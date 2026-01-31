A’s حبر النجم الشاب جاكوب ويلسون لتمديد العقد لمدة سبع سنوات بقيمة 70 مليون دولار

حبس فريق ألعاب القوى قطعة من جوهرهم الشاب.

أعلن الفريق يوم الجمعة أن لاعب فريق كل النجوم جاكوب ويلسون وفريق A توصلوا إلى اتفاق بشأن التمديد لمدة سبع سنوات يتضمن خيار النادي للعام الثامن المحتمل.

وأكد جويل شيرمان مراسل صحيفة The Post أن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليون دولار.

ويلسون ، 23 عامًا ، يخرج من موسم مبتدئ ممتاز حيث وضع خطًا مائلًا قدره .311 / .355 / .444 مع 26 زوجيًا و 13 جولة منزلية.

تم ربط معدل ضرب ويلسون الذي يبلغ 0.311 بالمركز الثاني في الدوري الأمريكي مع بو بيشيت، متخلفًا عن آرون جادج (.331).

أكسبته جهوده أول ظهور له في فئة كل النجوم حيث احتل المركز الثاني في الدوري الأمريكي لزميله في سباق Rookie of the Year زميله في الفريق A Nick Kurtz.

ويأتي تمديد ويلسون في الوقت الذي يواصل فيه فريق ألعاب القوى بناء قلبه الهجومي الشاب، حيث يضم الفريق بالفعل لاعبي الدفاع تايلر سودرستروم ولورانس بتلر بموجب عقد حتى عام 2030 على الأقل.

اختارت ألعاب القوى ويلسون بالاختيار رقم 6 بشكل عام في مسودة MLB لعام 2023، وسرعان ما شق طريقه إلى الدوريات الكبرى، حيث قضى 83 مباراة فقط في فئة الصغار قبل أن يتم استدعاؤه في نهاية عام 2024.

عند التحدث إلى الصحفيين في نهاية الموسم الماضي، قال ويلسون إنه “شرف” أن أكون في مناقشة لقب الضرب في AL جنبًا إلى جنب مع القاضي.

وقال ويلسون في سبتمبر/أيلول: “لقد كنت أتتبع هذا الرجل طوال العام”. “إنه لشرف كبير أن أكون في نفس الفئة التي كان فيها في العام الذي قضاه. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على التنافس معه.

“ما زلت أتخلف عنه ببضع نقاط، لكنني أخرج كل يوم لأستمتع بلعب البيسبول مع هؤلاء الرجال للمرة الأخيرة هذا الموسم.”