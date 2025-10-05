Arch Manning ، بيل بيليتشيك كان أكبر Floops لكرة القدم في الكلية

كان من المفترض أن يتبع Arch Manning خطى أعمامه الشهيرة ، Peyton و Eli ، هذا الخريف.

كان بيل بيليتشيك يهم كرة القدم في ولاية كارولينا الشمالية مرة أخرى.

لقد كانا أكبر قصتين في كرة القدم الجامعية التي تدخل الموسم ، وهو المانينغ التالي الذي يقود الفريق الأعلى في البلاد والمدرب الذي يحصل على ست مرات الحائز على جائزة Super Bowl التي جلبت عقله الرائع لكرة القدم إلى الكلية.

حتى الآن ، لقد تم التقليدية الكاملة ، التي أبرزها يوم السبت المروع لكليهما. ألقى مانينغ اعتراضين أخريين ولم يتمكن من تجمع تكساس البطيء في خسارة رقيقة في فلوريدا المتعثرة.