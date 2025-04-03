9 بدائل أرخص لأصحاب تخزين Ikea Kallax

تشتهر IKEA بتجزئة السلع المنزلية السويدية لتصميم الحد الأدنى وعلامات الأسعار الصديقة للمحفظة. تقدم سلسلة Kallax الشهيرة من Ikea مجموعة من وحدات الرفوف والصناديق القابلة للإزالة لحل تخزين أكثر تنظيماً وأكثر تنظيماً. يعد توحيد knickknacks المنزلية في صناديق مخصصة وسيلة رائعة لجعل الغرف تظهر كل من الإرهاق والأكثر اتساعًا. يمكن أن يساعد اختراق تخزين IKEA غير مكلف في الحفاظ على فوضى المدخل في الخليج أو زيادة مساحة الخزانة. لكن حتى منتجات IKEA الأكثر عملية يمكن أن تمنح المصممين المحترفين “ICK”.
على الرغم من أن أرفف تخزين Kallax Cube من IKEA قابلة للتخصيص ، فإن خيارات BIN القابلة للإزالة محدودة ، وفي بعض الحالات ، pricy. قد تكون الأنماط المبسطة والألوان الصلبة واضحة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون لهجات أكثر جرأة. لحسن الحظ ، لا تقتصر خيارات صناديق التخزين على المنتجات التي تباع في IKEA. يمكن أن تستوعب Cubbies لوحدة الرفوف مجموعة من الصناديق في مختلف الأنماط والتصاميم ، والتي يمكن تصميمها مع أذواقك وميزانيتك المحددة. توفر هذه الخداع من تجار التجزئة المماثلون بدائل أرخص لصناديق التخزين القياسية في IKEA دون المساس بالجماليات.
Amazon Basics Cube Organizer
يمكن التقاط صناديق تخزين منظمات Amazon Basics Cube في حزمة من ستة مقابل 17.35 دولارًا ، حيث تعمل عند حوالي 2.89 دولار للمكعب. يمكن اعتبار ذلك سرقة مقارنة بصناديق الأقمشة في Ikea ، والتي تبلغ سعرها 4.99 دولار لكل منها. يتمتع إصدار Amazon بتصنيف 4.7 نجوم شبه مثالي ، وينهف المراجعون بأنهم يقدرون متانة المنتج وتنوعه. تحتوي المكعبات على مقابض مريحة على كل جانب لسهولة النقل ويمكن أن تنهار عندما لا تكون قيد الاستخدام ، مما يوفر مساحة أكبر.
مكعبات تخزين الخوص Lyjwoo6d
يعد دمج الأخشاب والألياف الطبيعية طريقة رائعة لدمج الطبيعة في تصميم المنزل المتناغم. سوف يعيدك صندوق تخزين الخيزران المفرد 23.99 دولار في IKEA. يمكن لمكعبات Lyjwoo6d Wicker Storage تحقيق تأثير مماثل ولكن في ما يقرب من نصف التكلفة. يمكنك شراء مجموعة من مكعبات الخوص على Amazon مقابل 25.49 دولار. يناسب التصميم المربع تمامًا على أرفف Cubby ، ويبلغ العملاء السعداء أن المواد عالية الجودة. هذا التصميم قابل للطي ويمكن طيه بدقة أو مليئة بالأدوات المنزلية مثل الكتب أو البياضات.
CubeSland سلال تخزين صغيرة للأرفف
YBM Home Mesh Mesh Wire Basket
تأتي سلة شبكة IKEA RISATORP واحدة بسعر 29.99 دولار. ومع ذلك ، تحمل Amazon خيارًا بأسعار معقولة يستحق النظر. تبلغ تكلفة سلة تخزين الأسلاك Home Home Mesh 16.95 دولار وتتميز بتصميم قابل للتنفس. تعد المادة القوية مثالية لتخزين اللوازم المكتبية أو الأدوات المنزلية الثقيلة مثل الكتب. تحتوي السلة أيضًا على مقابض على أي من الجانبين حتى يمكن التقاطها بسهولة وإعادة ترتيبها خلال الحياة اليومية.
subekyu 3 طبقة صينية رسائل ورقية
يمكن لـ Cubbies Storage Shelp استضافة أكثر من مجرد ملابس أو ألعاب. تعد صينية رسائل HarvMatta الخاصة بـ Ikea خيارًا شائعًا لتخزين الورق والمكاتب بسعر 22.99 دولارًا. يمكنك العثور على منتج مماثل لرفوف مكتبك من Subekyu على Amazon. يقلل منظم الورق المكون من ثلاثة طبقات من Subekyu من الفوضى المكتبية ويخزن مستنداتك مقابل 13.91 دولار لكل صينية. سواء كنت تقوم بتصويب مكتب منزلك أو تحاول تقديم طلب صغير إلى سير العمل الخاص بك ، فإن هذه الدرج تبقي أسطح المكتب منظمة عن طريق تخزين ورقة إضافية على رف.
مكعبات تخزين كريوسا
تقدم Amazon منظم تخزين للأقمشة قابلة للطي أخرى لوحدات Kallax بتكلفة منخفضة. تكلفة مكعبات تخزين النسيج Criusia 18.99 دولار لمجموعة من ثمانية ، أي ما يعادل 2.37 دولار لكل صندوق. يمكن أن تجلب النغمات الرمادية الرمادية شعورًا بالهدوء والصفاء لوحدة الرفوف الخاصة بك ، ويتم تصنيف المنتج 4.5 من 5.0 نجوم. تقرير المشترين أن المكعبات قوية وسهلة التجميع. وهي متوفرة أيضًا للطلب في نغمات البيج والأسود والخوخ.
مكعبات تخزين DIMJ
إذا كنت تفكر في استخدام مكعبات التخزين لتنظيم خزانة ملابسك أو لتخزين الملابس المتنوعة ، فإن مكعبات تخزين DimJ تأتي في مجموعة من ستة مع نوافذ شفافة مقابل 18.57 دولار ، وعملت بسعر 3.10 دولار فقط لكل سلة. تم بناء الجزء الأمامي من هذه الصناديق بلوحة بلاستيكية شفافة ، مما يجعل العناصر سهلة التعرف عليها بمجرد تخزينها. تجعل المقابض الأمامية من السهل تحريك الحاوية من الرف أثناء التصفح ، والرؤية الإضافية تجعل تحديد موقع عنصر معين نسيمًا.
Krlifcsl سلة تخزين الصبار قابلة للطي
يمكنك أيضًا العثور على مكعبات التخزين مع المطبوعات والتصاميم الصديقة للأطفال. تأتي صناديق تخزين Cactus Cactus القابلة للطي Krlifcsl في مجموعة من أربعة منظمي الأقمشة المطبوعة من Cactus بمبلغ 16.99 دولار. المكعبات مصنوعة من بياضات مقاومة للماء وقماش مواد يمكن أن تصمد أمام الفوضى التي تأتي مع الحياة اليومية. من تنظيم الألعاب إلى تخزين المناشف أو البياضات ، هذه الصناديق ذات التصنيف العالي قابلة للتكيف وأنيقة. سيقومون بإضافة إضافة مبتهجة إلى أرفف الحمام أو متداخلين في kallax cubby في غرفة اللعب.
مكعبات تخزين الأغاني
تعتبر مكعبات Songmics Storage Cubes خيارًا آخر معقولًا ولكنه جذاب لوحدات تخزين Kallax. مجموعة من ثمانية تكلفة 21.99 دولار ، فقط 2.74 دولار لكل مكعب. أحد المشترين الراضين المشاركين عبر Amazon ، “لقد كان الحجم الصحيح وتلائمًا على الرفوف تمامًا! لقد كانت كبيرة بما يكفي بحيث تبدو الأرفف راقية وأكثر راقية! الجودة موجودة بالتأكيد لهذه الصناديق الجميلة ، والمقبض قوي!” يضيف النسيج الفريد والمحكم عمقًا إلى تصميم أرفف التخزين الخاصة بك ، ويمكن أن تضيء النغمات المحايدة المهدئة مساحة المعيشة الخاصة بك.