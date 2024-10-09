ALDS لعبة 3 احتمالات، اختيار، أفضل رهان

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بعد التغلب على يانكيز في المباراة الثانية، يعود أفراد العائلة المالكة إلى ديارهم يوم الأربعاء مع تعادل فريق ALDS بنتيجة 1-all.

تجاوزت اللعبة 1 الإجمالي، لكن المباراة 2 يوم الاثنين وصلت إلى الأسفل حيث ظلت تشكيلة يانكيز القوية بلا حياة طوال معظم الليل.

بينما كان لاعب يانكيز آرون جادج في طريقه للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية، فهو فقط 1 مقابل 7 في هذه السلسلة ضد العائلة المالكة.

يعد القاضي جزءًا مهمًا من هجوم يانكيز، وإذا كان يعاني في اللوحة، فقد نواجه نتيجة أخرى منخفضة الأهداف في المباراة 3 يوم الأربعاء (7:08 مساءً بالتوقيت الشرقي، TBS).

يانكيز مقابل احتمالات رويالز

فريق خط المال تشغيل الخط فوق/تحت يانكيز -118 -1.5 (+145) o8 (-110) العائلة المالكة -102 +1.5 (-175) u8 (-110) الصعاب عبر DraftKings

يانكيز التوقعات

حتى لو كان نيستور كورتيس يتمتع بصحة جيدة، فأنا لست متأكدًا من أنه سيبدأ المباراة الثالثة قبل كلارك شميدت. بعد كل شيء، يتمتع شميدت بـ ERA أفضل (2.85 مقابل 377) وضربات لكل تسعة أدوار (9.8 مقابل 8.4).

كورتيس لديه المزيد من المباريات تحت حزامه، إلى جانب ثلاث مباريات بعد بداية الموسم. لسوء الحظ، إنها نقطة خلافية لأنه لا يزال على قائمة المصابين بسبب إصابة في المرفق.

شميدت، الذي تذوق طعم التصفيات في عام 2022 وهو يخرج من ساحة اللعب، يبدأ أول ظهور له في فترة ما بعد الموسم.

لقد غاب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إجهاد في الظهر ولم يواجه العائلة المالكة منذ عام 2022. هذا الافتقار إلى الألفة هو ما تريده، خاصة عند استهداف مباراة منخفضة الأهداف.

تتمتع مدينة كانساس سيتي بجريمة أقل من المتوسط ​​بناءً على مقياس wRC+ (96). نظرًا لارتفاع معدلات الجري خلال فترة ما بعد الموسم، فمن الصعب تصور هذه اللعبة باعتبارها لعبة ذات نقاط عالية.

نظرة العائلة المالكة

سيث لوغو يحصل على البداية للعائلة المالكة. في مرحلة ما، كان هو من أشتاق لجائزة Cy Young. لقد كان لاعبًا عالي الجودة منذ ظهوره لأول مرة مع فريق ميتس في عام 2016.

ومع ذلك، لم يتمكن فريق ميتس من تحديد ما إذا كان لوغو مناسبًا بشكل أفضل كرامي أساسي أو مخلص. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد وصول لوغو إلى سان دييغو في عام 2023 حيث أصبح لاعبًا أساسيًا بدوام كامل.

بعد أن حصل على 8-7 مع 3.57 عصرًا مع بادريس، ذهب 16-9 مع 3.00 عصرًا مع العائلة المالكة.

لقد صمد لوغو ضد يانكيز. في 96 ظهورًا للوحة ضد صاحب اليد اليمنى، كان لدى يانكيز خط مائل .229 / .308 / .323. لم يصب القاضي في ثماني ضربات ضد لاعب العائلة المالكة.

تعد نسبة 12.46 K/9 لليمني هي الأفضل في مسيرته، والتي تتضمن عندما خرج من ساحة اللعب. يميل المخففون إلى تفريغ الخزان والرمي بأقصى سرعة وجهد لأنهم يعلمون أنهم يواجهون عددًا أقل من الضاربين.

وفقًا لـ The Post’s Larry Brooks، فإن القاضي لديه ثاني أسوأ معدل إضراب (33.9٪) بين لاعبي ما بعد الموسم مع ظهور 200 لوحة على الأقل.

بالنسبة إلى الضارب الذي يعاني بالفعل في التصفيات، فإن لوغو هو آخر رامي يرغب القاضي في مواجهته.

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اختيار يانكيز مقابل رويالز

كان هذا المجموع في كل مكان بعد الافتتاح عند 8.5، لكنه استقر عند 8 في معظم الكتب الرياضية.

لا يبدو أن هناك أي شيء مثير للقلق فيما يتعلق بالطقس، حيث من المفترض أن تكون الرياح هادئة إلى حد ما وتهب على الحقل الأيسر بسرعة خمسة ميل في الساعة.

لقد فكرت على الفور في اللعب على Under عندما رأيت هذه المباراة. لقد أحببته أكثر بعد البحث في تاريخ Lugo ضد فريق Yankees ورؤية أن Under هو 4-0 في بداياته.

أفضل رهان: أقل من 8 أشواط (-110، DraftKings)

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مايكل أرينزي يعيق معظم الرياضات الكبرى لصحيفة نيويورك بوست. لقد حصل على مباراتين تشويقيتين من 15 ساقًا في مسيرته في المراهنة بالإضافة إلى 12 ساقًا تتضمن ثماني مباريات من سلسلة Little League World Series. وفي الآونة الأخيرة، اختار بدقة المتأهلين للنهائيات في بطولة أوروبا 2024 وكوبا أمريكا.