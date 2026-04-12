Aldi’s Mushroom Birdhouse هو المكان الخارجي، ابحث عن حديقتك المفقودة

إذا كنت من الأشخاص الذين يستمتعون بإنشاء حديقة غريبة الأطوار باستخدام حاويات لطيفة وديكور ساحر للفناء، فربما تكون قد حاولت إنشاء منزل خيالي من أصيص نباتات أو تحويل الأواني الزجاجية المُقتصدة إلى ديكور للحديقة. هناك نوع كامل من البستنة القصصية التي تشمل كل شيء بدءًا من التماثيل وحتى الحجارة المغطاة بالطحالب، وإذا كان هذا هو أسلوبك، فإن Aldi لديه بيت طيور على شكل فطر يناسب الموضوع. إن Belavi Mushroom Birdhouse يعمل بالفعل، لذا فهو ليس مجرد ديكور. إنه ذو سقف قابل للفصل لسهولة التنظيف ويأتي بثلاثة ألوان – الأحمر والأخضر والأصفر – مما يضيف لمسة من الألوان إلى حديقتك.
في حين أن الإصدارات الخضراء والصفراء قد تتناسب مع ديكور الفناء الخاص بك، فإن الخيار الأحمر يشبه الضفدع الكلاسيكي المرقط باللونين الأحمر والأبيض، وهو شخصية مميزة في القصص الخيالية. يبلغ طول بيت طيور الفطر Belavi ما يزيد قليلاً عن 10 بوصات، وهو حجم جيد لمجموعة متنوعة من الطيور المغردة الصغيرة. يمكنك تركيبه على الأشجار، أو الشرفات، أو الطنف، أو الشرفات، أو أي مكان تعتقد أن الطيور ترغب في الاتصال بالمنزل. بسعر 7.99 دولارًا، تكون بيوت الطيور هذه ميسورة التكلفة، ولكنها متوفرة فقط في المتاجر. أيضًا، إذا كان بيت طيور الفطر هذا قد لفت انتباهك، فمن المهم أن تعرف أن Aldi يقدم دورات موسمية واكتشافات فريدة من نوعها. هذه واحدة من العروض الخاصة الدورية لـ Aldi، لذا لديك وقت محدود للحصول عليها.
كيفية استخدام بيت الطيور على شكل فطر في حديقتك
الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يجعل بيت الطيور الرائع هذا أكثر سحراً هو رؤية الطيور تستخدمه لتربية صغارها. إحدى النصائح الرئيسية لتشجيع الطيور على استخدام بيت الطيور الجديد في حديقتك هو التأكد من أن حجم فتحة المدخل مناسب للطائر. على الرغم من أن حجم فتحة المدخل لم يتم تحديده لبيت الطيور Belavi، إلا أنه لا يزال يقدم جاذبية زخرفية حتى لو لم تستخدمه الطيور. ومع ذلك، إذا قررت وضع هذا في حديقتك، فمن المفيد التحقق من حجم الحفرة لمعرفة نوع الطيور التي تعيش في منطقتك والتي قد تستخدمها. بعد ذلك، يمكنك وضع بيت الطيور في المكان المناسب والارتفاع المناسب لتلك الأنواع.
بغض النظر عن الأنواع، فإن إبقاء بيت الطيور بعيدًا عن الرياح السائدة أمر ضروري. تحب معظم الطيور التي تعيش في تجاويف أن يكون لها منزل مستقر بدلًا من المنزل الذي يتأرجح مع النسيم، لذا فإن التعليق ليس طريقة التثبيت المثالية. عادةً ما يكون تركيب بيت الطيور للطيور الصغيرة على عمود يبلغ ارتفاعه حوالي 4 إلى 5 أقدام حلاً جيدًا، طالما أنك تواجه فتحة المدخل بعيدًا عن الريح. إذا كنت تستخدم بيت طيور الفطر كديكور فقط، فيمكنك وضعه في أي مكان تريده. من شأنه أن يشكل ميزة ساحرة في حديقة خيالية، ومن السهل أن نتخيلها محاطة بالطحالب مع ممر مرصوف بالحصى. يمكنك أيضًا إرفاق أحد أبواب Dollar Tree الجنية في المقدمة لمزيد من سحر القصص القصيرة.