9 مرات تعليقات أوبرا وينفري حول وزنها جاءت بنتائج عكسية تمامًا

باعتراف أوبرا وينفري، جعل الناس “رياضة وطنية” من خلال الإدلاء بتعليقات سلبية حول وزنها (عبر المعيار). خلال برنامج ABC الخاص في مارس 2024، تذكرت الشخصية التلفزيونية المحبوبة كيف أصبح وزنها موضوعًا لعناوين الصحف الشعبية المسيئة بالإضافة إلى موضوع نقاش لمضيفي البرامج الحوارية منذ ما يقرب من 25 عامًا. في مقابلة مع مجلة People في ديسمبر 2025، اعترفت وينفري بأن وزنها أثار مشاعر الإحراج وخيبة الأمل، والتي تضخمت بشكل أكبر عندما لم تتمكن من الوصول إلى الرقم المطلوب على الميزان، على الرغم من الجهود المتكررة.
في تلك الأيام، شعرت وينفري بالخجل بشكل خاص لأنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها في إنقاص الوزن، على الرغم من امتلاكها الوسائل اللازمة لشراء المدربين الشخصيين والطهاة والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، في عام 2023، انضم مقدم البرنامج الحواري إلى صفوف المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين خضعوا لخسارة كبيرة في الوزن. وفي حديثها إلى مجلة People في ديسمبر 2023، شاركت وينفري أنها تناولت دواءً لإنقاص الوزن لتحقيق تغيير في صحتها. ومضت في التأكيد على أنها لن تتسامح مع أي سلبية تحيط بقرارها، قائلة: “حقيقة أن هناك وصفة طبية معتمدة لإدارة الوزن والحفاظ على صحة أفضل، في حياتي، تبدو وكأنها راحة، مثل الفداء، مثل هدية، وليس شيئًا للاختباء وراءه والتعرض للسخرية مرة أخرى”.
على الرغم من أنه من غير الواضح مقدار الوزن الذي فقدته أوبرا وينفري على Ozempic، إلا أن الصور الإضافية لتحول فقدان الوزن الذي أجرته أوبرا وينفري تثبت أن العافية ليست دائمًا خطًا مستقيمًا. لسوء الحظ، يبدو أن الكثير من الناس لم يفهموا هذا المفهوم وانتقدوا وينفري باستمرار طوال رحلة فقدان الوزن التي استمرت لعقود.
عربة الدهون لم تتقدم في العمر بشكل جيد
في إحدى حلقات برنامجها الحواري عام 1988، صعدت أوبرا وينفري إلى المسرح بعربة تحتوي على 67 رطلاً من الدهون الحيوانية لتعطي الجمهور تمثيلاً مرئيًا لمقدار الوزن الذي فقدته. وبعد تفصيل العدد الدقيق من البوصات التي فقدتها في الوركين والخصر والصدر، قالت وينفري إنها شعرت بالأسف لأن قلبها كان يضطر إلى ضخ الدم إلى هذا القدر الكبير من الدهون يوميًا.
ومع ذلك، سرعان ما استعادت وزنها. خلال مقابلة عام 2016 مع Entertainment Tonight، وصفت الحلقة بأنها خطأ فادح و”واحدة من أكبر رحلات الأنا في حياتي” (عبر E! News).
كان نظام Optifast سيئ السمعة متطرفًا للغاية
في عدد أكتوبر 2005 من مجلة أوبرا، شاركت أوبرا وينفري أنها اتبعت نظام Optifast لتحقيق تحولها الشهير في عربة الدهون. كجزء من النظام الغذائي، أقسم قطب التلفزيون تمامًا على الأطعمة الصلبة لمدة أربعة أشهر متتالية واستهلك البروتين السائل فقط. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أنها لا تستطيع سوى استهلاك 400 سعرة حرارية في اليوم.
باعتراف وينفري، أثر النظام الغذائي الشديد بشكل خطير على عملية التمثيل الغذائي لديها، وسرعان ما استعادت وزنها مرة أخرى بعد أن بدأت في تناول الطعام الصلب. خلال البث المباشر لـ Weight Watchers في مايو 2024، اعترفت وينفري بأن تحولها الجذري أدى فقط إلى إدامة معيار مستحيل (عبر Variety).
لقد أقسمت ذات مرة على اتباع نظام غذائي
بعد استعادة الوزن من نظام Optifast في عام 1990، أعلنت أوبرا وينفري علنًا، “لن أتبع نظامًا غذائيًا مرة أخرى أبدًا. بالتأكيد لن أصوم مرة أخرى أبدًا” (عبر مرات لوس أنجلوس). ومع ذلك، في عدد يناير 2007 من مجلة أوبرا، اعترفت مقدمة البرنامج الحواري بأنها استمرت في تجربة الأنظمة الغذائية غير المستدامة لمدة سبع سنوات تقريبًا.
ثم ناقشت كيف أن النظام الغذائي “أفضل حياة” قد غير قواعد اللعبة بالنسبة لها، حيث قام بتأطيره كتغيير في نمط الحياة وليس كنظام غذائي. وكجزء من النظام، بدا أن وينفري اتبعت نظام الصيام المتقطع وامتنعت عن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
بدا دعمها لـ Weight Watchers على أنه مخادع
في عدد أبريل 2017 من مجلة أوبرا، شاركت أوبرا وينفري أن برنامج Weight Watchers كان بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة بالنسبة لها وساعدها على خسارة 45 رطلاً من خلال نهج متوازن. في مقطع فيديو على فيسبوك في يناير 2016، تحدثت وينفري بحماس عن كيف ساعدها البرنامج على إنقاص الوزن أثناء تناول الخبز، الذي كان أحد الأطعمة المفضلة لديها.
ومع ذلك، كان الكثيرون متشككين في ادعاءات وينفري لأنها لم تصبح صريحة في دعمها لـ Weight Watchers إلا بعد حصولها على حصة 10٪ في الشركة في أغسطس 2015. ولم تخرج مقدمة البرنامج الحواري في نهاية المطاف من مجلس إدارة الشركة إلا في عام 2024.
بدت ملاحظتها الخاصة بـGLP-1 مثيرة للسخرية مع مرور الوقت
خلال حلقة نقاشية عُقدت في سبتمبر 2023، شاركت أوبرا وينفري أنها بعد الجراحة التي أجريت لها في الركبة، كانت مصممة على إنقاص الوزن دون مساعدة أدوية إنقاص الوزن لأنها شعرت أنها “الطريق السهل للخروج” (عبر Yahoo!). لذلك، قرر مقدم البرنامج الحواري الذهاب في نزهات منتظمة ومتابعة برنامج Weight Watchers.
وغني عن القول أن هذه التعليقات لم تنضج جيدًا بعد أن تحدثت وينفري عن استخدامها لـ GLP-1 لمجلة People بعد أشهر. ومع ذلك، أخبرت وينفري المنفذ أنها أدركت خلال لجنة سبتمبر 2023 أنها كانت تلوم نفسها بشكل غير عادل على وزنها بدلاً من الاعتراف باستعدادها الوراثي لذلك.
لم تتمكن من الاعتراف بدورها في ثقافة النظام الغذائي دون انتقاد
خلال البث المباشر لـ Weight Watchers في مايو 2024، اعترفت أوبرا وينفري بصراحة: “أريد أن أعترف بأنني كنت مشاركًا ثابتًا في ثقافة النظام الغذائي هذه من خلال منصاتي، ومن خلال المجلة، ومن خلال البرنامج الحواري لمدة 25 عامًا.”
بعد أن تذكرت كيف شاركت في عدد لا يحصى من محاولات فقدان الوزن وتحدثت عن الموضوع مطولاً، قالت قطب الإعلام إنها تأمل في تحسين طرقها السابقة. ومع ذلك، كان العديد من مستخدمي Redditors متشككين لأن هذه الملاحظة جاءت من شخص غنى علنًا في مدح دواء GLP-1. حتى أن البعض وجد أنه من المثير للسخرية أنها أدلت بالتعليق خلال البث المباشر لـ Weight Watchers.
إن افتراضها بشأن الأشخاص ذوي الأجسام الصغيرة لم يكن مناسبًا للبعض
خلال حلقة من برنامج “The Oprah Podcast” في يناير 2025، شاركت أوبرا وينفري أنها اعتقدت في البداية أن الناس قد حققوا إطارات أنحف من خلال الالتزام الصارم بنظام غذائي صحي والتجنب الكامل للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. ومع ذلك، بعد أن بدأت في تناول دواء GLP-1، أدركت أنه لم يكن لديهم ضوضاء بسبب الطعام وببساطة تم ضبطهم على إشارات الامتلاء في أجسادهم.
لم يضيع المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أي وقت في انتقاد وينفري. كتب البعض أن الناس من جميع الأحجام تعاملوا مع ضجيج الطعام ووجدوا استراتيجيات للتعامل معه. وفي الوقت نفسه، أشار آخرون إلى أن تعليقات وينفري تجاهلت تمامًا مشكلات الصحة العقلية التي أدت إلى الإفراط في تناول الطعام (عبر ديلي ميل).
لقد أرادت ذات مرة أن “تتغلب” على دواء GLP-1
وفي حديثها إلى مجلة People في ديسمبر 2025، قالت أوبرا وينفري إنها “حاولت التغلب” على Ozempic في يناير 2024 وتوقفت فجأة عن تناوله. بعد اكتسابها 20 رطلاً خلال العام التالي، أدركت قطب الإعلام أن الدواء يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا بالنسبة لها.
على موقع Reddit، اعترض بعض المعلقين على قولها إنها بحاجة إلى “التغلب” على GLP-1 لأنه يديم فكرة أن الدماغ يمكن أن يحقق نفس التأثير بطريقة سحرية بعد التوقف عن الدواء. لفت العديد من المعلقين الآخرين أعينهم إلى كيفية اتباع وينفري لنظام غذائي اليويو تجاه Ozempic، على الرغم من تجاربها السابقة.
أثار تعليقها “جين السمنة” ضجة
خلال ظهورها في برنامج “The View” في يناير 2026، ذكرت أوبرا وينفري أنها ألقت باللوم على نفسها في البداية بسبب ضوضاء الطعام المفرطة. وبعد أن اعترفت بأنها أدركت لاحقًا أن “جين السمنة” هو السبب وراء إفراطها في تناول الطعام، قالت وينفري: “أنت لا تفرط في تناول الطعام وتصاب بالسمنة. فالسمنة تجعلك تفرط في تناول الطعام”.
وسارع بعض المعلقين على موقع X، تويتر سابقا، إلى اتهام البرنامج الحواري بعدم تحمل المسؤولية عن أفعالها. ومع ذلك، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، أظهرت الدراسات أن علم الوراثة يلعب بالفعل دورا في السمنة. بسبب العوامل الوراثية، يمكن أن يكون الشخص أكثر عرضة للسمنة بنسبة تتراوح بين 25٪ إلى 80٪.