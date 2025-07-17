BETMGM BONUS CODEBET مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت للنصف الثاني من موسم 2025 MLB

رياضة
BETMGM BONUS CODEBET مقابل 1500 دولار في رهانات المكافآت للنصف الثاني من موسم 2025 MLB

نحن على وشك الشروع في التمدد لموسم 2025 MLB.

أصبحت لعبة النصف الأول وجميع النجوم الآن في مرآة الرؤية الخلفية ، مما يعني أن عالم البيسبول يحول انتباهه إلى الموعد النهائي للموعد التجاري ومطاردات التصفيات في MLB.

مع استمرار العديد من الفرق في البحث ، فإن الأشهر القليلة المقبلة مضمونة لتكون مشهدًا كبيرًا لمحبي البيسبول والمراهنات.

يتيح Betmgm Bonus Code Postbet للعملاء الحصول على رهانهم الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانهم الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

يعد Betmgm Sportsbook قانونيًا في الولايات التالية: أريزونا ، كولورادو ، واشنطن العاصمة ، إلينوي ، إنديانا ، أيوا ، كانساس ، لويزيانا ، ماريلاند ، ميشيغان ، ميسيسيبي ، نيفادا ، نيو جيرسي ، نيويورك ، أوهايو ، بنسلفانيا ، تينيسي ، فيرجينيا وست فيرجينيا.

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  1. حدد عرض المكافأة الخاص بك.
  2. اختر ولايتك.
  3. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.
  4. أدخل رمز الترويجي بعد الظهر.
  5. قم بعمل إيداع.

ما يفكر فيه خبيرنا في بقية موسم MLB

لا يزال فريق لوس أنجلوس دودجرز هو المرشح المفضل للفوز بالسلسلة العالمية ، وهو المكان الذي شغلوه منذ افتتاح هذا السوق.

يعتقد صانعي Oddsmarers أن أكبر منافسة Dodgers هي النمور ، يانكيز ، فيليز ، أستروس ، Mets ، والأشبال ، على الرغم من أن فرق مثل Blue Jays و Red Sox و Brewers و Giants و Mariners كلها تكمن في الأعشاب.

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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