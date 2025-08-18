9 طرق رائعة لإعادة استخدام تربة بوتينغ القديمة بدلاً من إلقائها

في الوقت الذي يبحث فيه معظمنا عن طرق لخفض الإنفاق ، من المفيد أن تتعلم أنه يمكنك توفير التربة من خلال معرفة متى يتم تحديثها مقابل وقت استبدالها. تربة بوتينغ القديمة آمنة لإعادة استخدامها طالما أن النباتات التي استخدموها لم تكن مريضة. خضعت تربة بوتينغ المستخدمة لبعض النضوب ولكن لا يزال لديها الكثير لتقدمه عن طريق إضافته إلى السماد ، وملء الثقوب في الفناء ، واستخدامه في مزيج التربة المخصص.
توفر إعادة تدوير تربة Potting الخاصة بك عددًا من المزايا التي تتجاوز توفير المال. نظرًا لأن التربة المصنوعة من مواد عضوية ، يمكن أن تسهم بطرق عديدة في حيوية حديقتك. يحتوي مزيج Potting القديم الخاص بك على الكائنات الحية الدقيقة التي تساعد على توفير العناصر الغذائية للنباتات والمساهمة في صحة النبات. على غرار السماد ، تبني تربة التربة القديمة بنية التربة أثناء تحللها ، خاصةً إذا تم تعديلها بمواد عضوية إضافية. يعد إعادة استخدام مزيج Potting القديم الخاص بك ممارسة مستدامة تمنعها أيضًا من الذهاب إلى النفايات في مكب النفايات.
أضف تربة بوتينغ القديمة إلى السماد العضوي
سوف يستفيد سلة سمادك أو كومة من تربة بوتينغ المستخدمة. إذا كنت تعمل على التنسيق الساخن باستخدام مواد خضراء (غنية بالنيتروجين) والمواد البنية (الغنية بالكربون) ، فإن التربة القديمة البطيئة هي مادة بنية قابلة للخدمة. بالنظر إلى أن البستانيين عادة ما يضعون طبقات متناوبة من المواد الخضراء والبنية في صناديق السماد الساخن أو أكوامهم ، يمكنك استخدام تربة بوتينغ القديمة لبعض الطبقات البنية.
إصلاح قضايا العشب مثل الثقوب والتقسيم مع تربة بوتينج القديمة
تعد تربة بوتينغ القديمة مفيدة للغاية لإصلاح الثقوب والتقسيم والبقع العارية في العشب. إذا لزم الأمر ، قم بتنظيف منطقة المشكلة عن طريق إزالة الحطام ، وذلك باستخدام مجرفة لتجفيفها أو ضغط الماء من خرطوم لتدفقه. بعد ذلك ، ما عليك سوى مجرفة أو مجرفة بعض التربة الوطنية على النقص وترتفع مع قدميك.
التبرع بالتربة القديمة
من المحتمل أن تقدر العديد من المنظمات المحلية تبرعك من تربة بوتينغ القديمة. قد تستفيد المدارس والمخيمات والمنظمات التي تركز على الأطفال غالبًا برامج زراعة التبرع ، وكذلك البنوك أو المنظمات الغذائية المحلية التي تساعد أولئك المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي. قد ترحب المنظمات التي تحمل مقايضات النبات أو البذور لوازم الحدائق الأخرى مثل التربة المستخدمة. من الجيد أيضًا الاتصال بمكتب الإرشاد المحلي الخاص بك ومعرفة ما إذا كان بإمكان Master Gardeners استخدام التربة لجهودهم التعليمية أو سؤال الجيران عما إذا كان بإمكانهم استخدام الإضافي قبل أن ترميها.
استخدم تربة بوتينج القديمة لتضخّن سريرك أو حديقة الحديقة
هل تعلم أن Topdressing الخاص بك هو أسهل طريقة للحصول على عشب أفضل – ويمكن أن تساعد تربة بوتينغ القديمة؟ تتكون هذه الممارسة من نشر طبقة خفيفة من المواد (في كثير من الأحيان الرمال ، ولكن يمكن أن تكون التربة مثل مزيج بوتينغ الخاص بك) أعلى العشب أو سرير الحديقة. سوف يفيد TopDressing موقع المضيف أكثر إذا قمت بتعديل تربة Potting القديمة بمواد عضوية إضافية ، ولكن حتى لو لم تفعل ، فقد يساعد التربة في التربة على بنية التربة في حديقةك أو أسرتك في الحديقة.
قم بزيادة حجم التربة الإجمالية الخاصة بك عن طريق إضافة قديم إلى جديد
ولعل أبسط حل لتربة بوتينج القديمة هو ببساطة جعل المزيد من تربة بوتينغ بإضافة قديمة إلى جديدة. للحفاظ على تلويث التربة الجديدة وتخفيف العناصر الغذائية مع التربة القديمة ، من المحتمل أن ترغب في تعقيم وتعديل التربة القديمة قبل مزجها مع الجديد. يوصى بمزيج 50-50 من التربة القديمة والجديدة. لن تضاعف فقط إمدادات التربة من التربة ، ولكن قد تجد أن المزيج الجديد يوفر الفوائد الهيكلية والهيكلية ومضادة التنقل.
اصنع مزيجًا مخصصًا لتربة DIY مع تربة بوتينغ المستخدمة
توفر تربة Potting المستخدمة فرصة رائعة للبستانيين المبدعين مع القليل من الروح المعقولة المجنونة لإنشاء خلطات التربة الخاصة بـ DIY الخاصة بهم. يمكنك حتى استهداف احتياجات النبات المحددة مع مزيج DIY الخاص بك. للعصارة ، على سبيل المثال ، تخلط تربة بوتينغ القديمة مع الرمال لصرف جيد. قم بإنشاء خليط غني بالمغذيات عن طريق إضافة سماد أو مواد عضوية أخرى إلى تربة بوتينغ القديمة. فكر في إضافة الأسمدة البطيئة للإصدار ومجموعة واسعة من تعديلات التربة ، مثل وجبة العظام أو الخث أو الرماد الخشبي.
قم بتعديل تربة الطين مع مزيج بوتينج القديم
أفضل تعديل لتحسين تربة الطين هو المواد العضوية ، والتي تقدمها تربة بوتينغ المستخدمة بالتأكيد. هذا مفيد بشكل خاص عندما لا يكون لديك مواد عضوية أكثر ثراءً ، مثل السماد ، في متناول اليد. لديك أيضًا خيار إثراء تربة Potting القديمة مع مواد عضوية أخرى ستساعد في بناء بنية التربة الطينية ، وكذلك تحسين الصرف وقدرتها على الاحتفاظ بالماء.
املأ الثقوب في المناظر الطبيعية مع تربة بوتينغ القديمة
إذا كانت تحديثات المناظر الطبيعية على الممتلكات الخاصة بك قد أدت إلى بقع وثقوب عارية حيث قد تمت إزالة عناصر المناظر الطبيعية ، فيمكنك توفير بعض المال باستخدام تربة بوتينغ القديمة كأوساخ ملء. نظرًا لأنك تستخدمها لملء فراغ بدلاً من النمو ، فلا داعي للقلق بشأن تعديل تربة بوتينغ. ستستفيد التربة المحيطة بالفتحة التي ملأتها من الكائنات الحية الدقيقة في التربة وقدرة على تحسين بنية التربة أثناء تحللها.
استخدم تربة بوتينغ القديمة للنباتات التي تزدهر في التربة الفقيرة
تزدهر بعض النباتات في التربة الإشكالية – الجافة ، الرملية ، الطينية ، المضغوطة ، أو منخفضة في المواد الغذائية. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتعديل التربة القديمة ، فإن استخدامها للنباتات التي تزدهر في التربة السفلية هي وسيلة فعالة لإعادة التدوير. على سبيل المثال ، ليست جودة التربة السيئة مشكلة عند زراعة العديد من النباتات الجميلة. تشمل الزهور الشعبية التي تنمو جيدًا في التربة الفقيرة Yarrow (Achillea spp.) ، و Coneflower (Echinacea purpurea) ، و Daylily (Hemerocallis spp.).