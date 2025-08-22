9 أنواع من الأعشاب العطرية السهلة جدًا للزراعة في أصيص بالمنزل

لا تحتاج إلى حديقة واسعة لتستمتع بنكهات طبيعية وأوراق عطرية طازجة. حتى على شرفة صغيرة أو حافة نافذة، يمكنك زراعة أعشاب تمنح أطباقك لمسة مميزة وتزين بيتك بالخضرة. في ما يلي 9 أعشاب عطرية تُعتبر الأسهل للزراعة في أصص، مع نصائح للاستفادة منها بأفضل شكل.

الريحان: نكهة المتوسط

أوراقه الخضراء تضيف سحرًا خاصًا للسلطات والباستا والصلصات. يحب الشمس المباشرة والتربة الرطبة قليلًا، لذلك يحتاج إلى ري منتظم مع مراعاة عدم إغراق الجذور.

النعناع: انتعاش دائم

منعش في الشاي والمثلجات والمشروبات الصيفية. ينمو بسرعة سواء في الشمس أو نصف الظل، لكنه قد يصبح غازيًا، لذا يُفضل زراعته في أصيص منفصل.

البقدونس: رفيق كل الأطباق

يُستخدم طازجًا في الحساء، الصلصات، وأطباق اللحوم. ينمو بسهولة في تربة جيدة التصريف، ويستطيع التأقلم مع الشمس أو الظل الجزئي.

الزعتر: عبق البحر الأبيض المتوسط

مناسب لتتبيل اللحوم والخضار، ويُعرف بخصائصه المطهرة. يفضل التربة الجافة والشمس المباشرة، ويحتاج إلى ري قليل.

الروزماري (إكليل الجبل): نكهة قوية

يضيف لمسة عطرية للأطباق المشوية واليخنات. يحب التربة الرملية الجافة والشمس، ويمكن أن ينمو منفردًا في أصيص كبير ليشكل نباتًا زخرفيًا بامتياز.

ورق الغار: الطابع الخشبي الدافئ

أوراقه تضيف نكهة مميزة للشوربات والصلصات. نبات معمر يمكن أن يتحول إلى شجيرة صغيرة في الأصيص، ويحتاج إلى شمس وتربة جيدة الصرف.

الميرمية: أوراق فضية بطعم قوي

تُستخدم مع اللحوم والصلصات وتشتهر بفوائدها الطبية. تحتاج إلى تربة كلسية خفيفة، وتتحمل الشمس المباشرة وحتى بعض الظل.

الكزبرة: نكهة عالمية

أوراقها تضيف طعمًا حمضيًا مميزًا للمأكولات الآسيوية والمكسيكية. تفضل الشمس مع ري منتظم، لكن يمكنها التأقلم مع الظل الجزئي.

الثوم المعمر: الطعم اللطيف للبصل

أوراقه الطويلة تُقطف لإضافة نكهة خفيفة للسلطات والأومليت. يحب التربة الرطبة قليلًا والشمس، ويُقص من القاعدة ليُعطي نموًا متجددًا.

أعشاب تزهر وتزين

زراعة الأعشاب في أصص لا تعني الاكتفاء بالخضرة. يمكنك تنسيقها مع نباتات موسمية مزهرة مثل البنفسج أو الكبوسين لإضافة ألوان مبهجة. هذا التنوع لا يمنح شرفتك أو مطبخك شكلًا جماليًا فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل الآفات والأمراض.

أساسيات العناية بالأعشاب في الأصص