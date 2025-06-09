9 الخضروات الأصلية التي يجب أن تأكلها لمنع السرطان

لا يوجد إنكار أن اتباع نظام غذائي صحي له تأثير مباشر على صحتك. وفقًا لجامعة ولاية كانساس ، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية. في الواقع ، فإن الحياة الصحية ، بما في ذلك تناول الطعام بشكل جيد ، والتمرين ، والامتناع عن التبغ ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40 ٪.

يشير مركز العلوم في المصلحة العامة إلى أن ما يقرب من 700000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة يمكن أن يعزى إلى نظام غذائي ضعيف. وذلك لأن النظام الغذائي الأمريكي النموذجي مرتفع في السعرات الحرارية والسكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة. (إليك الفرق الحقيقي بين الدهون المشبعة وغير المشبعة). وعلى الأخص ، فإن النظام الغذائي الأمريكي يفتقر بشدة إلى الفواكه والخضروات. السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة ، حيث يعزى أكثر من 580،000 حالة وفاة إلى المرض. ومع ذلك ، فقط عن طريق إضافة أي من هذه الخيارات الصحية إلى نظامك الغذائي ، يمكنك أن تساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان.