Achiuwa الثمين لـ Knicks يملأ بكل شجاعة لصالح OG Anunoby المصاب

رياضة
Achiuwa الثمين لـ Knicks يملأ بكل شجاعة لصالح OG Anunoby المصاب

لا ، Achiuwa الثمين ليس OG anunoby. لا أحد يتوقع منه أن يكرر ما يساهم به Anunoby في الفريق.

لكنه ملأ بكل شجاعة ، ليحل محل Anunoby في تشكيلة البداية للفوز 124-118 في نيكس على روكتس مساء الاثنين في Madison Square Garden. لقد كانت لعبة Knicks الأولى هذا الموسم بدون Anunoby ، التي تعتبر يومًا بعد يوم مع التواء القدم المعتدل.

“أنا Achiuwa الثمين. قال آشيوا لصحيفة ذا بوست: “مجرد القدرة على لعب لعبتي ، حقًا”. “أنا فائز. فقط العب لعبتي ، لن أكون OG. لدينا أنماط مختلفة من اللعب. بالنسبة لي ، إنه مجرد القيام بالأشياء التي أعرفها أنا نخبة في القيام بذلك. “

ادعى Achiuwa في وقت سابق من العام أنه مدافع “النخبة”. سجل سرقتين يوم الاثنين مع سبع نقاط وتسع كرات مرتدة. لعب 34 دقيقة ، ثاني أعلى مجموع في الموسم.

وقال توم ثيبودو المدير الفني للمدرب: “إننا نمر بتعديل ، من الواضح ، مع OG ، يتدخل شباب مختلفون”. “اعتقدت الثمينة ، ساعد دفاعه كثيرًا ، لمجرد قابلية التحويل التي لدينا معه. لديهم عدد من اللاعبين الذين لديهم سرعة كبيرة يمكن أن تنطلق من سال لعابه. عليك أن تبني قشرتك ، وعندما نبني قشراتنا ، نحن في حالة جيدة. “

تمكن أرييل هوكبورتي من تجميع أربع أخطاء في ثماني دقائق فقط.

“أنا أحترمها” ، قال جالين برونسون. لقد جاء إلى هناك ، وجاء بطاقة كبيرة. أنا لا أحاول حتى أن أكون مضحكا. إنه أمر صعب حقًا عندما لا تعرف متى سيتم استدعاء رقمك وتأتي وتحاول التأثير على اللعبة. وفعل. أحب طاقته ، أحب ما فعله. فخور به “.

لم يسجل Hukporti ولكن سجل كتلة وارتتين. لقد كان فريقًا أو عملًا على الرغم من 14 عامًا.

“طاقة كبيرة” ، قال جوش هارت. “أعتقد أن هذا كان أكبر شيء. من الواضح أنه شاب ، كان تدفق اللعبة مختلفًا عما اعتاد عليه. أعطانا طاقة كبيرة ، دقائق جيدة. لقد استخدم أخطاءه – لقد حصل على ستة منهم ، وكان يتأكد من أنه سيستخدمها. ناه ، طاقة كبيرة بالنسبة لنا. “

فوجئت نيكس بنفس القدر من تجارة الأفلام الثلاثة المذهلة التي أرسلت لوكا دونسيتش إلى ليكرز وأنتوني ديفيس إلى مافريكس.

قال هارت: “أعتقد أن الجميع كانوا في رهبة وصدمت”. “حصلت على الفضل في (رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز) روب بيلينكا ، مان: سرقة الطرق السريعة. جيد لهم. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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