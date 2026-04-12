9 مرات تعليقات أوبرا وينفري حول وزنها جاءت بنتائج عكسية تمامًا

باعتراف أوبرا وينفري، جعل الناس “رياضة وطنية” من خلال الإدلاء بتعليقات سلبية حول وزنها (عبر المعيار). خلال برنامج ABC الخاص في مارس 2024، تذكرت الشخصية التلفزيونية المحبوبة كيف أصبح وزنها موضوعًا لعناوين الصحف الشعبية المسيئة بالإضافة إلى موضوع نقاش لمضيفي البرامج الحوارية منذ ما يقرب من 25 عامًا. في مقابلة مع مجلة People في ديسمبر 2025، اعترفت وينفري بأن وزنها أثار مشاعر الإحراج وخيبة الأمل، والتي تضخمت بشكل أكبر عندما لم تتمكن من الوصول إلى الرقم المطلوب على الميزان، على الرغم من الجهود المتكررة.

في تلك الأيام، شعرت وينفري بالخجل بشكل خاص لأنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها في إنقاص الوزن، على الرغم من امتلاكها الوسائل اللازمة لشراء المدربين الشخصيين والطهاة والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، في عام 2023، انضم مقدم البرنامج الحواري إلى صفوف المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين خضعوا لخسارة كبيرة في الوزن. وفي حديثها إلى مجلة People في ديسمبر 2023، شاركت وينفري أنها تناولت دواءً لإنقاص الوزن لتحقيق تغيير في صحتها. ومضت في التأكيد على أنها لن تتسامح مع أي سلبية تحيط بقرارها، قائلة: “حقيقة أن هناك وصفة طبية معتمدة لإدارة الوزن والحفاظ على صحة أفضل، في حياتي، تبدو وكأنها راحة، مثل الفداء، مثل هدية، وليس شيئًا للاختباء وراءه والتعرض للسخرية مرة أخرى”.

على الرغم من أنه من غير الواضح مقدار الوزن الذي فقدته أوبرا وينفري على Ozempic، إلا أن الصور الإضافية لتحول فقدان الوزن الذي أجرته أوبرا وينفري تثبت أن العافية ليست دائمًا خطًا مستقيمًا. لسوء الحظ، يبدو أن الكثير من الناس لم يفهموا هذا المفهوم وانتقدوا وينفري باستمرار طوال رحلة فقدان الوزن التي استمرت لعقود.