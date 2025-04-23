9 أفكار جدار لهجة العرض من المثبت إلى رائع “ديف وجيني مارز

يعد جدار اللكنة وسيلة رائعة لإدلاء بيانًا في منزلك مع الحفاظ على شعور أنيق ومكرر بالأسلوب. يمكن أن يجعل اختيار جدار فريد لإظهار أنماط جريئة أو ألوان تكميلية أو قوام فريد من نوعه يشعر بأنه أكثر حداثة وديناميكية. يعد اختيار التصميم هذا متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص تمامًا ، وهذا هو السبب في أن خبراء مثل Dave’s Dave و Jenny Marrs من HGTV يقسمان بقوة جدار لهجة مذهلة ، سواء تم إنشاؤه من خلال الطلاء أو الطوب أو البلاط أو الخشب أو خلفية الجدران.
The Marrs هي نجوم من عرض HGTV الشهير للمنزل “Fixer to Fabulous”. يستخدم الزوجان مهارات النجارة والتصميم الخاصة بهم للتعاون في تحويل العقارات المؤرخة والمملة إلى منازل الأحلام. تظهر جدران اللهجة بشكل متكرر في العرض كحل مذهل لارتداء جدار مملة كبير.
سواء كنت تفضل التصميمات المتجددة الهواء المستوحاة من المزرعة أو أكثر من اتجاهات خلفية Artsy التي يقسمها فريق “المثبت إلى رائع” ، يمكن أن تكون جدران لهجة مصممة تمامًا حسب ذوقك الشخصي. يمكن أن تعمل مخططات الألوان دون عناء ، والقوام البصرية ، والمواد الطبيعية جميعًا معًا لتحقيق عمق وتصميم متناغم في الغرف. فيما يلي بعض من أفضل أفكار الجدار لللكنة لإثارة منزلك من فريق الخبراء وراء “Fixer to Fabulous”.
يضيف الطوب المكشوف الشخصية والعمق
يمكن أن يؤدي استخدام مادة ريفية لجدار اللكنة مثل الطوب المكشوف إلى إنشاء أجواء دافئة وجذابة. تتميز العديد من المنازل القديمة بالفعل بجدران من الطوب ، وبدلاً من التستر على الطوب مع دريوال ممل ، يمكن للمواد التاريخية تسليط الضوء عليها كقطعة بيان. تعتقد Jenny Marrs أن الطوب المكشوف يجعل الغرفة تشعر بمزيد من السحر وأن أشعة الشمس الطبيعية يمكن أن تجعل جدارًا من الطوب يشعر بمزيد من الانفتاح والهوية. يمكن أن يمنحه اختيار الطوب في تصميم منزلك نداءً تاريخياً.
البلاط الممتع يجعل غرفة البوب
وفقا لجيني وديف مارز ، يمكن أن تجعل البلاط الممتع والملون غرفة البوب. يعد التخلص من وظائف الطلاء العادي لألوان الباستيل والأنماط المعقدة وسيلة بسيطة لرفع مساحتك. يمكنك مقارنة البلاط المعقدة مع جدران محايدة لتجنب التصميم الساحق. تأتي البلاط السيراميك في مجموعة متنوعة من الأساليب والأنماط الفنية من الفسيفساء التجريدية إلى لوحة المدفوقة الكلاسيكية ويمكن أن تضيف العمق والملمس إلى أي غرفة. يمكنك أيضًا العثور على خيارات البلاط بأسعار معقولة لإضافة شخصية إلى جدرانك دون كسر البنك.
يضيف الخشب الطبيعي ميلًا دراماتيكيًا
في حلقة واحدة من “Fixer to Fabulous” ، يستخدم Dave Marrs طريقة يابانية تقليدية للمعالجة الخشبية تسمى Shou Sugi Ban لإنشاء جدار لهجة غرفة نوم دراماتيكية. شارك جيني مارس على موقعه على الويب أنه أنجز هذا “من خلال أخذ شرائح من الخشب وحرقها في تأثير متعدد النغمة” (لكل ديف وجيني مارز). أكدت على النقيض اللطيف الذي يخلقه الخشب الطبيعي في الغرفة وقالت إن “الجدران البيضاء والسقف الأبيض () والستائر البيضاء تبقي الأشياء تبدو مشرقة ومتجددة الهواء. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الضوء الطبيعي القادم عبر النوافذ”.
امزج أنماط الأزهار بألوان صامتة
بالنسبة لتصميم مريح لا يطغى ، يوصي Marrs بخلط أنماط الأزهار بألوان صامتة. تكمل الخلفيات التي تتميز بأنماط الأزهار الدقيقة نغمات محايدة تمامًا دون أن تجعل الغرفة تشعر بالفوضى أو مشغول للغاية. غالبًا ما تم خلط جيني مارس طلاء وردي ناعم أو نغمة صامتة أخرى مع خلفية تصميم زهرة لإضافة مظهر غريب الأطوار وغير متوقع. يمكن تطبيق خلفية منقوشة طازجة فوق Wainscotting أو الألواح لإنشاء مساحة متهوية ومبهجة لا تشعر بالازدحام الشديد.
أضف عمقًا مع رف كتب مدمج
لا يجب أن يقتصر جدار اللكنة على خلفية ولون الطلاء. يمكنك أيضًا إضافة عمق إلى تصميم غرفتك مع رف كتب مدمج. “أحد الأشياء المفضلة لدينا حول غرفة النوم المريحة هذه هي رف الكتب المدمج (-) إنها ليست وظيفية فقط ، إنها قطعة بيان!” شاركت ديف وجيني مارس على Instagram. تابعوا ، “لا شيء يتفوق على كتاب جيد في مكان جميل وعملي!” إن إضافة رف الكتب لهجة إلى الحائط يخلق حل تخزين وظيفي أنيق أيضًا.
استخدم الزخارف المنسوجة لإدلاء بيان
هناك طريقة رائعة أخرى لجذب الانتباه إلى جدار لهجة مع قطع ديكور كبيرة الجدار. في حلقة واحدة من “Fixer to Fabulous” ، يتسكع الثنائي سلال الألياف المنسوجة فوق مقاعد المقعد لإضافة عنصر مريح ومحكم إلى المساحة. يعد دمج الألياف الطبيعية وسيلة رائعة لرفع مساحة المعيشة دون عناء ، خاصةً عندما تتناقض مع الإضاءة الساطعة والطلاء الطازج. شاركت Jenny Marrs أنه “بالنسبة للديكور ، استمتعنا بإضافة الكثير من الأقمشة والمواد المستوحاة من البيروفي () والألوان في جميع أنحاء الفضاء” (لكل ديف وجيني مارز).
الطوب المطلي يعطي الغرف من الملون
في حين أن الطوب المكشوف يمكن أن يجلب سحرًا تاريخيًا إلى مساحة المعيشة الخاصة بك ، فإن الطوب المطلي هو وسيلة ممتعة لدمج عناصر تصميم أكثر حداثة ومرحة. عند إعادة تشكيل منزل عائلة Goodyear ، شارك Marrs في أن “إضافة الملوثات العضوية الثابتة من الألوان والتمزيق الجدران قد جلبت غرفة المعيشة الخاصة بهم إلى الحياة. مع الجزء الخارجي من الطوب الأزرق ، كان من المنطقي استخدام نفس اللون على الموقد”. أزواج الطوب الأزرق النابض بالحياة بشكل جيد مع أثاث الخشب الطبيعي ، مما يجعل المساحة تشعر بالإبداع والفريدة من نوعها.
زوايا المرح تخلق تفاصيل جميلة
يعد استخدام زوايا المرح في ميزات الخشب وسيلة مذهلة لتحويل الجدران المملة إلى لهجة مثيرة للاهتمام بصريًا. قم برسم الخشب بألوان من اللون لجعل التصميم يبرز حقًا ويضيف عمقًا وتنوعًا إلى مساحة المعيشة الخاصة بك. شاركت Jenny Marrs على Instagram أن Wood Wood Ascent Wall Dave و Matt المثبتان للعرض يخلق اهتمامًا بتصميم غرفة نوم كلاسيكية. يعد اللعب بزوايا في تصميم الخشب وسيلة رائعة لإعطاء الغرفة شعورًا أكثر حداثة وفريدة من نوعها.
جدارية يمكن أن تعطي شخصية الجدار
تعد الجدارية الملونة والتعبيرية طريقة رائعة لجذب الانتباه إلى جدار لهجة والسماح لشخصيتك بعرض تصميم غرفتك. في واحدة من مشاريع إعادة عرض Marrs ، تم تثبيت خزانات MAUVE مع لوحة جدارية لالتقاط الأنفاس في الوسط. أوضحت جيني مارس على ديف وجيني مارس أن اللوحة الجدارية قد تم تكليفها من الفنان بودي وايتلوك واستلهمت من اهتمام صاحب المنزل بأركنساس وبنتونفيل والخرائط. يتيح لك استخدام لوحة جدارية كقطعة بيان على جدار لهجة التعبير عن نفسك من خلال التصميم الذي تختاره.