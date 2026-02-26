9 طرق ذكية للتنظيم مع صناديق تخزين GLIS من ايكيا

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يتعلق الأمر بالبقاء منظمًا، هناك جميع أنواع الموارد في السوق المصممة لمساعدتك. تعمل بعض الصناديق والحاويات بشكل أفضل للحفاظ على مستلزمات التنظيف مرتبة، في حين أن بعضها الآخر رائع لتسهيل الوصول إلى أساسيات المؤن، مثل الوجبات الخفيفة والتوابل. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تكون العناصر الصغيرة هي التي يصعب تخزينها جيدًا – ما لم تكن لديك الأدوات التنظيمية المناسبة. كما اتضح، فإن مجموعة GLIS من صناديق التخزين من ايكيا مثالية لاحتواء جميع أنواع الأدوات المنزلية المتنوعة، بدءًا من طلاء الأظافر والمصابيح الكهربائية وحتى اللوازم الفنية ومجموعة الإسعافات الأولية. يتم إغلاق هذه الصناديق الصغيرة وتكديسها بشكل آمن، مما يجعلها سهلة التخزين عندما لا تكون قيد الاستخدام.
ألق نظرة واحدة فقط على حاوية IKEA GLIS، ومن المحتمل أن عقلك يخطط بالفعل لكيفية استخدامها في منزلك. إذا كنت بحاجة إلى القليل من الإلهام، فإليك بعض الأفكار التي ستساعدك على المضي قدماً. يمكن تخزين ألعاب الأطفال مثل مكعبات LEGO أو الدومينو أو الكرات النطاطة، والتي يمكن وضعها في غير مكانها بسهولة أو تصبح غير منظمة، في أصغر الصناديق بالمجموعة. تعمل الحاويات الكبيرة ذات الفواصل الداخلية بشكل رائع مع أي شيء يأتي بأحجام أو ألوان أو أنماط متعددة تحتاجها (أو تريدها) لتظل منفصلة. تكثر التطبيقات الذكية نظرًا لأن الطريقة التي تستخدم بها نظام التخزين GLIS في منزلك تتوافق مع احتياجاتك الشخصية.
تنظيم الخرز
يتمتع صندوق IKEA GLIS الشفاف الأكبر بغطاء (7.99 دولارًا) بسعة كبيرة، مما يجعله مثاليًا لاستيعاب الكثير من العناصر الصغيرة. على سبيل المثال، يمكن احتواء الخرز بشكل آمن داخل الأقسام المقسمة المختلفة للمنظم، مما يجعل من السهل فرزها عندما تعمل أنت أو أطفالك في مشروع حرفي. هناك أيضًا مساحة لأدوات الديكور، مثل المقص والحبل، التي قد تحتاجها. لقد أعطى العملاء هذا الصندوق تقييمًا متوسطًا بـ 4.7 نجوم لسبب وجيه.
فرز الطباشير الملون، وعلامات، وأقلام الرصاص الملونة
يعد صندوق IKEA GLIS الأصغر بغطاء – 3.99 دولارًا أمريكيًا لثلاث عبوات باللون الأحمر والوردي والأصفر – مصدرًا رائعًا لأقلام التحديد والأقلام الملونة وأقلام التلوين والمزيد التي تستخدمها عائلتك كثيرًا. سواء كان طفلك يحب الرسم أو تستمتع بالاسترخاء مع كتاب تلوين اليقظة الذهنية الخاص بك للبالغين، فإن مجموعة GLIS هذه توفر حاوية متينة للحفاظ على أدواتك آمنة. يمكنك التنظيم حسب نوع العرض الفني، وهو أمر رائع لأي شخص يحب البقاء مرتبًا. حصلت هذه المجموعة على تقييم متوسط 4.3 نجوم من عملاء ايكيا.
قم بتأمين المقص الخاص بك
يجب حفظ بعض العناصر بأمان بعيدًا عن متناول الأيدي الصغيرة في جميع الأوقات. يندرج المقص، سواء كان آمنًا أو قياسيًا، ضمن هذه الفئة. في حين أن مقص الأمان أقل خطورة من المقص العادي، فلا يوجد سبب لإغراء القدر. احتفظ بكل مقصاتك وأدوات القطع الحرفية الأخرى مخزنة بشكل آمن في صندوق IKEA GLIS صغير بغطاء – أي شيء يقل طوله عن 6 بوصات سيكون مناسبًا. وبهذه الطريقة، يمكنك العثور عليها بسهولة عند الحاجة إليها مع الحفاظ على أمان منزلك.
تخزين المصابيح الكهربائية ضد الكسر
قد يكون من الصعب تخزين الأساسيات المنزلية الهشة مثل المصابيح الكهربائية بأمان. عند شراء علبة جديدة من المصابيح، ربما لن تستخدمها كلها دفعة واحدة. لا تترك الإضافات غير معبأة؛ احتفظ بها في صندوق IKEA GLIS ذو اللون الأرجواني أو الأخضر أو الأزرق مع غطاء. بفضل الغطاء سهل التركيب والجوانب المتينة، فإنه يوفر حماية آمنة، مما يساعد على منع تكسر المصابيح قبل أن تتمكن من استخدامها. صندوق واحد يناسب اثنين من المصابيح ذات القاعدة اللولبية القياسية (E26 أو E27) أو عدة مصابيح أصغر حجمًا.
تحتوي على ألعاب صغيرة
يمكن أن يكون تنظيم الألعاب الصغيرة أمرًا صعبًا – فهي تضيع عندما لا يتم تخزينها بشكل صحيح، مما يسبب الإحباط للآباء الذين يحاولون العثور عليها لأطفالهم المنزعجين. إذا كنت ترغب في تمكين طفلك من الحفاظ على أغراضه الصغيرة مرتبة ويسهل العثور عليها، فإن أي صندوق IKEA GLIS، مع حجيرات مقسمة أو بدونها، سيفي بالغرض. يمكن الاحتفاظ بأحجار الدومينو، والكرات النطاطة، والألعاب الدوارة، ومكعبات البناء، وسيارات الألعاب، والمزيد في واحدة أو أكثر من حاويات التخزين هذه.
إنشاء مجموعة الإسعافات الأولية
إليك استخدام مبتكر لصندوق IKEA GLIS الكبير والشفاف المزود بغطاء وفواصل: استخدمه للحفاظ على مستلزمات الطوارئ التي يجب على كل أسرة تخزينها بسهولة في متناول اليد. تعتبر المقصورات الصغيرة بأحجام متنوعة مثالية للضمادات والضمادات وأنابيب المرهم وزجاجات الأدوية وحزم حبوب الدواء. قم بإغلاق الغطاء وستبقى العناصر في أماكنها الخاصة وتظل محمية من الرطوبة الضارة. قم بإعداد عدد قليل من الأدوات للاحتفاظ بها في الداخل والخارج – في سقيفة حديقتك أو المرآب، على سبيل المثال، أو على رف في مخزن المؤن الخاص بك.
قم بتخزين البطاريات بشكل أنيق
يجب الاحتفاظ بالبطاريات المنزلية في مكان بارد وجاف لتجنب تدهورها مع إمكانية الوصول إليها بدرجة كافية لالتقاطها بسرعة عند الحاجة إليها. حاويات GLIS هي منتجات ايكيا مثالية لتنظيم خزانة المرافق الخاصة بك – على الأقل عندما يتعلق الأمر بالبطاريات. إذا كان لديك كميات كبيرة من البطاريات، فاختر الصندوق الأكبر المزود بفواصل. قم بتخزين البطاريات الكبيرة في المقصورات الكبيرة وبطاريات الخلايا الصغيرة في الأماكن الصغيرة. يُغلق الغطاء بإحكام، مما يساعد على الحفاظ على البطاريات خالية من الرطوبة. حرك الصندوق على الرف وانتهيت!
قم بفرز كل طلاء أظافرك
إذا كنت تستمتعين بطلاء أظافرك، فمن المحتمل أن يكون لديك مجموعة هائلة من أدوات الطلاء والأدوات التي تساعدك على تنظيم أظافرك. يعد صندوق IKEA GLIS الكبير والشفاف المزود بغطاء وفواصل مصدرًا رائعًا. تحتوي كل حجرة على زجاجات من طلاء الأظافر، بالإضافة إلى كرات قطنية ومسحات وأدوات أظافر متنوعة. لم يعد هناك حاجة للبحث في درج الحمام للعثور على تلك الزجاجة المزعجة من الطبقة العلوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن جوانب الصندوق وغطاءه واضحان؛ يمكنك رؤية كل ما لديك في لمحة واحدة، مما يجعل إعادة التخزين أمرًا سهلاً.