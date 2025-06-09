9 الخضروات الأصلية التي يجب أن تأكلها لمنع السرطان

لا يوجد إنكار أن اتباع نظام غذائي صحي له تأثير مباشر على صحتك. وفقًا لجامعة ولاية كانساس ، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية. في الواقع ، فإن الحياة الصحية ، بما في ذلك تناول الطعام بشكل جيد ، والتمرين ، والامتناع عن التبغ ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40 ٪.
يشير مركز العلوم في المصلحة العامة إلى أن ما يقرب من 700000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة يمكن أن يعزى إلى نظام غذائي ضعيف. وذلك لأن النظام الغذائي الأمريكي النموذجي مرتفع في السعرات الحرارية والسكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة. (إليك الفرق الحقيقي بين الدهون المشبعة وغير المشبعة). وعلى الأخص ، فإن النظام الغذائي الأمريكي يفتقر بشدة إلى الفواكه والخضروات. السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة ، حيث يعزى أكثر من 580،000 حالة وفاة إلى المرض. ومع ذلك ، فقط عن طريق إضافة أي من هذه الخيارات الصحية إلى نظامك الغذائي ، يمكنك أن تساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان.
اللفت
خضار صليبي غني بالفيتامينات والمعادن ، يتم تحميل اللفت بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية. كما أن Kale مرتفع في مركبات مكافحة السرطان المعروفة باسم الجلوكوزينات. تنقسم هذه المركبات إلى مركبات أخرى مثل السولفورافان والإندودول 3-كاربينول ، والتي قد تمنع نمو الخلايا السرطانية. قد تسبب أيضًا نوعًا من موت الخلايا المعروف باسم موت الخلايا المبرمج ، والذي يمكن أن يمنع السرطان من الانتشار.
يحتوي Kale أيضًا على مركبات أخرى تُعرف باسم الفينول ، والتي تعمل بشكل مشابه للجلوكوزينات (عبر المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان). واحد من هذه ، حمض الكافيين ، أظهر نتائج إيجابية لمكافحة السرطان في المختبر. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي Kale على الفلافونويد المعروف باسم Quercetin ، والذي ثبت أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. وقد تبين أن كيرسيتين يحيد آثار الجذور الحرة ، والتي قد تسبب أضرارا للخلايا والحمض النووي. علاوة على ذلك ، يحتوي Quercetin أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في منع السرطان.
الجزر
الجزر حليف قوي في مكافحة السرطان ، وفقا لمركز التقدم في تعليم السرطان. تحتوي الكاروتينات في الجزر على خصائص قوية مضادة للأكسدة ، والتي لديها القدرة على استهداف الجذور الحرة والقضاء عليها. كما أنها عالية في بيتا كاروتين ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل بداية سرطان الرئة ، وخاصة في الأشخاص الذين يدخنون. هناك أيضًا أدلة تشير إلى أن بيتا كاروتين قد تكون مفيدة أيضًا في تجنب سرطان البروستاتا.
كما ذكرت دراسة عام 2020 المنشورة في العناصر الغذائية ، قد تكون الجزر مفيدة في مكافحة السرطان بسبب كونها مصدرًا قويًا لمركبين طبيعيين ، الهلسيارينول والفالكاريندويول ، مما قد يساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية مع تقليل الالتهاب. وجدت الدراسة ، التي شملت أكثر من 57000 شخص ، أن استهلاك أكثر من 32 جرامًا من الجزر الخام على أساس يومي ساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17 ٪.
البنجر
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في علوم الأغذية والتغذية ، أظهرت نترات البيتروت والبيتروت آثارًا قوية. وقد تبين أن بيتانين يحارب الإجهاد التأكسدي ويحمي الحمض النووي ، وقد يقلل أيضًا من الكوليسترول LDL أو “السيئ”. بالإضافة إلى ذلك ، فقد أظهر وعدًا في منع انتشار الخلايا السرطانية والمساعدة في تشغيل موت الخلايا.
نظرت دراسة أجريت عام 2010 المنشورة في مجلة الأغذية الطبية إلى ما إذا كان تناول تلوين طعام الشمندر يمكن أن يساعد في منع سرطان المريء في الفئران أم لا. وفقا للدراسة ، كان لدى الفئران التي استهلكت صبغة البنجر 45 ٪ من الأورام أقل من تلك التي لم تفعل. بالإضافة إلى ذلك ، تباطأت الصبغة أيضًا نمو الخلايا والأورام غير الطبيعية في المريء. عند إجراء مزيد من الاختبارات ، اكتشف الباحثون أيضًا أن صبغة البنجر قللت من نمو الأوعية الدموية الجديدة في الأورام ، مما منعهم من النمو. كما خفض الالتهاب وزيادة موت الخلايا السرطانية.
البصل
يحتوي البصل على الفلافونويد ، وخاصة كيرسيتين ، والتي يمكن أن تكون فعالة في تثبيط نمو الخلايا. وقد تبين أن المواد الكيميائية الموجودة في البصل تسبب بفعالية موت الخلايا في كل من خلايا سرطان الثدي والقولون. تم تقديم هذه النتائج في دراسة أجريت عام 2017 المنشورة في Food Research International ، والتي وجدت أن مقتطفات من خمسة بصلات مختلفة نمت في أونتاريو كانت فعالة في محاربة خلايا سرطان القولون ، وليس فقط في إبطائها. لقد ساعدوا في قتل هذه الخلايا ، ومنعوها من الضرب ، وحتى منعت قدرتهم على الانتشار.
تم دعم خصائص مكافحة السرطان للبصل من خلال دراسة أجريت عام 2011 التي نشرت في أمراض الجهاز الهضمي ، والتي أظهرت أن الأشخاص الذين استهلكوا المزيد من الخضروات أليوم مثل الكراث ، والبصل الثمر ، والبصل ، وكان لديهم خطر أقل بكثير من الإصابة بسرطان المعدة من أولئك الذين يأكلون أقل. في الواقع ، كان الخطر أقل بنسبة 46 ٪ بشكل عام. وبالمثل ، كشفت دراسة أجريت عام 1996 المنشورة أيضًا في أمراض الجهاز الهضمي أن الأفراد الذين تناولوا ما لا يقل عن نصف البصل يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 50 ٪ من سرطان المعدة من أولئك الذين يستهلكون أي شيء.
بروكلي
البروكلي مليء بالسولفورافان ، وهو مركب نبات قوي معروف بخصائص مكافحة السرطان. وقد أظهرت الدراسات أن السلففان قد يساعد في خفض خطر البروستاتا والثدي والقولون وبعض سرطانات الفم. يحتوي القرنبيط أيضًا على العناصر الغذائية الأخرى التي قد تساعد في الحماية من السرطان ، بما في ذلك الكاروتينات ، وفيتامين C (مضادات الأكسدة القوية) ، والجلوكوزينات ، والتي يمكن أن تساعد في منع الإنزيمات المسببة للسرطان.
يمكن أن تقلل المركبات المسمى isothiocyanates ، والتي توجد في الخضار الصليبية مثل البروكلي ، من تكرار السرطان الذي تم علاجه بالفعل. تساعد هذه isothiocyanates على زيادة إنتاج الإنزيمات التي يمكنها إزالة السموم من العوامل التي تسبب السرطان وتطهيرها من النظام. لديهم أيضًا القدرة على منع انقسام الخلايا السرطانية ويمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا المبرمج ، والتي يمكن أن تسبب الخلايا المصابة للموت. يعد هذا التأخير في التكرار أمرًا حيويًا للمرضى ، لأنه يمكن أن يمنع الحاجة إلى علاجات أكثر عدوانية يمكن أن تؤثر على نوعية حياة المريض.
(إذا كنت ترغب في جعل القرنبيط الخاص بك أكثر صحة ، فإليك بهار غير متوقع يمكنك استخدامه.)
براعم بروكسل
تمتلئ براعم بروكسل بعدد من المكونات الصحية ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمركبات النباتية التي يمكن أن تحمي من السرطان. يتم تعزيز دفاعات جسمك من خلال هذه المواد الطبيعية المختلفة ، التي تقاتل ضد الأضرار التي لحقت بالخلايا والحمض النووي مع الحفاظ على نمو الخلايا أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن براعم بروكسل عالية جدًا في الكلوروفيل ، والتي أظهرت دراسة عام 2018 المنشورة في الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي أن لها تأثير مضاد للأكسدة على خلايا سرطان البنكرياس. أظهرت الدراسة أنه ، بالإضافة إلى آثارها المضادة للأكسدة ، يبدو أن الكلوروفيل لديه القدرة على فخ المواد الضارة في الأمعاء قبل أن تتسبب في أي ضرر وقد يبطئ أيضًا نمو بعض الخلايا السرطانية.
على عكس مضادات الأكسدة الأخرى ، لم يحل الكلوروفيل سوى الخلايا ؛ يبدو أنه يقاتل بنشاط ضد السرطان. على هذا النحو ، عند تضمينه في نظام غذائي من الخضروات الخضراء ، مثل براعم بروكسل ، قد يكون الكلوروفيل حليفًا مفيدًا في منع السرطان.
ثوم
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في ندوات في بيولوجيا السرطان ، فقد ثبت أن الثوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم والدهون في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يشكل الثوم المضغوط أو القديم مركبات خاصة قائمة على الكبريت مثل الأليسين. قد تلعب هذه المركبات دورًا في مكافحة السرطان وقد تمنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار ، وتساعد الجسم على قتل الخلايا الخطرة ، ومنع تكوين الأوعية الدموية التي تغذي الورم.
في دراسة أجريت عام 2020 المنشورة في الطب الحيوي والعلاج الدوائي ، تم حقن الفئران التي كانت تعاني من أشكال عدوانية مميتة من السرطان باستخدام مستخلص الثوم الخام ، واختفت السرطان تمامًا. حدث هذا حتى على أنواع السرطان التي لم تستجب لأشكال العلاج الأخرى. ومع ذلك ، عمل العلاج فقط عندما تم حقن الثوم. عندما أكلت الفئران الثوم ، لم يكن لها أي تأثير. يفترض الباحثون ذلك لأن المركبات في الثوم تم تقسيمها في الجهاز الهضمي قبل أن يتمكنوا من مهاجمة الأورام. ومع ذلك ، فإن النتائج تثبت أن المركبات في الثوم لديها القدرة على قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الطبيعية.
سبانخ
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في ميكروبات الأمعاء ، يشير الباحثون في جامعة تكساس إيه آند إم إلى أن تناول السبانخ قد يكون مفيدًا في الوقاية من سرطان القولون. أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي من السبانخ المجفف بالتجميد على مدى فترة 26 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في نشاط الورم في القولون والأمعاء الدقيقة. لاحظ الباحثون أن السبانخ لديه القدرة على تعزيز مجموعة متنوعة من البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتسبب في تغييرات في بعض الجينات التي تساعد على محاربة السرطان.
تقول المؤسسة الوطنية لأبحاث السرطان أن السبانخ مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز الصحة. وتشمل هذه الفيتامينات K و A و C ، وكذلك حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم. (إليك ما يحدث لجسمك عندما تتناول مكملات حمض الفوليك.) هذه العناصر الغذائية المختلفة ، إلى جانب المركبات المضادة للالتهابات في السبانخ التي تدعم صحة الأمعاء ، كلها تتحدث عن دور السبانخ كإضافة إيجابية وتجسد السرطان إلى نظامك الغذائي. السبانخ غني أيضًا في الكاروتينات مثل اللوتين وزيكسانثين. تساعد هذه الكاروتينات على إزالة الجذور الحرة من الجسم وقد تمنع سرطانات الفم والمريء والمعدة.
الطماطم
الطماطم عالية في اللايكوبين ، وهو مضاد للأكسدة قوي قد يحمي الخلايا من تلف السرطان وأيضًا إبطاء إنتاج الخلايا السرطانية. بالنسبة للرجال ، أظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي مرتفع في الطماطم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ومع ذلك ، فإن أقوى فوائد الطماطم تأتي من استهلاكها عندما تم طهيها. وذلك لأن اللايكوبين مرتبط بجدران الطماطم النيئة ، والطبخ يساعد جسمك على استخلاصه.
ومع ذلك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 المنشورة في Molecular Nutrition & Food Research ، فإن ما يمكنك إقرانه مع الطماطم قد يكون له تأثير على قدرتها على مكافحة السرطان. أظهرت الدراسة أن استهلاك الطماطم إلى جانب بعض الأطعمة الغنية بالحديد قد تلغي الآثار المضادة للسرطان للليكوبين. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا هزة الطماطم مع ملحق حديدي كان لديهم مستويات أقل بكثير من اللايكوبين من أولئك الذين تعرضوا للتو الهزة.