراء وراء “Fixer to Fabulous”.