9 نصائح للتخلص من العث الغذائي في منزلك

هل لاحظت يومًا وجود حشرات صغيرة تشبه الفراشات في مطبخك أو حول خزائن الطعام؟ إنها عثة الطعام، وهي حشرة تهاجم المواد الغذائية المخزنة في المطبخ مثل الدقيق والرز والمعكرونة. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، إليك بعض النصائح الفعالة للتخلص منها.

لماذا توجد عثة الطعام في منزلي؟

عثة الطعام، أو ما يعرف بـ “البَيرال“، هي حشرة صغيرة بحجم 2 إلى 3 سم. عادةً ما تدخل إلى المنزل عبر المنتجات التي تشتريها من السوق، حيث قد تحمل اليرقات أو الأقماع على العبوات. الأنثى من هذه الحشرة قادرة على وضع حوالي 200 بيضة، وبعد بضعة أيام، تفقس اليرقات التي تتغذى على مواد مثل:

الدقيق

الرز

المعكرونة

الحبوب بأنواعها

كيفية اكتشاف وجود عثة الطعام؟

من السهل اكتشاف عثة الطعام، حيث يمكنك ملاحظة اليرقات أو الأقماع في الطعام أو على الأغطية المعدنية أو حتى في السقف. إذا كنت تحب مراقبة التفاصيل، يمكنك أن ترى هذه الحشرات تطير ليلاً. عثة الطعام غالبًا ما تخرج في الظلام للبحث عن الطعام.

كيف تميز بين عثة الطعام وعثة الملابس**؟**

قد يعتقد البعض أن عثة الطعام هي نفسها عثة الملابس، لكنهما في الواقع ينتميان إلى عائلات مختلفة. عثة الطعام هي جزء من عائلة البيرالات، بينما تنتمي عثة الملابس إلى عائلة التيجنيات، وهي تهاجم فقط الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل الصوف أو الحرير.

نصائح للتخلص من عثة الطعام باستخدام الزيوت العطرية

بدلاً من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، يمكنك اللجوء إلى الزيوت العطرية الطبيعية للتخلص من عثة الطعام. بعض الزيوت العطرية التي تعمل بشكل فعال تشمل:

زيت ورق الغار

زيت القرفة

زيت النعناع الفلفلي

زيت الليمون

هذه الزيوت يمكن أن تساعد في طرد هذه الحشرات من مطبخك بشكل طبيعي.

كيفية الوقاية من دخول عثة الطعام إلى منزلك؟

من المهم أن تتبع بعض الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول عثة الطعام إلى منزلك. إليك بعض النصائح:

تهوية المكان بانتظام.

بانتظام. تنظيف الخزائن والمخازن بشكل دوري، وتجنب ترك الفتات أو بقايا الطعام.

أو بقايا الطعام. تأكد من أن الطعام مخزن في حاويات محكمة الإغلاق.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل فرص ظهور العثة في منزلك.

متى تظهر عثة الطعام؟

على الرغم من أن عثة الطعام قد تظهر في أي وقت من السنة، فإنها تكون أكثر نشاطًا في الربيع والصيف حيث تتكاثر بسرعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

كيف تتخلص من عثة الطعام بشكل نهائي؟

إذا كنت قد وجدت أن عثة الطعام قد اجتاحت مطبخك، عليك أولاً التخلص من الأطعمة المصابة. بعد ذلك، يجب تنظيف المكان بالكامل باستخدام مواد طبيعية مثل الخل الأبيض أو الماء والصابون. من الأفضل استخدام الزيوت العطرية مثل القرفة أو الليمون لتعطير المكان وصد الحشرات.

أين تختبئ عثة الطعام؟

تتواجد عثة الطعام عادة في الأماكن المظلمة مثل:

الخزائن والمخازن

والمخازن الأرفف

الدولاب

كما يمكن أن تجدها في حزم الطعام مثل الدقيق أو الحبوب، لذا تأكد من فحص كل ركن في مطبخك.