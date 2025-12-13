9 ألوان لكونترتوب المطبخ عليك تجنبها في عام 2026

المواد التي تختارها لأسطح العمل الخاصة بك سيكون لها تأثير كبير على مظهر مطبخك لسنوات قادمة، لذلك من المهم اختيار شيء عالي الجودة ومتين ولن تمل منه في غضون عامين. بالنظر إلى حقيقة أن استبدال أسطح العمل الخاصة بك يتكلف ما بين 43 دولارًا و140 دولارًا للقدم المربع في المتوسط، فستحتاج إلى اختيار خيار من غير المرجح أن يبدو قديمًا أو مبالغًا فيه مع مرور الوقت. لا حرج في اتباع أسلوب جريء أو تجريبي في أسلوب مطبخك، ولكن ما لم تكن ملتزمًا حقًا بمظهر واحد، فمن الأفضل تجربة الاتجاهات العابرة بطرق يسهل عكسها. اختر لونًا خالدًا لسطح العمل، ثم استمتع ببعض المرح مع لون الخزانة وديكور سطح العمل وأدوات الأطباق لتجربة الاتجاهات مع مخاطر أقل.
إذا كنت ترغب في تجنب المظهر القديم في عام 2026، فستحتاج إلى تمرير فئتين رئيسيتين من ألوان كونترتوب: الألوان المشبعة التي تميل إلى السيطرة على المساحة، والألوان الصارخة التي قد تصبح مسطحة. مع ذلك، حتى أسطح العمل الأكثر جنونًا يمكن أن تعمل في المنزل إذا تم تصميمها بشكل صحيح. يجب أن يكون اختيار لون سطح العمل الذي يمنح مطبخك المظهر المناسب عملية شخصية، لذلك إذا كان منزلك بالكامل مطليًا باللون الأحمر وهذا ما يعجبك، فلا حرج في استخدام سطح عمل أحمر يناسبك. إذا كنت ترغب فقط في تجربة نظرية اللون الأحمر الصاخبة وغير المتوقعة في منزل مليء بالمحايدين، فمن المحتمل أن تجد نفسك تندم على قرارك في غضون أشهر.
أبيض صارخ
في حين يعتقد بعض الناس أن جميع المطابخ البيضاء لن تصبح قديمة الطراز أبدًا، إلا أن المطبخ الأبيض الصارخ قد يبدو في غير مكانه في منزلك. يمكن للمساحات البيضاء بالكامل التي تفتقر إلى الملمس والدفء أن تبدو سريرية ومعقمة وغير مرحب بها، وتعد أسطح العمل البيضاء الساطعة مساهمًا رئيسيًا في هذا المظهر. بدلاً من اختيار بلاطة أنيقة بدون أي اختلاف، اختر حجرًا أبيض أو بيج فاتح مع بعض الملمس الطبيعي. بهذه الطريقة، ستحصل على جميع المزايا المشرقة التي توفرها أسطح العمل ذات الألوان الفاتحة دون أن تجعل مطبخك يبدو وكأنه مستشفى عن طريق الخطأ.
بني
اللون البني هو أحد ألوان أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت التي ستشاهدها بشكل أقل في عام 2026. في حين أن الإصدارات ذات اللون البني والبني من هذه المادة سيطرت تمامًا على المطابخ في التسعينيات وأوائل القرن العشرين، فمن الآمن أن نقول إنها كانت مبالغ فيها بعض الشيء – فقط كل رينو مطبخ تقريبًا من ذلك الوقت كان يحاكي نفس المظهر. في الوقت الحاضر، لا يستطيع الكثيرون التخلص من الارتباط، لذلك يُقرأ هذا اللون على الفور على أنه قديم، حتى لو تم تثبيته مؤخرًا. إذا كنت لا تزال تحب هذا المظهر، فكر في إقرانه مع بعض الخزانات بلون أكثر حداثة لتجنب مظهر كبسولة الزمن.
رمادي
سيطر اللون الرمادي على التصميم باعتباره اللون المحايد لعقود من الزمن، ولكن في الوقت الحاضر يبحث الناس عن طرق لتجديد مطابخهم الباردة ذات اللون الرمادي الألفي. تمامًا مثل اللون الأبيض، يمكن أن تبدو درجات اللون الرمادي لطيفة وسريرية وغير مرحب بها، خاصة عندما تكون على الجانب الأكثر برودة من الطيف. لا حرج في الرغبة في الحصول على مظهر أكثر حيادية، ولكن إذا كنت تستخدم العدادات الرمادية، ففكر في اختيار شيء يلامس الخط الفاصل بين الدفء والبارد، مثل اللون الرمادي. بهذه الطريقة، ستتمكن بسهولة من دمج الألوان المميزة بغض النظر عما إذا كانت الألوان الدافئة أو الباردة رائجة في الوقت الحالي.
أحمر مشرق
تتجه الألوان الدافئة في الوقت الحالي، لذلك قد يكون من المغري استخدام أحد أكثر الألوان دفئًا: اللون الأحمر الفاتح. ما لم تكن تقوم ببناء مساحة أحلامك ذات الألوان الفنية، فإننا نحذر من ذلك – الاتجاهات الحديثة تعطي الأولوية للدفء بطريقة مريحة، وليس بطريقة إشارة التوقف المتوهجة. اللون الأحمر هو لون كاشط وجريء للغاية، خاصة عندما يكون مشبعًا بالكامل، لذا فإن اختياره لميزة أكثر ديمومة في مطبخك، مثل أسطح العمل، يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. بدلاً من ذلك، حاول طلاء خزاناتك باللون الأحمر المذهل الذي سيكون رائجًا للمطابخ في عام 2026: ميرلوت.
أصفر
لقد كان اللون الأصفر دائمًا لونًا مثيرًا للجدل، ولكن حتى إذا كنت تعشق هذا اللون المشمس، فمن الأفضل الابتعاد عنه في أسطح العمل الخاصة بك. لقد شهد العديد من التكرارات على مر السنين، بدءًا من حصاد الذهب في السبعينيات إلى الخردل التوسكاني في التسعينيات، ولكن معظمها مشرق للغاية بحيث لا يتناسب مع اللوحات الحديثة الأكثر هدوءًا. حتى اللون الأصفر الزبدة العصري من الأفضل الاحتفاظ به على الخزانات أو الجدران – يمكن لهذا الظل أن يطغى على المساحة بسرعة، لذا فإن اللمسات التي يمكن طلاؤها إذا لزم الأمر أكثر أمانًا من الاستثمارات الدائمة.
أخضر
اللون الأخضر موجود في كل مكان في الوقت الحالي، لذا قد يكون من المفاجئ أن يتم إدراجه في قائمة الألوان التي يجب تجنبها. في حين أنه من الممكن بالتأكيد القيام بذلك بشكل جيد، إلا أن أي لون غامق يكون أكثر أمانًا لتجنبه إلا إذا كانت لديك رؤية محددة جدًا في ذهنك، بما في ذلك اللون الأخضر. على الرغم من لهجته الطبيعية ومرونته المتأصلة، إلا أن معظم ظلال اللون الأخضر لا تزال تقدم بيانًا جريئًا للغاية يمكن أن يطغى على المساحة بسرعة. استخدمه لطلاء خزاناتك، أو اختر لوحًا به لمحات من اللون الأخضر للحصول على طريقة أكثر دقة للاستمتاع بهذا اللون.
أزرق مشرق
هناك لون آخر يجذب الجماهير ولكنه قد يكون ساحقًا عند استخدامه على شيء كبير مثل سطح العمل وهو اللون الأزرق. يمكن للظلال الساطعة لهذا اللون أن تشغل مساحة كاملة، مما يؤدي إلى إغراق أي اختيارات تصميمية أخرى قمت بها، ولكن من الممكن استخدام اللون الأزرق على طاولاتك بطريقة أكثر دقة وخالدة. بدلًا من اختيار بلاطة من الكوبالت، فكر في حجر طبيعي يميل إلى الحياد أكثر ولكن به بعض العروق الزرقاء الدقيقة. ستكون الخزانات البحرية رائعة أيضًا للحصول على مظهر متقلب، ويمكن إعادة طلاءها بسهولة إذا كانت ثقيلة جدًا.
أسود
عادةً ما تكون الألوان المحايدة خيارًا أكثر أمانًا من الألوان الجريئة، ولكن في كثير من الحالات، يجب تجنب أسطح العمل السوداء. قد يكون من المغري اختيار اللون الأسود لأنه يبدو أسهل في الحفاظ على نظافته، ولكن العكس غالبًا ما يكون صحيحًا – يُظهر هذا اللون خطوطًا وغبارًا وبقعًا وحطامًا، مما قد يجعل من المستحيل مواكبته. في حين أن اللون الأسود لا يزال يعمل في الفضاء إذا كنت تريد مظهرًا عميقًا ومتقلبًا، إلا أنه يجب استخدامه بحذر – هذا اللون الداكن لن يعكس الكثير من الضوء ويمكن أن يجعل الغرفة تشعر بالاختناق إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح.
لون القرنفل
لقد سمعت ذلك هنا أولاً: اللون الوردي الألفي أصبح عتيق الطراز. في حين أن هذه النغمة قدمت لمسة سهلة من الألوان لسنوات، إلا أنها بدأت في النهاية تشعر بأنها مبالغ فيها، والآن يبدو أن اللون الأخضر الحكيم يأخذ مكانه باعتباره اللون المميز للديكور. حتى قبل ظهوره في 2010 و2020، شهد الجرانيت ذو اللون الوردي ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذا كنت تريد مطبخًا يبدو خالدًا ومتطورًا، فمن الأفضل عدم التلاعب بالاتجاهات واختيار أسطح العمل الخاصة بك بناءً على ما سيصمد بمرور الوقت.