BET365 رمز ترويجي لبطولة Big 12

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من الصعب جدًا وضع ثقوب في النمور في أوبورن.

يدخل أبطال SEC المدافعون بطولة المؤتمر في سلسلة من مباراتين خاسرة ، لكن هذا مجرد ضربة على الرادار لفريق معلق حول الخمسة الأوائل طوال الموسم.

إذا فاز فريق Tigers ببطولة SEC – أو حتى الفوز فقط بضع مباريات – فسيكون لديهم فرصة رائعة لتسمية أفضل بذرة شاملة في بطولة NCAA.

أوبورن هو مفضل 10.5 نقطة على Ole Miss في مباراة الدور ربع النهائي يوم الجمعة.

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أوبورن مقابل أولي آيلدز

فريق الانتشار Moneyline المجموع أوبورن -10.5 (-115) -190 أكثر من 146.5 (-110) أولي ملكة جمال +10.5 (-105) +160 تحت 146.5 (-110) الاحتمالات التي توفرها BET365

أوبورن مقابل أولي ملكة جمال التنبؤ

(1 مساءً بالتوقيت الشرقي ، ESPN)

هناك أوقات يمكنك فيها التقاط واحدة من أفضل الفرق التي تغفو في بطولة المؤتمر ، لكن هذا لا يبدو وكأنه أحد تلك المواقف.

في حين أن أوبورن مغلق تقريبا في المصنفة الأولى في بطولة NCAA ، فإن النمور لن يرغب في الذهاب إلى الرقص الكبير الذي يركب سلسلة من ثلاث مباريات.

من ناحية أخرى ، لا يوجد كل شيء على المحك أمام Ole Miss في هذا الموقف.

من المؤكد أن المتمردين يرغبون في الحصول على الانزعاج والحفاظ على آمالهم في الفوز بلقب SEC على قيد الحياة ، لكن Mississippi قد قام بالفعل بلكم تذكرة إلى الرقص وهزيمة على يد أحد أفضل الفرق في البلاد لن يغير ذلك.

هذه أخبار جيدة لـ Ole Miss ، لأن هذا يبدو وكأنه تنافس وحشي لجانب كريس بيرد.

تتدرس جرائم أوبورن كوحدة أعلى في البلاد لكل كينبوم ، وكانوا طريقهم مع أولي ميس في مناسبتين هذا الموسم.

بلغ متوسط ​​النمور 99 نقطة في فوزهما على المتمردين في 2024-25.

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أوبورن مقابل أولي ميس بيك

إن جريمة أوبورن في طبقة خاصة بها هذا الموسم ، ولكن يمكن لـ Ole Miss أيضًا وضع بعض الأرقام الملتوية. لدى Kenpom المتمردين كأفضل 26 وحدة في البلاد هذا الموسم وهم في نفس المكان وفقًا لبارتورفيك.

قد يكون هناك بعض القلق من أن هذه المسابقة تبطئ في وقت متأخر إذا كانت أوبورن تتفشى ، لكن أول مواجدين بين هذين الفريقين أبحروا على هذا المجموع ، لذلك فهي تضع علامات كافية لتصوير أكثر من 154.5.

اختيار: أكثر من 154.5

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