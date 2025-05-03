9 طرق عبقرية لإعادة عرض حاويات دقيق الشوفان حول منزلك

إذا كانت دقيق الشوفان عنصرًا أساسيًا على طاولة الإفطار لعائلتك ، فربما تجد نفسك مع حاويات فارغة تتراكم في سلة إعادة التدوير الخاصة بك. في المرة القادمة التي تكون على وشك إلقاؤها بعيدًا ، فكر مرة أخرى. هناك الكثير من DIYs الممتعة التي يمكنك القيام بها لإعادة عرض حاويات الشوفان. من الأنسجة والأكياس إلى أواني زرع وصناديق ملفات تعريف الارتباط ، هناك العديد من الطرق لإعادة استخدامها بدلاً من طردها.
أفضل جزء هو أن هذه الاختراقات سهلة للغاية ولا تحتاج إلى أي إمدادات معقدة لإنجازها. لقطع الغطاء ، مقص بسيط يكفي. وجعلها تبدو جميلة؟ استخدام بعض الطلاء أو الورق المزخرف والشريط! هناك الكثير من الاستخدامات غير المتوقعة للشوفان حول منزلك ، والآن أكثر استخدامات غير متوقعة للحاوية التي جاءوا فيها.
اصنع فنجان قهوة عملاق
استخدم حاوية دقيق الشوفان لإنشاء شيء غير متوقع تمامًا مثل كأس ستاربكس العملاق لاستخدامه كديكور. قم بتغطية حاوية دقيق الشوفان وغطاءها مع بعض الطلاء الرش الوردي الزاهي. ثم ، لإنشاء الكريمة المخفوقة ، املأ كيس أنابيب المعجنات مع تسد البناء مثل هذا السد الختم المرن. تأكد من استخدام مقرنة طرف لإعطائها مظهر الكريمة المخفوقة. أخيرًا ، أضف بضع رشاشات في الأعلى ، وطبع شعار Starbucks للغراء على المقدمة ، واكتب اسمك على الجزء الخلفي من الكأس مع علامة.
DIY موزع مناديل الورق
تعتبر حاويات دقيق الشوفان الحجم المثالي لتناسب لفائف ورق التواليت ، لذلك فهي رائعة لاستخدامها كموزعات. ضع لفة من ورق التواليت في العلبة وقطع حفرة صغيرة في وسط الغطاء ليكون بمثابة موزع. لجعل حفرة كبيرة بما يكفي حتى تتناسب المناديل دون تمزيق ، قطع من خلال غطاء البلاستيك الناعم مع مقص. ابدأ بانزلاق شفرة واحدة ثم قم بتوسيعها مع المقص. ضع الموزع في الحمام أو المطبخ أو غرفة النوم بحيث يكون لديك دائمًا مناديل ورقية في متناول اليد.
قم بعمل نشاط للحفاظ على طفل مشغول
من قال أن ألعاب الأطفال يجب أن تكون مكلفة؟ قطع شق في غطاء الحاوية باستخدام مقص ، طوله حوالي ثلاث بوصات وعرضه نصف بوصة. امنح المربع لطفل صغير مع بعض أوراق اللعب ومشاهدتهم يمارسون الجنة والتركيز أثناء محاولتهم احتواء جميع البطاقات في الحاوية من خلال الشق. إذا كنت ترغب في أن تبدو الحاوية جميلة ، فما عليك سوى تغطيتها ببعض الورق الزخرفي وتأمينها بالشريط.
تحول إلى زارع داخلي جميل
حاويات دقيق الشوفان هي بعض العناصر المنزلية الشائعة التي يمكنك تحويلها إلى مزارعين جميلين. يبلغ قطرها حوالي 5 بوصات ، مما يعني أن أواني الحضانة الصغيرة بحجم 4 بوصات يمكن أن تتناسب معها. تزيين حاوية دقيق الشوفان باستخدام الطلاء أو عن طريق لف حبل الجوت حوله وتأمينه مع الغراء الساخن. تذكر أن تأخذ وعاء الحضانة خارج الحاوية قبل سقي النبات واتركه يجف قبل إعادته إلى الداخل ، وإلا يمكن أن تتلف الورق المقوى. الرهان الآمن هو استخدام هذا الاختراق مع النباتات المزيفة التي لا تحتاج إلى أي ماء.
اصنع العثماني من الصفر
لماذا تستخدم فقط حاوية دقيق الشوفان عندما يمكنك استخدام سبعة وجعل العثماني؟ للقيام بذلك ، ضع ست حاويات في دائرة مع آخر واحد في الوسط وقم بتأمينها معًا بإحكام باستخدام الشريط. قم بقطع قطعة دائرية من القماش المبطن أو بعض رغوة تنجيد Goto لوضعها في أعلى الحاويات وجعل العثماني أكثر راحة. بعد ذلك ، قم بقطع وخياطة بعض الأقمشة ليكون بمثابة الغطاء العثماني وحركه ببساطة في الأعلى ، كما هو الحال في الفيديو.
اصنع صناديق هدايا للسلع المخبوزة
إذا كنت ترغب في هدية البضائع المخبوزة لعائلتك وأصدقائك وجيرانك ، فمن المحتمل أن تبحث دائمًا عن حاويات لدعمك التالي. حاويات دقيق الشوفان هي الحجم المثالي للسلع المخبوزة. قم بقطع قطعة من ورق التغليف لتغطية حاوية دقيق الشوفان بشكل مثالي وتأمينها باستخدام شريط بسيط أو على الوجهين. قطع قطعة دائرية من الورق وإرفاقها على الغطاء. اربط شريطًا بسيطًا حول الحاوية ، واملأه بالعلاجات ، وقد انتهيت. يمكنك حتى إضافة ملصق هدية إلى الشريط لمسة شخصية إضافية أو كتابة اسمها مباشرة هناك باستخدام علامة.
تزيينها بالزهور المجففة واستخدمها كخزانة
لماذا لا تستخدم حاوية دقيق الشوفان كصندوق تخزين لمستلزمات الفنون والحرف اليدوية أو الغزل أو فرشاة الطلاء؟ من أجل upcycle علبة بسيطة ، ابدأ برسمه باللون الأبيض بحيث يكون لديك قماش نظيف للعمل معه. ثم ، تجف وأسلوب بعض الزهور المفضلة لديك في الزهور المضغوطة DIY. تطبيق هذه على العلبة باستخدام mod podge لإلقاء نظرة فريدة من نوعها وعضوية حقًا. اتركه على مكتبك أو على رف ، ولن يخمن أحد من أي وقت مضى أن هذا كان مرة واحدة علبة دقيق الشوفان.
اصنع حاملًا للهروب من الغرور الخاص بك
هناك طريقة أخرى لاستخدام حاويات دقيق الشوفان حيث تخزين تتمثل في إلقاء الغطاء بعيدًا تمامًا واستخدامها كصناديق مفتوحة على الغرور. قم بلف الحاويات في خيوط جوت ليكوجو 3 مم إضافية واستخدم الغراء الساخن للحفاظ عليها في مكانها. يمكنك القيام بهذا الاختراق على حاوية كاملة الطول للعناصر الأطول أو قطع الحاوية باستخدام مقص بحيث تكون أقصر. استخدم حاويات DIY الجديدة لتخزين مستلزمات النظافة وملحقات الشعر وفوضى الغرور.
اصنع موزع كيس القمامة
استخدم حاوية دقيق الشوفان لإنشاء موزع كيس القمامة الجميل. لجعلها تبدو جميلة ، قم بتغطية حاوية دقيق الشوفان مع ورق التغليف وقم بتأمينه في مكانه باستخدام الشريط. لإنشاء جزء الموزع الفعلي ، قم بقص فتحة صغيرة في وسط الغطاء مع مقص ، وضع لفة من الأكياس البلاستيكية داخل الحاوية ، وحرك الكيس الأول عبر الفتحة. هذا يعمل بشكل جيد مع أكياس القمامة المطبخ والحمام لأنها صغيرة جدًا.