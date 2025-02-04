Achiuwa الثمين لـ Knicks يملأ بكل شجاعة لصالح OG Anunoby المصاب

لا ، Achiuwa الثمين ليس OG anunoby. لا أحد يتوقع منه أن يكرر ما يساهم به Anunoby في الفريق.

لكنه ملأ بكل شجاعة ، ليحل محل Anunoby في تشكيلة البداية للفوز 124-118 في نيكس على روكتس مساء الاثنين في Madison Square Garden. لقد كانت لعبة Knicks الأولى هذا الموسم بدون Anunoby ، التي تعتبر يومًا بعد يوم مع التواء القدم المعتدل.

“أنا Achiuwa الثمين. قال آشيوا لصحيفة ذا بوست: “مجرد القدرة على لعب لعبتي ، حقًا”. “أنا فائز. فقط العب لعبتي ، لن أكون OG. لدينا أنماط مختلفة من اللعب. بالنسبة لي ، إنه مجرد القيام بالأشياء التي أعرفها أنا نخبة في القيام بذلك. “

ادعى Achiuwa في وقت سابق من العام أنه مدافع “النخبة”. سجل سرقتين يوم الاثنين مع سبع نقاط وتسع كرات مرتدة. لعب 34 دقيقة ، ثاني أعلى مجموع في الموسم.

وقال توم ثيبودو المدير الفني للمدرب: “إننا نمر بتعديل ، من الواضح ، مع OG ، يتدخل شباب مختلفون”. “اعتقدت الثمينة ، ساعد دفاعه كثيرًا ، لمجرد قابلية التحويل التي لدينا معه. لديهم عدد من اللاعبين الذين لديهم سرعة كبيرة يمكن أن تنطلق من سال لعابه. عليك أن تبني قشرتك ، وعندما نبني قشراتنا ، نحن في حالة جيدة. “

تمكن أرييل هوكبورتي من تجميع أربع أخطاء في ثماني دقائق فقط.

“أنا أحترمها” ، قال جالين برونسون. لقد جاء إلى هناك ، وجاء بطاقة كبيرة. أنا لا أحاول حتى أن أكون مضحكا. إنه أمر صعب حقًا عندما لا تعرف متى سيتم استدعاء رقمك وتأتي وتحاول التأثير على اللعبة. وفعل. أحب طاقته ، أحب ما فعله. فخور به “.

لم يسجل Hukporti ولكن سجل كتلة وارتتين. لقد كان فريقًا أو عملًا على الرغم من 14 عامًا.

“طاقة كبيرة” ، قال جوش هارت. “أعتقد أن هذا كان أكبر شيء. من الواضح أنه شاب ، كان تدفق اللعبة مختلفًا عما اعتاد عليه. أعطانا طاقة كبيرة ، دقائق جيدة. لقد استخدم أخطاءه – لقد حصل على ستة منهم ، وكان يتأكد من أنه سيستخدمها. ناه ، طاقة كبيرة بالنسبة لنا. “

فوجئت نيكس بنفس القدر من تجارة الأفلام الثلاثة المذهلة التي أرسلت لوكا دونسيتش إلى ليكرز وأنتوني ديفيس إلى مافريكس.

قال هارت: “أعتقد أن الجميع كانوا في رهبة وصدمت”. “حصلت على الفضل في (رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز) روب بيلينكا ، مان: سرقة الطرق السريعة. جيد لهم. “