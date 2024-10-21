9 تجارب حياتية تزيد من خطر الوفاة المبكرة

بينما يمكننا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لنعيش حياة آمنة وخالية من المخاطر، فالحقيقة هي أن هناك أشياء قد نقوم بها أو نعرض أنفسنا لها والتي يمكن أن تقصر من عمرنا دون أن ندرك ذلك. حتى شيء غير ضار مثل الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتك، وفقا لدراسة أجريت عام 2012 ونشرت في أرشيف الطب الباطني.
الأشياء اليومية الصغيرة التي نقوم بها، أو لا نقوم بها، يمكن أن تؤثر ببطء على معدل الوفيات لديك. على سبيل المثال، لا يجوز للجميع استخدام خيط تنظيف الأسنان في الصباح أو في الليل. ومع ذلك، أظهرت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة أبحاث الشيخوخة أن عدم استخدام خيط الأسنان قد يزيد من خطر الوفاة بنسبة 30٪ تقريبًا، مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون خيط الأسنان بانتظام. تسرد هذه المقالة عددًا من تجارب الحياة التي، سواء أدركت ذلك أم لا، يمكن أن تسرع طريقك إلى القبر ببطء ولكن بثبات.
العمل في بيئة سامة
لسوء الحظ، أصبحت بيئات العمل غير السارة والمسيئة أكثر شيوعًا هذه الأيام مما يود الناس تصديقه. وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية، ادعى واحد من كل خمسة موظفين أن مكان عملهم سام. بالإضافة إلى ذلك، أفاد ثلاثة من كل عشرة عمال أنهم تعرضوا للتحرش والإساءة اللفظية وحتى العنف الجسدي. وقد أدت هذه الحوادث إلى شعور الكثير من الناس بالقلق والخوف في مكان العمل.
وفقا لدراسة أجريت عام 2021 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، فإن العواطف التي تنتجها بيئة العمل السامة يمكن أن تخلق التوتر والقلق والاكتئاب والإرهاق بين العمال. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن المشاعر السلبية لأحد الموظفين يمكن أن تنتقل إلى زملائه في العمل، مما يزيد من خلق جو مرهق وقلق للجميع. تشير مايو كلينيك إلى أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى عدد من الحالات التي قد تهدد الحياة، بما في ذلك زيادة الوزن وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
العزل الاجتماعي
يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت بمفردك إلى زيادة خطر إصابة الشخص بعدد من الحالات الخطيرة، بما في ذلك الخرف والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية (عبر مراكز السيطرة على الأمراض). وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة، يميل الأشخاص المنعزلون اجتماعيا إلى الانخراط في عدد من السلوكيات الضارة، والتي يمكن أن تساهم في تقصير العمر. ومن بين هذه السلوكيات نمط الحياة المستقر، والإفراط في شرب الخمر، والتدخين، وعادات النوم السيئة. ويمكنهم أيضًا تجربة الشعور بالوحدة والألم العاطفي، الأمر الذي قد يكون له تداعيات جسدية مثل الالتهاب المزمن وانخفاض جهاز المناعة.
أظهرت دراسة نشرت عام 2013 في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض الرئة والاكتئاب. ووفقا للدراسة، لعبت العزلة أيضا دورا في الوفيات. وتوفي 22% من الأشخاص الذين كانوا في مجموعة عزلة أعلى، مقارنة بـ 12% فقط في مجموعة عزلة أقل. حتى الأشخاص الذين شعروا بالوحدة ببساطة كان لديهم فرصة بنسبة 19% لارتفاع معدل الوفيات.
العيش في منطقة عالية الجريمة
بالإضافة إلى العادات غير الصحية، يمكن أن يلعب المكان الذي تعيش فيه دورًا في جودة صحتك. وجد الباحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء غير آمنة لديهم كميات أكبر من التوتر والمزيد من المشاكل الجسدية، مثل الصداع والغثيان والتعب. كما كانت لديهم معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق والأمراض المزمنة، وفي نهاية المطاف، الوفيات.
دراسة أجريت عام 2022 نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية درست آثار العيش في مناطق الجريمة العنيفة. وأظهرت الدراسة أن انخفاض جرائم العنف ارتبط بانخفاض بنسبة 0.21% في الوفيات الناجمة عن مشاكل تتعلق بالقلب وانخفاض بنسبة 0.19% في الوفيات الناجمة عن أمراض الشريان التاجي على وجه التحديد. وينبع الارتباط من أن العيش في مناطق الجريمة العنيفة، بحسب الدراسة، يؤدي إلى تفاقم التوتر، مما يؤدي إلى عادات غير صحية، مثل تناول الطعام بشكل سيء أو تعاطي المخدرات. وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي سلوكيات مكافحة التوتر هذه إلى مشاكل مثل السمنة وأمراض القلب، وكلها يمكن أن تساهم في تقليص متوسط العمر.
الصعوبات المالية
تعتبر المشاكل المالية مصدر قلق مستمر لعدد من الأشخاص، ويمكن أن يكون لها تأثير مفاجئ على صحة الفرد. يمكن أن تساهم المخاوف المالية في عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك نوبات الهلع الناجمة عن القلق والاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون في دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي وجود صلة بين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية والزيارات المتكررة إلى غرف الطوارئ.
وفقا لصندوق الكومنولث، فإن البالغين الذين يعانون من صعوبات مالية هم أكثر عرضة لعدم القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها. وقد لا يتمكنون أيضًا من زيارة الطبيب أو غرفة الطوارئ بسبب عدم توفر وسائل النقل المناسبة. تم تعزيز هذه النتائج من خلال تقرير عام 2015 الذي نشره المعهد الحضري. وأظهر هذا التقرير أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يعيشون في المتوسط ست سنوات أقل من الأشخاص ذوي الدخل المرتفع.
صدمة الطفولة التي لم يتم حلها
حتى كبالغين، يمكن للأحداث المؤلمة التي حدثت لنا كأطفال أن تستمر في التأثير علينا حتى كبالغين. وفقًا لعيادات خيرون، يمكن للصدمات غير المعالجة أن تتطفل على حياتنا اليومية، مما يؤدي إلى مشكلات مثل نوبات الهلع والأفكار الانتحارية وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس. ويمكن أن يكون له أيضًا عواقب جسدية، بما في ذلك الإفراط في تناول الطعام والالتهابات المزمنة. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل السمنة والسكري والسرطان.
تفيد تقارير Golden Gate Recovery أن الصدمة تنتج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والنورادرينالين والأدرينالين. قد يجد الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة لم يتعاملوا معها أن أجسادهم تنتج هذه الهرمونات باستمرار، مما يضع الشخص في حالة دائمة من اليقظة والتوتر. هذه الحالة المستمرة من التوتر يمكن أن تؤدي إلى إرهاق الجسم، مما يؤدي إلى التعب والدوار. كما يمكن أن يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وفي الحالات الشديدة، حتى بعض أشكال السرطان.
التعرض للسموم البيئية
تعتبر السموم البيئية، مثل الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في إمدادات المياه، شائعة إلى حد ما. يمكن أيضًا العثور على هذه السموم في كل شيء بدءًا من مستحضرات التجميل وحتى التغليف ويمكن أن تسبب عددًا من المشكلات الصحية (عبر Cleveland Clinic). يمكن أن تسبب السموم البيئية اضطرابًا في نظام الغدد الصماء، مما يؤدي إلى أمراض القلب، ومشاكل في الإنجاب، وربما سرطان المبيض والثدي والبروستاتا. هناك أيضًا صلة بين التعرض لهذه المواد الكيميائية ومرض السكري.
يمكن أن تكون الملوثات في الهواء مشكلة أيضًا، حيث تشير المجلة الطبية البريطانية إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص تقريبًا يموتون كل عام نتيجة لتلوث الهواء. يمكن أن تؤثر هذه الملوثات على الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى التهاب وانخفاض وظائف الرئتين (عبر Rupa Health). بمرور الوقت، يمكن للأشخاص الذين تعرضوا لهذه المواد الكيميائية الموجودة في الهواء أن يصابوا بحالات مثل الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
وجود رحلة طويلة
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، يمكن للمواطن الأمريكي العادي أن يقضي ما يصل إلى 250 ساعة سنويا في الذهاب إلى العمل. وهذا يمكن أن يبدأ ببطء في التأثير سلبًا على صحتك، كما ذكرت Keck Medicine. إذا كانت مدة تنقلاتك أكثر من ساعة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الوقت الذي يتعين عليك ممارسة التمارين فيه، مما يؤدي إلى السمنة وربما مرض السكري وأمراض القلب. يمكن أن يؤثر أيضًا على حياتك الاجتماعية، مما يجعلك أقل ميلًا للعودة إلى السيارة لرؤية الأصدقاء والعائلة بعد رحلة طويلة. أضف إلى ذلك مستوى التوتر المرتفع الناتج عن مقاومة حركة المرور لمدة ساعتين أو أكثر كل يوم، وليس من المستغرب أن لا يتوافق التنقل الطويل مع صحتك.
وجد مؤلفو دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة لديهم مستوى أكبر من عدم الرضا عن عملهم وحياتهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة من زيادة الإجهاد العقلي وزيادة حالات التعب. كما أنهم يميلون أيضًا إلى الانخراط في أنماط سلوكية سيئة تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل السمنة.
رعاية أحد أفراد الأسرة المسنين
قد يكون من المفيد جدًا والمرضي عاطفيًا رعاية أحد الأقارب المسنين في سنواته الأخيرة. ومع ذلك، يمكن أن يكون له جانب سلبي، يمكن أن يؤثر على صحتك. يلاحظ Home Watch Caregivers أن رعاية أحد أفراد أسرته المسنين يمكن أن يؤدي إلى ضغوط غير مرغوب فيها، ومشاكل عاطفية، وعادات سيئة مثل النوم أقل وتناول الطعام بشكل سيئ. أظهرت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم وجود صلة مباشرة بين رعاية أحد أفراد أسرته وتطور ارتفاع ضغط الدم.
عند رعاية شخص عزيز عليك، من المهم التعرف على علامات التوتر والإرهاق المحتمل (عبر Mayo Clinic). القلق المنتظم، وزيادة الوزن، والانزعاج بسهولة هي علامات على أن الضغط الناتج عن تقديم الرعاية قد يرهقك. ينبغي للمرء أيضًا أن يكون على اطلاع على إهمال صحتك أو إساءة استخدام العقاقير الطبية أو الأدوية لمكافحة السلالة.
الطموحات المهنية التي لم تتحقق
إن الشعور بأنك لست في المكان الذي يجب أن تكون فيه في حياتك المهنية يمكن أن يكون له عواقب ضارة على صحتك الجسدية والعقلية. قد يعاني الأشخاص الذين يشعرون بعدم الرضا في حياتهم المهنية من التعب، والقرحة، وخفقان القلب، وتساقط الشعر، ومشاكل النوم (عبر طبيبها المهني). ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل عاطفية، بما في ذلك انخفاض الدافع، وتقلب المزاج، وارتفاع مستويات عدم الارتباط.
يمكن للأشخاص غير السعداء في العمل أيضًا تجربة الإرهاق الوظيفي. وفقًا لـ Clockify، يعاني خمسة من كل عشرة أشخاص من الإرهاق، وقال 41٪ من الأشخاص الذين يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعيًا إن شركاتهم لا تفعل الكثير لمعالجة الإرهاق. بالإضافة إلى ذلك، أشار المقال إلى بعض القصص المؤلمة حول الإرهاق، مثل حلم العمال بالتعرض لحادث سيارة فقط حتى يتمكنوا من الحصول على قسط من الراحة أو اللجوء إلى تعاطي المخدرات لمكافحة التوتر والإجهاد. وفي الحالات الأكثر خطورة، اعتبر بعض العمال المنهكين الانتحار وسيلة للهروب من حياتهم المهنية.