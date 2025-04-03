9 بدائل أرخص لأصحاب تخزين Ikea Kallax

تشتهر IKEA بتجزئة السلع المنزلية السويدية لتصميم الحد الأدنى وعلامات الأسعار الصديقة للمحفظة. تقدم سلسلة Kallax الشهيرة من Ikea مجموعة من وحدات الرفوف والصناديق القابلة للإزالة لحل تخزين أكثر تنظيماً وأكثر تنظيماً. يعد توحيد knickknacks المنزلية في صناديق مخصصة وسيلة رائعة لجعل الغرف تظهر كل من الإرهاق والأكثر اتساعًا. يمكن أن يساعد اختراق تخزين IKEA غير مكلف في الحفاظ على فوضى المدخل في الخليج أو زيادة مساحة الخزانة. لكن حتى منتجات IKEA الأكثر عملية يمكن أن تمنح المصممين المحترفين “ICK”.

على الرغم من أن أرفف تخزين Kallax Cube من IKEA قابلة للتخصيص ، فإن خيارات BIN القابلة للإزالة محدودة ، وفي بعض الحالات ، pricy. قد تكون الأنماط المبسطة والألوان الصلبة واضحة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون لهجات أكثر جرأة. لحسن الحظ ، لا تقتصر خيارات صناديق التخزين على المنتجات التي تباع في IKEA. يمكن أن تستوعب Cubbies لوحدة الرفوف مجموعة من الصناديق في مختلف الأنماط والتصاميم ، والتي يمكن تصميمها مع أذواقك وميزانيتك المحددة. توفر هذه الخداع من تجار التجزئة المماثلون بدائل أرخص لصناديق التخزين القياسية في IKEA دون المساس بالجماليات.