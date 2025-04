Aston Villa vs. PSG Odds ، التنبؤات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



ستختتم باريس سان جيرمان وأستون فيلا ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا في فيلا بارك بعد ظهر يوم الثلاثاء.

يجب أن يكون جوًا صاخبًا في برمنغهام حيث يحاول فيلنس محو عجز 3-1 لتجاوزه المذهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

VILLA هي مستضعف +210 للفوز بالمباراة في غضون 90 دقيقة وهي +800 للتقدم.

Aston Villa vs. PSG Betting Preview

هناك دائمًا ضغط هائل على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

لم يفز Les Parisiens بالكأس أبدًا ، على الرغم من أن لديهم واحدة من أكبر الميزانيات في عالم كرة القدم بأكمله.

ديفيد بيكهام ، زلاتان إبراهيموفيتش ، كايليان مبابي ، وليونيل ميسي قد جاءوا جميعًا من خلال الأبواب في Parc des Princes ، ولم يتمكن أي منهم من قيادة PSG إلى Glory Glory.

دخلت PSG هذا العام مع توقعات صامتة بسبب رحيل Mbappe ، لذلك سيكون شيئًا إذا كان هذا هو الموسم الذي شهد أن نادي فرنسا الأكثر شعبية في النهاية يرفع الكأس.

سيكون مستحقًا جيدًا إذا حدث ذلك ، لأن PSG لديها واحدة من أفضل الملامح الإحصائية في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا. تفتخر Les Parisiens بفارق هدف Plus-54 وفرق الهدف المتوقع Plus-47.4.

Aston Villa vs. PSG Pick

ليلة الثلاثاء ستكون فرحة للحواس. سيكون الجو في Villa Park مجنونًا ، ولعب الفريقان بالفعل مباراة أولية مثيرة انتهت 3-1 لصالح PSG.

لن تكون هناك علاقة غرامية أخرى ، خاصة وأن Aston Villa تحتاج إلى تعويض عجز ثنائي الأهداف إذا أرادوا أن يتجولوا في الدور نصف النهائي.

لا تفكر في هذا واحد.

الاختيار: أكثر من 3.5 هدف (+130 ، BET365)

