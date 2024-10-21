9 تجارب حياتية تزيد من خطر الوفاة المبكرة

بينما يمكننا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لنعيش حياة آمنة وخالية من المخاطر، فالحقيقة هي أن هناك أشياء قد نقوم بها أو نعرض أنفسنا لها والتي يمكن أن تقصر من عمرنا دون أن ندرك ذلك. حتى شيء غير ضار مثل الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتك، وفقا لدراسة أجريت عام 2012 ونشرت في أرشيف الطب الباطني.

الأشياء اليومية الصغيرة التي نقوم بها، أو لا نقوم بها، يمكن أن تؤثر ببطء على معدل الوفيات لديك. على سبيل المثال، لا يجوز للجميع استخدام خيط تنظيف الأسنان في الصباح أو في الليل. ومع ذلك، أظهرت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة أبحاث الشيخوخة أن عدم استخدام خيط الأسنان قد يزيد من خطر الوفاة بنسبة 30٪ تقريبًا، مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون خيط الأسنان بانتظام. تسرد هذه المقالة عددًا من تجارب الحياة التي، سواء أدركت ذلك أم لا، يمكن أن تسرع طريقك إلى القبر ببطء ولكن بثبات.