9 نباتات التسلق الصفراء التي تحبها الملقحات

في معظم الظروف ، لا ينبغي أن يكون المرء مهتمًا جدًا بالشعبية. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بمدى شعبية حديقتك من بين الملقحات في الحي ، فإنها تدفع إلى الأذواق الآخرين. على سبيل المثال ، هناك طريقة مباشرة لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وهي زراعة الزهور التي تتفتح في أحد ألوانها المفضلة: الأصفر. في حين أن معظم الملقحات أو الحيوانات التي تساعد في تخصيب الزهور ، مثل النحل والحشرات الأخرى ، فإن الأصفر مغرية بشكل خاص للفراشات والطيور الطنانة. لحسن الحظ ، فإن العالم مليء بالنباتات الصفراء الزهرة ، بما في ذلك العديد من شجيرات التسلق والكروم التي يمكنها تعبئة العشب في ظلال من الذهب.
تضيف نباتات التسلق اهتمامًا بصريًا إلى الأسطح الرأسية أو هياكل الحديقة الطويلة مثل المعبد والتعريشة والجدران الخارجية. عندما تعمل بالفعل مع هذه الفئة متعددة الاستخدامات من النباتات ، فإن حقيقة أن أزهارها ستجلب الملقحات الذين سيحسنون حديقتك بأكملها فقط تحلل الصفقة. مع خيارات مثل بوق العسل ، وكرمة الجرس الأصفر ، والمزيد ، ستحب الفراشات والنحل نباتات التسلق الصفراء هذه-طالما أنك تتجنب الأخطاء التي تجعل من الصعب جذب الملقحات إلى الفناء.
كارولينا جيسامين
إن المظهر المشمس اللطيف لكارولينا جيسامين (جيلميوم سيمبرنز) يكذب سمية عالية. ومع ذلك ، طالما لم يحاول أحد لدغة من هذا الكرمة الدائمة ، يمكن أن يضيف مجموعة سميكة من الزهور الصفراء الزبدة وأوراق الشجر الخضراء الغنية إلى الأسوار والتعريشة. تنمو كارولينا جيسامين بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 ، حيث يمكنها تحمل مجموعة متنوعة من أنواع التربة وأشعة الشمس الكاملة أو الجزئية. مع الري المنتظم ، يمكن أن تنمو هذه الكرمة المترامية الأطراف بشكل كبيذ وتغمر مساحة كبيرة ، لذلك حافظ على قصك في متناول يديك.
كرمة الفراشة الصفراء
المعروف أيضًا باسم كرمة الأوركيد الأصفر ، يحصل كرمة الفراشة الأصفر (Callaeum macropterum) على اسمها ليس من أزهارها الصغيرة الرقيقة ولكن من قرون البذور القديمة التي تشبه أجنحة الرفع. هاردي في المناطق من 8 إلى 11 ، هذا الكرمة سريعة النمو هي الأصلية للمكسيك وتسامح مع ارتفاع الحرارة والجفاف ، على الرغم من أنها تفضل الري المنتظم. زرعها في تربة فضفاضة وشمس جزئية أو كاملة ، وستكافأ بكبر وكران شجيري وفيريان ستحتوي على فراشات حقيقية تصطف في الشم للحصول على شم.
بوق العسل
يأتي Honeysuckle (Lonicera sempervirens) في بعض الظلال المذهلة ، ولكن إذا كنت تبحث عن أصفر ، فاختر أصناف مثل “John Clayton” و “sulfurea”. من السهل للغاية نمو هذا التنوع من العسل. إنه متسامح للجفاف ، وطالما كان لديه تربة جيدة الإرهاق وأربع ساعات على الأقل من أشعة الشمس في اليوم ، يمكن أن تزدهر في المناطق من 4 إلى 9. في حين أن عسل العسل البوق هو كرمة ، إذا لم يكن لديك شجر أو تعريشة لدعمه ، فإنه يجعل أيضًا غطاءًا رائعًا. في كلتا الحالتين ، إنه حلم الملقح.
كرمة الجرس الأصفر
نشأ من أمريكا الجنوبية ، البوق الذهبي (Allamanda Cathartica) هو كرمة استوائية تنمو هاردي في المناطق 10 و 11. لإعادة إنشاء ظروفها الأصلية ، يحتاج البوق الذهبي إلى تربة شمس ورياضة كاملة ، والتي قد تتطلب سقيًا متكررًا ، وخاصة في المناطق القاحلة. على الرغم من ذلك ، فإن هذه الصيانة الإضافية تستحق ذلك ، عندما يتم الترحيب بها بأزهار ألاماندا الناعمة والأوراق الخضراء الكثيفة. انتبه إلى أن لمس عصارة كرمة الجرس الأصفر يمكن أن يسبب نوبة قصيرة من التهاب الجلد التلامس وأن النبات بأكمله سام عن طريق الابتلاع.
سوزان كرمة سوزان
في حين أن سوزانس سوداء سوداء عادية (رودبيكيا هيرتا) تستحق الزراعة بالتأكيد ، إلا أنها لا يمكن أن تصل إلى نفس المرتفعات مثل كرمة سوزان ذات العينين الأسود (Thunbergia alata). تم تسمية Thunbergia بنمط الألوان المماثل للزهور البرية ، وليس بسبب أي نسب مشتركة ، وهو سنوي ينمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة 10 و 11. إنه يحتاج إلى تربة فضفاضة ورطبة دائمًا ، وجزئية إلى أشعة الشمس الكاملة. ككرمة أصغر (تنمو أقل من عشرة أقدام) ، يعد Thunbergia نباتًا جيدًا لإحضاره إلى الداخل وإضافة بعض العمودية الطبيعية إلى منزلك. بالنسبة لأصفر سوزان ، جرب صنف “عيون الكناري”.
زاحف الكناري
من خلال بتلات صفراء زاهية وأوراق الشجر المدورة ، من المؤكد أن Canary Creeper (tropaeolum peregrinum) ستقدم بيانًا في أي حديقة. المعروف أيضًا باسم زهرة الطيور الكناري ، هذه الكرمة المتجول هي الجفاف وتتحمل الحرارة ، وتنمو في المناطق 9 و 10. للحصول على أفضل النتائج ، زاحف الكناري في مكان ما مع تربة رطبة ومسككة وشمس كاملة. يمكن أن تنمو هذه الكرمة المتينة بسهولة فوق الجدران أو الشجيرات الأخرى ، ولكن اكتشف ما إذا كانت كرمة التسلق ستضر بمنزلك قبل أن تدع واحد يمتد فوق السطح الخارجي لمنزلك.
كرمة الكأس الذهبية
إن الزهور الفريدة والواسعة ذات اللون الغروب وأوراق الشجر الكثيفة من كرمة الكأس الذهبية (Solandra Maxima) هي أفضل من قبل البستانيين المحرومين ، ولكن نتيجة الحصول على إزهار عرض في الفناء الخاص بك يستحق ذلك. على الرغم من أنه ليس غازيًا من الناحية الفنية ، إلا أن كرمة الكأس الذهبية يمكن أن تكون موزعة عدوانية ، لذا كن مستعدًا لتقسيمها مرة أخرى في نهاية كل موسم ، ولكن تأكد من تجنب عيوب التقليم في وقت مبكر. إذا كنت مستعدًا لتحدي هذا الكرمة الاستوائية العطرة ، فقم بزرعها في أي رقعة من التربة التي تحصل على أشعة الشمس الكاملة في المناطق 10 و 11 ، وشاهدها تنمو.
Mandevilla الأصفر
على الرغم من اسمها ، فإن Mandevilla Yellow (Pentalinon Luteum) ليس جزءًا من جنس Mandevilla. يشار إليها أيضًا باسم Vipers Fipers ، فإنها تحتوي على أزهار صفراء عريضة وشاحبة يمكن أن تنمو يصل إلى 15 قدمًا. إنه أصلي لفلوريدا وهاردي في المناطق 10 و 11. يمكن أن ينمو في أنواع مختلفة من التربة الفضفاضة وهو يتحمل الجفاف إلى حد ما ولكنه أفضل مع سقي منتظم. يعد نمو Mandevilla الأصفر على Trellis أو Arbor خيارًا طبيعيًا وهو وسيلة سهلة لجلب بعض المناطق الاستوائية إلى حديقتك.
كرمة الساعة
إذا كنت تريد كرمة دائمة الخضرة التي ستزود حديقتك بأزهار فريدة من نوعها وصديقة للملقحة ، لا تنظر إلى كرمة الساعة (Thunbergia mysorensis) ، المعروفة أيضًا باسم Mysore Troubet Vine. تزين السيقان الرقيقة المعلقة بأزهار صفراء وحمراء رائعة تحتوي على رحيق لإعطاء المخلوقات مثل طيور الطنان دافعًا إضافيًا للزيارة. أفضل نمو في مناطق الصلابة 10 ودفعة أكثر دفئًا ، تتطلب كرمة الساعة أشعة الشمس الكاملة ، والتربة الطميية ، وشراب الماء بين الحين والآخر من أجل الازدهار. جنبا إلى جنب مع أزهارها ، أوراق الشجر المورقة على مدار الساعة تجعلها ممتازة لإضافة نسيج إلى الأسطح الرأسية.