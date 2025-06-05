9 نباتات التسلق الصفراء التي تحبها الملقحات

في معظم الظروف ، لا ينبغي أن يكون المرء مهتمًا جدًا بالشعبية. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بمدى شعبية حديقتك من بين الملقحات في الحي ، فإنها تدفع إلى الأذواق الآخرين. على سبيل المثال ، هناك طريقة مباشرة لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وهي زراعة الزهور التي تتفتح في أحد ألوانها المفضلة: الأصفر. في حين أن معظم الملقحات أو الحيوانات التي تساعد في تخصيب الزهور ، مثل النحل والحشرات الأخرى ، فإن الأصفر مغرية بشكل خاص للفراشات والطيور الطنانة. لحسن الحظ ، فإن العالم مليء بالنباتات الصفراء الزهرة ، بما في ذلك العديد من شجيرات التسلق والكروم التي يمكنها تعبئة العشب في ظلال من الذهب.

تضيف نباتات التسلق اهتمامًا بصريًا إلى الأسطح الرأسية أو هياكل الحديقة الطويلة مثل المعبد والتعريشة والجدران الخارجية. عندما تعمل بالفعل مع هذه الفئة متعددة الاستخدامات من النباتات ، فإن حقيقة أن أزهارها ستجلب الملقحات الذين سيحسنون حديقتك بأكملها فقط تحلل الصفقة. مع خيارات مثل بوق العسل ، وكرمة الجرس الأصفر ، والمزيد ، ستحب الفراشات والنحل نباتات التسلق الصفراء هذه-طالما أنك تتجنب الأخطاء التي تجعل من الصعب جذب الملقحات إلى الفناء.