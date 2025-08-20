Apple ، Netflix في منتصف الفوضى البث MLB مع تغيير التغييرات

MLB على وشك إلقاء تغيير مع شراكات وسائل الإعلام.

من المحتمل أن تنهي Apple TV+ اتحادها قريبًا مع MLB و Netflix من المقرر أن تحصل على Derby Home Run ، من بين عدد لا يحصى من التغييرات ، وفقًا لـ Yahoo.

إن Netflix تحصل على صيف الروعة وتلفزيون MLB التي يتم بيعها إلى ESPN للحصول على دفعة كبيرة هي “جميعها مؤكدة”.

جزء Apple هو الطنانة الحالية ، لكل Yahoo ، لكن التقرير يحذر من أن صفقة الأطراف تستمر حتى عام 2028 ويمكن أن تتغير الأمور دائمًا.

ستقوم شركة Apple Lears بإزالة حزمة “ليلة الجمعة للبيسبول” ويمكن أن تنقض NBC و Peacock في ألعاب الجمعة والأحد ، بالإضافة إلى مسابقات التصفيات البرية ، وفقًا للتقرير.

وبحسب ما ورد تنتهي حقوق وسائل الإعلام في MLB – بما في ذلك أولئك الذين لديهم FOX و TBS – في عام 2028 ، وقال مفوض MLB روب مانفريد يوم الأحد الماضي إن الدوري خطط للإعلان عن صفقاته قريبًا.

في وقت سابق من هذا العام ، اختارت ESPN صفقة MLB بعد موسم 2025. وقد ناقش الجانبين منذ ذلك الحين امتدادًا محتملًا.

وقال مانفريد: “إننا نواجه محادثات مفصلة للغاية مع عدد من الأطراف ، بما في ذلك ESPN” ، كما تم نسخها من قبل مجلة الأعمال الرياضية. “نأمل أن يتم حلها في الأسبوعين المقبلين. إنه يشبه إلى حد ما لغز بانوراما ، لكننا سنحلها في الأسابيع القليلة المقبلة.”

إن Apple News ملحوظة نظرًا لأن لعبة الجمعة الحصرية تجذب غضب بعض المعجبين الذين لا يملكون خدمة البث ، وبالتالي لا يمكنهم مشاهدة فرقهم المفضلة.

وقعت شركة Apple و MLB صفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 85 مليون دولار تقريبًا قبل موسم 2022 ، وفقًا لما قالته المكتب الأمامي ، مما يعني أن هناك بعض التفاوض لإنهاء الاتفاق مبكرًا.

ستوفر Netflix إضافة تشغيل Derby المنزلي حدثًا آخر مباشرًا إلى كتالوجه الذي يتضمن الآن “Raw” من WWE والأحداث البارزة مثل مباراة Mike Tyson في الملاكمة مقابل Jake Paul.

ستكون مثل هذه الخطوة بمثابة ضربة لـ Fox ، لكل FOS ، نظرًا لأن الشبكة تتطلع إلى إضافة المزيد إلى جدولها خلال احتفالات All-Star التي تتجاوز اللعبة نفسها فقط.

من شأن ESPN الحصول على MLB TV سيتيح للشركة إمكانية الوصول إلى محفظةها خارج السوق ، والتي يمكن أن تتشابعي مع تقديم الشركة الجديدة المباشرة للمستهلك يوم الخميس ، وفقًا لتقرير Yahoo.

إن الحصول على مثل هذا الأصل “له أهمية خاصة” لـ ESPN ، وفقًا لما ذكرته شركة Front Office Sports ، لأن رئيس مجلس الإدارة Jimmy Pitaro يريد أن يكون خيارًا للألعاب في السوق.

“هذه صناعة تتغير بسرعة كبيرة للغاية” ، قال بيتارو العام الماضي ، لكل FOS. “كل يوم ، يبدو أنني أقرأ عن فريق آخر يغير نهجه من حيث الألعاب المحلية داخل السوق. نريد أن نكون على الأقل جزءًا من الحل. … نحن مهتمون جدًا بالتصعيد هنا.”

حتى أنه ألمح إلى إمكانية العام الماضي.

وقال بيتارو عندما سئل عن الموضوع من خلال الرياضة في المكتب الأمامي: “قيل ، إذا كانت لعبة البيسبول في الدوري الكبرى قادرة على تجميع مجموعة من الفرق ، فسنود أن نكون قادرين على … القيام بصفقة أكبر ، بصراحة ، سيكون أبسط من الاضطرار إلى عقد صفقات فريق فردية”.