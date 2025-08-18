9 طرق رائعة لإعادة استخدام تربة بوتينغ القديمة بدلاً من إلقائها

في الوقت الذي يبحث فيه معظمنا عن طرق لخفض الإنفاق ، من المفيد أن تتعلم أنه يمكنك توفير التربة من خلال معرفة متى يتم تحديثها مقابل وقت استبدالها. تربة بوتينغ القديمة آمنة لإعادة استخدامها طالما أن النباتات التي استخدموها لم تكن مريضة. خضعت تربة بوتينغ المستخدمة لبعض النضوب ولكن لا يزال لديها الكثير لتقدمه عن طريق إضافته إلى السماد ، وملء الثقوب في الفناء ، واستخدامه في مزيج التربة المخصص.

توفر إعادة تدوير تربة Potting الخاصة بك عددًا من المزايا التي تتجاوز توفير المال. نظرًا لأن التربة المصنوعة من مواد عضوية ، يمكن أن تسهم بطرق عديدة في حيوية حديقتك. يحتوي مزيج Potting القديم الخاص بك على الكائنات الحية الدقيقة التي تساعد على توفير العناصر الغذائية للنباتات والمساهمة في صحة النبات. على غرار السماد ، تبني تربة التربة القديمة بنية التربة أثناء تحللها ، خاصةً إذا تم تعديلها بمواد عضوية إضافية. يعد إعادة استخدام مزيج Potting القديم الخاص بك ممارسة مستدامة تمنعها أيضًا من الذهاب إلى النفايات في مكب النفايات.