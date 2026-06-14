9 من المشاهير الذين سيطروا على ضغوطهم وأصبحوا أكثر إشعاعًا من أي وقت مضى

سيكون المشاهير أول من يعترف بأن أسلوب حياتهم الساحر لا يصنع المعجزات لبشرتهم. بفضل الجداول الزمنية المزدحمة، والضغوط المالية، وأوقات النوم العشوائية، والضغط العام الناتج عن التواجد في دائرة الضوء، ينتهي الأمر بالعديد من المشاهير إلى تحمل قدر كبير من التوتر. الآن، نعلم جميعًا أن التوتر يمكن أن يلحق الضرر بأجسامنا بطرق خطيرة. ومع ذلك، فقد ثبت أيضًا أنه يسبب العديد من الأمراض الجلدية.
في بيان صحفي لعام 2022 شاركته الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، قالت طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة كيرا بار، دكتوراه في الطب، FAAD. وأوضح لماذا يمكن أن يسبب التوتر مشاكل جلدية. وأوضح الدكتور بار: «إن دماغنا وجلدنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ويتواصلان مع بعضهما البعض». “وهذا يعني أنه عندما نواجه إجهادًا مزمنًا بسبب العمل أو العلاقات أو الأحداث الجارية، يكون الجلد هدفًا ومصدرًا لهرمونات التوتر، مما قد يجعل الجلد أكثر عرضة للحكة والالتهاب والتهيج والعدوى.” تشير Healthline إلى أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تفجر الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والتهاب الجلد التماسي.
لا يمكن أن يكون التوتر سببًا خفيًا ومثيرًا للدهشة لظهور البثور فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا بمثابة محفز للشيخوخة المبكرة من خلال التسبب في ظهور التجاعيد وأكياس العين. يمكن أن يكون الإجهاد أيضًا سببًا مفاجئًا لجفاف الجلد الذي لا يتوقعه الناس أبدًا. على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير بصراحة عن كيفية تعرضهم للآثار السيئة للإجهاد على بشرتهم بشكل مباشر. على الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت والجهد، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من إيجاد طرق للتحكم في مستويات التوتر لديهم وبالتالي جني الفوائد التي تعود على بشرتهم.
كيلي رولاند
في حديثها إلى Business Insider في عام 2026، شاركت كيلي رولاند أنه تم تشخيص إصابتها بالإكزيما بعد وقت قصير من استقبالها لابنها في عام 2014. وللمساعدة في السيطرة على نوبات الالتهاب، بذلت عضوة Destiny’s Child السابقة جهدًا واعيًا لتقليل التوتر.
أشارت رولاند إلى أن التوتر كان محفزًا رئيسيًا لدرجة أنه يمكن أن يتجاوز الجهود التي بذلتها في نظامها الغذائي ويؤدي إلى اشتعال المرض. عندما وجدت رولاند نفسها تشعر بالتوتر، أدركت أنها تستطيع الاعتماد على حمام جيد بالزيوت الأساسية أو بعض التأمل لتهدئ نفسها. كما قلل رولاند من التوتر المرتبط بالعمل من خلال وضع الحدود.
لوسي هيل
في مقابلة عام 2017 مع بيردي (عبر Teen Vogue)، كشفت لوسي هيل أنها بدأت تعاني من البثور بعد وقت قصير من بلوغها سن 21 عامًا. وبينما كانت تهتم جسديًا بحب الشباب الهرموني من خلال روتين جيد للعناية بالبشرة، كانت أيضًا تهتم بعقلها وتحافظ على مستويات التوتر لديها تحت السيطرة للحصول على نتائج أفضل.
كانت فكرة خريجة برنامج “Pretty Little Liars” عن التخلص من التوتر عبارة عن فصل دراسي متعرق من SoulCycle. في مقابلة عام 2022 مع سحر، شاركت هيل أنه بدلاً من البكاء بشأن حب الشباب، كما فعلت في الماضي، بدأت تتساءل عما إذا كانت متوترة أو تعاني من الجفاف للوصول إلى جذر المشكلة.
ماندي مور
في حديثها إلى Refinery29 في عام 2023، شاركت ماندي مور أنها مرت بفترة “أرادت فيها تمزيق وجهها” بسبب تفجر الأكزيما. في مقابلة مع بيردي في نفس العام، قال خريج برنامج This Is Us أن التوتر كان سببًا رئيسيًا لحالة الجلد.
بالإضافة إلى التركيز على النظام الغذائي وممارسة الرياضة، أنشأت مور روتينًا للرعاية الذاتية لمساعدة نفسها على الشعور بالتحسن ككل. خلال محادثة عام 2023 مع الوقاية، قالت مور إنها حاولت إيجاد وقت في جدول أعمالها المزدحم للاستحمام اللطيف، أو قراءة كتاب، أو حتى فقط لاحتضان قططها.
جوناثان فان نيس
في حديثه إلى Parade في عام 2021، شارك جوناثان فان نيس أنه عندما كانا في الثالثة والعشرين من عمرهما، لاحظا “نقاطًا حمراء صغيرة” على بشرتهما ووجدا أنها تشعر أحيانًا بالضيق والحكة. بعد سلسلة من التشخيصات الخاطئة، تم تحديد حالة نجم “Queer Eye” على أنها صدفية.
في منشور على موقع Instagram لعام 2018، كان فان نيس سعيدًا بالإبلاغ عن مرور ستة أشهر دون ظهور أعراض الصدفية. لقد اشتبهوا في أن التغيير قد يكون بسبب أنهم سيطروا على مستويات التوتر لديهم وبدأوا في تدوين يوميات الامتنان. في مقابلتهم مع Parade، كشف مصفف الشعر أن ممارسة اليوغا ساعدتهم أيضًا بشكل كبير.
كيري واشنطن
خلال مقابلة عام 2023 مع Yahoo! الحياة، شاركت كيري واشنطن أنها كانت تعاني من الأكزيما والبشرة الجافة والحساسة طوال حياتها. وبينما كان من السهل عليها الالتزام بروتين جيد للعناية بالبشرة، إلا أن جدولها المزدحم جعل من الصعب جدًا تنفيذ تغييرات في نمط الحياة مثل تقليل التوتر والحصول على نوم جيد باستمرار.
ومع ذلك، كانت نجمة “Scandal” مصممة على إبقاء مستويات التوتر لديها تحت السيطرة من خلال أفعال صغيرة من حب الذات، بما في ذلك كتابة اليوميات، أو أخذ حمام لطيف، أو قضاء الوقت مع أحبائها، أو حتى مجرد التسكع مع حيواناتها الأليفة.
سيلينا جوميز
في مقطع فيديو على YouTube لعام 2020 لمجلة Vogue، شاركت سيلينا غوميز أنها كانت أكثر عرضة لظهور البثور عندما كانت متوترة. وقال مؤسس Rare Beauty: “عندما تعتني ببشرتك، فإنك تعتني بجسمك وعقلك وروحك فقط لأنني أعتقد أن كل ذلك مرتبط ببعضه البعض”. لذلك، لم يكن من المستغرب أن تركز على صياغة روتين للعناية الذاتية يتماشى مع روتين العناية بالبشرة.
في نفس العام، شاركت جوميز في مقطع فيديو على إنستغرام (عبر مجلة صحة المرأة) أنها حرصت على قضاء بعض الوقت بعيدًا عن جدول أعمالها المزدحم للقيام بورقة عمل العلاج السلوكي الجدلي يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، استمتعت جوميز بالمشي والاستحمام المريح وكتابة اليوميات.
سوني لي
وفي حديثها إلى PopSugar في عام 2024، شاركت سوني لي أنها عانت من الأكزيما طوال حياتها. ستتركها هذه الحالة “تشعر بالحكة وعدم الراحة باستمرار” وتؤثر بشدة على نومها.
بعد أن أدركت الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية أن التوتر أثار نوبات الغضب لديها، بذلت جهودًا واعية لتثبيت نفسها من خلال تدوين اليوميات والتصور الإيجابي. ليس هناك شك في أن لي يدرك جيدًا أن تدوين اليوميات مفيد للصحة العقلية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024 إي! وفي مقابلة صحفية، أشارت لي إلى أن الذهاب إلى العلاج ساعدها أيضًا على مكافحة الشك الذاتي وتقليل التوتر بشكل كبير.
تيا موري
في حديثها إلى New Beauty في عام 2024، ذكرت تيا موري أنها لم تتلق تشخيص الإكزيما إلا عندما كان عمرها حوالي 26 عامًا، على الرغم من التعامل مع الجلد “المتقشر” والملتهب لبعض الوقت. كما هو الحال مع معظم الأشخاص الذين في مكانها، أدركت الشبة “تيا وتاميرا” في النهاية أن حالتها ساءت عندما كانت متوترة.
لذلك، حددت الضغوطات في حياتها ومارست التأمل وكتابة اليوميات لإبقائها تحت السيطرة. خلال مقابلة عام 2024 مع تقرير زوي، شاركت موري أنها اعتمدت أيضًا على التأكيدات الإيجابية لإبعاد الأفكار المجهدة.
كاتي لويز
خلال محادثة عام 2017 مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، شاركت كاتي لويز أنه تم تشخيص إصابتها بالصدفية في عام 2010 تقريبًا، وهو الوقت الذي كانت تتعامل فيه مع الضغوط المتزامنة لكونها شخصية عامة والتخطيط لحفل زفافها.
في مرحلة ما، أصبحت حالتها سيئة للغاية لدرجة أنها اضطرت إلى إلغاء الاشتراك في جلسة التصوير الخاصة بحفظ التاريخ. وبعد ذلك، قررت نجمة “فضيحة” أنها بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات. نظرًا لأن التوتر كان محفزًا رئيسيًا، فقد أعطت الأولوية للحركة، وممارسة هاثا يوجا ثلاث مرات في الأسبوع والذهاب في نزهات سيرًا على الأقدام مرتين في الأسبوع. وقد بحث لويز أيضًا في الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها بسبب الالتهاب للحصول على نتائج أفضل.