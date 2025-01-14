9 طرق مبتكرة لإعادة استخدام وعاء الرقائق والغمس في المنزل

من منا لا يحب وعاء الرقائق الجيد؟ إنها طبق الوجبات الخفيفة المثالي الذي يمكنك تناوله عند استضافة الضيوف وليالي الألعاب (وتصميمات أوعية الوجبات الخفيفة الخزفية هذه لطيفة جدًا بحيث لا يمكن شراؤها). ومع ذلك، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، هناك احتمال أن تحتوي الأوعية الخزفية على الرصاص. إذا كانت مصنوعة يدويًا أو لم يتم تصنيعها بشكل صحيح، تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عدم استخدام هذه الأنواع من الأطباق لإعداد وتقديم الطعام، لأنها قد تتسرب إلى ما تأكله وتسبب التسمم بالرصاص. لكن لا تتخلص من تلك الأوعية بعد. هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستخدام رقائق الزينة وغمس الوعاء في جميع أنحاء المنزل.

للبدء، فكر في عدد العناصر الصغيرة الموجودة في المنزل التي يمكن أن تستخدم وعاء التخزين. من مفاتيح السيارة إلى أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فإن وضعها في طبق مخصص يمكن أن يساعد في إبقائها على مرأى من الجميع. أيضًا، نظرًا لأن أطباق الأطباق مثل السيراميك غير قابلة لإعادة التدوير، فإن إعادة استخدامها تساعد في إبقاء أطباق الأطباق بعيدًا عن مدافن النفايات وتجعل منزلك أكثر استدامة. لذا، إذا كنت ترغب في تقليل كمية أطباق السيراميك في مطبخك، أو تحتاج ببساطة إلى تنظيم مطبخك وخزائنك، تحقق من هذه الطرق الإبداعية لإعادة استخدام وعاء الرقائق والغمس في جميع أنحاء منزلك.