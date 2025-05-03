9 طرق عبقرية لإعادة عرض حاويات دقيق الشوفان حول منزلك

إذا كانت دقيق الشوفان عنصرًا أساسيًا على طاولة الإفطار لعائلتك ، فربما تجد نفسك مع حاويات فارغة تتراكم في سلة إعادة التدوير الخاصة بك. في المرة القادمة التي تكون على وشك إلقاؤها بعيدًا ، فكر مرة أخرى. هناك الكثير من DIYs الممتعة التي يمكنك القيام بها لإعادة عرض حاويات الشوفان. من الأنسجة والأكياس إلى أواني زرع وصناديق ملفات تعريف الارتباط ، هناك العديد من الطرق لإعادة استخدامها بدلاً من طردها.

أفضل جزء هو أن هذه الاختراقات سهلة للغاية ولا تحتاج إلى أي إمدادات معقدة لإنجازها. لقطع الغطاء ، مقص بسيط يكفي. وجعلها تبدو جميلة؟ استخدام بعض الطلاء أو الورق المزخرف والشريط! هناك الكثير من الاستخدامات غير المتوقعة للشوفان حول منزلك ، والآن أكثر استخدامات غير متوقعة للحاوية التي جاءوا فيها.