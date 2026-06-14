9 من المشاهير الذين سيطروا على ضغوطهم وأصبحوا أكثر إشعاعًا من أي وقت مضى

سيكون المشاهير أول من يعترف بأن أسلوب حياتهم الساحر لا يصنع المعجزات لبشرتهم. بفضل الجداول الزمنية المزدحمة، والضغوط المالية، وأوقات النوم العشوائية، والضغط العام الناتج عن التواجد في دائرة الضوء، ينتهي الأمر بالعديد من المشاهير إلى تحمل قدر كبير من التوتر. الآن، نعلم جميعًا أن التوتر يمكن أن يلحق الضرر بأجسامنا بطرق خطيرة. ومع ذلك، فقد ثبت أيضًا أنه يسبب العديد من الأمراض الجلدية.

في بيان صحفي لعام 2022 شاركته الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، قالت طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة كيرا بار، دكتوراه في الطب، FAAD. وأوضح لماذا يمكن أن يسبب التوتر مشاكل جلدية. وأوضح الدكتور بار: «إن دماغنا وجلدنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ويتواصلان مع بعضهما البعض». “وهذا يعني أنه عندما نواجه إجهادًا مزمنًا بسبب العمل أو العلاقات أو الأحداث الجارية، يكون الجلد هدفًا ومصدرًا لهرمونات التوتر، مما قد يجعل الجلد أكثر عرضة للحكة والالتهاب والتهيج والعدوى.” تشير Healthline إلى أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تفجر الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والتهاب الجلد التماسي.

لا يمكن أن يكون التوتر سببًا خفيًا ومثيرًا للدهشة لظهور البثور فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا بمثابة محفز للشيخوخة المبكرة من خلال التسبب في ظهور التجاعيد وأكياس العين. يمكن أن يكون الإجهاد أيضًا سببًا مفاجئًا لجفاف الجلد الذي لا يتوقعه الناس أبدًا. على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير بصراحة عن كيفية تعرضهم للآثار السيئة للإجهاد على بشرتهم بشكل مباشر. على الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت والجهد، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من إيجاد طرق للتحكم في مستويات التوتر لديهم وبالتالي جني الفوائد التي تعود على بشرتهم.