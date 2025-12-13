9 ألوان لكونترتوب المطبخ عليك تجنبها في عام 2026

المواد التي تختارها لأسطح العمل الخاصة بك سيكون لها تأثير كبير على مظهر مطبخك لسنوات قادمة، لذلك من المهم اختيار شيء عالي الجودة ومتين ولن تمل منه في غضون عامين. بالنظر إلى حقيقة أن استبدال أسطح العمل الخاصة بك يتكلف ما بين 43 دولارًا و140 دولارًا للقدم المربع في المتوسط، فستحتاج إلى اختيار خيار من غير المرجح أن يبدو قديمًا أو مبالغًا فيه مع مرور الوقت. لا حرج في اتباع أسلوب جريء أو تجريبي في أسلوب مطبخك، ولكن ما لم تكن ملتزمًا حقًا بمظهر واحد، فمن الأفضل تجربة الاتجاهات العابرة بطرق يسهل عكسها. اختر لونًا خالدًا لسطح العمل، ثم استمتع ببعض المرح مع لون الخزانة وديكور سطح العمل وأدوات الأطباق لتجربة الاتجاهات مع مخاطر أقل.

إذا كنت ترغب في تجنب المظهر القديم في عام 2026، فستحتاج إلى تمرير فئتين رئيسيتين من ألوان كونترتوب: الألوان المشبعة التي تميل إلى السيطرة على المساحة، والألوان الصارخة التي قد تصبح مسطحة. مع ذلك، حتى أسطح العمل الأكثر جنونًا يمكن أن تعمل في المنزل إذا تم تصميمها بشكل صحيح. يجب أن يكون اختيار لون سطح العمل الذي يمنح مطبخك المظهر المناسب عملية شخصية، لذلك إذا كان منزلك بالكامل مطليًا باللون الأحمر وهذا ما يعجبك، فلا حرج في استخدام سطح عمل أحمر يناسبك. إذا كنت ترغب فقط في تجربة نظرية اللون الأحمر الصاخبة وغير المتوقعة في منزل مليء بالمحايدين، فمن المحتمل أن تجد نفسك تندم على قرارك في غضون أشهر.